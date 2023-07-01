VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

Пельо Бильбао выиграл 10-й этап из отрыва и поднялся на 5-е место в общем зачёте Тур де Франс-2023

 

 

33-летний испанский велогонщик команды Bahrain-Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao) одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Он посвятил её трагически ушедшему из жизни после падения на Туре Швейцарии-2023 товарищу по команде Джино Медеру.

 

Перед стартом Тур де Франс-2023 Пельо Бильбао объявил, что по примеру Джино Медера, хочет жертвовать на благотворительность сумму, равную количеству гонщиков, финишировавших после него на каждом этапе. Это позволило Пельо Бильбао за первые девять дней гонки собрать 1204 евро, именно стольких гонщиков он обошёл. А в случае победы на этапе баскский гонщик пообещал увеличить сумму вдвое. Пельо Бильбао передаст средства баскской ассоциации “Basoak SOS”, которая занимается покупкой земель, где вырублены деревья, чтобы засаживать их местными видами растений.

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Photo Luca Bettini/SprintCyclingAgency©2023/ @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

 

  10-й этап, среднегорный с набором высоты 2900 м, открывший вторую неделю Тур де Франс-2023, начался с атак, и гонщики Bahrain Victorious были активны в каждой попытке создать отрыв дня.

 

После старта одним из первых атаковал Кристс Нейландс (Krists Neilands /Israel-Premier Tech), к которому присоединились ещё шесть гонщиков, но состав этого отрыва поменялся, когда через несколько километров атаковал Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и его товарищи по команде. На это ускорение отреагировал лидер гонки Йонас Вингегор (Jumbo-Visma).

 

Через 10 км после старта впереди сформировалась группа из 22 гонщиков, но ещё через 8 км группа, в которой были генеральщики, отпустила отрыв из 13 человек.

 

Однако и этот отрыв не стал отрывом дня, так же, как не удалась попытка уехать на втором подъёме дня у Ваута Пулса (Bahrain Victorious) и Кристса Нейландса, а на спуске с него попытка уехать Матея Мохорича (Bahrain Victorious) и Жулиана Алафилиппа(Soudal Quick-Step). Новые атаки за 127 км до финиша, перед подъёмом 2-й категории Коль-де-ла-Круа-Сен-Робер (Col de la Croix Saint-Robert) сформировали следующий отрыв, в который уехал и будущий победитель этапа Пельо Бильбао. Вместе с ним создали просвет Эстебан Чавес (EF Education EasyPost), Каспер Асгрен (Soudal Quick Step), Маттиас Скельмосе (Lidl Trek), Георг Циммерман (Intermarché-Circus-Wanty), Ник Шульц (Israel-Premier Tech) и Варран Баргиль (Arkea-Samsic).

 

В погоню за этой группой поехали Жулиан Алафилипп (Soudal Quick-Step), Бен О’Коннор (AG2R Citroen), Антони Перес (Cofidis), Антонио Педреро (Movistar) и Харольд Техада (Astana Qazaqstan), Михал Квятковски (INEOS Grenadiers) и Кристс Нейландс. Группа распалась на подъёме 2-й категории, но после спуска вновь объединилась, а пелотон в это время уже отпустил этот отрыв на три минуты.

 

За 45 км до финиша из пелотона атаковали и попробовали переложиться в отрыв дня Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), но паре вечных дуэлянтов не удалось побороться за этап, они вернулись в пелотон.

 

В это время в отрыве шла своя борьба. Харольд Техада и Каспер Асгрен не выдержали темп отрыва и выпали за 44 км до финиша. За 53 км до финиша 28-летний латвийский гонщик Кристс Нейландс атаковал в одиночку из отрыва. За 20 км до финиша он опережал ближайших преследователей - пятерых бывших попутчиков по отрыву Пельо Бильбао, Эстебана Чавеса, Бен О’Коннора, Георга Циммермана и Антонио Педреро на 20 секунд. С каждым километром Нейландс терял секунды, но догнать его сумели лишь за 3 км до финиша.

