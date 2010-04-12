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Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

Массовое падение велогонщиков на 5-м этапе Критериума Дофине-2024

 

За 25 км до финиша 5-го этапа Критериума Дофине-2024, на мокрой от дождя дороге, на спуске произошло массовое падение велогонщиков. В числе упавших были и лидер общего зачёта Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), и Примож Роглич (Bora-hansgrohe), и Хуан Аюсо (UAE Team Emirates).

 

Сильнее всего пострадали гонщики команды Visma Lease a Bike Стевен Крёйсвейк Дилан ван Барле, которых увезли на машине скорой помощи.  

 

Организаторы остановили этап, а затем, после обсуждений, решили его нейтрализовать. Велогонщики просто доехали оставшиеся 20 км  до финиша.

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

Массовое падение остановило 5-й этап Критериума Дофине-2024

 

Photo screen (c) Eurosport

 

 

 

 

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В тему:

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  1. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Вчера, 15:41 | Регистрация: 21.05.2023

    Да они уже надоели! Это всё из-за Роглича! Где Роглич там всегда падения

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Вчера, 22:05 | Регистрация: 4.08.2018

      Не возмущайтесь!

  2. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 15:44 | Регистрация: 12.04.2010

    Как следствие слабого профессионализма.Вот до чего доводит привычка отменять и укорачивать этапы чуть дождик начал накрапывать или похолодало.Парни совсем разучились ездить в экстремальных условиях (а некоторые и изначально не научились).

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Вчера, 16:26 | Регистрация: 30.09.2019

      Сдаётся мне, что виной всему абразивное дорожное покрытие.

  3. qwinter

    Вчера, 15:48 | Регистрация: 16.07.2021

    Цитата: Геродот
    Как следствие слабого профессионализма.Вот до чего доводит привычка отменять и укорачивать этапы чуть дождик начал накрапывать или похолодало.Парни совсем разучились ездить в экстремальных условиях (а некоторые и изначально не научились).
    Дело не в парнях, а менеджерах, шины из за всех этих послаблений теперь повсеместно совершенно не подходящие для дождя используют.

  4. M-07

    Вчера, 16:26 | Регистрация: 27.05.2017

    Давно пора ввести защитные костюмы, чтобы падения не были так опасны. А не останавливать гонки и менять маршруты чуть что.

    1. Имя: Андрей Пугачев

      Pugachev

      Вчера, 16:37 | Регистрация: 8.09.2010

      Конструкция костюма не ясна: как крутить в костюме? Локальные фрагменты защиты? Трудно представить... Это же не хоккей, где попадание шайбы гарантировано за матч... Такие падения - редкость.... Поэтому и ездят в трусах...

  5. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 16:55 | Регистрация: 8.05.2013

    Цитата: M-07
    Давно пора ввести защитные костюмы, чтобы падения не были так опасны. А не останавливать гонки и менять маршруты чуть что.
    Вот прямо золотые слова, но в 2016 г. Прюдомм, Веньи и организаторы Фламандских классик плевали на любые подобные предложения.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  6. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 16:56 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Pugachev
    Конструкция костюма не ясна: как крутить в костюме? Локальные фрагменты защиты? Трудно представить... Это же не хоккей, где попадание шайбы гарантировано за матч... Такие падения - редкость.... Поэтому и ездят в трусах...

    Но, тем не менее, сегодня это головная боль велоспорта, как защитить гонца. Редко да метко и сезон на смарку,  дело в том, что трассы скоростные стали, высоты заоблачные, скорости дикие, здоровья немерено, байки совершенны до безобразия, пелотон огромен, порой его заводят по козьим тропам. Это очень серьёзно всё. Чуть дождь и понеслась душа ...тело по асфальту.

    Кровь и увечья всегда были кайфом для толпы.

    1. Имя: Андрей Пугачев

      Pugachev

      Вчера, 23:14 | Регистрация: 8.09.2010

      И тут я совершенно с Вами согласен... Действительно, скорости возросли прилично...Последние падения, всколыхнувшие всех, выглядели как НЕВОЗМОЖНОСТЬ удержаться на трассе. Резина??? Нельзя исключать. И про дурацкий кайф я тем более на вашей стороне: падения интересны только зрителям с нездоровой психикой.... Но пока костюм, который и защитит, и не мешает сильно (я уж не говорю : "вообще не мешает") представить не могу... Надо подумать... На гонке любителей по Садовому кольцу у группы "А" средняя была 47...!!!! А что же у элиты про???? Думаю, надо над резиной работать. Да, скорость упадет, но срывов с дороги будет меньше. Это скорее, чем велоскафандр сочинять... Мы с Вами, Михаил, уж лет 14 как бывает беседуем тут... Это приятно. Ребят очень жалко - без разговоров о "профессионализме".

