Антони Тюржи — победитель 9 этапа Тур де Франс-2024

Победа отрыва и атаки без изменений в генеральной классификации - итог 9 этапа с «белыми дорогами» Тур де Франс-2024

30-летний французский гонщик команды TotanEnergies Антони Тюржи (Anthony Turgis) выиграл первый в карьере этап французского Гранд-тура, став победителем 9-го этапа Тур де Франс-2024. 9-й этап Тур де Франс-2024 выиграл отрыв дня, разыгравший спринт на финише.

Этап, ставший кульминацией первой недели гонки, несмотря на многочисленные атаки, проколы и падения, не изменил положение претендентов в топ-8 общего зачёта.

Антони Тюржи выиграл этап 7 числа 7 месяца года, участвуя в своём 7-м Тур де Франс. Кроме того, это первая за последние 7 лет победа на этапе Тур де Франс для команды TotalEnergies, в последний раз команда Жана-Рене Бернадо (Jean-René Bernaudeau) выигрывала этап 8 июля 2017 года с Лилианом Кальмежаном. Победа на этапе Антони Тюржи стала подарком ко дню рождения главы команды Жана-Рене Бернадо, который отмечает его 8 июля.

Антони Тюржи, по данным NTT Data, проехал 32,2 км «белых дорог» со средней скоростью 37 км/ч. На финальном километре, когда отрыв догнал атаковавшего Яспера Стёйвена (Lidl-Trek), средняя скорость Тюржи составляла 52,4 км/ч, а максимальная, позволившая Тюржи обойти соперников, достигла 67,5 км/ч.

Антони Тюржи: «С ума сойти. Я много лет участвую в Тур де Франс, это мой седьмой Тур, и каждый раз ставлю целью выиграть этап. У меня есть победы в гонках, но не было победы в гонке Мирового тура. А теперь я выиграл на Тур де Франс, на эпичном этапе.

Сегодня был очень важный день гонки. Я увидел, что формируется отрыв, не сдавался, хотя в него отобрались великие чемпионы. Я знал, что Яспер Стёйвен в финале собирается атаковать. Мне хотелось доехать в группе, на колесе, как можно дальше. Вопрос был в том, кто сыграет более расчётливо. Но остаться в финале этапа Тур де Франс очень тяжело. Эта великолепная победа для всей команды. Мы приехали сюда за этапом, теперь он у нас есть!

Это фантастический опыт. Такая престижная победа. В этом году мне не везло, я попал в большой завал на Дварс доор Фландерен. Но сейчас всё прекрасно. Мы выпьем шампанского, потому что завтра - день отдыха».

Ход 9 этапа Тур де Франс-2024

Этап с 14 гравийными секторами «белых дорог» общей протяжённостью 32 км начался с атак.

Сразу после старта в отрыв уехали Роман Грегуар (Romain Gregoire (Groupama-FDJ), Нельсон Паулесс (Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Джарред Дризнерс (Jarrad Drizners (Lotto-dstny), Дерек Джи (Derek Gee (Israel-Premier Tech) и Поль Лапейра (Paul Lapeira (Decathlon-Ag2r La Mondiale).

Но их догнали за 160 км до финиша, а после новых атак через 4 км - за 156 км до финиша просвет создали

Элмар Рейндерс (Elmar Reinders (Jayco-AlUla),

Яспер Стёйвен (Jasper Stuvyen (Lidl-Trek),

Джанни Вермеерс (Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck),

Нельсон Паулесс (Neilson Powless ( EF Education-EasyPost),

Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils (Lotto-Dstny),

Дерек Джи (Derek Gee (Israel-Premier Tech),

Ойер Ласкано и Хавьер Ромо (Oier Lazkano, Javier Romo (Movistar Team),

Алексей Луценко (Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan)

и Антони Тюржи (Anthony Turgis (Total Energies).

К ним переложились Аксель Цингле (Axel Zingle/Cofidis) и Алекс Аранбуру (Movistar).

После первого гравийного сектора они лидировали с преимуществом в 45 секунд.

