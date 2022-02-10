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Бриан Кокар – победитель 2 этапа Тура Прованса-2022

Новобранец Cofidis Бриан Кокар приносит команде вторую победу в сезоне 2022 года

 

 

 

 На 1-м этапе Тура Прованса-2022 гонщики команды Cofidis упустили разрыв пелотона и не смогли побороться за победу на этапе, подходящем для спринтеров. Но Бриан Кокар (Bryan Coquard) компенсировал неудачу на 2-м этапе, принеся команде вторую в сезоне победу. За 25 км до финиша команда Cofidis взвинтила скорость и сбросила чистых спринтеров на подъёме, в числе которых оказался и победитель прошлого этапа Элиа Вивиани (Ineos Grenadiers).

 

 Бывший товарищ Кокара по команде B&B Hotels Алексис Гужар (Alexis Gougeard), который находился в отрыве дня, сопротивлялся до финальных двух километров. Команда Quick-Step Alpha Vinyl натянула оставшуюся от пелотона небольшую группу, работая на Жулиана Алафилиппа.

  Сначала Илан ван Вильдер натянул группу, а затем Дрис Девенинс закрыл позднюю атаку,  но двукратный чемпион мира финишировал вторым. Бриан Кокар ответил на атаку Пьера Латура (TotalEnergies), Алафилипп и лидер общего зачёта Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) сразу отреагировали, обойдя Латура с двух сторон, но Кокара им догнать не удалось. Жулиан Алафилипп финишировал вторым, а Филиппо Ганна – третьим, сохранив майку лидера Тура Прованса-2022.

 

Бриан Кокар – победитель 2 этапа Тура Прованса-2022

 

Бриан Кокар – победитель 2 этапа Тура Прованса-2022

 

Бриан Кокар – победитель 2 этапа Тура Прованса-2022

 

Бриан Кокар – победитель 2 этапа Тура Прованса-2022

 

Бриан Кокар – победитель 2 этапа Тура Прованса-2022

 

Бриан Кокар – победитель 2 этапа Тура Прованса-2022

 

Бриан Кокар – победитель 2 этапа Тура Прованса-2022

 

Бриан Кокар – победитель 2 этапа Тура Прованса-2022

 

 

  Бриан Кокар: «Конечно, я рад второй раз в сезоне поднять руки, одержав победу. Вкус успеха великолепен! Все ребята выкладывались изо всех сил. Утром  перед стартом мы сказали, что вчера у нас просто был плохой день. Я хотел выступить лучше.

  Мы отлично поработали сегодня, постарались исключить из борьбы как можно больше соперников, чтобы увеличить наши шансы на победу. Великолепный день, мне просто оставалось завершить работу товарищей по команде».

 

 Пьер-Люк Перишон: «Вчера нашу команду критиковали, но, как и в Бессеже, мы ответили выступлением. Вчера у Бриана возникли механические проблемы, и в этот момент сформировались эшелоны. Бриана кто-то толкнул, у него соскочила цепь, вся команда его ждала.

  Мы из четвёртого эшелона добрались в третий, потом во второй, на что потратили силы. Люди, глядя по телевизору, не понимают, что случилось, они посчитали, что мы не хотели работать с Groupama-FDJ, что мы не соответствовали статусу команды, которая  хочет бороться за победу.

  Так что сегодня мы им объяснили, и дали всем понять, что случилось вчера. Сегодня хотели компенсировать неудачу, показали, что  вчера был просто один из тех инцидентов, которые случаются в велоспорте».

 

   Жулиан Алафилипп: «В спринте я сделал всё, что мог. Спринт был нервным и быстрым. На последнем категорийном подъёме я уже приложил огромные усилия, так что потом просто радовался, что на последних километрах находился на хорошей позиции, за что  должен благодарить отличную работу моих товарищей по команде. Я доволен результатом, потому что знаю, что Бриан был быстрее. Я уже жду завтрашний этап. Ноги скажут всё на подъёме, просто хочу выдать там максимум, получить удовольствие, порадовать болельщиков, а там посмотрим».

