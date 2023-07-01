Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

Пельо Бильбао выиграл 10-й этап из отрыва и поднялся на 5-е место в общем зачёте Тур де Франс-2023

33-летний испанский велогонщик команды Bahrain-Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao) одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Он посвятил её трагически ушедшему из жизни после падения на Туре Швейцарии-2023 товарищу по команде Джино Медеру.

Перед стартом Тур де Франс-2023 Пельо Бильбао объявил, что по примеру Джино Медера, хочет жертвовать на благотворительность сумму, равную количеству гонщиков, финишировавших после него на каждом этапе. Это позволило Пельо Бильбао за первые девять дней гонки собрать 1204 евро, именно стольких гонщиков он обошёл. А в случае победы на этапе баскский гонщик пообещал увеличить сумму вдвое. Пельо Бильбао передаст средства баскской ассоциации “Basoak SOS”, которая занимается покупкой земель, где вырублены деревья, чтобы засаживать их местными видами растений.

Photo Luca Bettini/SprintCyclingAgency©2023/ @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

10-й этап, среднегорный с набором высоты 2900 м, открывший вторую неделю Тур де Франс-2023, начался с атак, и гонщики Bahrain Victorious были активны в каждой попытке создать отрыв дня.

После старта одним из первых атаковал Кристс Нейландс (Krists Neilands /Israel-Premier Tech), к которому присоединились ещё шесть гонщиков, но состав этого отрыва поменялся, когда через несколько километров атаковал Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и его товарищи по команде. На это ускорение отреагировал лидер гонки Йонас Вингегор (Jumbo-Visma).

Через 10 км после старта впереди сформировалась группа из 22 гонщиков, но ещё через 8 км группа, в которой были генеральщики, отпустила отрыв из 13 человек.

Однако и этот отрыв не стал отрывом дня, так же, как не удалась попытка уехать на втором подъёме дня у Ваута Пулса (Bahrain Victorious) и Кристса Нейландса, а на спуске с него попытка уехать Матея Мохорича (Bahrain Victorious) и Жулиана Алафилиппа(Soudal Quick-Step). Новые атаки за 127 км до финиша, перед подъёмом 2-й категории Коль-де-ла-Круа-Сен-Робер (Col de la Croix Saint-Robert) сформировали следующий отрыв, в который уехал и будущий победитель этапа Пельо Бильбао. Вместе с ним создали просвет Эстебан Чавес (EF Education EasyPost), Каспер Асгрен (Soudal Quick Step), Маттиас Скельмосе (Lidl Trek), Георг Циммерман (Intermarché-Circus-Wanty), Ник Шульц (Israel-Premier Tech) и Варран Баргиль (Arkea-Samsic).

В погоню за этой группой поехали Жулиан Алафилипп (Soudal Quick-Step), Бен О’Коннор (AG2R Citroen), Антони Перес (Cofidis), Антонио Педреро (Movistar) и Харольд Техада (Astana Qazaqstan), Михал Квятковски (INEOS Grenadiers) и Кристс Нейландс. Группа распалась на подъёме 2-й категории, но после спуска вновь объединилась, а пелотон в это время уже отпустил этот отрыв на три минуты.

За 45 км до финиша из пелотона атаковали и попробовали переложиться в отрыв дня Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), но паре вечных дуэлянтов не удалось побороться за этап, они вернулись в пелотон.

В это время в отрыве шла своя борьба. Харольд Техада и Каспер Асгрен не выдержали темп отрыва и выпали за 44 км до финиша. За 53 км до финиша 28-летний латвийский гонщик Кристс Нейландс атаковал в одиночку из отрыва. За 20 км до финиша он опережал ближайших преследователей - пятерых бывших попутчиков по отрыву Пельо Бильбао, Эстебана Чавеса, Бен О’Коннора, Георга Циммермана и Антонио Педреро на 20 секунд. С каждым километром Нейландс терял секунды, но догнать его сумели лишь за 3 км до финиша.

