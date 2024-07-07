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Ремко Эвенепул: «Досадно, что Йонас Вингегор не захотел сотрудничать, чтобы увеличить просвет»

Ремко Эвенепул о 9-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

Ремко Эвенепул сохранил белую майку лучшего молодого гонщика по итогам первой недели Тур де Франс-2024. 24-летний бельгийский гонщик команды Soudal Quick Step на 9-м этапе с прохождением «белых дорог» избежал неудач, отвечал на ускорения лидера, Тадея Погачара (UAE Team Emirates), сам атаковал, но в итоге никто из претендентов на генеральную классификацию не улучшил, но и не ухудшил своего положения.

 

Ремко Эвенепул: «Досадно, что Йонас Вингегор не захотел сотрудничать, чтобы увеличить просвет»

Ремко Эвенепул: «Досадно, что Йонас Вингегор не захотел сотрудничать, чтобы увеличить просвет»

 

 

 

 

Ремко Эвенепул: «День прошёл для меня хорошо. Я не слишком мучился, на гравии чувствовал себя отлично. Я знал, что Тадей будет атаковать, и сумел удержаться с ним почти везде. Только один раз я оказался на плохой позиции, думаю, мои товарищи по команде ехали не слишком агрессивно, чтобы вернуть меня в голову группы, но это быстро разрешилось. Досадно, что когда мы втроём создали просвет, Йонас Вингегор не захотел с нами работать. У нас был шанс переложиться в лидирующую группу и обеспечить себе подиум.  

 

Думаю, и Тадей, и я не слишком довольны, потому что, возможно, сегодня мог решиться весь Тур. Нам пришлось принять тактику гонки и ситуацию, но иногда нужна смелость, чтобы бороться. К сожалению, наверное, сегодня её не хватило Йонасу. Но никаких проблем с этим нет. Гонка долгая, я полностью принимаю причины, почему он сегодня не проводил смены, не стал делать гонку.

 

Конечно, и Тадей, и я, мы оба любим атаковать задолго до финиша. Поэтому мы хотели продолжать. Йонас же иногда слишком защищается, но мы должны это принять. У него есть веские причины так вести гонку, я прекрасно понимаю, почему.

 

Там был один из самых сложных секторов, мне просто хотелось его проехать поскорей. Похоже, там был попутно-боковой ветер, поэтому скорость была очень высокой. В итоге, если вы видели разрыв, мы сразу после этого сектора набрали 30 - 40 секунд преимущества.

 

Что бы ни случилось, я адаптируюсь к ситуации. Уходить на день отдыха на такой позиции в общем зачёте - я бы сразу согласился на это перед стартом. Всё, что получится сделать ещё, будет бонусом. Теперь сосредоточусь на защите своего места».

 

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • cmap_nep
    Giro d'Italia Women-2024. Эта ... (1)
    cmap_nep-Фото

    Бельгийский владелец голландской SDWorks поставил на "толстую лотту" - и, где та Лотта?

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    Джамайка-Фото
    так оно и бывает обычно. Эванс помню, жаловался (примерно в 2008-2009) - буквально выпинывали - не мешай, мол отрыву разбираться. Иначе и был бы колхоз, с общим спринтом.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (26)
    VeloVelo-Фото
    Да, вы оказались правы.
    А я опять мимо ))
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Да я не о том. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    VeloVelo-Фото

    Граждане бандиты, те, кто хотели сегодня безумных генеральщицких атак, вы альтиметрию изучали? rtfm

    Едем тихо, тихонечко. Там впереди еще есть, где включиться по полной. А пока бережем силы. bb
    Тише едешь — дальше будешь. На этом Туре эта поговорка особенно актуальна.

    Так что запасаемся попкорном и ждем. download

    Всем хорошего дня завтра! goodbye

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    VeloVelo-Фото
    Да, похоже, так и есть.
  • Pi-man
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    Pi-man-Фото

    Цитата: shekn
    Цитата: Гонщик
    Цитата: motte
    Мышь, натуральная серая Мышь!
    Точно не киборг ...
    Самое забавное , что это скорее всего наши друзья-товарищи про разных гонцов))

    Думаю об одном.
    Просто большинство любит героев с шашкой наголо на каждом этапе. Если у тебя сил вдвое против любого оппонента - это прекрасная и зрелищная тактика.
    Но если ты обычный человек, но должен бороться с сильнейшим соперником, ты должен думать, где наиболее выгодно потратить свои небезграничные силы. Таких мало кто любит - они выглядят трусливыми... Хотя казалось бы именно они участвуют в соревновании с заведомо более сильным противником, что когда-то было признаком храбрости.
    Если ты Погачар - соответствуй, атакуй на каждом этапе, давай шоу, ну раз уж тебе настолько повезло с генетическими данными. Но не стоит требовать такого от других более рядовых гонцов, которые по мере сил пытаются внести хоть какую-то инитригу в этот спектакль одного актера.

  • shekn
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    shekn-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: motte
    Мышь, натуральная серая Мышь!
    Точно не киборг ...
    Самое забавное , что это скорее всего наши друзья-товарищи про разных гонцов))
  • DIM
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    DIM-Фото

    Правильно сказал Фогт в начале трансляции - подобные этапы не нужны в формате Гранд-туров!

    Я не против велокросса, но это шоссейные велогонки и точка!

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    MVDP-Фото

    Цитата: Джамайка
    ОЛимпийская гонка - такая лоторея, что на нее можно не расчитывать, тб у Голландии только 3 гонщика, у Бельгии 5

    Олимпийская гонка - гораздо меньшая лотерея, чем сегодняшний этап. Бельгийцев четверо будет.

    Цитата: Джамайка
    Или мвдп сам будет ловить отрывы, отвечать на ускорения, а потом атакует и победит? сил уже не останется, такое было уже много-много раз. 

    Сегодня его ожидало бы то же самое. К чему тогда такие негодования?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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