 

За полтора километра до финиша соперников попытался застать врасплох Бен О’Коннор, но его быстро догнали. За километр атаковал 25-летний немецкий гонщик команды Intermarché - Circus - Wanty, победитель этапа Критериума Дофине этого года Георг Циммерман. На его ускорение первым отреагировал Пельо Бильбао, а затем и Бен О’Коннор. Но Пельо Бильбао, выйдя с колеса Циммермана, спуртовал и опередил соперников.

 

Помимо победы на этапе Пельо Бильбао, который перед 10-м этапом был 11-м в общем зачёте, теперь замыкает пятёрку сильнейших в генеральной классификации, уступая идущему на 4-м месте Карлосу Родригесу (INEOS Grenadiers) 12 секунд. От лидера, Йонаса  Вингегора Бильбао отделяют 4 минуты 34 секунды.

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

 

Пельо Бильбао: «Из-за всего, что случилось, готовиться к Тур де Франс было эмоционально невероятно тяжело. Но я хотел приехать на Тур, чтобы что-то предпринять ради Джино. Сегодня я выиграл этап Тур де Франс. Во время этапа старался блокировать эмоции, держать их под контролем до финиша, после которого  испытал огромное облегчение. Я так счастлив, что могу посвятить победу Джино.

 

Тур начинался по родным для меня дорогам, и я очень хотел проявить себя там, но, наверное, тогда чувствовал себя не в своей тарелке, был не таким внимательным как обычно. Сегодня, когда уже вкатился в гонку, нашёл свой ритм, просто постарался удержаться на финальных километрах.

 

На старте этапа мы были предельно сфокусированы. Вчера проверили первые 40 километров, запомнили их. Ожидали, что после дня отдыха гонка будет тяжёлой. В ключевой для развития этапа момент я увидел, что пять гонщиков нашей команды находятся в первой двадцатке. Матей, Фред, Микель, Джек, все мы атаковали и шли на полной скорости. В  какой-то момент я заметил, что Jumbo-Visma отпускает отрыв, и все идут уже на пределе. Тогда я атаковал.

 

Когда мы поймали Нейладса, который ехал невероятно сильно, я знал, что мне надо занять хорошую позицию, чтобы побороться в спринте. К счастью, мне это удалось. Обычно мне тяжело ехать в жару, но сегодня после отдыха и восстановления чувствовал себя хорошо. Нас фантастически поддерживал персонал, передавая лёд и питьё. Сегодня был важный для нас день. Мы присутствовали в каждой атаке. К счастью, я отобрался в правильный отрыв.

 

Большое спасибо товарищам по команде и персоналу, что помогли мне одержать эту победу, которую посвящаю моему дорогому другу Джино».

 

Георг Циммерман (Intermarché-Circus-Wanty): «В похожей ситуации я оказался на Критериуме Дофине, когда выиграл спринт. Конечно, разочарован, что финишировал вторым. У меня были силы для победы, поэтому не теряю оптимизма. Возможно, когда начинал спринт, ошибся в выборе передачи. Моей ноге надо время, чтобы набрать скорость, а к этому времени Бильбао уже создал просвет. Я спринтовал с его колеса, но слишком поздно. Я помню, как в прошлом году на Туре Германии боролся с Бильбао в спринте. Я надеялся, что сегодня его приоритетом будут амбиции в генеральной классификации, а не победа на этапе. В итоге его рывок был сильнейшим».

 

Кристс Нейландс, который с самого старта атаковал и присутствовал во всех формировавшихся отрывах, получил красный номер самого атакующего гонщика.

 

Пельо Бильбао — победитель 10 этапа Тур де Франс-2023

 

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

 

Кристс Нейландс: «Разочарован, потому что никогда не подходил так близко к победе на этапе Тур де Франс. Не знаю даже, будет ли у меня когда-нибудь ещё такой шанс. Ни о чём не жалею, потому что мы отлично работали командой, всё прошло хорошо, мы отобрались в отрыв. Но когда пелотон начал приближаться, я сказал себе, что если хочу уехать в одиночку, то лучше это сделать у подножия подъёма. Это сработало, потому что по радио услышал, что гонщики начали выпадать из группы позади меня. Я набрал значительный просвет, но его оказалось недостаточно».

