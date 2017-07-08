Йонас Вингегор: “Я смог ограничить потери 8 секундами на 9-м этапе Тур де Франс-2023” 

Йонас Вингегор удержал жёлтую майку лидера перед второй неделей Тур де Франс-2023

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Хотя Йонас Вингегор проиграл 8 секунд своему главному сопернику Тадею Погачару (UAE Team Emirates), на 9-м этапе с финишем в подъём высшей категории Пюи-де-Дом, закрывающим первую часть Тур де Франс-2023, он удержал жёлтую майку лидера перед второй неделей гонки. 26-летний датский гонщик команды Jumbo-Visma после финиша сказал, что пережил не лучший день на велосипеде, но доволен, что минимизировал потери. Также Йонас Вингегор отметил, что этапы второй и третьей недели Тур де Франс-2023 ему подходят больше, чем этапы первой части.

В начале финального 13-километрового подъёма на вершину потухшего вулкана у Йонаса Вингегора оставалось три помощника - Вилко Келдерман, Ваут ван Арт и Сепп Кусс, который помогал капитану до отрезка с самыми крутым градиентом в 12%. Когда за полтора километра до вершины атаковал Тадей Погачар, Йонас Вингегор сел ему на колесо, но затем поехал своей скоростью и финишировал через 8 секунд после словенского гонщика.

Йонас Вингегор: «Тадей в финале был немного сильнее. Конечно, это его любимый рельеф. Я лимитировал потери на финише до 8 секунд. К счастью, я всё ещё в жёлтой майке. Нам предстоит ещё много работы в следующие две недели, чтобы довезти её до Парижа.

Пюи де Дом - очень тяжёлый подъём. Последние несколько километров довольно крутые. Там негде отдышаться. Сегодня был не лучший мой день. Хорошо, что завтра день отдыха, его ждут все. Думаю, мои лучшие дни на Тур де Франс ещё впереди.

Когда мы изучали маршрут, сразу пришли к выводу, что на второй и третьей неделе будет несколько отлично подходящих мне этапов. А в первом блоке до первого дня отдыха таких этапов не так много. Более чем удовлетворяет, что у нас жёлтая майка.

Конечно, на двух последних горных этапах предпочёл бы финишировать на колесе Тадея, но доволен и тем, что есть сейчас. Сегодня все шли на пределе. Я отдал все силы, старался не в последнюю очередь ещё и потому, что наверху меня ждала семья».

Вилко Келдерман: «Думаю, мы отлично проехали. Вместе с Ваутом и Сеппом мы ускорились на этом тяжёлом, но красивом подъёме, осложнили гонку. В финале Йонас потерял несколько секунд, но сильно волноваться нам не стоит, потому что такой рельеф не слишком ему подходит, а Погачару подходит гораздо больше. Йонас предпочитает длинные и тяжёлые подъёмы. Такой рельеф будет в Альпах. Но прежде всего, мы будем наслаждаться с командой днём отдыха».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы решили отпустить отрыв. В нём не было соперников по генеральной классификации. Но со старта до финального подъёмы мы хотели держать высокую скорость. Погачар атаковал, когда до финиша оставалось чуть больше километра. Конечно, мы бы предпочли выиграть время, но разрыв был минимальным.

Это не типичный горный этап, мы весь день берегли ноги ради относительно недолгих усилий в финале. Такой этап Погачару подходит гораздо больше, чем Йонасу, но для нас это был не из тех этапов, которые сильно влияют. Ребята здоровы и в хорошей форме, мы на прекрасной позиции. С нетерпением предвкушаем оставшиеся две недели гонки».