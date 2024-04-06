Директор Париж-Рубэ о добавлении связки поворотов перед Аренбергским лесом

Директор Париж-Рубэ: «Повороты перед Аренбергским лесом сможем улучшить в будущем»

By bram_souffreau - Flickr: Paris - Roubaix Trouée d'Arenberg, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14981093

Бурные споры перед стартом Париж-Рубэ вызвало добавление шиканы - трёх поворотов, включая один на 180 градусов, перед самым въездом в Аренбергский лес, первой из трёх 5-звёздночных, самых сложных секций брусчатки. Повороты вокруг островка безопасности добавили с целью снизить скорость на въезде в Аренбергский лес и уменьшить вероятность падений.

Директор Париж-Рубэ Тьерри Гувену (Thierry Gouvenou) отметил, что повороты были добавлены в срочном порядке, за неимением времени подготовить подъезд более тщательно, а в дальнейшем планируют найти более приемлемое решение.

Тьерри Гувену в интервью Sporza (которое было дано до массового падения на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024) настаивает, что шикану пришлось использовать как временное и срочное решение после просьбы Ассоциации профессиональных велогонщиков (CPA) обезопасить въезд в Аренбергский лес:

«В прошлую пятницу у меня был разговор с CPA (Ассоциацией профессиональных велогонщиков), нас попросили подумать, как снизить скорость перед Лесом. В последние недели в пелотоне развился своего рода психоз.

Из-за ограниченности во времени мы не смогли сделать слишком многого. Это временное изменение маршрута, которое мы сможем улучшить. Мы нашли наилучшее решение, но оно требует дорожных работ, которые невозможно сделать за три или четыре дня. Сейчас мы выбрали решение, которое не подходит идеально, но отвечает запросам профсоюза велогонщиков.

Я также сказал профсоюзу, что вираж очень резкий, перпендикулярный, что там начнут резко тормозить. Последние гонщики рискуют упасть или снять ноги с педалей. Но решили, что лучше упасть таким образом, чем на большой скорости на брусчатке».

Адам Хансен, президент Ассоциации профессиональных велогонщиков, в интервью Cyclingnews рассказал, что шикану перед Аренбергским лесом выбрали из трёх возможных вариантов, так как первый вариант вычеркнули из-за большой дыры в дорожном полотне, ещё один вариант предлагал узкие дороги.

Матье ван дер Пул прокомментировал попытку организаторов уменьшить риски на въезде в Аренбергский лес: «Самое опасное в велоспорте — сами гонщики. Мы рискуем, и это главная проблема. Все хотят быть впереди в одно и то же время, а это просто невозможно. Конечно, многое можно улучшить, но, я считаю, что, жаль, но полной безопасности не будет никогда».