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Тур Швейцарии-2024. Маршрут и участники

Тур Швейцарии-2024. Превью

 

Тур Швейцарии-2024. Маршрут и участники

 

Тур Швейцарии-2024, велогонка Мирового тура, которая, наряду с Критериумом Дофине, считается одной из подготовительных к Тур де Франс, в этом году пройдёт с 9 по 16 июня.

 

Организаторы Тура Швейцарии подготовили один из сложнейших за последние годы маршрутов. Изначально общий набор высоты должен был составить 19 км, общая протяжённость дистанции - 950 км. Из 8 этапов - пять с финишем в подъём, включая финальную горную разделку. Однако из-за снега на перевалах Фурка (Furka) и Нюфенен (Nufenen), которые были включены в маршрут 6-го королевского горного этапа, обеспечить безопасность пелотона оказалось невозможно. В итоге вместо королевского горного этап превратился в один из самых коротких (не считая разделок) - 42,5 км.

 

В этом году Тур Швейцарии отдаёт дань памяти Джино Медеру, швейцарскому гонщику, который в прошлом году ушёл из жизни на этой гонке после падения на 5-м этапе. В честь Джино Медера на вершине перевала Готтард на 4-м этапе будет разыграна горная премия.  

 

Маршрут Тура Швейцарии-2024

 

1-й этап - короткая, 4,77 км равнинная и не слишком сложная технически разделка.

 

2-й этап - с набором высоты  2411 м,  тремя категорийными подъёмами, самые сложные из которых на первой части дистанции. Вершина финального подъёма - 3,5 км с 5,7% - за 10 км до финиша.

 

3-й этап - набор высоты 1974 м, почти равнинная первая часть дистанции за 35 км до финиша начнёт проверять гонщиков подъёмами 3-й категории и финишем в некатегорийный подъём 800 м с 7,7%.

 

4-й этап - первый из череды горных этапов, с набором высоты 3551 м и финишем на перевале Готтард, где будет разыгран горный приз имени Джино Медера. Этап начнётся в подъём 3-й категории, но затем вплоть до финальных 35 км будет равнинным. Восхождение на Готтард начнётся с постепенного набора высоты и прохождения подъёма Шёлленен - 4,5 км с 7,6%, которому будет присвоена 2-я категория. После небольшой полочки подъём продолжится и это будет финальный подъём к вершине Готтард - 8,1 км с 6,7%.

 

5-й этап с набором высоты 3206 м начнётся с прохождения двух подъёмов - Ронко - 8,7 км с 7,4% и Кари - 7,6 км с 10%, после долгого спуска с которого около 70 км пройдут по равнине. Финал этапа - второе восхождение на Кари, но уже с противоположной стороны, по тому склону, где спускались после первого прохождения вершины - 10,5 км с 8%.

 

6-й этап - укороченный из-за отмены перевалов Фурка и Нюфенен. От первоначального маршрута в гонке останется лишь финальный подъём к горной деревне Блаттен - 6,9 км с 9,3%. В результате изменений набор высоты 848 м.

 

7-й этап с набором высоты 3021 м с двойным восхождением на Коль-де-ла-Круа - начнётся с прохождения подъёма Коль-де-ла-Круа - 3,8 км с 8,9%, после 30-км спуска и 15 км по равнине участники вернутся к подножию Коль-де-ла-Круа, на этот раз пройдут сначала к Вильяр-сюр-Оллон (Villars-sur-Ollon), 7,3 км с 8,2%, который через 70 км будет проходиться второй раз уже как финишный, а затем ещё раз к вершине Коль-де-ла-Круа - 3,8 км с 8,9%.

 

8-й этап - финальная индивидуальная гонка на время протяжённостью 15,7 км с набором высоты 865 м. Финальные 10 км - это тот же самый подъём к Вильяр-сюр-Олон (Villars-sur-Ollon), который гонщики проходили дважды на 7-м этапе. За исключением первых двух километров дорога разделки проходит по маршруту 3 этапа Тура Швейцарии прошлого года, который выиграл Маттиас Скельмосе. Финальный подъём - 10,7 км с 7,6%. На дистанции будут две отсечки - через 5,2 и через 12,5 км до финиша.

 

 

Участники и претенденты Тура Швейцарии-2024

 

Борьба на Туре Швейцарии-2024 может быть очень интересной, так как в стартовом составе много известных гонщиков, но нет явного фаворита. 23-летний датский велогонщик Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek) выйдет под первым номером как победитель прошлого года и попробует защитить титул.

