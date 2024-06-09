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Маттео Йоргенсон и Дерек Джи — призёры Критериума Дофине-2024

Первый подиум Критериума Дофине для Маттиаса Йоргенсона и Дерека Джи

 

 

24-летний американский велогонщик команды Visma Lease a Bike Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson) и 26-летний канадский велогонщик команды Israel Premier Tech Дерек Джи (Derek Gee) впервые в карьере стали призёрами престижной французской велогонки Мирового тура Критериума Дофине. 

 

 

Photo (c) SprintCyclingAgency/Bora-hansgrohe

 

Маттео Йоргенсон, который в этом году впервые в карьере выиграл Париж-Ницца, перед финальным горным этапом Критериума Дофине-2024 проигрывал лидеру, Приможу Рогличу (Bora-hansgrohe) 1 минуту 2 секунды. Оставшись всего с тремя товарищами по команде после того, как на старт финального этапа не вышел из-за болезни Сепп Кусс, Маттео Йоргенсон попытался вырвать жёлтую майку лидера у Роглича на финальных километрах подъёма на Плато де Глиер.

 

После того, как команда INEOS Grenadiers просеяла пелотон и за 6 км до финиша был пойман последний из гонщиков отрыва дня - Джулио Чикконе (Lidl-Trek), Маттео Йоргенсон отреагировал на ускорение Лауренса Де Плюса, развозившего своего капитана Карлоса Родригеса. За 5,2 км Маттео Йоргенсон контратаковал, в то время как Примож Роглич начал терять  секунды.

 

За 4,6 км до финиша Йоргенсон, Дерек Джи, Лауренс де Плюс, Карлос Родригес и Сантьяго Буйтраго (Bahain Vitorious) опережали Приможа Роглича на 12 секунд. Дерек Джи также попробовал увеличить просвет, атаковав за 4,5 км до финиша. После его ускорения темп трио лидеров Йоргенсона, Родригеса и Джи не смогли выдержать Лауренс Де Плюс и Сантьяго Буйтраго. Ещё через 2 км у тройки лидеров было уже 27 секунд преимущества над Приможем Рогличем, на колесе которого держался Джулио Чикконе.

 

За 1,4 км до финиша Маттео Йоргенсон и Карлос Родригес уехали от Дерека Джи, а на финише 23-летний испанский гонщик команды INEOS Grenadiers Карлос Родригес опередил Маттео Йоргенсона.

 

Примож Роглич сумел удержать жёлтую майку с преимуществом 8 секунд в генеральной классификации. Маттео Йоргенсон выиграл классификацию лучшего молодого гонщика. Дерек Джи, примерявший жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2024 на один день после победы на 3-м этапе, сохранил место в тройке сильнейших, уступив Приможу Рогличу 36  секунд.

 

Карлос Родригес поднялся на 4-е место в генеральной классификации, до подиума ему не хватило 24 секунды.

 

Маттео Йоргенсон и Дерек Джи — призёры Критериума Дофине-2024

 

Маттео Йоргенсон и Дерек Джи — призёры Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон и Дерек Джи — призёры Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон и Дерек Джи — призёры Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон и Дерек Джи — призёры Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон и Дерек Джи — призёры Критериума Дофине-2024Маттео Йоргенсон и Дерек Джи — призёры Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон и Дерек Джи — призёры Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон и Дерек Джи — призёры Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон и Дерек Джи — призёры Критериума Дофине-2024

 

 

Карлос Родригес о победе на 8-м этапе Критериума Дофине-2024

 

Карлос Родригес: «Приятно так завершить неделю. Всю гонку я хорошо себя чувствовал. Конечно, я рад. Должен поблагодарить товарищей по команде, которые жертвовали собой, вкладываясь в работу с самого старта этапа. Мы буквально воплотили план, рад, что смог отфинишировать. Мы задумали отправить кого-то в отрыв дня, чтобы мне было кому помогать в финале, если бы это было необходимо. Так мы и сделали. Я отлично чувствовал на последнем подъёме, мы идеально сработали в каждой детали нашего плана. Я очень всем благодарен. Конечно, это положительно влияет на мою уверенность в своих силах. Рад, что нога шла до самого финиша именно так, как хотел».

 

 

Маттео Йоргенсон и спортивный директор Visma Lease a Bike Гриша Нирманн о финале Критериума Дофине-2024

 

Маттео Йоргенсон: «Ещё на первом подъёме я почувствовал, что у Роглича не лучший день. Позже мои ощущения подтвердились. Этим утром я проснулся с чувством, что у меня будет шанс выиграть генеральную классификацию. За пять километров до финиша Лауренс Де Плюс провёл сильную смену, заставил всех идти на пределе. Когда чуть позже атаковал Родригес, я понял, что надо ехать за ним. И с этого момента я больше не оглядывался, хотя слышал по радио, что Рогличу тяжело. Но в то же время я следил за Джи. В генеральной классификации перед стартом этапа он был от меня всего в 11 секундах. Когда он выпал, я поехал вместе с Родригесом на максимуме до финиша.

 

Был близко к победе, но не получилось. Я ни о чём не жалею. Поэтому уезжаю с Критериума Дофине с высоко поднятой головой. Не могу не быть довольным своим выступлением. Более того, я благодарю Тиша Беноота и других моих товарищей по команде за то, как они помогали мне весь этап. Тиш повторял, что верит в меня. За мою карьеру другие верили в меня больше, чем я сам. Но это постепенно меняется. Теперь я с  нетерпением жду Тур де Франс-2024».