За полтора километра до финиша соперников попытался застать врасплох Бен О’Коннор, но его быстро догнали. За километр атаковал 25-летний немецкий гонщик команды Intermarché - Circus - Wanty, победитель этапа Критериума Дофине этого года Георг Циммерман. На его ускорение первым отреагировал Пельо Бильбао, а затем и Бен О’Коннор. Но Пельо Бильбао, выйдя с колеса Циммермана, спуртовал и опередил соперников.

Помимо победы на этапе Пельо Бильбао, который перед 10-м этапом был 11-м в общем зачёте, теперь замыкает пятёрку сильнейших в генеральной классификации, уступая идущему на 4-м месте Карлосу Родригесу (INEOS Grenadiers) 12 секунд. От лидера, Йонаса Вингегора Бильбао отделяют 4 минуты 34 секунды.

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

Пельо Бильбао: «Из-за всего, что случилось, готовиться к Тур де Франс было эмоционально невероятно тяжело. Но я хотел приехать на Тур, чтобы что-то предпринять ради Джино. Сегодня я выиграл этап Тур де Франс. Во время этапа старался блокировать эмоции, держать их под контролем до финиша, после которого испытал огромное облегчение. Я так счастлив, что могу посвятить победу Джино.

Тур начинался по родным для меня дорогам, и я очень хотел проявить себя там, но, наверное, тогда чувствовал себя не в своей тарелке, был не таким внимательным как обычно. Сегодня, когда уже вкатился в гонку, нашёл свой ритм, просто постарался удержаться на финальных километрах.

На старте этапа мы были предельно сфокусированы. Вчера проверили первые 40 километров, запомнили их. Ожидали, что после дня отдыха гонка будет тяжёлой. В ключевой для развития этапа момент я увидел, что пять гонщиков нашей команды находятся в первой двадцатке. Матей, Фред, Микель, Джек, все мы атаковали и шли на полной скорости. В какой-то момент я заметил, что Jumbo-Visma отпускает отрыв, и все идут уже на пределе. Тогда я атаковал.

Когда мы поймали Нейладса, который ехал невероятно сильно, я знал, что мне надо занять хорошую позицию, чтобы побороться в спринте. К счастью, мне это удалось. Обычно мне тяжело ехать в жару, но сегодня после отдыха и восстановления чувствовал себя хорошо. Нас фантастически поддерживал персонал, передавая лёд и питьё. Сегодня был важный для нас день. Мы присутствовали в каждой атаке. К счастью, я отобрался в правильный отрыв.

Большое спасибо товарищам по команде и персоналу, что помогли мне одержать эту победу, которую посвящаю моему дорогому другу Джино».

Георг Циммерман (Intermarché-Circus-Wanty): «В похожей ситуации я оказался на Критериуме Дофине, когда выиграл спринт. Конечно, разочарован, что финишировал вторым. У меня были силы для победы, поэтому не теряю оптимизма. Возможно, когда начинал спринт, ошибся в выборе передачи. Моей ноге надо время, чтобы набрать скорость, а к этому времени Бильбао уже создал просвет. Я спринтовал с его колеса, но слишком поздно. Я помню, как в прошлом году на Туре Германии боролся с Бильбао в спринте. Я надеялся, что сегодня его приоритетом будут амбиции в генеральной классификации, а не победа на этапе. В итоге его рывок был сильнейшим».

Кристс Нейландс, который с самого старта атаковал и присутствовал во всех формировавшихся отрывах, получил красный номер самого атакующего гонщика.

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

Кристс Нейландс: «Разочарован, потому что никогда не подходил так близко к победе на этапе Тур де Франс. Не знаю даже, будет ли у меня когда-нибудь ещё такой шанс. Ни о чём не жалею, потому что мы отлично работали командой, всё прошло хорошо, мы отобрались в отрыв. Но когда пелотон начал приближаться, я сказал себе, что если хочу уехать в одиночку, то лучше это сделать у подножия подъёма. Это сработало, потому что по радио услышал, что гонщики начали выпадать из группы позади меня. Я набрал значительный просвет, но его оказалось недостаточно».