Следущими попытались переложиться в первую группу Бен Хили (EF Education EasyPost), Том Пидкок (INEOS Grenadiers) и Давиде Баллерини (Astana Qazaqstan), за 144 км до финиша они находились в полуминуте. Из пелотона прямо по траве атаковал Роман Барде (dsm-firmenich PostNl), затем - Майкл Мэттьюс (Jayco AlUla) и Уго Паж (Intermarche Wanty)

Том Пидкок и Бен Хили сумели догнать отрыв, а за их спинами несколько групп гонщиков после нескольких попыток переложиться в итоге зависли между пелотоном и отрывом. Майкл Мэттьюс вернулся в пелотон за 130 км до финиша, после гравийного подъёма, но потом он продолжил атаковать.

13-й сектор и подъём за 131 км до финиша стали одним из главных испытаний дня. На нём отрыв лидировал с преимуществом в 2:23 над пелотоном, за отрывом пытались угнаться две группы - группа с Арно Де Ли (Lotto Dstny) и группа с Матеем Мохоричем (Bahrain Victorious).

На подъёме 4-й категории Кот-де-Баровиль (Cote de Baroville), протяжённость 2,8 км, 228-363 м, перепад 135 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 8%, который начинался сразу после 13 сектора, Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe) отстал от Тадея Погачара, Йонаса Вингегора и Ремко Эвенепула и после прохождения подъёма проигрывал полминуты. Группе Приможа Роглича пришлось тратить силы на погоню, через 10 км оставание сократилось до 15 секунд, а ещё через 9 км, за 111 км до финиша Примож Роглич догнал пелотон.

Пелотон в свою очередь догнал группу Барде, Де Ли, Кюнга, Стюарта, Паулесса и других гонщиков. А первая группа из 12 гонщиков, сформировавшая главный отрыв дня, за 110 км до финиша опережала пелотон на 1:37.

После первых секторов, за 100 км до финиша стало ясно, что в пелотон уже не смогут вернуться Ричард Карапас (EF Education EasyPost) и Саймон Йейтс (Jayco AlUla), которые и с каждым километром проигрывали всё больше, и в итоге финишировали через 11:42.

За 103 км до финиша, на двухзвёздочном по сложности секторе Hautes Forêts пелотон возглаляла команда UAE. В это время Йонас Вингегор получил прокол, ему отдал свой велосипед Ян Тратник (Visma Lease a bike), который остался ждать техничку команды, отказавшись от помощи нейтральной.

За 91 км до финиша пелотон находился в 42 секундах от отрыва дня, а за 90 км до финиша Тадей Погачар вышел первым колесом и создал просвет. Ремко Эвенерпул (Soudal Quick Step) догнал обладателя жёлтой майки, с ним приехали и гонщики Visma Lease a Bike Маттео Йоргенсон и Кристоф Лапорт. Через 3 км все они вернулись в пелотон. На 10-м секторе «белых дорог» пелотон возглавила уже команда Visma Lease a bike,

За 77 км до финиша и за 1,7 км до вершины подъема 4-й категории Кот-де-Шасене (Cote de Chacenay), протяжённость 3 км, 185-314 м, перепад 129 м, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 7%) в одиночку атаковал Ремко Эвенепул.

За полкилометра до конца 10-го сектора «белых дорог» из пелотона снова атаковал Тадей Погачар, на колесо которому сразу сел Йонас Вингегор. Через километр они догнали Ремко Эвенепула, а ещё через два с половиной километра три лидера генеральной классификации переложились в отрыв дня.

Примож Роглич снова не отреагировал на их ускорения, проигрывая в тот момент 22 секунды.

Ремко Эвенепул вышел первым колесом в отрыве, и призывал соперников работать слаженно, но в итоге они не стали держать темп гонщиков отрыва дня и вернулись в пелотон. Однако, присутствие генеральщиков нарушило ход работы отрыва.

Том Пидкок (Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Яспер Стёйвен (Jasper Stuvyen (Lidl-Trek), Бен Хили (Ben Healy (EF Education-EasyPost), Дерек Джи (Derek Gee (Israel-Premier Tech) и Алексей Луценко (Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) воспользовались короткими присутствием трио лидеров общего зачёта в отрыве, атаковали и уехали от попучтиков.

На 8-м секторе отрыв был в 1 минуте от группы жёлтой майки. На этом же секторе, за 67 км до финиша, Ремко Эвенепул отстал от соперников, забуксовав на гравии, а Ваут ван Арт возглавил группу генеральщиков.

Яспер Стёйвен атаковал из отрыва за 54 км, но уехать не смог. Группу генеральщиков возглавил Кристоф Лапорт за 54 км, на колесе которого сидел Вингегор.

