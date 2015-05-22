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Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

Торстен Трен побеждает на вершине перевала Готтард, Адам Йейтс надевает майку лидера после 4 этапа Тура Швейцарии-2024

 

 

28-летний норвежский велогонщик Bahrain Victorious Торстен Трен (Torstein Træen) одержал первую в карьере победу, выиграв из сольного отрыва горный этап с финишем на перевале Готтард, 4-й этап  Тура Швейцарии-2024. Победа на этом этапе Тура Швейцарии была важна для Bahrain Victorious, команда отдала  дань памяти погибшему в прошлом году на этой гонке Джино Медеру.

 

Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

 

Торстен Трен отобрался в отрыв дня, в котором кроме сразу после старта уехали ещё семь гонщиков. Хотя преимущество отрыва в какой-то момент достигло 6 минут, пелотон неумолимо приближался на финальном подъёме, который начался за 36 км до финиша. Но главная часть подъёма - восхождение на высоту 2041 м к вершине перевала Готтард, началась за 8,2 км до финиша, средний градиент составлял 6,6%. Торстен Трен атаковал в одиночку из просеявшегося отрыва за 10 км до финиша.

 

Когда из пелотона за 5 км до вершины атаковал Адам Йейтс (UAE Team Emirates), у Торстена Трена в запасе оставалось около двух с половиной минут. Хотя преимущество Трона на финальном километре сократилось до полуминуты, ему хватило времени отпраздновать победу. Адам Йейст финишировал через 23 секунды, а защищающий титул победителя прошлого года Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek) замкнул на этапе тройку сильнейших, финишировав через- 48 секунд после победителя и через 5 секунд после Адама Йейтса.

 

Адам Йейтс надел жёлтую майку лидера, а Маттиас Скельмосе - майку лучшего молодого гонщика.

 

 

Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

 

Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

 

 

Торстен Трен: «Эта победа для Джино, и поэтому она для меня особенная. Последние два года у меня шла череда подъёмов и спадов. Два года назад у меня диагностировали рак, была операция. Недавно я сошёл с Джиро из-за травмы. Эта победа так много для меня значит, посвящаю её семье Джино и команде.

 

Я не верил, что могу выиграть, потому что этим утром у меня не шла нога. Потом, в отрыве, я задумался обо всём, что случилось со мной за последние два года, и, конечно, думал о Джино. Внезапно появились силы, нога пошла, я просто надеялся удержаться, и, к счастью, у меня получилось. Казалось, что последний километр никогда не кончится. Йейтс приближался так быстро. И ехать надо было не по бетону, а по брусчатке, и при встречном ветре. Я был так счастлив, когда пересёк финиш, когда понял, что выиграл.

 

Получить приз имени Джино невероятно. Его всем нам не хватает. Лично я не был с ним знаком, потому что в прошлом году не выступал в этой команде, но я чувствую, как сильно по нему скучают. Для меня честь выиграть этот этап ради него, особенно, когда здесь присутствовала его семья».

 

Роман Кройцигер, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Немного неожиданный успех. Мы нацеливались уехать в отрыв, Торстену это удалось, он идеально выступил. В каком-то смысле нам немного повезло, когда упал лидер, это дало нам необходимое для победы время. Мы очень рады, потому что на этом этапе была самая высокая точка Тура Швейцармии, на которой присуждали приз памяти Джино. Это нас мотивировало ещё больше. Мы ехали ради него. Мы всегда вспоминаем о нём с улыбкой, сегодня был лучший день для победы, потому что это день памяти Джино».

 

Адам Йейтс: «Это был красивый этап. Мы не планировали атаковать, готовились больше отвечать на атаки. Но на подъёме я хорошо себя чувствовал, ребята задали высокую скорость. я атаковал, до победы не хватило совсем чуть-чуть. Я атаковал, чтобы проверить, кто за мной поедет. Не был уверен в том, как пройду сектор брусчатки, потому что таким лёгким как я тяжело преодолевать ехать по такой поверхности. Ускорялся я и для того, чтобы проверить ногу. За мной никто не поехал, поэтому я продавливал до финиша, рад, что взял майку лидера».

 

Маттиас Скельмосе: «Думаю, мы хорошо сегодня выступили. Сделали то, что должны. Ребята верили в меня, великолепно держали ситуацию под контролем. Атака Йейтса была мощной. Если бы я в тот момент сидел у него на колесе, возможно, я бы попробовал за ним поехать. В любом случае, он ехал мощно. Так как у меня хорошо шла нога, я решил дождаться правильного момента, чтобы прибавить скорость и минимизировать потери. Я доволен. Для меня это был первый горный тест после перерыва и лагеря на высоте. В такие дни бывают сомнения. Но в финале я чувствовал себя отлично, это главный итог. Хотя Йейтс показал великолепную форму, я считаю, что борьба за генеральную классификацию ещё открыта. Я на хорошей позиции. Впереди три горных этапа и разделка. Мы будем бороться».

 

Результаты 4 этапа Тура Швейцарии-2024

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Теги к статье: Торстен Трен Torstein Traeen Bahrain Victorious Тур Швейцарии-2024 Tour de Suisse-2024 велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 06:16 | Регистрация: 22.05.2015

    По арифметике Velolive: 48-23=5. А может 6-7-8?

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2024. Этап 4 (12)
    nightbuster33-Фото

    Этап еще не стартовал,а Лопез (Астана)уже переместился на одно место выше за счет схода соплеменника Карапаса(EF). Двое из команды EF не выходят на старт."Призрак" Ковида косит участников не взирая на предостережения.

