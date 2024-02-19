Адам Йейтс сошёл с Тура ОАЭ-2024 после падения

Адам Йейтс не смог продолжать Тур ОАЭ-2024 из-за сотрясения мозга

Один из главных претендентов на победу в Туре ОАЭ-2024 Адам Йейтс сошёл с гонки во время 3-го этапа. 31-летний британский велогонщик команды UAE Team Emirates упал примерно за 40 км до финиша. Он сразу вернулся на велосипед и проехал около 30 км, начав проходить финальный подъём дня Джебель-Джаис. Команда UAE Team Emirates обратила внимание на серьёзность его состояния и симптомы сотрясения мозга, после чего за 10 км до финиша Адам Йейтс сошёл с гонки.

Главный врач команды Адриан Ротунно (Adrian Rotunno): «К сожалению, после сегодняшнего падения у Адама Йейтса диагностировано сотрясение мозга. Он в стабильном состоянии, у него только поверхностные повреждения. Ради здоровья Адама и в соответствии с протоколом о сотрясении мозга, он был снят с гонки. Ему потребуется восстановление, команда врачей продолжит неврологический мониторинг его состояния и реабилитацию».

Товарищ Йейтса по команде Джей Вайн, надевший майку лидера Тура ОАЭ-2024, после финиша сказал GCN, что Адам Йейтс не помнит, как произошло падение.

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates в интервью GCN сказал: «У него сотрясение мозга. Сначала он уверял, что с ним всё в порядке, но потом из технички они заметили, что это не так, и сказали ему остановиться. Его первым порывом было продолжать гонку, но было ощущение, что он сильно ударился головой, что у него сотрясение. Мы сказали ему, что продолжать не имеет смысла».