 

Однако он возвращается в гонки после перерыва, впервые с конца апреля, и неизвестно, в какой форме стартует на Туре Швейцарии. В этом году на счету Маттиаса Скельмосе победа на этапе Париж-Ницца-2024, где он занял 4-е место в общем зачёте, и 3-е место на Туре Страны Басков-2024.

 

В числе соперников Маттиаса Скельмосе победители Тура Швейцарии Ричард Карапас  (EF Education Easy Post), побеждавший в 2021 году, и Эган Берналь (iNEOS Grenadiers), выигрывавший гонку в 2019, а также Адам Йейтс, Жуан Алмейда и Марк Хирши (UAE Team Emirates), Энрик Мас и Наиро Кинтана (Movistar), Вилко Келдерман и Киан Эйтдебрукс (Visma Lease a Bike), Ленни Мартинес и Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), Феликс Галль (Decathlon AG2R La Mondiale), Дамиано Карузо и Ваут Пулс (Bahrain Victorious), Алексей Луценко (Astana Qazaqstan) и другие.

 

Этапы Тура Швейцарии-2024

 

Этап 1. Vaduz - Vaduz, 4,77 км, ITT

Тур Швейцарии-2024. Превью

 

Тур Швейцарии-2024. Маршрут и участники

 

Этап 2. Vaduz - Regensdorf, 177,3 км

Тур Швейцарии-2024. ПревьюТур Швейцарии-2024. Превью

 

 

Этап 3. Steinmaur - Rüschlikon, 161,7 км

Тур Швейцарии-2024. Превью

 

Этап 4. Rüschlikon - Gotthard Pass, 171 км

Тур Швейцарии-2024. ПревьюТур Швейцарии-2024. Превью

 

Этап 5. Ambrì - Carì, 148,6 км

Тур Швейцарии-2024. Превью

 

Этап 6.  Ulrichen - Blatten, 42,5 км (вместо Locarno - Blatten, 151,4 км)   

Тур Швейцарии-2024. ПревьюТур Швейцарии-2024. Превью

 

Этап 7. Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon, 118,2 км

Тур Швейцарии-2024. ПревьюТур Швейцарии-2024. Превью

 

Этап 8. Aigle - Villars-sur-Ollon, 15,7 км

Тур Швейцарии-2024. Превью

 

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Теги к статье: Тур Швейцарии-2024 Tour de Suisse-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: "Я ещё не на ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Абонемент на Андерлехт.

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    старт-шоссе 82-Фото

    Что там за новость про Астану и китайский бизнес? Хотелось бы услышать подробней и конкретней ... или пока только слухи?

    ( хотя все мы знаем слухи в велоспорте просто так не ходят)

    Цитата: Невозмутимый
    Главный вопрос в том, сможет ли Роглич усидеть за Погачаром.
    Помоему главный вопрос - кто заменит Майку на туре?

  • error
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    error-Фото

    Роглич отрабатывает и показывает что станет делать на Туре. как вырывать секунды. Но ему нужен будет один этап такой ка Куршавель в прошлом году. Когда Висма сняла все вопросы. Сможет ли это сделать BORA?

     

  • velodoctor
    Duracell Dwars door het Hagela ... (1)
    velodoctor-Фото
    Абрахамсен вел себя некрасиво, после отъезда он только сидел на колесе Вермеерша и де вриса, они даже орали друг на друга и обзывались. В итоге Джанни после травмы все же нашел силы на финише и победил, за себя и второго парня из отзыва. Я рад что победы не достаются таким наглым рябетам как абрахамсен.
  • lazhu
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    lazhu-Фото

    А мне че-то показалось, что Йоргенсон просто не ожидал, что финиш уже прямо за поворотом, еще метров 20 - и может обошел бы Роглу.

  • maxxxx
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    maxxxx-Фото
    Роглич подтянул своего тренера, Marc Lamberts. Который был первым и единственным на тот момент тренером ван Арта. Насчет того, помогает ли он теперь Власову, я инфы не встречал
  • hipopotuk
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    hipopotuk-Фото
    скорее всего подберут ли подходящие витамины Арабы для поги
  • DenisRodikov
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    DenisRodikov-Фото

    Власов очень хорош. Йоргенсон хорош, быть близко за Рогличем на таком фининше круто, да и вообще казалось, что может накатить на последних метрах.

    Роглич хорош тоже, две победы. Если это близко к пику, то заявка на призы на Туре. Но уровень Погачара/Винегора в их нормальной/хорошей форме заметно выше.

  • Невозмутимый
    Чемпионат Азии на шоссе. Никол ... (5)
    Невозмутимый-Фото
    Николя? Серьёзно? )))
  • Невозмутимый
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    Невозмутимый-Фото
    Главный вопрос в том, сможет ли Роглич усидеть за Погачаром.

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