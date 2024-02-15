Тадей Погачар — победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Тадей Погачар одержал победу после сольной атаки в подъём Вальтер-2000

Тадей Погачар одержал победу на первом горном этапе Вуэльты Каталонии-2024, выиграв 2-й этап с финишем на вершине горнолыжного курорта Вальтер 2000, на высоте 2135 м.

Перед тем, как атаковать всерьёз на финальном подъёме,Тадей Погачар вместе со своим товарищем по команде UAE Team Emirates Доменом Новаком подшутили над пелотоном, ускорившись за 165 км до финиша. Но шутки кончились, когда за 8 км до финиша в начале подъёма к вершине Вальтер (11 км с 7,6%) был настигнут последний гонщик отрыва дня Джимми Янссенс (Alpecin-Deceuninck). Погода также больше не располагала к шуткам - за 20 км до финиша начался дождь, а температура упала.

25-летний словенский гонщик атаковал за 6,5 км до финиша и быстро создал значительный просвет - уже через 3 км он опережал ближайших преследователей на полминуты, которые к финишу выросли до 1 минуты 23 секунд. Микель Ланда (Soudal Quick Step) и Александр Власов (Bora-hansgrohe) атаковали из группы преследователей за 4,3 км до финиша и заняли второе и третье места соответственно.

Тадей Погачар: «Мы начали этап почти по летней погоде, но тучи нас догнали. Мы думали, что, может быть, мы успеем проехать без дождя до финальной горы, но он начался на предпоследнем подъёме. Несмотря на сложную погоду и высоту, я чувствовал себя хорошо, проверил ноги уже на последнем спуске, а потом поехал своей скоростью до финала и не оглядывался.

В первой части этапа команда Israel Premier Tech нам немного помогала, но в дальнейшем мы контролировали ход гонки. В финале Павел, Марк и Жуан потрясающе отработали на подъёме. Жуан на старте сказал мне, что чувствует себя не очень хорошо, но когда он провёл смену, то разбросал весь пелотон. В какой-то момент я подумал, что он настолько силён, что сможет уехать со мной».

Микель Ланда: «Я очень доволен результатом и своими ощущениями во время этапа. Перед гонкой не знал, чего ожидать, какой будет моя форма. Поэтому второе место при такой погоде -это великолепно, лучше, чем надеялся. Сейчас мы идём на хорошей позиции, будем бороться за подиум, а также за победу на этапе».