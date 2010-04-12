Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

Массовое падение велогонщиков на 5-м этапе Критериума Дофине-2024

За 25 км до финиша 5-го этапа Критериума Дофине-2024, на мокрой от дождя дороге, на спуске произошло массовое падение велогонщиков. В числе упавших были и лидер общего зачёта Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), и Примож Роглич (Bora-hansgrohe), и Хуан Аюсо (UAE Team Emirates).

Сильнее всего пострадали гонщики команды Visma Lease a Bike Стевен Крёйсвейк Дилан ван Барле, которых увезли на машине скорой помощи.

Организаторы остановили этап, а затем, после обсуждений, решили его нейтрализовать. Велогонщики просто доехали оставшиеся 20 км до финиша.

Photo screen (c) Eurosport