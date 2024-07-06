VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Мадс Педерсен сошёл с Тур де Франс-2024 перед 8-м этапом

Мадс Педерсен сошёл с Тур де Франс-2024 после 7 этапа из-за последствий падения

 

 

Велокоманда Lidl-Trek сообщила, что Мадс Педерсен не сможет продолжать Тур де Франс-2024. 28-летний датский велогонщик упал во время спринта на 5-м этапе. Хотя падение обошлось без переломов, Педерсен получил ушиб плеча, состояние которого ухудшилось после 6 и 7 этапов.

 

Команда вместе с гонщикам приняла решение, что ему лучше прекратить борьбу и пройти дополнительное обследование, а затем восстановиться перед главными целями лета и финальной частью сезона.

 

Мадс Педерсен в своей карьере выиграл два этапа Тур де Франс - в 2022 и 2023 годах. В прошлом году он занял 2-е место в очковой классификации Тура.

 

Мадс Педерсен сошёл с Тур де Франс-2024 после 7 этапа из-за последствий падения

 

 

Мадс Педерсен: «Все видели, как я упал. Я ударился о барьеры плечом. Мы сразу сделали рентген, было непонятно, есть трещина или нет. Наш врач сказал, что всё-таки может быть перелом, но его может быть не видно в течение недели. Он разрешил продолжать гонку, пока боль терпима. Но руководство моей команды не понравилась моя посадка на разделочном велосипеде. Они никогда не видели, чтобы я сидел настолько ужасно.

 

Серьёзного перелома точно нет, но у меня повреждены мышцы, всё отекло и совершенно синее. Поэтому мы решили прекратить гонку. Со мной говорило и руководство команды, и лидеры команды, и врачи. Они убеждали меня, что впереди более важные цели, чем преодолевать ближайшие дни ради двух оставшихся спринтов. Олимпиада более важна.

 

Переключаться трудно, потому что я очень много работал, чтобы выйти на пик формы. Но теперь моя гонка закончена, сфокусируюсь на Олимпиаде. Теперь могу неделю отдохнуть, а потом снова сяду на велосипед. До Олимпиады ещё достаточно времени, чтобы подойти к ней в лучшей форме».

 

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Lidl-Trek: «Потеря Мадса Педерсена, особенно после того, как Тео Геоган Харт не вышел на старт, для нас большой удар. Но мы всё ещё в игре с Чикко, будем работать над планом В, будем ехать в атакующем стиле».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Lidl-Trek Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

29 июня - 21 июля 2024

Tour de France

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • motte
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    motte-Фото

    Тадей сказал, что этот тур какой-то странный и скучный, ждёт не дождётся когда снова в горы.

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (13)
    Джамайка-Фото

     ну второй - это все же не диагноз, полосы черные, белые, разные. все психология, сбился прицел. спринтреам как никому другому нужно вдохновение. Ти Джей во времена тотального доминирования Кэва страдал не от нервов, а был чуть слабее. Вивиани, помню психовал, Беннет.. В этих случаях для сми говорят что команда верила... и т.д. Груненвеген в прошлом году давал откровенное вью, делился - предпочел бы быть десятым, чем вторымм, по итогам Тура находил что-то поожительное - типо ни одного тапа, но Саймон в генерале продвинулся и пр.



    сегодня чуть раньше спринтанул, на ленточке уже не хватило. на 6 этапе - проспал. 

  • MVDP
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    MVDP-Фото
    По ровняку вряд ли уедет, а на финише шансов немного.
  • RVL
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    RVL-Фото

    Отсеять роглу и вини...или фантазии не хватило?

    Но в общем ты прав , это фантазии, в том числе и на счёт если рэмба и сам потянет 

    50 км много для этой ситуации 

  • qwinter
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    qwinter-Фото
    Ожидаю колхоз. Все будут слишком боятся проколов. Отрыв вполне может выиграть.
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Думаю, что завтра удастся посмотреть этап. Как мне думается, что будет отрыв и они разыграют финиш.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Этап не видел, свет только включили. А по протоколу вижу, что Филипсон снова второй и это уже симптом быть всё время вторым. А Гирмай молодец, так и зелёную маечку может до конца Тура носить.

  • Karmatron
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (54)
    Karmatron-Фото
    Из недавнего ЖуЖу в желтой майке разделку выигрывал, хотя перед этапом его все уже мысленно раздели)
  • Гонщик
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    Хорошо бы с ремко он отскочил...это был бы серьезный помощник и классная колаба для обоих
    Фантазии однако, для чего Рэмбе везти Погу ? Если сам потянет , другое дело , только это Тур , а не какая нить классика .

  • error
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (13)
    error-Фото
    А за минуса кто то писал уже... что минусуют за мненье которое не совпадает с мнением минусующего.... теперь тут так... раньше небыло. И еще есть фанатские минусы.... чего тоже раньше тут не было принято...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 июля

Ruben Guerreiro (Movistar Team)

Mark Padun (Corratec Vini Fantini)

Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla)

Baptiste Huyet (TdT - Unibet)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2024 (34)
Июнь 2024 (147)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)