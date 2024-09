Гран-при Квебека-2024. Результаты Категория:

Вчера, 22:47 Quebec - Quebec, 201,6 км 1 Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula 4:45:36 2 Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty 0:00:00 3 Rudy Molard (Fra) Groupama-Fdj 4 Tiesj Benoot (Bel) Team Visma | Lease A Bike 5 Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike 6 Bauke Mollema (Ned) Lidl-Trek 7 Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates 8 Neilson Powless (Usa) Ef Education - Easypost 9 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 10 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 11 Luke Lamperti (Usa) Soudal Quick-Step 12 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 13 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny 14 Alex Baudin (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 15 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team 16 Frederik Wandahl (Den) Red Bull - Bora - Hansgrohe 17 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty 18 Matis Louvel (Fra) Arkea-B&B Hotels 19 Romain Gregoire (Fra) Groupama-Fdj 20 Alberto Bettiol (Ita) Astana Qazaqstan Team 21 Wilco Kelderman (Ned) Team Visma | Lease A Bike 22 Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek 23 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team 24 Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek 25 Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek 26 Clement Venturini (Fra) Arkea-B&B Hotels 27 Maximilian Schachmann (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe 28 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Red Bull - Bora - Hansgrohe 29 Honoré Mikkel Honoré Mikkel (Den) Ef Education - Easypost 30 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 31 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech 32 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 33 Sean Flynn (Gbr) Team Dsm-Firmenich Postnl 34 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step 35 Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike 36 Valentin Madouas (Fra) Groupama-Fdj 0:00:07 37 Alex Aranburu Deva (Esp) Movistar Team 38 Lukas Nerurkar (Gbr) Ef Education - Easypost 39 Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm-Firmenich Postnl 40 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 41 Francesco Busatto (Ita) Intermarché - Wanty 42 Jai Hindley (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe 43 Bob Jungels (Lux) Red Bull - Bora - Hansgrohe 44 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 0:00:11 45 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility 46 Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 47 Lawrence Warbasse (Usa) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 48 Jonas Koch (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe 49 Paul Lapeira (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 50 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 0:00:16 51 Jenno Berckmoes (Bel) Lotto Dstny 52 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 0:00:19 53 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Dstny 0:00:23 54 Simon Philip Yates (Gbr) Team Jayco Alula 0:00:25 55 Stan Dewulf (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:00:32 56 Dorian Godon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:00:40 57 Alexander Kamp (Den) Tudor Pro Cycling Team 58 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 0:00:43 59 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 60 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty 61 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost 62 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 63 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Mobility 0:00:47 64 Nolann Mahoudo (Fra) Cofidis 65 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 66 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 67 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 0:00:49 68 Milan Vader (Ned) Team Visma | Lease A Bike 69 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 70 Anthony Perez (Fra) Cofidis 71 Bart Lemmen (Ned) Team Visma | Lease A Bike 0:00:51 72 Jan Tratnik (Slo) Team Visma | Lease A Bike 0:00:52 73 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 0:01:05 74 Thibaud Gruel (Fra) Groupama-Fdj 0:01:29 75 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck 0:01:43 76 Quentin Cowan (Can) Canada 77 Fausto Masnada (Ita) Soudal Quick-Step 78 Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step 79 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek 80 Warren Barguil (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 81 Julian Alaphilippe (Fra) Soudal Quick-Step 82 Andrew August (Usa) Ineos Grenadiers 83 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 84 Ewen Costiou (Fra) Arkea-B&B Hotels 85 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-Fdj 86 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 87 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe 88 Tim Wellens (Bel) Uae Team Emirates 0:02:12 89 Juan Ayuso Pesquera (Esp) Uae Team Emirates 90 Romain Bardet (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 91 Stan Van Tricht (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:02:22 92 Nicolo' Buratti (Ita) Bahrain Victorious 0:02:30 93 Dries De Bondt (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:02:34 94 Dion Allan Smith (Nzl) Intermarché - Wanty 95 Artem Shmidt (Usa) Ineos Grenadiers 96 Florian Stork (Ger) Tudor Pro Cycling Team 97 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility 0:03:54 98 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 99 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno-X Mobility 100 Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek 101 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Dstny 0:03:55 102 Brent Van Moer (Bel) Lotto Dstny 103 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 104 Alessandro Perracchione (Ita) Team Novo Nordisk 0:04:35 105 Axel Zingle (Fra) Cofidis 0:04:36 106 Antoine Huby (Fra) Soudal Quick-Step 107 Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team 0:04:42 108 Stefan De Bod (Rsa) Ef Education - Easypost 0:04:47 109 Anthony Delaplace (Fra) Arkea-B&B Hotels 110 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 0:04:49 111 Michael Valgren (Den) Ef Education - Easypost 0:05:19 112 Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck 0:06:00 113 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck 0:06:50 114 Lucas Wade Hamilton (Aus) Team Jayco Alula 0:07:29 115 Elie Gesbert (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:07:46 116 Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj 117 Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers 0:08:00 118 Pierre Thierry (Fra) Arkea-B&B Hotels Continentale 0:08:27 119 Frank Van Den Broek (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:08:31 120 Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:10:30 121 Michael Mørkøv (Den) Astana Qazaqstan Team 122 Ådne Holter (Nor) Uno-X Mobility 123 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 124 Max Kanter (Ger) Astana Qazaqstan Team 125 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Dstny 126 Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team 0:11:09 127 Lucas Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team 128 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 0:14:21 129 Romain Combaud (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:17:39 130 Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team 131 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:18:29 DNF Logan Currie (Nzl) Lotto Dstny DNF Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Uae Team Emirates DNF Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates DNF Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates DNF Connor Swift (Gbr) Ineos Grenadiers DNF Pieter Serry (Bel) Soudal Quick-Step DNF Dario Cataldo (Ita) Lidl-Trek DNF Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck DNF Enzo Paleni (Fra) Groupama-Fdj DNF Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost DNF Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious DNF Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious DNF Lawson Craddock G (Usa) Team Jayco Alula DNF Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula DNF Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula DNF Jan Maas (Ned) Team Jayco Alula DNF Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels DNF Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl DNF Alexy Faure Prost (Fra) Intermarché - Wanty DNF Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Intermarché - Wanty DNF Bryan Coquard (Fra) Cofidis DNF Gorka Izagirre Insausti (Esp) Cofidis DNF Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team DNF Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team DNF Rüdiger Selig (Ger) Astana Qazaqstan Team DNF Corbin John Strong (Nzl) Israel - Premier Tech DNF Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team DNF Antonio Polga (Ita) Team Novo Nordisk DNF Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk DNF Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk DNF Logan Lakota Phippen (Usa) Team Novo Nordisk DNF Felix Bouchard (Can) Canada DNF Jerome Gauthier (Can) Canada DNF Felix Hamel (Can) Canada DNF Leonard Peloquin (Can) Canada DNF James Piccoli (Can) Canada DNF Jonas Walton (Can) Canada 