 

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «На этой неделе мы получили свою порцию неудач с падением Стевена Крёйсвейка и Дилана ван Барле, со сходом Сеппа. Но также я увидел, какими стойкими в последние дни были ребята. Маттео от победы в общем зачёте отделили всего 8 секунд. Это хороший результат. Сегодня у него был шанс, и он его использовал. Мы не должны жалеть об упущенной победе на этапе, потому что мы изо всех сил боролись за генеральную классификацию. Мы можем быть довольны вторым местом и белой майкой. Скоро Маттео в хорошей форме и настроении поедет в финальный тренировочный лагерь для подготовки к Туру».

 

 

Дерек Джи о подиуме на Критериуме Дофине-2024

 

 

Дерек Джи: «Всю неделю я нервничал, ждал, что нога перестанет идти. Когда сегодня финишировал, мне было так тяжело, что даже не хватало сил радоваться. Постепенно начинаю всё осознавать, и это займёт какое-то время. А прямо сейчас я просто наслаждаюсь. Это было очень круто. Финальный подъём преодолевал с трудом, но когда увидел, что Роглич выпал, подумал, что, наверное, сегодня у меня хорошо идёт нога. Поэтому попробовал атаковать.

 

Маттео сказал мне, что идёт на пределе, что не может провести смену, а потом я сразу почувствовал, что тоже больше не могу. Родригес с Йоргенсоном уехали, я же ничего больше не мог поделать. Хотя я очень рад, как сегодня шла нога. Команда потрясающе на меня работала. В нашем составе два гонщика, у которых в общей сложности пять побед на Критериуме Дофине. (Прим. Velolive - три победы у Криса Фрума и 2 победы у Якоба Фульсанга). И эти ребята помогли мне удержать подиум. Я просто очень рад, что смог завершить их работу».

 

Дэрил Импи, спортивный директор команды Israel Premier Tech: «Вся неделя стала для нас приятным сюрпризом. Перед стартом на Критериуме Дофине-2024 мы считали, что Дерек сможет показать достойный результат в генеральной классификации, но он превзошёл все наши ожидания.

 

Он добился этого исключительно благодаря огромной работе, которую проделал, усердно тренируясь в лагере. Но не только он так работал, а вся команда. Было великолепно наблюдать, что ребята приехали на старт в хороших кондициях, как верили в себя и команду.  Мы были одной из немногих команд, в которой к финальному этапу осталось четыре гонщика. Это показывает, насколько мы выросли, насколько стали сильны.

 

Подиум одной из крупнейших многодневных гонок, одной из самых важных гонок сезона - яркое свидетельство способностей Дерека. Мы с нетерпением ждём, что он сможет показать в будущем. Но, прежде всего, мы рады этому подиуму и будем наслаждаться успехом».

 

 

Результаты 8 этапа Критериума Дофине-2024

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Теги к статье: Маттео Йоргенсон Matteo Jorgenson Visma Lease a Bike Дерек Джи Derek Gee Israel – Premier Tech Критериум Дофине-2024 Criterium du Dauphine-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Ернат
    Евгений Федоров берет "золото ... (3)
    Ернат-Фото

    молодец земляк

  • VeloVelo
    Евгений Федоров берет "золото ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Ничего себе жара в Алматы в это время года.

    Федорова с Победой! Груздева с Серебром! Красавцы!
    Казахстан с Победой!!! kaz

  • Гонщик
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: kwwk
    К ТДФ остался один вопрос, а как там Вини? Роглич, к сожалению, не готов к победе без форс-мажора у соперников.

    Индурайн сказал сегодня, что кроме винегара никто не сможет противостоять поги и то, если восстановится и первые 2 недели вкатится чтобы потом взять подиум.
    Если бы он сказал , что пора уже разоблачить на чём там Пога газует ... Однако ворон ворону глаз ... Выиграет тот , у кого бенз забористей .



    Цитата: kwwk
    К ТДФ остался один вопрос, а как там Вини? Роглич, к сожалению, не готов к победе без форс-мажора у соперников.
    Показал что является человеком , а не биороботом , так и должно быть , борьба за победу между несколькими... не может кто-то один навозить минуты одной ногой с улыбочкой , иначе Тур превратится в такое-же жалкое зрелище , как и прошлое Джиро ...

  • JetRevel
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    JetRevel-Фото

    Сам в себя не поверил,а Власов не смог,еще раз повторюсь.многое будет завсить от формы и состояния Власова,Рогло похоже не готов эмоционально 

  • MVDP
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    MVDP-Фото

    Йоргенсон - практически единственное светлое пятно Висмы в этом сезоне.

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2024. Этап 1 (1)
    nightbuster33-Фото

    Астана,лучший 28-ой с резуьтатом+15сек. ,худший 158-ой с результатом+41сек.

  • kwwk
    Евгений Федоров берет "золото ... (3)
    kwwk-Фото

    Ну за Димоном значит групповая будет, долгая подготовка, вкатка в сезон - залог успеха.

  • motte
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    motte-Фото

    Цитата: kwwk
    К ТДФ остался один вопрос, а как там Вини? Роглич, к сожалению, не готов к победе без форс-мажора у соперников.

    Индурайн сказал сегодня, что кроме винегара никто не сможет противостоять поги и то, если восстановится и первые 2 недели вкатится чтобы потом взять подиум.

  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2024. Маршрут и ... (3)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется Скельмосе победит,он молодой прибавялет постоянно и команда в поддержку сильная. 

  • M-07
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    M-07-Фото

    Рогличу всё же надо набирать ещё к Туру. Хотя сегодня и Власов отстал, похоже, таки проблемы больше у команды были, чем у гонщиков. А Рогличу и плохие дни минимизировать надо, и горный ход нужен куда лучше даже того, что был позавчера, ибо от таких соперников надо хоть иногда уезжать куда раньше и с хорошим отрывом. Ибо уровень Погачара и Вингегора именно таков, даже если они не будут прям в идеальной форме, а только близко к ней.

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