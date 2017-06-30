Йонас Вингегор: “К сожалению, не выиграл этап, но рад жёлтой майке Тур де Франс-2023”

Йонас Вингегор в жёлтой майке лидера после королевского пиренейского этапа Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор возглавил генеральную классификацию Тур де Франс-2023, финишировав 2-м на королевском пиренейском 6-м этапе. Команда Jumbo-Visma на протяжении всего этапа контролировала ситуацию и подготовила атаку своего капитана.

Дилан ван Барле и Сеп Кусс натянули пелотон на подъёме высшей категории Турмале и сбросили обладателя жёлтой майки Джея Хиндли (Bora-hansgrohe). Затем Сепп Кусс завершил работу за полтора километра до вершины Турмале, и Йонас Вингегор атаковал. Однако уехать от главного соперника - Тадея Погачара (UAE Team Emirates) 26-летнему датскому гонщику не удалось.

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Ваут ван Арт, который второй день подряд атаковал сразу после старта, возглавил и просеял отрыв дня на подъёмах Аспен и Турмале, а затем, когда Йонас Вингегор и Тадей Погачар добрали отрыв на спуске с Турмале, помог 26-летнему датскому гонщику на финальном подъёме 1-й категории. Но на атаку Тадея Погачара за 2,8 км до финиша Йонас Вингегор уже не смог сразу ответить и проиграл словенскому гонщику 24 секунды.

Однако победитель Тур де Франс прошлого года, Йонас Вингегор компенсировал это жёлтой майкой лидера, 11-й в карьере и первой в этом году на Большой Петле.

Йонас Вингегор: «Конечно, мы хотели попробовать атаковать на Турмале. Наверное, это стоило мне сил, но не знаю, повлияла ли эта атака на финал. Просто Тадей Погачар был сегодня сильнее, он полностью заслужил победу.

Прежде всего, я очень счастлив снова надеть жёлтую майку. Это легендарная майка, носить её большая честь.

Я благодарю команду за их огромную работу. Сегодня ребята снова были великолепны. Фантастика, когда впереди в финале мне помогал Ваут. К сожалению, этап я не выиграл, но доволен, что взял майку.

Конечно, я надеялся, по меньшей мере, проехать финальный подъём с Погачаром и выиграть этап, но он был очень силён. Мы и раньше видели его силу. Я сегодня хотел попробовать, потому что хорошо себя чувствовал. Думаю, в этом году Тур де Франс будет интересным».

Ваут ван Арт второй день подряд получил красный номер самого атакующего гонщика: «Этим утром я опасался, что после вчерашнего дня у меня не останется сил, но нога всё ещё идёт хорошо. Воплотился не совсем тот сценарий, о котором мечтали, но итог скорее позитивный - Йонас в жёлтой майке. Мы никогда не недооценивали Тадея Погачара. Он умеет возвращаться, даже когда теряет время, что доказывал в прошлом.

Я бы хотел ещё побороться за победу на этапе. Не знаю, получится ли это завтра в Бордо, потому что этап под чистых спринтеров. Вместо завтрашнего можно нацелиться на этап до Лиможа».

Сепп Кусс: «Мы хотели задать высокую скорость, особенно на Турмале. Тактика зависит от того, есть ли впереди кто-то из ребят. Так как мы знали, что Ваут сумеет пройти вершину, Йонас хотел попытаться перед вершиной Турмале атаковать в одиночку. В итоге, как всегда, эти ребята уехали вдвоём. Терять секунды неприятно, но нам надо быть довольными тем, как мы проехали этап. Если бы ситуация поменялась, тогда бы всё пошло по-другому.

Погачар - боец, конечно, он хотел компенсировать вчерашний этап. Он впечатлил, но, думаю, мы можем быть довольны тем, как проехали ещё один горный этап».