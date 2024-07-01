Первая жёлтая майка Ричарда Карапаса после 3-го этапа Тур де Франс-2024

Ричард Карапас: «Мы знали, что у нас есть шанс взять жёлтую майку Тур де Франс-2024»

31-летний Ричард Карапас вписал себя в историю Тур де Франс, став первым гонщиком из Эквадора, надевшим жёлтую майку лидера. Команда EF Education EasyPost и Ричард Карапас приложили все силы, чтобы в общем спринте, которым завершился 3-й этап Тур де Франс-2024, финишировать как можно выше, так как четыре гонщика - Тадей Погачар, Ремко Эвенепул, Ричард Карапас и Йонас Вингегор идут в генеральной классификации с одним временем, а обладателя майки лидера определяли места на предыдущих этапах. Ричард Карапас пересёк финиш 14-м и перехватил жёлтую майку у Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

Теперь у олимпийского чемпиона и победителя Джиро д’Италия, призёра Тур де Франс и Вуэльты Испании Ричарда Карапаса после 14 розовых маек Джиро и 5 красных маек Вуэльты с жёлтой майкой Тур де Франс собран комплект 20 в общей сложности маек лидера всех трёх Гранд-туров.

Ричард Карапас: «Сбылась моя мечта, потому что я безмерно уважаю Тур. Я мечтал надеть жёлтую майку лучшей гонки мира. Если честно, до старта Тур де Франс жёлтая майка казалась очень далёкой. На Туре Швейцарии я упал, а потом прервал работу на пару дней из-за болезни. Однако вчерашний этап очень сильно поменял мой настрой, придал уверенности.

Этим утром в автобусе мы поставили цель - взять майку. Понимали, что этап будет нервным, что спринт может быть опасным, но мы хотели сделать всё, что в наших силах. Мои товарищи по команде феноменально работали последние 25 км, особенно Марейн Ван дер Берг. Вся команда работала великолепно. Были риск падений, команда потрясающе вывезла меня к финальному километру, после чего я защищался как мог, и Марейн был со мной, а потом мы с Марейном на полной скорости домчались до финиша. Это было красиво.

Жёлтая майка очень много значит для меня, для моей страны и для команды. На элитном уровне выступает всего несколько эквадорских велогонщиков. Каждое достижение помогает нам развивать велоспорт в нашей стране.

И в личном плане жёлтая майка очень важна. За последние годы я много времени проводил вне дома, вдали от семьи, потому что сделал следующий шаг в моей карьере. Ради них, ради семьи, все эти усилия были не напрасны. Жёлтая майка стала наградой за все жертвы. Я посвящаю её семье.

Завтра очень тяжёлый день. Будет очень трудно защитить майку, но я постараюсь. С каждым днём чувствую себя всё лучше, я готов её защищать».

Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), генеральный менеджер команды EF Education EasyPost: «Все в команде понимают, насколько Ричи талантлив. Он просто невероятно талантливый велогонщик. Но ему не повезло в преддверии Тур де Франс.

На Туре Швеййарии он подхватил инфекцию и был вынужден принимать антибиотики. Просто удивительно, что он смог восстановиться после всего этого и выступать на таком уровне, на который сейчас вышел.

А сегодня мы реализовали безумный план. По сути, вся команда развозила Ричи в общем спринте. Мы понимали, что спринт он не выиграет, но надеялись, что финиширует где-то 15-м, и этого окажется достаточно, чтобы перехватить жёлтую майку. Честно говоря, редко когда план срабатывает так, как хочешь».

Чарли Вегелиус (Charly Wegelius), спортивный директор: «Когда обсуждали гонку, говорили о шансах в один процент, о том, как их использовать, что в гонке может наступить момент, когда я попрошу всех приложить максимум усилий, если появится один процент шанса на успех. Но я не ожидал, что он наступит так быстро.

На Тур де Франс, действительно, приходится использовать малейшую возможность в борьбе за результат. Сегодня и был один из таких шансов. Мы изучили правила гонки, посчитали разрывы, потому что если у всех одинаковое время, считают места на этапах.

Потом составили план, понимая, что шансов не так много, что они зависят от многочисленных внешних факторов, которые мы не можем контролировать. У нас было несколько хороших моторов. Сегодня команда отработала очень слаженно, приятно, что эта работа принесла плоды. Этот спринтерский этап ждали многие. Мы понимали, что он будет хаотичным. Но у нас никто не растерялся. Это было видно по тому, как ребята ведут гонку.

Жёлтая майка - один из важнейших символов велоспорта, его вершина. Даже человек, который ничего не знает о велоспорте и никогда им не интересовался, знает о жёлтой майке. Для команды и для Ричи жёлтая майка - огромная честь. Мы собираемся взять из этой ситуации максимум».