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Ив Лампарт — победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2024

Ив Лампарт выиграл 1-й этап Тура Швейцарии-2024 и надел первую майку лидера

 

 

33-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Ив Лампарт (Yves Lampaert) одержал первую с 2022 года победу, выиграв 1-й этап Тура Швейцарии-2024, индивидуальную гонку на время. Лампарт уже выигрывал разделку на Туре Швейцарии в 2019 году, а в 2022 году надел первую майку лидера Тур де Франс-2022, выиграв 1-й этап. 

 

Ив Лампарт — победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2024

Ив Лампарт — победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2024

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

Равнинную 4,77-км дистанцию индивидуальной гонки на время Ив Лампарт преодолел быстрее всех, за 5 минут 5 секунд со средней скоростью 56,195 км/ч. В прошлом чемпион Бельгии в этой дисциплине, Ив Лампарт стартовал одним из первых. Ему пришлось ждать около двух часов, прежде, чем праздновать победу.

 

Он опередил ближайшего соперника, швейцарского гонщика команды EF Education EasyPost Штефана Биссигера на 3 секунды. Тройку лучших на этапе замкнул 25-летний британский гонщик команды INEOS Grenadiers Итан Хейтер, проигравший своему ровеснику Штефану Биссигеру лишь 71 сотую секунды.

 

Ив Лампарт: «Для меня это важный результат. Никак не ожидал, что обойду швейцарских специалистов в разделке. Очень горжусь. Я счастлив и за себя, и за команду, которая в меня верила. Великолепно выиграть в гонке Мирового тура, это даёт мне большую уверенность. Пролог не был простым, но я приложил все силы, с самого старта поехал в хорошем темпе, удерживал скорость до финиша. После этого я ещё довольно долго сидел на «хот-сит», но ожидание того стоило. Для меня честь надеть жёлтую майку лидера в такой престижной гонке как Тур Швейцарии».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Швейцарии-2024

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Теги к статье: Ив Лампарт Yves Lampaert Soudal Quick Step Тур Швейцарии-2024 Tour de Suisse-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Ернат
    Евгений Федоров берет "золото ... (3)
    Ернат-Фото

    молодец земляк

  • VeloVelo
    Евгений Федоров берет "золото ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Ничего себе жара в Алматы в это время года.

    Федорова с Победой! Груздева с Серебром! Красавцы!
    Казахстан с Победой!!! kaz

  • Гонщик
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: kwwk
    К ТДФ остался один вопрос, а как там Вини? Роглич, к сожалению, не готов к победе без форс-мажора у соперников.

    Индурайн сказал сегодня, что кроме винегара никто не сможет противостоять поги и то, если восстановится и первые 2 недели вкатится чтобы потом взять подиум.
    Если бы он сказал , что пора уже разоблачить на чём там Пога газует ... Однако ворон ворону глаз ... Выиграет тот , у кого бенз забористей .



    Цитата: kwwk
    К ТДФ остался один вопрос, а как там Вини? Роглич, к сожалению, не готов к победе без форс-мажора у соперников.
    Показал что является человеком , а не биороботом , так и должно быть , борьба за победу между несколькими... не может кто-то один навозить минуты одной ногой с улыбочкой , иначе Тур превратится в такое-же жалкое зрелище , как и прошлое Джиро ...

  • JetRevel
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    JetRevel-Фото

    Сам в себя не поверил,а Власов не смог,еще раз повторюсь.многое будет завсить от формы и состояния Власова,Рогло похоже не готов эмоционально 

  • MVDP
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    MVDP-Фото

    Йоргенсон - практически единственное светлое пятно Висмы в этом сезоне.

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2024. Этап 1 (1)
    nightbuster33-Фото

    Астана,лучший 28-ой с резуьтатом+15сек. ,худший 158-ой с результатом+41сек.

  • kwwk
    Евгений Федоров берет "золото ... (3)
    kwwk-Фото

    Ну за Димоном значит групповая будет, долгая подготовка, вкатка в сезон - залог успеха.

  • motte
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    motte-Фото

    Цитата: kwwk
    К ТДФ остался один вопрос, а как там Вини? Роглич, к сожалению, не готов к победе без форс-мажора у соперников.

    Индурайн сказал сегодня, что кроме винегара никто не сможет противостоять поги и то, если восстановится и первые 2 недели вкатится чтобы потом взять подиум.

  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2024. Маршрут и ... (3)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется Скельмосе победит,он молодой прибавялет постоянно и команда в поддержку сильная. 

  • M-07
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    M-07-Фото

    Рогличу всё же надо набирать ещё к Туру. Хотя сегодня и Власов отстал, похоже, таки проблемы больше у команды были, чем у гонщиков. А Рогличу и плохие дни минимизировать надо, и горный ход нужен куда лучше даже того, что был позавчера, ибо от таких соперников надо хоть иногда уезжать куда раньше и с хорошим отрывом. Ибо уровень Погачара и Вингегора именно таков, даже если они не будут прям в идеальной форме, а только близко к ней.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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