Йонас Вингегор: “Считаю своей маленькой победой, что смог поехать за Погачаром”

Йонас Вингегор ответил на атаку Тадея Погачара на 2-м этапе Тур де Франс-2024

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard), который стартовал на Тур де Франс-2024 через 87 дней после травмы, стал единственным, кто смог ответить на атаку Тадея Погачара (UAE Team Emirates) за 12,6 км до финиша 2-го этапа. Дуэт двукратных победителей Тур де Франс привёз на финише соперникам, за исключением Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step) и Ричарда Карапаса (EF Education EasyPost), 21 секунду.

Хотя и на 2-м этапе команду Visma Lease a Bike не обошли непрятности - за 85 км до финиша упали два гонщика команды Ваут ван Арт и Маттео Йоргенсон, но в итоге этап для команды завершился хорошо. И Ваут ван Арт, и Маттео Йоргенсон вернулись в гонку, отделавшись ссадинами, и в финале этапа смогли поработать на подъёме Сан-Лука на своего капитана Йонаса Вингегора.

Йонас Вингегор: «Для меня то, что смог поехать за Погачаром, маленькая победа. До старта я думал, что именно на этом этапе могу потерять время. Крутой подъём в финале - не моя специализация, но я хорошо себя чувствовал. Мы с самого начала подъёма ехали на высокой скорости. UAE перехватили инициативу. Когда Погачар атаковал, к счастью, я смог за ним поехать.

Погачар и я сразу решили слаженно работать вместе до финиша. Где-то по дороге моя педаль ударила о землю, и тогда вспомнил о травмах. Но не сказал бы, что я боюсь спусков. Трудно начинать гонку, когда не знаешь, в какой ты форме. Перед стартом здесь я тренировался полтора месяца. И я сомневался в своих силах.

Первые два этапа прошли лучше, чем ожидалось. Было сложно предсказать, как буду чувствовать себя после такой короткой подготовки. Я очень рад, что могу сказать, что снова на своём уровне. Или, по крайней мере, очень и очень к нему близко. Надеюсь, это начало великолепных трёх недель».

Маттео Йоргенсон: «Йонас впечатлил. Очень им горжусь. Я заметил, что его уверенность в своих силах выросла. Этот этап теоретически ему не подходил. Но он сумел отлично защититься. Для команды получился хороший день. Да, было неудачное падение, но я в порядке».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Йонас показал, что он в порядке, но Тур длится три недели. Впереди послезавтра ждёт ещё один тяжёлый этап. Поэтому надо подождать, как Йонас перенесёт эти этапы. Мы поедем гонку день за днём. Но, конечно, можем радоваться тому, как прошёл сегодня этап. Для нас сложился один из лучших сценариев. Мы беспокоились по поводу этого этапа, учитывая взрывную силу Погачара. Йонас сумел за ним хорошо удержаться. Это хороший итог».