Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 15:30
Массовое падение велогонщиков на 5-м этапе Критериума Дофине-2024
За 25 км до финиша 5-го этапа Критериума Дофине-2024, на мокрой от дождя дороге, на спуске произошло массовое падение велогонщиков. В числе упавших были и лидер общего зачёта Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), и Примож Роглич (Bora-hansgrohe), и Хуан Аюсо (UAE Team Emirates).
Сильнее всего пострадали гонщики команды Visma Lease a Bike Стевен Крёйсвейк Дилан ван Барле, которых увезли на машине скорой помощи.
Организаторы остановили этап, а затем, после обсуждений, решили его нейтрализовать. Велогонщики просто доехали оставшиеся 20 км до финиша.
Photo screen (c) Eurosport
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