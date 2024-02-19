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Адам Йейтс сошёл с Тура ОАЭ-2024 после падения

Адам Йейтс не смог продолжать Тур ОАЭ-2024 из-за сотрясения мозга  

Адам Йейтс сошёл с Тура ОАЭ-2024 с сотрясением мозга после падения

 

Один из главных претендентов на победу в Туре ОАЭ-2024 Адам Йейтс сошёл с гонки во время 3-го этапа. 31-летний британский велогонщик команды UAE Team Emirates упал примерно за 40 км до финиша. Он сразу вернулся на велосипед и проехал около 30 км, начав проходить финальный подъём дня Джебель-Джаис. Команда UAE Team Emirates  обратила внимание на серьёзность его состояния и симптомы сотрясения мозга, после чего за 10 км до финиша Адам Йейтс сошёл с гонки.

 

Главный врач команды Адриан Ротунно (Adrian Rotunno): «К сожалению, после сегодняшнего падения у Адама Йейтса диагностировано сотрясение мозга. Он в стабильном состоянии, у него только поверхностные повреждения. Ради здоровья Адама и в соответствии с протоколом о сотрясении мозга, он был снят с гонки. Ему потребуется восстановление, команда врачей продолжит неврологический мониторинг его состояния и реабилитацию».

Товарищ Йейтса по команде  Джей Вайн, надевший майку лидера Тура ОАЭ-2024, после финиша сказал GCN, что Адам Йейтс не помнит, как произошло падение.

 

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates в интервью GCN сказал: «У него сотрясение мозга. Сначала он уверял, что с ним всё в порядке, но потом из технички они заметили, что это не так, и сказали ему остановиться. Его первым порывом было продолжать гонку, но было ощущение, что он сильно ударился головой, что у него сотрясение. Мы сказали ему, что продолжать не имеет смысла».

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates UAE Team Emirates Тур ОАЭ-2024 Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour-2024 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • error
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    error-Фото

    Пока Эмираты сильнее Висмы выглядят.. на всех уровнях

  • nightbuster33
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    nightbuster33-Фото
    Напарник увез, создал достаточный для победы просвет,а победитель удержал этот просвет,мог бы и проиграть.Пока австралийцы, по времени, сильнее остальных.
  • Николай Н.
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    Николай Н.-Фото

    О,Коннор Молодец, это его уже вторая победа за этот месяц. И обе в одном стиле, поехал и взял финиш.

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    BlAr-Фото
    Падал со слов комментатора, а в начале финального подъёма остановился, переговорил с техничкой и сошёл.
  • ararat
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    ararat-Фото
    Пропустил гонку, подскажите что с Адамом Йетцем?
  • nightbuster33
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    nightbuster33-Фото

    Мальчуган Т.Лопез выдал все,что накопил к этому этапу.Молодец! Жаль ,что Техада не востановился после падения,что было заметно уже после разделки,показав одно и тоже время с Лопезом.Весь сезон еще впереди.

  • RVL
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (7)
    RVL-Фото
    На Евроспорте английский комментатор произносил как МерлИеэ
  • MVDP
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (7)
    MVDP-Фото
    Коль он фламандец, французская транскрипция неуместна.
  • MVDP
    Тур ОАЭ-2024. Этап 2 (1)
    MVDP-Фото

    Кольнага катит!

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (7)
    BlAr-Фото

    Кстати, продолжая тему Вута ван Аэрта, Тим Мерлье с точки зрения французской транскрипции - абсолютно верный вариант, в отличие от Мерлир. Кто-то в курсе, уместна ли она в данном случае, или его имя нужно произносить по каким-то другим правилам?

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