      1. Имя: Михаил

        motte

        Сегодня, 06:12 | Регистрация: 4.07.2011

        Спасибо Вам!
        С уважением,

  7. DIM

    Вчера, 17:13 | Регистрация: 13.10.2012

    Как вы собираетесь защитить велосипедиста от перелома ключицы?? Хокеисты все в защите, но от разрыва АКС после падения на плечо всем весом ничто не спасёт!

  8. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 17:20 | Регистрация: 20.05.2010

    Опять Висма сильнее всех  полегла. Напасть прям, а не сезон.

    1. lazhu

      Вчера, 17:23 | Регистрация: 14.03.2021

      синусоида

  9. Имя: Ilmars

    salomon

    Вчера, 17:52 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: error
    Опять Висма сильнее всех  полегла. Напасть прям, а не сезон.
    Похоже, Висму в этом сезоне конкретно сглазили- не известно восстановиться ли к Туру Виньегор. К тому же сегодня в больницу угодили его ключевые лейтенанты- Кройсвайк и Ван Баарле !

  10. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Вчера, 18:07 | Регистрация: 12.05.2023

    Да,в погоне за скоростью похоже забывают про безопасность,резина потоньше,костюм так чтобы дышать не мог,вообщем не удивлюсь если в этом году проблема будет в каких-либо новых трубках

  11. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 18:25 | Регистрация: 12.04.2010

    Похоже поскользнулись на мокром гудроне,когда начали оттормаживаться перед поворотом.

  12. Имя: svan

    svan

    Вчера, 18:40 | Регистрация: 9.07.2016

    А как Роглич и Рэмко? серьезно упали?

  13. Имя: Алекс

    zalex567

    Вчера, 18:50 | Регистрация: 13.03.2015

    Стивен Крейсвейк уже второй раз на этой гонке попал в завал. На этот раз пострадал серьёзно. Классный горный гонщик. Помнится, как на Джиро шёл к победе в генерале, но улетел в сугроб и побился. Пик его карьеры был.

    1. M-07

      Вчера, 18:57 | Регистрация: 27.05.2017

      Но всё-таки хоть подиум на Туре-2019 в итоге зацепил

    2. Имя: Сергей

      error

      Вчера, 19:00 | Регистрация: 20.05.2010

      он вобще часто падал в карьере.. на нем места живого нет. А так то да...был одним из самых талантливых в сильнейшей школе Рабобанка..

  14. Имя: Алекс

    zalex567

    Вчера, 19:08 | Регистрация: 13.03.2015

    Покрытие дорог настолько качественное и гладкое, что при малейшем смачивании и при присутствии каких либо масляных пятен становится очень скользкой. Там и на автомобиле уедешь не туда, как на гололёде.

    Если глина на дорогу попадает каким либо образом, то это хуже, чем лёд.

  15. Имя: Андрей Аблёхин

    Андрей Аблёхин

    Вчера, 19:34 | Регистрация: 29.05.2015

    [quote=Геродот]Как следствие слабого профессионализма.Вот до чего доводит привычка отменять и укорачивать этапы чуть дождик начал накрапывать или похолодало.Парни совсем разучились ездить в экстремальных условиях (а некоторые и изначально не научились).
    точно подмечано. в пелетоне нет ни одного прорфи

  16. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 19:45 | Регистрация: 21.05.2014

    Почему этап то нейтрализовали? Ну упали, побились, первый раз что ли?

    Если кто помнит 9 этап Тура 11, вообще ад творился - 9 человек сошли. Винокуров аж карьеру "завершил", Минус Ванденбрук. На Хугерландла смотреть было больно, но доехал. 

    Никому в голову не пришло гонку нейтрализовать.

    На 5 этапе Конта "убил" свои шансы, Брайкович тоже в минус. Бонен скрипя зубами докатил.

    Испанский стыд.

