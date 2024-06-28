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Йонас Вингегор: "Для меня победа - просто стартовать на Тур де Франс-2024"

Йонас Вингегор о старте на Тур де Франс-2024, Бернар Ино и Крис Фрум о шансах Йонаса Вингегора в борьбе за общий зачёт

 

 

Несмотря на восстановление после тяжёлой травмы, Йонас Вингегор остаётся лидером команды Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2024. Два года подряд он поднимался на высшую ступень подиума французского Гранд-тура. Но на этот раз в предстартовом интервью 27-летний датский велогонщик говорит, что само участие во французском Гранд-туре для него уже счастье, а всё остальное он будет считать бонусом.

 

Йонас Вингегор: "Для меня победа - просто стартовать на Тур де Франс-2024"

 

Cyclingnews цитирует слова Йонаса Вингегора:

 

  «Я просто счастлив быть здесь, на старте Тур де Франс-2024. Думаю, это уже само по себе - победа. Я очень рад и с нетерпением жду гонку. Хочу бороться за как можно более высокий результат в генеральной классификации. Но, если честно, падение было очень и очень плохим, поэтому для меня счастье просто быть здесь. Всё остальное - бонус.

 

Я проделал огромную работу, очень много и плодотворно поработал. И я не в плохой форме. Но после такого серьёзного падения всё идёт бонусом. Конечно, у меня есть надежды. После падения у меня был долгий перерыв. Надо было дождаться, когда залечатся многочисленные травмы, и только потом начинать нормально тренироваться. Одно дело, когда ты начинаешь выезжать на дорогу, другое, когда ты можешь начать тренироваться как надо. Главным было успеть до Тур де Франс.

 

Моя семья (жена и дочь) были со мной не только последние три месяца, а всё время, но особенно важно, что они были рядом именно в эти три месяца. И это значит для меня всё. Теперь они тоже здесь, со мной. Надеюсь только, что вся эта работа принесёт плоды. Посмотрим в ближайшие недели. Думаю, в такой ситуации нужно думать только о том, как вернуться, а не жалеть себя. Именно так я и поступил. Мы с семьёй делали всё возможное, чтобы подготовиться к этому старту. Гонка имеет огромное значение не только для меня, но и для нас троих. Поэтому я счастлив, что семья со мной».

 

Когда журналисты заметили, что Йонас Вингегор не использовал в ответах слово «победа», он объяснил: «Если честно, я не знаю. Возможно, нам придётся бороться за то, чтобы удерживаться в начале гонки, а потом, в конце, мы найдём свой обычный уровень. В ближайшие дни станет ясно. Конечно, если бы я не упал, то говорил бы, что приехал бороться за победу. Но обстоятельства изменились. Я надеюсь, что буду достаточно силён, чтобы побороться за победу, но увидим в ближайшие три недели».

 

Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), тренер Йонаса Вингегора, в интервью Cycling Weekly сказал:

 

«Он в порядке, настроен очень решительно. Конечно, мы считаем, что он будет конкурентоспособен. Но в то же время остаётся множество неизвестных в отношении формы, которые не позволяют мне говорить, что он готов побеждать. При таких серьёзных травмах, как у него, он долго не мог вернуться на велосипед. Поэтому мы не полностью подготовились. Сделали, что могли, но, конечно, подготовка не была оптимальной».

 

Бернар Ино (Bernard Hinault), пятикратный победитель Тур де Франс, считает, что Йонасу Вингегору не удастся одержать третью победу подряд, о чём он сказал в интервью Het Nieuwsblad:

 

«Он упал на Туре Страны Басков, что осложнило подготовку. Если он снова в этом году выиграет Тур де Франс, тогда я ничего не понимаю в этой гонке. Сравните с ситуацией Погачара прошлого года. Он сломал запястье на Льеж-Бастонь-Льеж в конце апреля. На Туре он был силён, но не на лучшем уровне. Команды UAE Team Emirates и Visma Lease a Bike как команды достойны друг друга. У Visma было много неудач, но команда во всех отношениях остаётся сильной. В конце концов, именно лидер всегда решает, какая команда сильнейшая. Команда выиграет этапы, но не классификацию».

