Ремко Эвенепул: «Досадно, что Йонас Вингегор не захотел сотрудничать, чтобы увеличить просвет»

Ремко Эвенепул о 9-м этапе Тур де Франс-2024

Ремко Эвенепул сохранил белую майку лучшего молодого гонщика по итогам первой недели Тур де Франс-2024. 24-летний бельгийский гонщик команды Soudal Quick Step на 9-м этапе с прохождением «белых дорог» избежал неудач, отвечал на ускорения лидера, Тадея Погачара (UAE Team Emirates), сам атаковал, но в итоге никто из претендентов на генеральную классификацию не улучшил, но и не ухудшил своего положения.

Ремко Эвенепул: «День прошёл для меня хорошо. Я не слишком мучился, на гравии чувствовал себя отлично. Я знал, что Тадей будет атаковать, и сумел удержаться с ним почти везде. Только один раз я оказался на плохой позиции, думаю, мои товарищи по команде ехали не слишком агрессивно, чтобы вернуть меня в голову группы, но это быстро разрешилось. Досадно, что когда мы втроём создали просвет, Йонас Вингегор не захотел с нами работать. У нас был шанс переложиться в лидирующую группу и обеспечить себе подиум.

Думаю, и Тадей, и я не слишком довольны, потому что, возможно, сегодня мог решиться весь Тур. Нам пришлось принять тактику гонки и ситуацию, но иногда нужна смелость, чтобы бороться. К сожалению, наверное, сегодня её не хватило Йонасу. Но никаких проблем с этим нет. Гонка долгая, я полностью принимаю причины, почему он сегодня не проводил смены, не стал делать гонку.

Конечно, и Тадей, и я, мы оба любим атаковать задолго до финиша. Поэтому мы хотели продолжать. Йонас же иногда слишком защищается, но мы должны это принять. У него есть веские причины так вести гонку, я прекрасно понимаю, почему.

Там был один из самых сложных секторов, мне просто хотелось его проехать поскорей. Похоже, там был попутно-боковой ветер, поэтому скорость была очень высокой. В итоге, если вы видели разрыв, мы сразу после этого сектора набрали 30 - 40 секунд преимущества.

Что бы ни случилось, я адаптируюсь к ситуации. Уходить на день отдыха на такой позиции в общем зачёте - я бы сразу согласился на это перед стартом. Всё, что получится сделать ещё, будет бонусом. Теперь сосредоточусь на защите своего места».