 

  Филиппо Ганна: «Сегодня я совершенно разбит. Усидеть за этими ребятами очень тяжело. Потрясающе быть впереди с такими гонщиками как Лулу (Жулиан Алафилипп). Я хотел выиграть этап, но двое ребят были намного сильнее. Думаю, завтра будет тяжело, но мы стартуем не ради того, чтобы просто участвовать, мы хотим бороться, постараемся быть как можно ближе. Для меня это будет тест, чтобы понять, куда смогу добраться. Но, конечно, есть горняки, которые смогут убить меня на подъёме».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Прованса-2022

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Теги к статье: Бриан Кокар Bryan Coquard Cofidis Тур Прованса Tour de la Provence велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • velodoctor
    Крис Фрум о разделочных велоси ... (2)
    velodoctor-Фото

    Может запретить лежаки просто, пускай ездят со стандартными рулями. 

    Былуга и гравий опасны? По мне, куда опаснее спуски, вспомните Джиро, где тает в горах снег, а генеральщики вынуждены по сырому асфальту рисковать и ехать под 70 км/ч вниз.

    Изначально, генеральщик, это универсальный гонщик, раньше то в горах везде были гравийные дороги, да и былужным гонкам более 100 лет, что-то Фруми не то говорит, я вот с удовльствием большим вспоминаю 5 этап 2014 года, один из ярчайших этапов за последние лет 10 на туре. Кстати сам Крис там даже до булыги не доехал к сожалению.

  • Astanaforever
    Крис Фрум о разделочных велоси ... (2)
    Astanaforever-Фото
    То то он множество своих побед на разделках заделал. А теперь как занемог решил хайпануть на запрете их. Интересный тип. Может ваще гонки тоже запретить.? Они оказываются тоже травмоопасные. А гравийные так вообще поролоном выстелать на Париж-Рубэ , Подождите он еще до булыги не добрался. Хорошо, что он на них не ездил. А в принципе, что ему остается делать в данное время, как не напоминать о себе в беседах в кресле. На седле он этого себе уже позволить не может.

    Не может забыть ту злосчастную булыгу на туре 2014. когда Нибали уделал его.

    https://www.instagram.com/reel/CZisZKDDzpq/?utm_medium=copy_link О Ригоберте Уране. Посмейтесь.
  • Camel
    Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (8)
    Camel-Фото

    Цитата: Astanaforever
    INEOS должна сняться с гонки. Но они конечно этого не сделают. То, что позволено Юпитеру, не положено быку. Эта избранная команда.. Тем более Ганна возглавляет генеральную классификацию. Нужно бойкотировать Инеос. Безопасность команд и участников превыше всего. Но и этого никогда не будет, как и с сальбутамолом Фруми.

    У вас аллергия на INEOS. Рекомендую с разгону в стену.

    Хотя иногда вы пишете интересно.

  • Earl57
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (14)
    Earl57-Фото

    Принципиально в команде только норвежцы и датчане. Приоритет молодым парням из своей команды развития.
    К слову близнецов Йоханнессенов в минувший трансферный сезон звали в несколько крупных команд Мирового тура. Они всем отказали. Сказали что хотят в Мировой тур, но только с Uno-X. Это тоже принципиально.

    Относительно "вырастить". Вы так и не поняли, почему иностранные журналисты и болельщики так настойчиво хотят увидеть Тобиаса Йоханнссена на Тур де Франс?

  • AvA
    Тур Омана-2022. Этап 2 (20)
    AvA-Фото

    Цитата: vadi
    остается лишь поверить в левитацию, в телепатию, в беременность в 80 лет

    если соизволите погуглить - очень удивитесь!))

     

    з.ы. я не фанат Кэва

  • AvA
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (14)
    AvA-Фото

    А кто мешает Uno-X вырастить/подписать/перекупить "нового" ВДП?

  • Александра
    Эган Берналь сделал первые шаг ... (2)
    Александра-Фото

      Да он просто терминатор! Удачи парню и здоровья.

  • RVL
    Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (8)
    RVL-Фото
    это как с хламидиями. симптомов нет, а заразить можно)))
  • sergejdriver
    Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (8)
    sergejdriver-Фото
    Тебя бы снять с этого сайта и изолировать из коментариев- вот была бы реальная польза)))
  • sergejdriver
    Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (8)
    sergejdriver-Фото

    Бред какой то. Симптомов нет. Но человек якобы болен и представляет опасность. И главное, находятся еще те, кто во всё это верит)))

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