  • Freejazz
    На Тур де Франс-2024 опробуют ... (4)
    Freejazz-Фото

    Цитата: SVS
    Удобно :). Проиграл не больше 50 метров = ничего не проиграл :).

    Это только для спринтерских этапов. Для гор - все по прежнему.

    Это решение может позволить немного ослабить нагрузку на сложных, узких  и извилистых спринтерских финишах, где пелотон может порваться на последних метрах из-за опасений завалов.

  • SVS
    На Тур де Франс-2024 опробуют ... (4)
    SVS-Фото

    Удобно :). Проиграл не больше 50 метров = ничего не проиграл :).

  • Ернат
    На Тур де Франс-2024 опробуют ... (4)
    Ернат-Фото

    посмотрим как прижувутся

  • cmap_nep
    Торстен Трен — победитель 4 эт ... (1)
    cmap_nep-Фото
    По арифметике Velolive: 48-23=5. А может 6-7-8?
  • Freejazz
    Тур Швейцарии-2024. Этап 4 (12)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: nightbuster33
    Трасса проведения ЧА: Круг-11км.Рельеф почти плоский,перепады в 50м. не в счет.Ветер до 10а.м. с гор(на север),после 10а.м.,наоборот-в горы(на юг).Вдоль трассы деревья,при кольцевой гонке почти не чувствуется разница.Отсюда вывод:отрыв почти не возможен (на финише 15гонщиков).А кто сказал,что лидеры казахстанцев финишеры и,что остальные "чайники" -ничего не умеющие,особенно при финише.Если бы трассу выбрали в предгорьях или хотя бы в районе ТЭЦ (см.на карте левее трассЫ гонок)результат был бы иным. Со сборными Казахстана работают совершенно другие люди,которые и ставят задачу гонщикам на ведение гонки.Это они обязаны рекомендовать лучших в профкоманду Астаны, а пока из действующих в Казахстане гонщиков таких достойных пока не найдено вот и приходится нанимать лиц, отстающихся с уходящего пелетона.
    Плотно ты всех отмазал.ЗачОт.

     

    Персонально эти гонщики выиграли раздельный старт - так что претензий к ним и их подготовке нет. Это относится и к мужчинам, и к женщинам.

    Ошиблись те, кто строил тактику на гонку - нет у тебя спринтеров - создавай отрывы заранее. Не получается из-за трассы - жди следующего года. 

    Если вы не знаете имена и возможности азиатских гонщиков, то это или снобизм или низкая квалификация.

     

    А по теме гонки - вот так выглядит гонка. когда никто не хочет быть ведущей командой. Уезжает отрыв, который никто не контролирует и не следит за временем. Начни Адам атаку на 1 км раньше - забрал бы все. Хотя Траен ему не конкурент, тогда все правильно - одному этап, другому майка и без всяких намеков на договоренность.

  • Виктор Сироткин
    На Тур де Франс-2024 опробуют ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото
    Если гонка однодневная, то можно и понарушать. Лучше бы номера коричневого цвета выдавали на это количество, но уже гоночных, дней.
  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2024. Этап 4 (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Трасса проведения ЧА: Круг-11км.Рельеф почти плоский,перепады в 50м. не в счет.Ветер до 10а.м. с гор(на север),после 10а.м.,наоборот-в горы(на юг).Вдоль трассы деревья,при кольцевой гонке почти не чувствуется разница.Отсюда вывод:отрыв почти не возможен (на финише 15гонщиков).А кто сказал,что лидеры казахстанцев финишеры и,что остальные "чайники" -ничего не умеющие,особенно при финише.Если бы трассу выбрали в предгорьях или хотя бы в районе ТЭЦ (см.на карте левее трассЫ гонок)результат был бы иным. Со сборными Казахстана работают совершенно другие люди,которые и ставят задачу гонщикам на ведение гонки.Это они обязаны рекомендовать лучших в профкоманду Астаны, а пока из действующих в Казахстане гонщиков таких достойных пока не найдено вот и приходится нанимать лиц, отстающихся с уходящего пелетона.
    Плотно ты всех отмазал.ЗачОт.
  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2024. Этап 4 (12)
    nightbuster33-Фото
    Трасса проведения ЧА: Круг-11км.Рельеф почти плоский,перепады в 50м. не в счет.Ветер до 10а.м. с гор(на север),после 10а.м.,наоборот-в горы(на юг).Вдоль трассы деревья,при кольцевой гонке почти не чувствуется разница.Отсюда вывод:отрыв почти не возможен (на финише 15гонщиков).А кто сказал,что лидеры казахстанцев финишеры и,что остальные "чайники" -ничего не умеющие,особенно при финише.Если бы трассу выбрали в предгорьях или хотя бы в районе ТЭЦ (см.на карте левее трассЫ гонок)результат был бы иным. Со сборными Казахстана работают совершенно другие люди,которые и ставят задачу гонщикам на ведение гонки.Это они обязаны рекомендовать лучших в профкоманду Астаны, а пока из действующих в Казахстане гонщиков таких достойных пока не найдено вот и приходится нанимать лиц, отстающихся с уходящего пелетона.
  • Bratybrat
    Тур Швейцарии-2024. Этап 4 (12)
    Bratybrat-Фото
    ОАЭ может в 5 капитанов тур ехать)

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