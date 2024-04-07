VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фабиан Канчеллара о шикане перед Аренбергским лесом и Матье ван дер Пуле как фаворите на Париж-Рубэ-2024

Фабиан Канчеллара: «Реальность такова, что на Париж-Рубэ-2024 только один фаворит - Матье ван дер Пул»

 

 

 

 Фабиан Канчеллара, трёхкратный победитель Тура Фландрии и трёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель классики Е3 и победитель Милан-Сан-Ремо, продолжает следить за классиками, которые сделали его Легендой велоспорта.

 

В колонке на Cyclingnews перед стартом Париж-Рубэ-2024 он поделился мыслями о добавлении поворотов перед Аренбергским лесом, а также назвал Матье ван дер Пула бесспорным главным претендентом на победу.

 

Фабиан Канчеллара о шикане перед Аренбергским лесом и Матье ван дер Пуле как фаворите на Париж-Рубэ-2024

 

 

Фабиан Канчеллара: «Перед началом этого выпуска Париж-Рубэ обсуждают больше маршрут, чем фаворитов. Решение изменить подъезд к Аренбергу вызвало бы споры в любом случае, особенно, когда об этом объявляется почти перед самым стартом.

 

Матье ван дер Пул сначала довольно жёстко высказался по этому поводу в соцсетях. Думаю, что многие были застигнуты врасплох этим изменением. Но в то же время большинство согласится, что въезд в Аренберг — участок Париж-Рубэ, на котором большего всего хаоса с высоким риском падений.

 

Мы все знаем, что представляет собой обычный въезд в Аренберг. К нему всегда подъезжают нервно, потому что каждый борется, чтобы начать проходить эту брусчатку в первых рядах. И когда пелотон на скорости в 70 км/ч с гладкой дороги выскакивает на грубые булыжники, почти всегда происходят падения. Если в такой момент ты позади, это изменит всю твою гонку, возможно, даже её закончит, поэтому находиться впереди совершенно необходимо.

 

В некоторые годы его проходили лучше, чем в другие. Например, в дождь ранние сектора естественным образом просеивают пелотон.  Уже на Авелюи (Haveluy) многие выпадают, что уменьшает пелотон и снижает хаос на въезда в Аренберг. Но по сухой погоде в Аренберг въезжает почти весь пелотон, все стараются выйти вперёд. Хаос, полный хаос.

 

В этом смысле понятно, что ASO хотят что-то предпринять для сокращения скорости пелотона на подъезде к Аренбергу. Я тоже поддерживаю идею более медленного выхода пелотона на Аренберг, но для меня большой вопрос, способна ли новая шикана правильно это сделать.

 

Проблема в том, что сама шикана выглядит так, будто всё может быть только хуже. Или, по крайней мере, не решает проблему, а просто переносит её в другое место. Любой, кто затормозит в этой шикане, потеряет позицию. Поэтому люди пойдут обгонять, а это потенциально создаст ещё больший хаос.

 

Не знаю, возможно ли это, но в будущем они могли бы постараться найти дорогу в деревне, где можно было бы сделать пару поворотов, чтобы заставить группу сбросить скорость перед Аренбергом.

 

Я больше не участвую в гонках, и наша команда Tudor не едет эту гонку, поэтому я не считаю себя вправе высказываться, правильны ли эти изменения или нет. Всё, что могу отметить, что об изменениях объявили довольно поздно. Не знаю, сделали ли ASO это предрамеренно или Ассоциация профессиональных велогонщиков только недавно попросила внести изменения. Я вообще не знаю предысторию.

 

Каждое изменение всегда имеет последствия. Я за то, чтобы пелотон въезжал в Аренберг медленнее, но для этого надо всё тщательно просчитать. Думаю, шикана может стать проблемой. Это всё равно, что делать поворот за 50 м до финиша в групповом спринте.

 

 Однако после шиканы мы увидим то, что никогда раньше не видели - пелотон, заезжающий в Аренберг на низкой скорости. Это усложнит сам сектор, потому что на брусчатке сложно увеличить темп.

 

Идеальная подготовка Матье ван дер Пула

 

Изменения у Аренберга ничего не меняют для Матье ван дер Пула. После победы на Туре Фландрии у него есть все шансы. Думаю, что на Париж-Рубэ-2024 он ещё больший фаворит, чем на Туре Фландрии.