 

Прокомментировал возможности Йонаса Вингегора и четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, который второй год подряд не вошёл в состав команды Israel Premier Tech на французском Гранд-туре. В интервью Escape Collective он сказал:

 

«Он не участвовал в гонках после падения на Туре Страны Басков. Просто вспомнив, какие он получил травмы, вы должны понимать, в каком состоянии может быть его тело. У него было повреждение лёгкого, то, что случилось и со мной в 2019 году после падения на Дофине. Из личного опыта могу сказать, как тяжело после такого возвращаться. Это касается не только времени без велосипеда, а просто возможности нормально дышать. Дышать больно в течение нескольких месяцев. Поэтому даже не могу представить, как ему удалось подготовиться к Туру с такой травмой. Выражаю ему своё уважение, но, наверное, это повлияло на его подготовку. Тем не менее, я всё равно считаю Йонаса фаворитом номер 2.

 

Стоит добавить, что, мне кажется, у Тадея есть преимущество в том, что касается поддержки команды. Не думаю, что прежде UAE стартовала на Тур де Франс с таким сильным составом.  В обычном мире Жуан Алмейда, Адам Йейтс и Хуан Аюсо могли бы надеяться на попадание в топ-10 на Тур де Франс. Когда тебе помогают три генеральщика, это очень сильно. Остаётся только догадываться, в какой форме команда Visma, учитывая все неудачи их сезона».

 

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (42)
    _DeKKeR_-Фото
    Ехать на победу Тур + Вуэльту, значит, нормально) Законы не рушатся, а связка Джиро + Тур остается аномальным явлением)
  • motte
    Тадей Погачар: “Моя форма пере ... (9)
    motte-Фото

    Тадей Погакар рассказал, что заболел COVID всего за 10 дней до прибытия на "Тур де Франс-2024". Общаясь сегодня с прессой, Погакар заверил болельщиков, что готов к гонке.

  • Cahko
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (42)
    Cahko-Фото
    Не знаю из СНГ или за пределами.
    Может местные подкинут еще советы.

    Ранее пользовался cycling.today Там правда стремноватый плеер с рекламами и прочим, но всегда что-то показывают.

    А если есть регистрация в российской соцсети ВК, там например есть группа https://vk.com/vitalsport_plus
    там много всякого спорта

    Джиро я там посматривал, Дофине, Швейцарию я там смотрел.
    Думаю и ТДФ там покажут
    Пока eurosport не вернется в Россию, думаю эта группа будет спокойно жить.
  • Cahko
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (42)
    Cahko-Фото
    Кого конкретно вы имеете ввиду?

    мне кажется уровень примерно такое же уровень.

    по-моему с 2008 года особо ничего не поменялось.

    да и на форуме евроспорта примерно тоже самое было, даже скандалей было больше, хотя форумный формат очевидно удобнее комментариев, там было проще обсуждать и больше комментов. были общие темы на большие гонки, там удобнее было строчить аналитику, прогнозы и т.д

    может действительно в конце нулевых было больше людей и вовлеченности.

    тут и обсуждений, то нет никаких по сути, если больше 20 комментов это уже много. только гранд туры и собирают такое количество комментов на этапах.

    может конечно какие-то другие русскоязычные ресурсы, где больше дискуссий, если знаете накиньте ссылок.
    Но мне вполне хватает наполнения этого сайта и дискуссии не важны.
    допускают есть более популярные ресурсы... телеграм-каналы и т.д
    может все кто разбирался - создали свои телеграм каналы и пишут нам, хотя это даже не баксетбол, вряд ли конечно)
  • motte
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (42)
    motte-Фото

    Бернар Ино: «Если Вингегор выиграет Тур, я больше ничего не понимаю в велоспорте»

    «Пальмарес выше моего»
    Бернар Ино не скрывает, что предпочитает Тадея Погачара Йонасу Вингегору и что он уже считает словенца равным величайшим чемпионам в истории велоспорта. «Сегодняшние пальмаресы превосходят те, что были у меня в его возрасте. Он уже дважды выиграл Тур, теперь еще Джиро и множество классических гонок. Если с ним ничего не случится, он станет одним из величайших гонщиков века», — прокомментировал он. 

    Ино заявил, что он твердо верит в дубль Погачара на Джиро-Туре



    10 лучших цитат из нового интервью Тадея Погачара перед "Тур де Франс".

     

    1. Финальная гонка на время в Ницце обещает быть очень сложной, но после нее я могу просто сесть на велосипед, поехать домой и лечь спать.

