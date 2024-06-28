Йонас Вингегор: "Для меня победа - просто стартовать на Тур де Франс-2024"

Йонас Вингегор о старте на Тур де Франс-2024, Бернар Ино и Крис Фрум о шансах Йонаса Вингегора в борьбе за общий зачёт

Несмотря на восстановление после тяжёлой травмы, Йонас Вингегор остаётся лидером команды Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2024. Два года подряд он поднимался на высшую ступень подиума французского Гранд-тура. Но на этот раз в предстартовом интервью 27-летний датский велогонщик говорит, что само участие во французском Гранд-туре для него уже счастье, а всё остальное он будет считать бонусом.

Cyclingnews цитирует слова Йонаса Вингегора:

«Я просто счастлив быть здесь, на старте Тур де Франс-2024. Думаю, это уже само по себе - победа. Я очень рад и с нетерпением жду гонку. Хочу бороться за как можно более высокий результат в генеральной классификации. Но, если честно, падение было очень и очень плохим, поэтому для меня счастье просто быть здесь. Всё остальное - бонус.

Я проделал огромную работу, очень много и плодотворно поработал. И я не в плохой форме. Но после такого серьёзного падения всё идёт бонусом. Конечно, у меня есть надежды. После падения у меня был долгий перерыв. Надо было дождаться, когда залечатся многочисленные травмы, и только потом начинать нормально тренироваться. Одно дело, когда ты начинаешь выезжать на дорогу, другое, когда ты можешь начать тренироваться как надо. Главным было успеть до Тур де Франс.

Моя семья (жена и дочь) были со мной не только последние три месяца, а всё время, но особенно важно, что они были рядом именно в эти три месяца. И это значит для меня всё. Теперь они тоже здесь, со мной. Надеюсь только, что вся эта работа принесёт плоды. Посмотрим в ближайшие недели. Думаю, в такой ситуации нужно думать только о том, как вернуться, а не жалеть себя. Именно так я и поступил. Мы с семьёй делали всё возможное, чтобы подготовиться к этому старту. Гонка имеет огромное значение не только для меня, но и для нас троих. Поэтому я счастлив, что семья со мной».

Когда журналисты заметили, что Йонас Вингегор не использовал в ответах слово «победа», он объяснил: «Если честно, я не знаю. Возможно, нам придётся бороться за то, чтобы удерживаться в начале гонки, а потом, в конце, мы найдём свой обычный уровень. В ближайшие дни станет ясно. Конечно, если бы я не упал, то говорил бы, что приехал бороться за победу. Но обстоятельства изменились. Я надеюсь, что буду достаточно силён, чтобы побороться за победу, но увидим в ближайшие три недели».

Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), тренер Йонаса Вингегора, в интервью Cycling Weekly сказал:

«Он в порядке, настроен очень решительно. Конечно, мы считаем, что он будет конкурентоспособен. Но в то же время остаётся множество неизвестных в отношении формы, которые не позволяют мне говорить, что он готов побеждать. При таких серьёзных травмах, как у него, он долго не мог вернуться на велосипед. Поэтому мы не полностью подготовились. Сделали, что могли, но, конечно, подготовка не была оптимальной».

Бернар Ино (Bernard Hinault), пятикратный победитель Тур де Франс, считает, что Йонасу Вингегору не удастся одержать третью победу подряд, о чём он сказал в интервью Het Nieuwsblad:

«Он упал на Туре Страны Басков, что осложнило подготовку. Если он снова в этом году выиграет Тур де Франс, тогда я ничего не понимаю в этой гонке. Сравните с ситуацией Погачара прошлого года. Он сломал запястье на Льеж-Бастонь-Льеж в конце апреля. На Туре он был силён, но не на лучшем уровне. Команды UAE Team Emirates и Visma Lease a Bike как команды достойны друг друга. У Visma было много неудач, но команда во всех отношениях остаётся сильной. В конце концов, именно лидер всегда решает, какая команда сильнейшая. Команда выиграет этапы, но не классификацию».

Прокомментировал возможности Йонаса Вингегора и четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, который второй год подряд не вошёл в состав команды Israel Premier Tech на французском Гранд-туре. В интервью Escape Collective он сказал:

«Он не участвовал в гонках после падения на Туре Страны Басков. Просто вспомнив, какие он получил травмы, вы должны понимать, в каком состоянии может быть его тело. У него было повреждение лёгкого, то, что случилось и со мной в 2019 году после падения на Дофине. Из личного опыта могу сказать, как тяжело после такого возвращаться. Это касается не только времени без велосипеда, а просто возможности нормально дышать. Дышать больно в течение нескольких месяцев. Поэтому даже не могу представить, как ему удалось подготовиться к Туру с такой травмой. Выражаю ему своё уважение, но, наверное, это повлияло на его подготовку. Тем не менее, я всё равно считаю Йонаса фаворитом номер 2.

Стоит добавить, что, мне кажется, у Тадея есть преимущество в том, что касается поддержки команды. Не думаю, что прежде UAE стартовала на Тур де Франс с таким сильным составом. В обычном мире Жуан Алмейда, Адам Йейтс и Хуан Аюсо могли бы надеяться на попадание в топ-10 на Тур де Франс. Когда тебе помогают три генеральщика, это очень сильно. Остаётся только догадываться, в какой форме команда Visma, учитывая все неудачи их сезона».