За 50 км до финиша упал Александр Власов (Red Bull Bora-hansgrohe)/ Он быстро вернулся в гонку, но поехал в группе, которая проигрывала группе генеральщиков около 50 секунд. Ему пришлось подъехать к машине врача.

За 42 км из пелотона атаковали Матье ван дер Пул (Alpecin Deceuninck) и Расмус Тиллер (UnoX) ,с которыми поехали Биньям Гирмай (Intermarche Wanty), Давид Годю (Groupama-FDJ), Якоб Фульсанг (Israel Premier Tech), Руй Кошта (EF Education EasyPost), Майкл Мэттьюс (Jayco AlUla).

Им надо было закрыть минутный просвет до отрыва дня. Группа генеральщиков после атаки Матье ван дер Пула сбавила скорость и проигрывала отрыву дня до 37 км до финиша 2:15.

За 33 км до финиша перед 6-м сектором пелотон уступал отрыву 2:21, группа Ван дер Пула находилась в минуте от отрыва дня. На пятом секторе пелотон находился в полутора минутах от отрыва дня, а группа Матье ван дер Пула проигрывала первому отрыву 48 секунд.

Команды UAE и Visma менялись в голове пелотона на секторах «белых дорог». Если на 7-м секторе в голове пелотона работал Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), то на следующем секторе группу генеральщиков возглавлял Тим Велленс(UAE Team Emirates).

На 4-м секторе, за 24 км, из отрыва атаковал Бен Хили. В пелотоне на 4-й секторе первым колесом зашёл Ваут ван Арт, затем его сменил Кристоф Лапорт.

Тадей Погачар атаковал за 22 км до финиша, на 4-м секторе. Ремко Эвенепул оказался на просвете, Лапорт сразу сел на колесо Погачара и подвёз Йоргенсона, а Йонас Вингегор выпал. Тадей Погачар продолжил ускоряться, и за ним сел только Маттео Йоргенсон. Кристоф Лапорт пытался закрыть просвет, подвозя Йонаса Вингегора.

В начале 3 сектора Погачар уехал от Маттео Йоргенсона и создал просвет. За 20 км до финиша Йоргенсон привёз Вингегора на колесо Погачара. За 17 км до финиша Ремко Эвенепул также переложился к группе Погачара и Вингегора. А за Ремко Эвенепулом приехала большая группа и в итоге все генеральщики собрались. Пелотон снова возглавила команда Visma Lease a Bike.

Тем временем группа Матье ван дер Пула за 15 км до финиша так и не смогла переложиться в первый отрыв и проигрывала ему 40 секунд.

За 12 км до финиша из отрыва начались атаки. Яспер Стёйвен создал просвет за 12 км в одиночку перед финальным сектором гравийных дорог. В это время из пелотона атаковал горный король Йонас Абрахамсен.

Яспер Стёйвен держал просвет в 10 секунд за 6,5 км до финиша, пелотон находился в минуте, почти добрав группу Матье ван дер Пула.

Тадей Погачар несколько раз пытался ускориться на последнем секторе гравийных дорог, но просвет сразу закрывали Ремко Эвенепул и команда Visma.

За 2 км до финиша у Яспера Стёйвена в запасе оставалось только 5 секунд, его преследователи начали атаковать друг друга. Бен Хили и Дерек Джи создали просвет за 1,5 км до финиша. За 800 м Стёйвена догнали.

Антони Тюржи спринтовал и обошёл на финишной черте Тома Пидкока (INEOS Grenadiers) и Дерека Джи (Israel Premier Tech), одержав первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

Антони Тюржи — победитель 9 этапа Тур де Франс-2024

Изменения в классификациях после 9 этапа Тур де Франс-2024

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил жёлтую майку лидера, в топ-8 генеральной классификации в итоге изменений не произошло. Дерек Джи сумел улучшить свою позицию, ворвавшись в топ-10, а Александр Власов сместился на 11-ю позицию.

Биньям Гирмай (Intermarche Wanty) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации и благодаря тому, что финишировал 9-м на этапе, укрепил свою позицию ещё на 8 очков.

Йонас Абрахамсен (Uno X) завершил первую неделю Тур де Франс-2024 в гороховой майке лучшего горного гонщика.

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.