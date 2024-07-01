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Первая жёлтая майка Ричарда Карапаса после 3-го этапа Тур де Франс-2024

Ричард Карапас: «Мы знали, что у нас есть шанс взять жёлтую майку Тур де Франс-2024»

 

 

31-летний Ричард Карапас вписал себя в историю Тур де Франс, став первым гонщиком из Эквадора, надевшим жёлтую майку лидера.   Команда EF Education EasyPost  и Ричард Карапас приложили все силы, чтобы в общем спринте, которым завершился 3-й этап Тур де Франс-2024, финишировать как можно выше, так как четыре гонщика - Тадей Погачар, Ремко Эвенепул, Ричард Карапас и Йонас Вингегор идут в генеральной классификации с одним временем, а обладателя майки лидера определяли места на предыдущих этапах. Ричард Карапас пересёк финиш 14-м и перехватил жёлтую майку у Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

 

Теперь у олимпийского чемпиона и победителя Джиро д’Италия, призёра Тур де Франс и Вуэльты Испании Ричарда Карапаса после 14 розовых маек Джиро и 5 красных маек Вуэльты с жёлтой майкой Тур де Франс собран комплект 20 в общей сложности маек лидера всех трёх Гранд-туров.

 

Ричард Карапас: «Мы знали, что у нас есть шанс взять жёлтую майку Тур де Франс-2024»

Ричард Карапас: «Мы знали, что у нас есть шанс взять жёлтую майку Тур де Франс-2024»

Ричард Карапас: «Мы знали, что у нас есть шанс взять жёлтую майку Тур де Франс-2024»

 

 

 

Ричард Карапас: «Сбылась моя мечта, потому что я безмерно уважаю Тур. Я мечтал надеть жёлтую майку лучшей гонки мира. Если честно, до старта Тур де Франс жёлтая майка казалась очень далёкой. На Туре Швейцарии я упал, а потом прервал работу на пару дней из-за болезни. Однако вчерашний этап очень сильно поменял мой настрой, придал уверенности.

 

Этим утром в автобусе мы поставили цель - взять майку. Понимали, что этап будет нервным, что спринт может быть опасным, но мы хотели сделать всё, что в наших силах. Мои товарищи по команде феноменально работали последние 25 км, особенно Марейн Ван дер Берг.  Вся команда работала великолепно. Были риск падений, команда потрясающе вывезла меня к финальному километру, после чего я защищался как мог, и Марейн был со мной, а потом мы с Марейном на полной скорости домчались до финиша. Это было красиво.

 

Жёлтая майка очень много значит для меня, для моей страны и для команды. На элитном уровне выступает всего несколько эквадорских велогонщиков. Каждое достижение помогает нам развивать велоспорт в нашей стране.

 

И в личном плане жёлтая майка очень важна. За последние годы я много времени проводил вне дома, вдали от семьи, потому что сделал следующий шаг в моей карьере. Ради них, ради семьи, все эти усилия были не напрасны. Жёлтая майка стала наградой за все жертвы. Я посвящаю её семье.

 

Завтра очень тяжёлый день. Будет очень трудно защитить майку, но я постараюсь. С каждым днём чувствую себя всё лучше, я готов её защищать».

 

 

Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), генеральный менеджер команды EF Education EasyPost: «Все в команде понимают, насколько Ричи талантлив. Он просто невероятно талантливый велогонщик. Но ему не повезло в преддверии Тур де Франс.

 

На Туре Швеййарии он подхватил инфекцию и был вынужден принимать антибиотики. Просто удивительно, что он смог восстановиться после всего этого и выступать на таком уровне, на который сейчас вышел.

 

А сегодня мы реализовали безумный план. По сути, вся команда развозила Ричи в общем спринте. Мы понимали, что спринт он не выиграет, но надеялись, что финиширует где-то 15-м, и этого окажется достаточно, чтобы перехватить жёлтую майку. Честно говоря, редко когда план срабатывает так, как хочешь».