 

 

Результаты 10 этапа Тур де Франс-2023

Теги к статье: Пельо Бильбао Pello Bilbao Bahrain Victorious Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2023

Tour de France

22 - 26 июля 2023

Ethias-Tour de Wallonie

29 июля 2023

Donostia San Sebastian Klasikoa

29 июля - 4 августа 2023

Tour de Pologne

3 - 13 августа 2023

World Championships

6 августа 2023

World Championships. Road Race. Men Elite

11 августа 2023

World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    nightbuster33-Фото

    РАМБЛЕР,Лента новостей(Спорт. Вело.),11июля,18:50. Допущены:18(рос.)и 14(бел.).Среди недопущенных:Савелий Лаптев из молодежной Астаны. Об этом ранее было сообщение Астаны.За обсуждение в сетях известных событий.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Пусть меня поправят наши Замечательные Дамы на велолайве, но, выскажу своё мнение,
    может и не совсем правильное.

    1-й - это Первый. Надо всё бросать и ехать!
    К рождению второго малыша тоже Надо всё бросать и ехать! И третьего и четвертого!  

    Но! Если мама скажет, что у тебя Очень Важное дело и ты можешь
    приехать чуть позже, то надо так и сделать.

    Хотя, какие тут рецепты?! Нет никаких рецептов.
    Только муж и жена должны решать как лучше для них и для семьи. Семья - Самое Главное.



    Ну и тогда становится понятным, почему Ваут так куролесил на этом Туре )) 

    ЗЫ: Уверен, что Йонас ничего не запрещал Вауту. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Ну а Бильбао Браво! Заслужил! 


    С самого начала Пейо рвал и метал. Мечтал взять победу на Родине. 
    Не сложилось.

    Но, не опустил руки. Бился, выстрадал. И взял-таки свою Победу! Уважаю!

    ЗЫ: А он еще и родился в Гернике, ничего себе.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Да забейте biggrin

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Очень драматичный финал получился. Давно так не переживал.
    Как же близок был Нейландс!

    Вроде всё правильно сделал. Всё по науке, силушка была, форма тоже.

    Чего же не хватило ему? Не хватило техники на спуске?
    Встречный ветер на последних 10 км (а он был, на графике в трансляции это показывали)? Или так слаженно работали пурсиванты (что не очень часто бывает)?

    Эх, Кристс, такой был шанс! Ну, Ничего, форма отличная, еще будет возможность.

    Нравится мне этот гонец. Давно за ним наблюдаю. Не отступай, Кристс! Ты можешь!

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото
    Какой статус? Вы о чем?
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Обычно смотрю на: 
    http://sports04.hdgo.site/141-vreurosport-1.html

    Сегодня такой возможности не было. Потыкался во все ссылки, которые выдал яндекс,
    в результате рабочей оказалась эта:

    http://rutv.work/eurosport1hd

    Досмотрел до конца.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото
    Да, сегодня были проблемы с трансляцией на отдельных ресурсах. В итоге я нашел сайт, где удалось благополучно досмотреть этап.
  • nightbuster33
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    nightbuster33-Фото

    Потому что у некоторых мозги за мозги заворачиваются(ДБ),а трезвомыслящие их убирают.

  • BlAr
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    BlAr-Фото

    Но это же бред! Минусовать за решение проблемы... Не нравится - не смотри, пройди мимо! Наверняка и англоязычные трансляции тоже живые.
    Главное, что свой вариант просмотра минусующий тоже не предложил...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

12 июля

Domen Novak (UAE Team Emirates)

Valentin Madouas (Groupama - FDJ)

Alessandro Pinarello (Green Project - Bardiani - CSF - Faizane)

Jack Bobridge ()

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2023 (74)
Июнь 2023 (161)
Май 2023 (209)
Апрель 2023 (143)
Март 2023 (163)
Февраль 2023 (179)