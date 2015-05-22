Торстен Трен — победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2024

Торстен Трен побеждает на вершине перевала Готтард, Адам Йейтс надевает майку лидера после 4 этапа Тура Швейцарии-2024

28-летний норвежский велогонщик Bahrain Victorious Торстен Трен (Torstein Træen) одержал первую в карьере победу, выиграв из сольного отрыва горный этап с финишем на перевале Готтард, 4-й этап Тура Швейцарии-2024. Победа на этом этапе Тура Швейцарии была важна для Bahrain Victorious, команда отдала дань памяти погибшему в прошлом году на этой гонке Джино Медеру.

Торстен Трен отобрался в отрыв дня, в котором кроме сразу после старта уехали ещё семь гонщиков. Хотя преимущество отрыва в какой-то момент достигло 6 минут, пелотон неумолимо приближался на финальном подъёме, который начался за 36 км до финиша. Но главная часть подъёма - восхождение на высоту 2041 м к вершине перевала Готтард, началась за 8,2 км до финиша, средний градиент составлял 6,6%. Торстен Трен атаковал в одиночку из просеявшегося отрыва за 10 км до финиша.

Когда из пелотона за 5 км до вершины атаковал Адам Йейтс (UAE Team Emirates), у Торстена Трена в запасе оставалось около двух с половиной минут. Хотя преимущество Трона на финальном километре сократилось до полуминуты, ему хватило времени отпраздновать победу. Адам Йейст финишировал через 23 секунды, а защищающий титул победителя прошлого года Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek) замкнул на этапе тройку сильнейших, финишировав через- 48 секунд после победителя и через 5 секунд после Адама Йейтса.

Адам Йейтс надел жёлтую майку лидера, а Маттиас Скельмосе - майку лучшего молодого гонщика.

Торстен Трен: «Эта победа для Джино, и поэтому она для меня особенная. Последние два года у меня шла череда подъёмов и спадов. Два года назад у меня диагностировали рак, была операция. Недавно я сошёл с Джиро из-за травмы. Эта победа так много для меня значит, посвящаю её семье Джино и команде.

Я не верил, что могу выиграть, потому что этим утром у меня не шла нога. Потом, в отрыве, я задумался обо всём, что случилось со мной за последние два года, и, конечно, думал о Джино. Внезапно появились силы, нога пошла, я просто надеялся удержаться, и, к счастью, у меня получилось. Казалось, что последний километр никогда не кончится. Йейтс приближался так быстро. И ехать надо было не по бетону, а по брусчатке, и при встречном ветре. Я был так счастлив, когда пересёк финиш, когда понял, что выиграл.

Получить приз имени Джино невероятно. Его всем нам не хватает. Лично я не был с ним знаком, потому что в прошлом году не выступал в этой команде, но я чувствую, как сильно по нему скучают. Для меня честь выиграть этот этап ради него, особенно, когда здесь присутствовала его семья».

Роман Кройцигер, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Немного неожиданный успех. Мы нацеливались уехать в отрыв, Торстену это удалось, он идеально выступил. В каком-то смысле нам немного повезло, когда упал лидер, это дало нам необходимое для победы время. Мы очень рады, потому что на этом этапе была самая высокая точка Тура Швейцармии, на которой присуждали приз памяти Джино. Это нас мотивировало ещё больше. Мы ехали ради него. Мы всегда вспоминаем о нём с улыбкой, сегодня был лучший день для победы, потому что это день памяти Джино».

Адам Йейтс: «Это был красивый этап. Мы не планировали атаковать, готовились больше отвечать на атаки. Но на подъёме я хорошо себя чувствовал, ребята задали высокую скорость. я атаковал, до победы не хватило совсем чуть-чуть. Я атаковал, чтобы проверить, кто за мной поедет. Не был уверен в том, как пройду сектор брусчатки, потому что таким лёгким как я тяжело преодолевать ехать по такой поверхности. Ускорялся я и для того, чтобы проверить ногу. За мной никто не поехал, поэтому я продавливал до финиша, рад, что взял майку лидера».

Маттиас Скельмосе: «Думаю, мы хорошо сегодня выступили. Сделали то, что должны. Ребята верили в меня, великолепно держали ситуацию под контролем. Атака Йейтса была мощной. Если бы я в тот момент сидел у него на колесе, возможно, я бы попробовал за ним поехать. В любом случае, он ехал мощно. Так как у меня хорошо шла нога, я решил дождаться правильного момента, чтобы прибавить скорость и минимизировать потери. Я доволен. Для меня это был первый горный тест после перерыва и лагеря на высоте. В такие дни бывают сомнения. Но в финале я чувствовал себя отлично, это главный итог. Хотя Йейтс показал великолепную форму, я считаю, что борьба за генеральную классификацию ещё открыта. Я на хорошей позиции. Впереди три горных этапа и разделка. Мы будем бороться».