Ив Лампарт — победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2024

Ив Лампарт выиграл 1-й этап Тура Швейцарии-2024 и надел первую майку лидера

33-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Ив Лампарт (Yves Lampaert) одержал первую с 2022 года победу, выиграв 1-й этап Тура Швейцарии-2024, индивидуальную гонку на время. Лампарт уже выигрывал разделку на Туре Швейцарии в 2019 году, а в 2022 году надел первую майку лидера Тур де Франс-2022, выиграв 1-й этап.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Равнинную 4,77-км дистанцию индивидуальной гонки на время Ив Лампарт преодолел быстрее всех, за 5 минут 5 секунд со средней скоростью 56,195 км/ч. В прошлом чемпион Бельгии в этой дисциплине, Ив Лампарт стартовал одним из первых. Ему пришлось ждать около двух часов, прежде, чем праздновать победу.

Он опередил ближайшего соперника, швейцарского гонщика команды EF Education EasyPost Штефана Биссигера на 3 секунды. Тройку лучших на этапе замкнул 25-летний британский гонщик команды INEOS Grenadiers Итан Хейтер, проигравший своему ровеснику Штефану Биссигеру лишь 71 сотую секунды.

Ив Лампарт: «Для меня это важный результат. Никак не ожидал, что обойду швейцарских специалистов в разделке. Очень горжусь. Я счастлив и за себя, и за команду, которая в меня верила. Великолепно выиграть в гонке Мирового тура, это даёт мне большую уверенность. Пролог не был простым, но я приложил все силы, с самого старта поехал в хорошем темпе, удерживал скорость до финиша. После этого я ещё довольно долго сидел на «хот-сит», но ожидание того стоило. Для меня честь надеть жёлтую майку лидера в такой престижной гонке как Тур Швейцарии».