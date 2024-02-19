Тим Мерлир — победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2024

Тим Мерлир надел майку лидера Тура ОАЭ-2024 после победы на 1-м этапе

31-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Тим Мерлир (Tim Merlier) одержал третью в сезоне, но первую в гонке Мирового тура победу, выиграв с большим запасом спринт на 1-м этапе Тура ОАЭ-2024. Боковые ветра не помешали пелотону во время этапа, но на финише свою роль сыграл встречный ветер, при котором ключевым становился точный расчёт начала спринта.

Когда первые гонщики открыли спринт более чем за 300 м до финиша, Тим Мерлир нагнал соперников и выиграл этап, опередив 29-летнего нидерландского гонщика команды Tudor Арвида де Клейна и 29-летнего итальянского гонщика команды Corratec - Vini Fantini Якуба Маречко.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Эта победа стала третьей в карьере Тима Мерлира на Туре ОАЭ, теперь с тремя выигранными этапами на этой гонке он сравнялся по количеству побед с Сэмом Беннеттом и Калебом Юэном. Больше выигранных этапов Тура ОАЭ только у Тадея Погачара - четыре этапа.

Тим Мерлир: «Тур ОАЭ - гонка Мирового тура. Всегда приятно одержать победу в такой гонке Берт (Ван Лерберг). Во время хаоса я потерял колесо моего развозящего, пришлось принимать решение на финальных пятистах метрах.

Я поехал по правой стороне, что оказалось наилучшим вариантом. Мне пришлось начать немного раньше, чем думал, потому что Гавирия и Молано поехали заранее. Ошибся в выборе передачи, но мне хватило сил, чтобы вернуться. Здесь почти все топовые спринтеры за исключением Яспера Филипсена и Калеба Юэна, поэтому я счастлив, что одержал победу.

В прошлом году я ехал в майке лидера командную разделку, и мне было очень тяжело. Завтра индивидуальная гонка на время, смогу проехать её своей скоростью, майку лидера снова потеряю. С другой стороны, надеюсь опять выиграть майку лучшего в очковой классификации, это получится, если выиграю ещё один этап. Теперь это моя следующая цель.

Гонки по песку - не моя специализация в велокроссе, но здесь песок мягче, поэтому мне не сложно. Больше на меня влияет жара. Предпочитаю гоняться при более низких температурах. Но в любом случае, я счастлив, что выиграл».