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Йонас Вингегор: “К сожалению, не выиграл этап, но рад жёлтой майке Тур де Франс-2023”

Йонас Вингегор в жёлтой майке лидера после королевского пиренейского этапа Тур де Франс-2023

 

 

Йонас Вингегор возглавил генеральную классификацию Тур де Франс-2023, финишировав 2-м на королевском пиренейском 6-м этапе. Команда Jumbo-Visma на протяжении всего этапа контролировала ситуацию и подготовила атаку своего капитана.

 

Дилан ван Барле и Сеп Кусс натянули пелотон на подъёме высшей категории Турмале и сбросили обладателя жёлтой майки Джея Хиндли (Bora-hansgrohe). Затем Сепп Кусс завершил работу за полтора километра до вершины Турмале, и Йонас Вингегор атаковал.  Однако уехать от главного соперника - Тадея Погачара (UAE Team Emirates) 26-летнему датскому гонщику не удалось.

 

Йонас Вингегор в жёлтой майке лидера после королевского пиренейского этапа Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор в жёлтой майке лидера после королевского пиренейского этапа Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор в жёлтой майке лидера после королевского пиренейского этапа Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор в жёлтой майке лидера после королевского пиренейского этапа Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор в жёлтой майке лидера после королевского пиренейского этапа Тур де Франс-2023

 

Photo © A.S.O. / Charly Lopez 

 

Ваут ван Арт, который второй день подряд атаковал сразу после старта, возглавил и просеял отрыв дня на подъёмах Аспен и Турмале, а затем, когда Йонас Вингегор и Тадей Погачар добрали отрыв на спуске с Турмале, помог 26-летнему датскому гонщику на финальном подъёме 1-й категории. Но на атаку Тадея Погачара за 2,8 км до финиша Йонас Вингегор уже не смог сразу ответить и проиграл словенскому гонщику 24 секунды.

 

Однако победитель Тур де Франс прошлого года, Йонас Вингегор компенсировал это жёлтой майкой лидера, 11-й в карьере и первой в этом году на Большой Петле.

 

Йонас Вингегор: «Конечно, мы хотели попробовать атаковать на Турмале. Наверное, это стоило мне сил, но не знаю, повлияла ли эта атака на финал. Просто Тадей Погачар был сегодня сильнее, он полностью заслужил победу.

 

Прежде всего, я очень счастлив снова надеть жёлтую майку. Это легендарная майка, носить её большая честь.

 

Я благодарю команду за их огромную работу. Сегодня ребята снова были великолепны. Фантастика, когда впереди в финале мне помогал Ваут. К сожалению, этап я не выиграл, но доволен, что взял майку.

 

Конечно, я надеялся, по меньшей мере, проехать финальный подъём с Погачаром и выиграть этап, но он был очень силён. Мы и раньше видели его силу. Я сегодня хотел попробовать, потому что хорошо себя чувствовал. Думаю, в этом году Тур де Франс будет интересным».

 

Ваут ван Арт второй день подряд получил красный номер самого атакующего гонщика: «Этим утром я опасался, что после вчерашнего дня у меня не останется сил, но нога всё ещё идёт хорошо. Воплотился не совсем тот сценарий, о котором мечтали, но итог скорее позитивный - Йонас в жёлтой майке. Мы никогда не недооценивали Тадея Погачара. Он умеет возвращаться, даже когда теряет время, что доказывал в прошлом.

 

Я бы хотел ещё побороться за победу на этапе. Не знаю, получится ли это завтра в Бордо, потому что этап под чистых спринтеров. Вместо завтрашнего можно нацелиться на этап до Лиможа».

 

Йонас Вингегор в жёлтой майке лидера после королевского пиренейского этапа Тур де Франс-2023

 

 

Сепп Кусс: «Мы хотели задать высокую скорость, особенно на Турмале. Тактика зависит от того, есть ли впереди кто-то из ребят. Так как мы знали, что Ваут сумеет пройти вершину, Йонас хотел попытаться перед вершиной Турмале атаковать в одиночку. В итоге, как всегда, эти ребята уехали вдвоём. Терять секунды неприятно, но нам надо быть довольными тем, как мы проехали этап. Если бы ситуация поменялась, тогда бы всё пошло по-другому.

