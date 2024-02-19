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Тим Мерлир — победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2024

Тим Мерлир надел майку лидера Тура ОАЭ-2024 после победы на 1-м этапе

 

 

31-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Тим Мерлир (Tim Merlier) одержал третью в сезоне, но первую в гонке Мирового тура победу, выиграв с большим запасом спринт на 1-м этапе Тура ОАЭ-2024.  Боковые ветра не помешали пелотону во время этапа, но на финише свою роль сыграл встречный ветер, при котором ключевым становился точный расчёт начала спринта.

 

Когда первые гонщики открыли спринт более чем за 300 м до финиша, Тим Мерлир нагнал соперников и выиграл этап, опередив 29-летнего нидерландского гонщика команды Tudor Арвида де Клейна и 29-летнего итальянского гонщика команды Corratec - Vini Fantini Якуба Маречко.

 

Тим Мерлир — победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2024

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

Тим Мерлир — победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2024

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

 

Тим Мерлир — победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2024

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

 

Эта победа стала третьей в карьере Тима Мерлира на Туре ОАЭ, теперь с тремя выигранными этапами на этой гонке он сравнялся по количеству побед с Сэмом Беннеттом и Калебом Юэном. Больше выигранных этапов Тура ОАЭ только у Тадея Погачара - четыре этапа.

 

Тим Мерлир: «Тур ОАЭ - гонка Мирового тура. Всегда приятно одержать победу в такой гонке Берт (Ван Лерберг). Во время хаоса я потерял колесо моего развозящего, пришлось принимать решение на финальных пятистах метрах.

 

Я поехал по правой стороне, что оказалось наилучшим вариантом. Мне пришлось начать немного раньше, чем думал, потому что Гавирия и Молано поехали заранее. Ошибся в выборе передачи, но мне хватило сил, чтобы вернуться. Здесь почти все топовые спринтеры за исключением Яспера Филипсена и Калеба Юэна, поэтому я счастлив, что одержал победу.

 

В прошлом году я ехал в майке лидера командную разделку, и мне было очень тяжело. Завтра индивидуальная гонка на время, смогу проехать её своей скоростью, майку лидера снова потеряю. С другой стороны, надеюсь опять выиграть майку лучшего в очковой классификации, это получится, если выиграю ещё один этап. Теперь это моя следующая цель.

 

Гонки по песку - не моя специализация в велокроссе, но здесь песок мягче, поэтому мне не сложно. Больше на меня влияет жара. Предпочитаю гоняться при более низких температурах. Но в любом случае, я счастлив, что выиграл».

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Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Soudal Quick-Step Тур ОАЭ-2024 Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour-2024 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • nightbuster33
    Гонщики избежали серьёзных тра ... (1)
    nightbuster33-Фото

    А вот и сообщение,  что все пострадавшие в "добром здравии" с различными "ожогами" об асфальт.Надежда,что они мало повлияют на резултаты 3-ого этапа(инд. гонка),а затем и 4-ый этап с горкой.

  • EL-Fenomeno
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если одним словом, то ХАОС (на финише). И почему то после полётов и кульбитов (к счастью небольших) велогонщиклов с велосипедами почему то сразу же вспомнилось то самое ужассное падение Ф.Якобсена. 

    Х.Техаде конечно здоровья, приложился он конкретно(

  • RVL
    Тур ОАЭ-2024. Маршрут и участн ... (3)
    RVL-Фото

    Список спринтеров впечатляет. 

  • nightbuster33
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (4)
    nightbuster33-Фото

    Если смог усидеть на раме у Газолли при финише,значит что ничего не сломал.Кости целы,лишь бы не было сотрясения.Падал налево,а приложился на асфальт правой стороной спины, при этом велосипед оказался состороны наезжающих сзади.Бывает же такое.Может быть сообщение о его состоянии.

  • василий
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (4)
    василий-Фото

    Помоему Техада свое проехал может и надолго

  • nightbuster33
    Тур ОАЭ-2024. Маршрут и участн ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Да, седьмой и особенно третий.Ждем победу спринтеров на этих этапах.

  • RVL
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (4)
    RVL-Фото

    Очень нервно ребята себя вели на последнем км

    Ценой агрессивных действий и завалов, такое шоу не доставляет

  • svenfischer
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    svenfischer-Фото

    Многодневка длиной в 5 км.! Можно меня на следующюю Руту дель Соль???
    Ахахахахахахахахах!!!

  • Esperus2006
    Тур ОАЭ-2024. Маршрут и участн ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Очень уж спринтерская версия
  • BlAr
    Волта Алгарве-2024. Этап 5 (10)
    BlAr-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Комментатор конечно запутался

    Вут ван Аэрт.

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