VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку лидера после 13 этапа Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор: «Этап мне не подходил, счастлив, что удержал просвет»

 

 

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) не смог сразу закрыть просвет после атаки своего главного соперника Тадея Погачара (UAE Team Emirates), но сумел сохранить жёлтую майку лидера, хотя его преимущество уменьшилось до 9 секунд.

 

26-летний датский велогонщик Jumbo-Visma, защищающий титул победителя прошлого года, после финиша признался, что рельеф 13 этапа ему не слишком подходил, а его команду устраивала победа отрыва. Победителем 13 этапа Тур де Франс-2023 стал атаковавший в одиночку из отрыва за 11 км до вершины Гран-Коломбье Михал Квятковски (INEOS Grenadiers).

 

Йонас Вингегор финишировал на 13-м этапе 4-м, проиграв Тадею Погачару 4 секунды. Кроме того, словенский гонщик команды UAE Team Emirates забрал 6 бонификационных секунд, но и Йонасу Вингегору достались 4 секунды за 4-е место.

 

Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку лидера после 13 этапа Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку лидера после 13 этапа Тур де Франс-2023

 

Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку лидера после 13 этапа Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку лидера после 13 этапа Тур де Франс-2023

 

 

Йонас Вингегор: «Я совсем не расстроен. Мы планировали отпустить отрыв за победой на этапе, так и получилось. Сегодняшний этап с единственным финальным подъёмом мне не очень подходил. Поэтому рад, что ограничил потери и сохранил жёлтую майку. Я не волнуюсь. Если выиграю, значит, выиграю, если нет - в любом случае, буду прилагать все силы. Своей формой я доволен. Команда проехала великолепно.

 

На следующих этапах подъёмы будут всё более длинными, именно такие мне больше нравятся, а форма продолжает улучшаться. Я доволен, что остался  в жёлтой майке. На следующей неделе собираюсь  выдать всё, на что способен. В Париже увидим, будет ли этого достаточно, чтобы выиграть генеральную классификацию».

 

Сепп Кусс: «Подъём был взрывным, но мы всё держали под контролем. Ожидали, что всё  сведётся к финальным метрам. Так и получилось.  Не было необходимости брать на себя инициативу. Мы довольны текущим положением».

 

Результаты 13 этапа Тур де Франс-2023

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2023

Tour de France

22 - 26 июля 2023

Ethias-Tour de Wallonie

29 июля 2023

Donostia San Sebastian Klasikoa

29 июля - 4 августа 2023

Tour de Pologne

3 - 13 августа 2023

World Championships

6 августа 2023

World Championships. Road Race. Men Elite

11 августа 2023

World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (47)
    nightbuster33-Фото

    И питание тоже? Могли заметить,что с бачком передается и пакетик с нужным питанием на завершающей стадии этапа и не только.А это может сделать только со своей технички.Недостача питания на этапе отражается на востановление организма к следующему этапу. Итог;прыжки результатов от этапа к этапу.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Самый непредсказуемый этап. Тут невозможно проанализировать.

    "Что-то будет... что-то будет... Кто заснёт, того разбудят..." )) 

    Рискну: Большие разборки в отрыв. Большой отрыв.
    Победа из отрыва. Эмирейтс сдуется. И Погачар отхватит. Немного. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (47)
    VeloVelo-Фото

    Алишер, да, у меня такие же мысли после этапа.
    За что гонялись "Эмирейтс"?

    Единственное оправдание - перед этапом команда приняла решение окончательно добить Винегора и поэтому пахала во все тяжкие. И вот, в результате, не получилось ничего.

    Возникает вопрос - а был ли сам Погачар готов сегодня всё порвать? Мой ответ - нет.
    Не его день был. Поэтому он сидел до последнего. 

     

    А стартовать при таком блестящем развозе надо было гораздо раньше.

    Как минимум за 4 км, когда начался последний крутяк.
    Команде UAE Браво! А Тадей просто не смог.

    По поводу Квято - рад за него!
    Старый конь вспахал что надо! Эпично! Браво!!!

    Джамба да - сберегла себя сегодня, точно. А вот что будет на безумном завтрашнем этапе с "Эмирейтс" - Большой Вопрос!

  • Геродот
    Владелец Israel-Premier Tech о ... (2)
    Геродот-Фото
    Нда,очень странно слышать такое от профессионалов. Насчет Фрума каждому, мало мальски понимающему в велоспорте,было понятно сразу после того падения. Как дети малые. Не верится что они настолько тупые.
  • василий
    Владелец Israel-Premier Tech о ... (2)
    василий-Фото

    Рискнули но не прокатило облом.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (47)
    старт-шоссе 82-Фото

    Удивили меня своей тактикой  Джамбо, а ОАЕ наоборот растроили. Укатали всю команду, ради чего? Ради 8-секунд? Тогда когда Джамбо весь этап были в тени и перед началом финальной горы пол-команды ушли в отвал =отдыхать=, мудро, если расматривать сегодняшний этап в связке с двумя следующими.

    На мой взгляд сегодняшний день 1-0 в пользу Джамбо.

    Квято с победой, молодец, но побеждать на таких этапах должна молодеж, новые имена - новые надежды.

  • Coffe
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (5)
    Coffe-Фото
    Думаю Погачару нужно пробовать идти в атаку на Коль де Жуплан.Нужен задел перед длинными горами,которые ждёт Винегор.
  • error
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (5)
    error-Фото

    Про Пантани почитал с интересом)

  • velodoctor
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (47)
    velodoctor-Фото
    И в этом году на 5 этапе он визуально получше смотрелся на поворотах.
  • Hammill
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (47)
    Hammill-Фото

    Квят - май лав

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 июля

Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

Otto Vergaerde (Lidl-Trek)

16 июля

Torstein Traeen (Uno-X Team)

Matthew Bostock (Bolton Equities - Black Spoke)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2023 (93)
Июнь 2023 (160)
Май 2023 (209)
Апрель 2023 (143)
Март 2023 (163)
Февраль 2023 (179)