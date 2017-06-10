Доменико Поццовиво – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 19:29
Доменико Поццовиво побеждает на 6-м этапе Тура Швейцарии-2017, атаковав в одиночку
Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) одержал победу на 6-м этапе Тура Швейцарии-2017, принеся своей команде AG2R La Mondiale первую победу на этапе гонки Мирового тура в этом сезоне. 34-летний итальянский гонщик атаковал из группы жёлтой майки за 12 км до финиша, за 3 км до вершины финального подъёма перевала Альбула (Albulapass).
На вершине он добрал ехавшего впереди в одиночном отрыве канадского гонщика команды Cannondale-Drapac Майкла Вудса, последнего из гонщиков раннего отрыва.
На спуске, который гонщикам пришлось проходить под сильным дождём, Доменико Поццовиво за 5 км до финиша уехал от Майкла Вудса и прошёл оставшуюся часть дистанции в одиночку, удержавшись до финиша.
На финише Доменико Поццовиво опередил ближайших преследователей на 4 секунды. Руй Кошта (UAE Team Emirates) финишировал на 6-м этапе вторым, Йон Исагирре (Bahrain-Merida) замкнул тройку лучших.
Победа на этапе, 10 бонусных секунд, а также лучшее время Доменико Поццовиво (AG2R), показанное им в прологе позволили ему перехватить майку лидера у своего соотечественника Дамиано Карузо (BMC), с которым сейчас Поццовиво идёт с одним временем в генеральной классификации.
Результаты 6 этапа Тура Швейцарии-2017
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