 

Погачар - боец, конечно, он хотел компенсировать вчерашний этап. Он впечатлил, но, думаю, мы можем быть довольны тем, как проехали ещё один горный этап».

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2023

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:32 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот будет заруба на третьей неделе.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 04:46 | Регистрация: 8.07.2017

    Вот многие здесь пишут - якобы спортивные директора Jumbo-Visma и Йонас Вингегор Расмуссен ошиблись, везя на себе к победе Т. Погачара.

     

    Но ведь совершенно очевидно, что цель команды Йонаса Вингегора Расмуссена - первенство в генеральной классификации Тур де Франс.

    И главным соперником здесь являлся обладатель на тот момент жёлтой майки - Д. Хиндли.

    Вот от него то и старался уехать как можно дальше Йонас Вингегор Расмуссен. 

    Под это и была заточена вся абсолютно правильная и безупречно воплощённая в жизнь тактика Jumbo-Visma! 

     

    И как результат - Й. Вингегор Расмуссен - лидер Тур де Франс! 

     

    Такие победный действия Jumbo-Visma совершенно очевидны - для его высокопревосходительства Искусственного Интеллекта.

    Но это невдамёк - для затуманенных эмоциями полушарий мозга белковых существ

     

     

     

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
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World Championships. Road Race. Men Elite

11 августа 2023

World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор: “К сожалению, ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Вот многие здесь пишут - якобы спортивные директора Jumbo-Visma и Йонас Вингегор Расмуссен ошиблись, везя на себе к победе Т. Погачара.

     

    Но ведь совершенно очевидно, что цель команды Йонаса Вингегора Расмуссена - первенство в генеральной классификации Тур де Франс.

    И главным соперником здесь являлся обладатель на тот момент жёлтой майки - Д. Хиндли.

    Вот от него то и старался уехать как можно дальше Йонас Вингегор Расмуссен. 

    Под это и была заточена вся абсолютно правильная и безупречно воплощённая в жизнь тактика Jumbo-Visma! 

     

    И как результат - Й. Вингегор Расмуссен - лидер Тур де Франс! 

     

    Такие победный действия Jumbo-Visma совершенно очевидны - для его высокопревосходительства Искусственного Интеллекта.

    Но это невдамёк - для затуманенных эмоциями полушарий мозга белковых существ

     

     

     

     

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Думаю, Юэн возьмет. 

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт о спринте на 3-м ... (19)
    VeloVelo-Фото

    Ну конечно не только поэтому.
    Ему ж еще ехать и ехать нужно, победы брать, деньги зарабатывать.

    Про то, что на этом этапе орги отменили прямолинейность, не знал.
    А почему отменили? 

  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    uran-Фото
    Цитата: error
    надо было Винни не план на этап выполнять.. а приехать к Вауту с Сепом и Погги.. Ваут бы по пологому потащил а Кусс вдарил на градиенте..
    к сожелению Винни это не Рогла... Роглич мудр в таких делах
    Мне кажется, что такие дела решают люди в техничке, а не на велосипеде гонец команды раздает.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    Astanaforever-Фото
    А мне нравится Генеральная таблица. Таких четыре красавца выстроились подряд, три пехотинца и их генерал в самом низу. Красота! Это же надо так уметь ушатать команду)))
  • Astanaforever
    Йонас Вингегор: “К сожалению, ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот будет заруба на третьей неделе.
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    Konstantin41-Фото

    Вау! Вот это да! Сам президент Франции! Никогда такого не было! Если конечно не считать любой прошлый ТДФ

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото
    Да уж, еще тот приз. Нет слов...
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Ух ты! Тадею и другим на подиуме аплодирует и поздравляет сам невероятный Эмманюэль Макрон!

    Это президент Франции...."

    Было бы удивительно, если бы Макрон не приехал на Тур.
    Ни один французский президент не пропустил ТДФ.

  • Coffe
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    Coffe-Фото
    Ну что, как всегда Филипсен.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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