 

Чарли Вегелиус (Charly Wegelius), спортивный директор: «Когда обсуждали гонку, говорили о шансах в один процент, о том, как их использовать, что в гонке может наступить момент, когда я попрошу всех приложить максимум усилий, если появится один процент шанса на успех. Но я не ожидал, что он наступит так быстро.

 

На Тур де Франс, действительно, приходится использовать малейшую возможность в борьбе за результат. Сегодня и был один из таких шансов. Мы изучили правила гонки, посчитали разрывы, потому что если у всех одинаковое время, считают места на этапах.

 

Потом составили план, понимая, что шансов не так много, что они зависят от многочисленных внешних факторов, которые мы не можем контролировать. У нас было несколько хороших моторов. Сегодня команда отработала очень слаженно, приятно, что эта работа принесла плоды. Этот спринтерский этап ждали многие. Мы понимали, что он будет хаотичным. Но у нас никто не растерялся. Это было видно по тому, как ребята ведут гонку.

 

Жёлтая майка - один из важнейших символов велоспорта, его вершина. Даже человек, который ничего не знает о велоспорте и никогда им не интересовался, знает о жёлтой майке. Для команды и для Ричи жёлтая майка - огромная честь. Мы собираемся взять из этой ситуации максимум».

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz EF Education-EasyPost Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (27)
    Виктор Сироткин-Фото
    Гирмай как самый худой спринтер просочился между толпой и ограждением.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Неужели никто не помнит финиш Белькова во Флоренции?

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото

    Ну, про Виранка если вы сомневаетесь, то почитайте, посмотрите, а потом уж напишите еще раз.

    А то получается как всегда — "не смотрел, не читал, но осуждаю" )

    P.S. Я тоже Виранка не застал "вживую".

    PP.SS. К Роману Бардэ отношусь с Уважением.

  • VeloVelo
    Барт Леммен заменит Сеппа Кусс ... (18)
    VeloVelo-Фото
    Здоровья вашему Папе и Вам!

    У меня только один вопрос, если позволите, это важно для меня. Вы уверены, что это был ковид?
  • VeloVelo
    Йонас Вингегор: “Считаю своей ... (2)
    VeloVelo-Фото

    А мне, в принципе, нравится Йонас, как человек, как личность.

    Считаю, что неправы те, кто записал его в "роботы".


    Есть такие люди, которые готовы на всё, лишь бы дискредитировать оппонента.
    Они готовы записать кого угодно хоть в "роботы", хоть куда угодно еще, если человек угрожает "любимчику". Это фанаты, они всегда были и всегда будут. 

    Им плевать на реальность, им важно лишь то, во что они хотят верить.
    А всех, кто думает по-другому, они считают врагами.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (9)
    VeloVelo-Фото

    А что там может быть с погодой?

    Хотя, да, вы правы, прошу прощения, сегодня был жуткий шторм, много погибших, очень много пострадавших на севере Италии. А также во Франции и в Швейцарии.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Всем хорошего дня Завтра.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Рад за Гирмая. Таки сделал он это.
    Но, еще больше за Карапаса. Теперь у него есть все три Майки.


    Да что там, У Эквадора теперь есть "Тримайкато"! Кто бы мог подумать!
    И это всё Ричард! Браво!



    А Кэв, конечно, хотелось бы его 35, но, Очень Большие Сомнения (ОБС) на этот счёт.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Юра, прелести у женщин.
    Или вы склонны придерживаться иных взглядов?

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Настоящий горный этап уже под №4 на этом Туре - это радеут, только бы колхоза не было.

    А так ещё хочется чтобы на Галибье, даже если первым там будет отрыв, среди генеральщиков не остались только Погги да Винни. Роглич просто обязан быть с ними, Эвенпул, по идеии тоже, Карапаз с напрягом, но может тоже усидит (желтая майка как тот Ред Бул - окрылят ведь); кто ещё...возможно Родригес, Йейтс(ы). Ну и спуск с Галибье вангую будут зрелещным, особенно когда перед этим на вершине генеральщики доберут отрыв.

    P.S.

    Как там сегодня с погодой на 2500+ ? Надеюсь пелотон доедет до самой вершины Галибье, а не только до Коль дю Лотаре.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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