     

    2. Похоже, что после "Джиро" я сделал шаг вперед, и моя форма даже лучше, чем я ожидал. Я провел несколько хороших тренировок, немного проверил свои ноги и, честно говоря, никогда еще не чувствовал себя так хорошо на байке.

     

    3. Ты никогда не перестаешь совершенствоваться умственно и физически, и я верю, что у меня все хорошо. Конечно, я тоже хочу получать удовольствие, когда мне больше не будет интересно кататься на велосипеде, тогда, возможно, я уйду на пенсию, поэтому я хочу получать удовольствие как можно дольше.

     

    4. Когда-нибудь я с удовольствием надену красную майку, но могу вас заверить, что в этом году в программе нет тройной гонки "Джиро-Тур-Вуэльта". Выступать в одном и том же году, пожалуй, слишком безумно. Кроме того, это олимпийский год, а также чемпионат мира.

     

    5. Мне очень нравится трасса Чемпионата мира в этом году, Швейцария - прекрасная страна, и там должны быть хорошие дороги и небольшие подъемы, гонка будет сложной. Иметь радужную майку было бы мечтой.

     

    6. Победа на "Джиро д'Италия" стала для меня невероятным опытом, которым я всегда буду дорожить. Это много значило для меня, так как это было мое первое выступление на "Джиро". Одержанная нами победа стала одной из моих самых больших на данный момент.

     

    7. После аварии в Льеже я понял, кто мог мне помочь, а кто нет. Было некоторое разочарование и негативная энергетика, и все это накапливалось до "Тур де Франс" – я не был уверен в себе на 100%.

     

    8. Йонас получил серьезную травму, очень тяжелую, но я думаю, что с ним все будет в порядке. Я думаю, что Йонас будет готов, и если он силен морально и хорошо восстановился, то, конечно, я думаю, мы должны быть готовы увидеть его в лучшей форме.

     

    9. Я думаю, что на финальной гонке в Ницце будет очень жарко и влажно. Я хорошо знаю условия июля и августа и считаю, что они ужасны. В гонке на время будет много усталости, а также два подъема.

     

    10. В последние три дня будет много расчетов, учитывая расстановку сил в турнирной таблице, кто-то может подумать о том, чтобы оставить соревнования на последний день, потому что на финальном этапе они действительно подготовили для нас жестокую гонку на время.

     

    Источник: https://www.uaeteamemirates.com/tadej-pogacar-chasing-history-tour-de-france/

  • Pinkerton
    Велокоманда Soudal Quick Step ... (7)
    Pinkerton-Фото
    Ремко также может за этапами охотиться, если не потянет генерал.
  • Cyrill
    Тадей Погачар: “Моя форма пере ... (9)
    Cyrill-Фото
    Про Поги, физику, психику и "поедет спать домой"... Вс? очень просто - он профессионал до мозга костей, во вс?м и всегда, у него нет мелочей. И он действительно после 21 этапа поедет спать домой и ляжет ровно в 22/23:00 без ночных триумфаторских плясок. Самое наглядное - одна из побед на Джиро в этом году, когда он поднял руки в победном жесте только после пересечение вторым колесом финишной линии (Опора, + 48 сек. соперникам?).

    Цитата: Cyrill
    Про Поги, физику, психику и "поедет спать домой"... Вс? очень просто - он профессионал до мозга костей, во вс?м и всегда, у него нет мелочей. И он действительно после 21 этапа поедет спать домой и ляжет ровно в 22/23:00 без ночных триумфаторских плясок. Самое наглядное - одна из побед на Джиро в этом году, когда он поднял руки в победном жесте только после пересечение вторым колесом финишной линии (Оропа, + 48 сек. соперникам?).
  • Bjoern
    Новый спонсор, новая велоформа ... (8)
    Bjoern-Фото
    У гастроэнтерогов спросите
  • Sheridan
    Новый спонсор, новая велоформа ... (8)
    Sheridan-Фото
    В какой вселенной энергетики вредны так же, как и сигареты?
  • Pugachev
    Тадей Погачар: “Моя форма пере ... (9)
    Pugachev-Фото
    Будут создавать радиопомехи переключателям скоростей велосипедов соперников.. Подъезжает КТО-ТО к 16% - а ему вдруг - раз!!! - 54х11 .... Надеюсь, всем ясно, что это шутка...)))

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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