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Директор Париж-Рубэ о добавлении связки поворотов перед Аренбергским лесом

Директор Париж-Рубэ: «Повороты перед Аренбергским лесом сможем улучшить в будущем»

 

 

By bram_souffreau - Flickr: Paris - Roubaix Trouée d'Arenberg, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14981093

 

 

Бурные споры перед стартом Париж-Рубэ вызвало добавление шиканы - трёх поворотов, включая один на 180 градусов, перед самым въездом в Аренбергский лес, первой из трёх 5-звёздночных, самых сложных секций брусчатки. Повороты вокруг островка безопасности добавили с целью снизить скорость на въезде в Аренбергский лес и уменьшить вероятность падений.

 

Директор Париж-Рубэ Тьерри Гувену (Thierry Gouvenou) отметил, что повороты были добавлены в срочном порядке, за неимением времени подготовить подъезд более тщательно, а в дальнейшем планируют найти более приемлемое решение.

 

Тьерри Гувену в интервью Sporza (которое было дано до массового падения на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024) настаивает, что шикану пришлось использовать как временное и срочное решение после просьбы Ассоциации профессиональных велогонщиков (CPA) обезопасить въезд в Аренбергский лес:

 

«В прошлую пятницу у меня был разговор с CPA (Ассоциацией профессиональных велогонщиков), нас попросили подумать, как снизить скорость перед Лесом. В последние недели в пелотоне развился своего рода психоз.

 

Из-за ограниченности во времени мы не смогли сделать слишком многого. Это временное изменение маршрута, которое мы сможем улучшить. Мы нашли наилучшее решение, но оно требует дорожных работ, которые невозможно сделать за три или четыре дня. Сейчас мы выбрали решение, которое не подходит идеально, но отвечает запросам профсоюза велогонщиков. 

 

Я также сказал профсоюзу, что вираж очень резкий, перпендикулярный, что там начнут резко тормозить. Последние гонщики рискуют упасть или снять ноги с педалей. Но решили, что лучше упасть таким образом, чем на большой скорости на брусчатке».

 

Адам Хансен, президент Ассоциации профессиональных велогонщиков, в интервью Cyclingnews рассказал, что шикану перед Аренбергским лесом выбрали из трёх возможных вариантов, так как первый вариант вычеркнули из-за большой дыры в дорожном полотне, ещё один вариант предлагал узкие дороги.  

 

 Матье ван дер Пул прокомментировал попытку организаторов уменьшить риски на въезде в Аренбергский лес: «Самое опасное в велоспорте — сами гонщики. Мы рискуем, и это главная проблема. Все хотят быть впереди в одно и то же время, а это просто невозможно. Конечно, многое можно улучшить, но, я считаю, что, жаль, но полной безопасности не будет никогда».

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Теги к статье: Париж-Рубэ-2024 Paris-Roubaix-2024 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • error
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    error-Фото
    Неудачный маршрут. Как спецом заточено под колхозы. Я во всем винил бы оргов. За риски.
  • error
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (7)
    error-Фото

    Никто же не будет отрицать что что то меняют, только для безопасности. Маршрут Рубэ идеален изначально. Лучший и самый престижный монумент имхо. Простите коллеги за пафос. 

  • EL-Fenomeno
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Зачем !!!!! 

    Зачем этот поворот направо, а потом разворот на 180 градусов, прям АДская шпилька. И эту шикану сделали аккурат сразу же после ж/д переезда. 

    https://www.youtube.com/watch?v=g9CBY-oiJUM

    Цитата: M-07
    Непосредственно перед самым входом на сектор в маршрут будет включена шикана. Она снизит скорость, на которой гонщики начинают сектор, и уменьшит риск падений на брусчатке
    Бред. Будет куда опаснее, ибо на той же скорости толпой будут влетать в эту шикану.

    Полностью согласен. Завал в основной группе в этой шикане просто в разы возростает (затор(ы) будут 100%), та даже в отрыве могут произойти падения там, ведь все велогонцы перед въездом в Аренгберский лес стараются быть на первых позициях, а тут на те вам - ШИКАНА, тормозите, господа...если успеете(

  • Геродот
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    Геродот-Фото

    Победит кто останется в-живых)

  • motte
    Тур Страны Басков-2024. Этап 5 (6)
    motte-Фото

    Цитата: BlAr
    Веселый этап, никаких колхозов, сплошные атаки!
    P.S. Странно, что Отар не узнал Харта, его прямо очень близко показали.

    Ребята на равных теперь, без инопланетян, вот и пошёл движ и азарт.

  • Ернат
    Массовое падение на 4-м этапе ... (58)
    Ернат-Фото
    Скорейшего выздоровления
  • RVL
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    RVL-Фото

    От это выпад))

    Ты просто задумайся...

  • BlAr
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    BlAr-Фото
    ПНХ.
  • Astanaforever
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Глядишь так все топовые гонщики пропустят тур де Франс и Димка Груздев станет победителем в Парижу. Ахахааааааа! )))
  • RVL
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    RVL-Фото

    Может хватит чесать о чужой падучести?

    Или тебе / аля мвдп/ позвоночник сломать случилось бы, чтобы без последствий?

    Откуда такие..

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