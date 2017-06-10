Доменико Поццовиво – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2017

GTX

Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16) Цитата: DenisRodikov Всем привет!

Есть у кого профиль финишной горы завтрашней? Тут вот картинка: http://www.steephill.tv/2017/tour-de-suisse/profile-07.jpg

На 13км набор 1420 метров. Это под 11% средних и ещё на высоте... Я не уверен, что так на самом деле там, но если даже близко, то гора просто эпичная.

14 км, с них 8 со средним 11.5%. Эсли немного не та нога, как сегодня было например у Шпилака и Франка, то можно отхватить минут 5. 14 км, с них 8 со средним 11.5%. Эсли немного не та нога, как сегодня было например у Шпилака и Франка, то можно отхватить минут 5.

Gottliche_Recht

Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16) вершина - 2829 м над уровнем моря. Это жесть.

sixpack

Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16) http://robertoricci.altervista.org/Immagini/Altre.Altimetrie/Tiefenbachferner.p

ng

DenisRodikov

Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16) Всем привет! Есть у кого профиль финишной горы завтрашней? Тут вот картинка: http://www.steephill.tv/2017/tour-de-suisse/profile-07.jpg На 13км набор 1420 метров. Это под 11% средних и ещё на высоте... Я не уверен, что так на самом деле там, но если даже близко, то гора просто эпичная.

sixpack

Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16) Цитата: Student Ну многие таланты иностранные в это время уже в профи выступают вообще-то очень немногие. Этот вопрос обсуждался года 3 назад, и самым молодым про-гонщиком (насколько помню) оказался Мохорич, ему было 19, как сейчас Сивакову. Даже весьма молодые-ранние, навроде Сагана, не приходят в про-пелотон до 19-ти, а потенциальные генеральщики обычно позже. В Бейби-Джиро за последние годы отметилось немало сильных в будущем горников (Ару, Кеньяг, Бетанкур), и вроде они были не старше и без про-команд на тот момент. Другой вопрос, что многие сильные андеры в профиках успехов не достигают, так что посмотрим. Было бы екплохо стажером в WT команду для начала, тем более, что это у него не первый успех по андерам, даже и в этом году

Андрон

Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16) А мне понравилось, как Саган в золотых велотуфлях сегодня работал водовозом. И, надо сказать, делал это очень неплохо. Не всякий может рассовать по себе столько бачков.

sixpack

Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16) да? Исагирре отстает на 4 минуты, и Кошта вроде не первый раздельщик на деревне.

sixpack

Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (39) Когда ники, в шоу не участвующие, говорят про "надо" и "желательно", то.... кому, собственно, надо? Так что включайте привлекающие Вас шоу, если Саган так не нравится. Я вот особого кривлянья не увидел, да и вообще у Пети здоровая популярность, что вообще-то плюс.

evgeny1330

Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16) Больше я ждал от Изагирре, какой прошлый сезон у него был классный, а в этом что-то не то, до сих пор ни одной победы, а гонщик-то талантливый.

tim147

Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16) Удалось посмотреть последние 30 км, этапчик нескучный. Наконец-то Поццовиво вышел из оцепенения и в одиночку (не считая пару км с Вудсом) протянул 11-12 км. Вудс почти до конца неплохо отдерживался впереди, но спуск, тем более мокрый он ездить видимо не умеет. Что касается оставшихся капитанов (в основном колесников), то после рывка Доменико в их стане как всегда начались переглядки и таким образом Мальчик-с-пальчик смог проехать на большой пальчик! Из молодых неплохое впечатление оставили Солер и Ян Хирт, последний с грузом Джиро в ногах. Кстати о Джиро - я был весьма удивлен решением Дюмулена ехать швейцарский тур, хорошо что здравый смысл победил и он сошел - пусть лучше готовится к чемпионату Нидерландов!