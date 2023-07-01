Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку лидера после 13 этапа Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор: «Этап мне не подходил, счастлив, что удержал просвет»

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) не смог сразу закрыть просвет после атаки своего главного соперника Тадея Погачара (UAE Team Emirates), но сумел сохранить жёлтую майку лидера, хотя его преимущество уменьшилось до 9 секунд.

26-летний датский велогонщик Jumbo-Visma, защищающий титул победителя прошлого года, после финиша признался, что рельеф 13 этапа ему не слишком подходил, а его команду устраивала победа отрыва. Победителем 13 этапа Тур де Франс-2023 стал атаковавший в одиночку из отрыва за 11 км до вершины Гран-Коломбье Михал Квятковски (INEOS Grenadiers).

Йонас Вингегор финишировал на 13-м этапе 4-м, проиграв Тадею Погачару 4 секунды. Кроме того, словенский гонщик команды UAE Team Emirates забрал 6 бонификационных секунд, но и Йонасу Вингегору достались 4 секунды за 4-е место.

Йонас Вингегор: «Я совсем не расстроен. Мы планировали отпустить отрыв за победой на этапе, так и получилось. Сегодняшний этап с единственным финальным подъёмом мне не очень подходил. Поэтому рад, что ограничил потери и сохранил жёлтую майку. Я не волнуюсь. Если выиграю, значит, выиграю, если нет - в любом случае, буду прилагать все силы. Своей формой я доволен. Команда проехала великолепно.

На следующих этапах подъёмы будут всё более длинными, именно такие мне больше нравятся, а форма продолжает улучшаться. Я доволен, что остался в жёлтой майке. На следующей неделе собираюсь выдать всё, на что способен. В Париже увидим, будет ли этого достаточно, чтобы выиграть генеральную классификацию».

Сепп Кусс: «Подъём был взрывным, но мы всё держали под контролем. Ожидали, что всё сведётся к финальным метрам. Так и получилось. Не было необходимости брать на себя инициативу. Мы довольны текущим положением».