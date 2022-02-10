Бриан Кокар – победитель 2 этапа Тура Прованса-2022

Новобранец Cofidis Бриан Кокар приносит команде вторую победу в сезоне 2022 года

На 1-м этапе Тура Прованса-2022 гонщики команды Cofidis упустили разрыв пелотона и не смогли побороться за победу на этапе, подходящем для спринтеров. Но Бриан Кокар (Bryan Coquard) компенсировал неудачу на 2-м этапе, принеся команде вторую в сезоне победу. За 25 км до финиша команда Cofidis взвинтила скорость и сбросила чистых спринтеров на подъёме, в числе которых оказался и победитель прошлого этапа Элиа Вивиани (Ineos Grenadiers).

Бывший товарищ Кокара по команде B&B Hotels Алексис Гужар (Alexis Gougeard), который находился в отрыве дня, сопротивлялся до финальных двух километров. Команда Quick-Step Alpha Vinyl натянула оставшуюся от пелотона небольшую группу, работая на Жулиана Алафилиппа.

Сначала Илан ван Вильдер натянул группу, а затем Дрис Девенинс закрыл позднюю атаку, но двукратный чемпион мира финишировал вторым. Бриан Кокар ответил на атаку Пьера Латура (TotalEnergies), Алафилипп и лидер общего зачёта Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) сразу отреагировали, обойдя Латура с двух сторон, но Кокара им догнать не удалось. Жулиан Алафилипп финишировал вторым, а Филиппо Ганна – третьим, сохранив майку лидера Тура Прованса-2022.

Бриан Кокар: «Конечно, я рад второй раз в сезоне поднять руки, одержав победу. Вкус успеха великолепен! Все ребята выкладывались изо всех сил. Утром перед стартом мы сказали, что вчера у нас просто был плохой день. Я хотел выступить лучше.

Мы отлично поработали сегодня, постарались исключить из борьбы как можно больше соперников, чтобы увеличить наши шансы на победу. Великолепный день, мне просто оставалось завершить работу товарищей по команде».

Пьер-Люк Перишон: «Вчера нашу команду критиковали, но, как и в Бессеже, мы ответили выступлением. Вчера у Бриана возникли механические проблемы, и в этот момент сформировались эшелоны. Бриана кто-то толкнул, у него соскочила цепь, вся команда его ждала.

Мы из четвёртого эшелона добрались в третий, потом во второй, на что потратили силы. Люди, глядя по телевизору, не понимают, что случилось, они посчитали, что мы не хотели работать с Groupama-FDJ, что мы не соответствовали статусу команды, которая хочет бороться за победу.

Так что сегодня мы им объяснили, и дали всем понять, что случилось вчера. Сегодня хотели компенсировать неудачу, показали, что вчера был просто один из тех инцидентов, которые случаются в велоспорте».

Жулиан Алафилипп: «В спринте я сделал всё, что мог. Спринт был нервным и быстрым. На последнем категорийном подъёме я уже приложил огромные усилия, так что потом просто радовался, что на последних километрах находился на хорошей позиции, за что должен благодарить отличную работу моих товарищей по команде. Я доволен результатом, потому что знаю, что Бриан был быстрее. Я уже жду завтрашний этап. Ноги скажут всё на подъёме, просто хочу выдать там максимум, получить удовольствие, порадовать болельщиков, а там посмотрим».

Филиппо Ганна: «Сегодня я совершенно разбит. Усидеть за этими ребятами очень тяжело. Потрясающе быть впереди с такими гонщиками как Лулу (Жулиан Алафилипп). Я хотел выиграть этап, но двое ребят были намного сильнее. Думаю, завтра будет тяжело, но мы стартуем не ради того, чтобы просто участвовать, мы хотим бороться, постараемся быть как можно ближе. Для меня это будет тест, чтобы понять, куда смогу добраться. Но, конечно, есть горняки, которые смогут убить меня на подъёме».