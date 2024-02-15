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Тадей Погачар — победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Тадей Погачар одержал победу после сольной атаки в подъём Вальтер-2000

 

 

Тадей Погачар одержал победу на первом горном этапе Вуэльты Каталонии-2024, выиграв 2-й этап с финишем на вершине горнолыжного курорта Вальтер 2000, на высоте 2135 м.

 

Перед тем, как атаковать всерьёз на финальном подъёме,Тадей Погачар вместе со своим товарищем по команде UAE Team Emirates Доменом Новаком подшутили над пелотоном, ускорившись за 165 км до финиша. Но шутки кончились, когда за 8 км до финиша в начале подъёма к вершине Вальтер (11 км с 7,6%) был настигнут последний гонщик отрыва дня Джимми Янссенс (Alpecin-Deceuninck). Погода также больше не располагала к шуткам - за 20 км до финиша начался дождь, а температура упала.

 

25-летний словенский гонщик атаковал за 6,5 км до финиша и быстро создал значительный просвет - уже через 3 км он опережал ближайших преследователей на полминуты, которые к финишу выросли до 1 минуты 23 секунд. Микель Ланда (Soudal Quick Step) и Александр Власов (Bora-hansgrohe) атаковали из группы преследователей за 4,3 км до финиша и заняли второе и третье места соответственно.

 

Тадей Погачар — победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Тадей Погачар — победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Тадей Погачар — победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Тадей Погачар — победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2024

 

 

Тадей Погачар: «Мы начали этап почти по летней погоде, но тучи нас догнали. Мы думали, что, может быть, мы успеем проехать без дождя до финальной горы, но он начался на предпоследнем подъёме. Несмотря на сложную погоду и высоту, я чувствовал себя хорошо, проверил ноги уже на последнем спуске, а потом поехал своей скоростью до финала и не оглядывался.

 

В первой части этапа команда Israel Premier Tech нам немного помогала, но в дальнейшем мы контролировали ход гонки. В финале Павел, Марк и Жуан потрясающе отработали на подъёме. Жуан на старте сказал мне, что чувствует себя не очень хорошо, но когда он провёл смену, то разбросал весь пелотон. В какой-то момент я подумал, что он настолько силён, что сможет уехать со мной».

 

Микель Ланда: «Я очень доволен результатом и своими ощущениями во время этапа. Перед гонкой не знал, чего ожидать, какой будет моя форма. Поэтому второе место при такой погоде  -это великолепно, лучше, чем надеялся. Сейчас мы идём на хорошей позиции, будем бороться за подиум, а также за победу на этапе».

 

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Каталонии-2024

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Вуэльта Каталонии-2024 Volta a Catalunya-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 2 (45)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: василий
    Когда Берналь начал всех бомбить тоже говорили что космос

    многих судьба изысканно пинает. наш Тимофей Крицкий бодро взлёт начинал. побился на разделке (идя 2-м в генерале ТдАвенира), ногу год собирали.. вроде в себя возвращаться начал, контракт в Катюше, и.. снова ту же ногу ломает. вот прямо на этой же В-Каталонии

  • Shalam s Urala
    Яспер Филипсен — победитель Ми ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Grif
    Это просто бизнес

    мне другое интересно. все гадают про поведение МВДП в финале МСР. а мог он просто оч вовремя помочь Ясперу с ценником?

  • василий
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 2 (45)
    василий-Фото
    Когда Берналь начал всех бомбить тоже говорили что космос но вот как получилось так что Погги и Винни тоже не застрахованы
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 2 (45)
    RVL-Фото
    Аминь
  • kabachok
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 2 (45)
    kabachok-Фото
    настоящий самурай!
    цели нет - есть только путь!
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 2 (45)
    RVL-Фото

    Это ничто, по сравнению с победой в себе в борьбе антиПогой...

  • kabachok
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 2 (45)
    kabachok-Фото
    я смотрю, Гонщику и чувство юмора удалось в себе победить)
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 2 (45)
    RVL-Фото

    Цитата: Гонщик
    Аха-ха , стариканы , да вы стоите друг друга , всё в сказки верите ...

    Согласись, неплохо))

    Цитата: Гонщик
    Наверное ты , раз Роглич не устраивает ? 

    Конечно я, если руководство так решит...

  • Гонщик
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 2 (45)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    -Сэп, ты по приколу не натянул Погу, а не устал ли ты в прошлом году? 
    -Да , Гонщик, пожалуй ты прав...
    Аха-ха , стариканы , да вы стоите друг друга , всё в сказки верите ...



    Цитата: RVL
    А кто , раз Роглича не называете...?
    Наверное ты , раз Роглич не устраивает ? 

  • kabachok
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 2 (45)
    kabachok-Фото

    biggrin

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3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
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