    1. Имя: Servis

      Roscomsport

      Вчера, 20:02 | Регистрация: 21.01.2018

      Согласен

  17. Имя: Максим

    maxxxx

    Вчера, 20:51 | Регистрация: 28.03.2024

    У ван Барле сломана ключица и будет операция.

    Про Крёйсвейка написали так: "Steven has a small fracture in his hip that will heal with rest". Небольшой перелом бедра, который заживет при отдыхе.

    1. Имя: Михаил

      Mik61

      Вчера, 20:56 | Регистрация: 25.11.2023

      Fracture - это и полный перелом, и то, что у нас называют трещиной. Значит у него трещина

  18. Гонщик

    Вчера, 22:53 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Невозмутимый
    Да они уже надоели! Это всё из-за Роглича! Где Роглич там всегда падения
    Все эти падения неспроста . Нужно разбираться основательно кто и чего ... Шейхи хотят вывести всех лидеров из игры до Тура , чтобы допингчару никто не смог помешать сделать дубль , а если повезёт , то и хеттрик ... Не бывает таких совпадений просто так . 

    Но 

    1. RVL

      Вчера, 22:54 | Регистрация: 30.08.2012

      Шейхи дали дождя где надо, и кому надо...получили результат. В большом спорте мелочей не бывает 

  19. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Вчера, 23:19 | Регистрация: 8.09.2010

    Вес вела  ограничен правилами. Может, и резину можно регламентировать? Кстати, Рубэ доезжают в дождь... На чем? Вопрос с резиной скорее можно решить, чем с костюмами, мне кажется... 

  20. Гонщик

    Сегодня, 06:31 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: RVL
    Шейхи дали дождя где надо, и кому надо...получили результат. В большом спорте мелочей не бывает 
    В прошлый раз и без дождя всё получилось ...



    Цитата: Pugachev
    Вес вела  ограничен правилами. Может, и резину можно регламентировать? Кстати, Рубэ доезжают в дождь... На чем? Вопрос с резиной скорее можно решить, чем с костюмами, мне кажется... 
    Протектор особо не поможет , очень маленькое пятно контакта . На новом асфальте , либо когда дождь только начинается , ехать нужно очень аккуратно , особенно притормаживать, все гонцы знают о этом .

  21. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 09:23 | Регистрация: 8.09.2017

     Я не ездил на гоночной резине, только стандартная тренировочная 32мм. Но могу сказать что contic в дождь вообще не держит, pirelli поприятнее едет. У кого есть опыт катание на спорте, там может в долждь она сама как масло ? а не в асфальте дело ?

  22. qwinter

    Сегодня, 10:39 | Регистрация: 16.07.2021

    Цитата: Гонщик
    Протектор особо не поможет , очень маленькое пятно контакта . На новом асфальте , либо когда дождь только начинается , ехать нужно очень аккуратно , особенно притормаживать, все гонцы знают о этом .
    Протектор еще как поможет. Ширину резины тоже можно и нужно регламентировать.

     

    Формула 1 уже десятилетия регламентированно замедняет болиды, но руководители велоспорта похоже ждут своего "Сенну"...

    1. Имя: Андрей Пугачев

      Pugachev

      Сегодня, 12:08 | Регистрация: 8.09.2010

      Ну вот как с языка сняли... А ведь резина стала шире и мягче, а скорость не упала - трение отскока снизили, хитрецы... Ну не верю я, что нет спецов, разбирающихся в резине и могущих указать хоть первый шаг... Ну пусть будет вместо 45 средняя 41... Кто заметит? Кому будет некомфортно? Все может быть, конечно. Но на 19мм и 10 атм никто уже не ездит на шоссе, верно?

  23. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 14:04 | Регистрация: 21.05.2014

    Миллиметры, миллибары, покрытия - "фактики в мире галактики". Падали, падают и падать будут. Цель вижу, в себя верю. И цель эта - победа. И тогда ты прешь на все деньги пренебрегая всем. При неудачном стечении обстоятельств - травма. И это твой выбор. 

     

     

  24. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 14:34 | Регистрация: 12.04.2010

    Цитата: BaTman
     Я не ездил на гоночной резине, только стандартная тренировочная 32мм. Но могу сказать что contic в дождь вообще не держит, pirelli поприятнее едет. У кого есть опыт катание на спорте, там может в долждь она сама как масло ? а не в асфальте дело ?
    Да причем тут конкретная резина... Надо головой думать.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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