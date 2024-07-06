Мадс Педерсен сошёл с Тур де Франс-2024 перед 8-м этапом

Мадс Педерсен сошёл с Тур де Франс-2024 после 7 этапа из-за последствий падения

Велокоманда Lidl-Trek сообщила, что Мадс Педерсен не сможет продолжать Тур де Франс-2024. 28-летний датский велогонщик упал во время спринта на 5-м этапе. Хотя падение обошлось без переломов, Педерсен получил ушиб плеча, состояние которого ухудшилось после 6 и 7 этапов.

Команда вместе с гонщикам приняла решение, что ему лучше прекратить борьбу и пройти дополнительное обследование, а затем восстановиться перед главными целями лета и финальной частью сезона.

Мадс Педерсен в своей карьере выиграл два этапа Тур де Франс - в 2022 и 2023 годах. В прошлом году он занял 2-е место в очковой классификации Тура.

Мадс Педерсен: «Все видели, как я упал. Я ударился о барьеры плечом. Мы сразу сделали рентген, было непонятно, есть трещина или нет. Наш врач сказал, что всё-таки может быть перелом, но его может быть не видно в течение недели. Он разрешил продолжать гонку, пока боль терпима. Но руководство моей команды не понравилась моя посадка на разделочном велосипеде. Они никогда не видели, чтобы я сидел настолько ужасно.

Серьёзного перелома точно нет, но у меня повреждены мышцы, всё отекло и совершенно синее. Поэтому мы решили прекратить гонку. Со мной говорило и руководство команды, и лидеры команды, и врачи. Они убеждали меня, что впереди более важные цели, чем преодолевать ближайшие дни ради двух оставшихся спринтов. Олимпиада более важна.

Переключаться трудно, потому что я очень много работал, чтобы выйти на пик формы. Но теперь моя гонка закончена, сфокусируюсь на Олимпиаде. Теперь могу неделю отдохнуть, а потом снова сяду на велосипед. До Олимпиады ещё достаточно времени, чтобы подойти к ней в лучшей форме».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Lidl-Trek: «Потеря Мадса Педерсена, особенно после того, как Тео Геоган Харт не вышел на старт, для нас большой удар. Но мы всё ещё в игре с Чикко, будем работать над планом В, будем ехать в атакующем стиле».