 

Когда выигрываешь Тур Фландрии и едешь Париж-Рубэ, к тебе приковано всё внимание. Но это не проблема, потому что после победы приезжаешь с большим запасом уверенности. Мне посчастливилось оказаться в такой ситуации, я помню это чувство. Ты веришь в свою команду и  в себя. Знаешь, что как только атакуешь, остальным будет сложно за тобой угнаться. Это приятно.

 

Ещё один плюс Матье в том, что, похоже, неделя между Фландрией и Рубэ у него прошла отлично. Думаю, он правильно поехал потренироваться в Испании несколько дней. Это может ему помочь в воскресенье, если температура будет такой высокой, как обещает прогноз погоды. И просто полезно тренироваться и восстанавливаться под солнцем в Испании. Там он мог проделать всю необходимую работу, а также отдохнуть после Фландрии.

 

Нечто похожее я сделал, когда выиграл Фландрию и Рубэ в 2013. В тот год была очень холодная весна, в Швейцарии на вторник и среду между гонками тогда прогнозировали дождь. В последнюю минуту я решил на эти дни поехать с моим тренером Лукой Гуэрчиленой и соньёром в Аликанте. Мы всё организовали всего за день, но всё вышло идеально. Я смог провести все запланированные тренировки за скутером Луки в хорошую погоду.

 

Все остальные в ту неделю тренировались по плохой погоде, но я тогда сказал себе, что не собираюсь терять всю предыдущую подготовку только из-за двух дней плохой погоды. Я вложил средства в себя и в эту поездку, чтобы подготовиться как следует. Думаю, Ван дер Пул поступил так же, и это делает его ещё большим фаворитом на Париж-Рубэ.

 

В воскресенье может быть силён Мадс Педерсен, потому что он должен был восстановиться после падения на Дварс дор Фландерен, и он уже показывал свою форму, которая была великолепна. Рубэ ему тоже подходит больше, чем Фландрия, так что, он претендент. Но я не знаю, сможет ли он достичь того же пика, на котором сейчас находится Ван дер Пул.

 

Реальность такова, уж простите, что то перед этой гонкой всего один фаворит. Есть Ван дер Пул, а потом все остальные.

 

На Туре Фландрии мы видели команды, которые атаковали рано, пытаясь изолировать Матье. Но его команда Alpecin-Deceuninck была очень сильна. Уверен, нечто похожее - отрывы задолго до финиша,  мы увидим на Париж-Рубэ.

 

В этот раз, из-за обстоятельств Париж-Рубэ, мы можем увидеть ситуацию, когда Ван дер Пул останется один уже на Аренберге, но это не обязательно станет для него проблемой. Моё мнение, что то, как едет Ван дер Пул, позволяет ему управлять пелотоном. В какой-то момент Париж-Рубэ становится своего рода индивидуальной гонкой на время, и поддержка команды в финале уже не так важна.

 

Тем не менее, в воскресенье в команде вместе с Ван дер Пулом будет Яспер Филипсен. Он финишировал вторым на Рубэ в прошлом году. Будет интересно посмотреть, как Alpecin-Deceuninck разыграет эту карту. Если за Матье будут следить и не отпускать, это может дать зелёный свет для атаки Филипсена. Но, думаю, более вероятно, что Филипсен в благодарность за помощь Ван дер Пулу на Милан-Сан-Ремо будет здесь ему помогать».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Париж-Рубэ-2024 Paris-Roubaix-2024 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

7 апреля 2024

Paris-Roubaix

10 апреля 2024

De Brabantse Pijl

14 апреля 2024

Amstel Gold Race

15 - 19 апреля 2024

Tour of the Alps

17 апреля 2024

La Fleche Wallonne

21 апреля 2024

Liege-Bastogne-Liege

21 - 28 апреля 2024

Presidential Cycling Tour of Turkiye

23 - 28 апреля 2024

Tour de Romandie

1 мая 2024

Eschborn-Frankfurt

4 - 26 мая 2024

Giro d'Italia

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • RWW
    Тур Страны Басков-2024. Этап 6 (11)
    RWW-Фото

    Да, гонка без записных лидеров прошла интересно, а Астана опять практически вся сошла, достойных соперников не стало, с кем ей соревноваться то. Одного не могу понять, ну набрали в команду пионеров и пенсионеров, зачем тогда в серьезных гонках учавствовать, ездили бы в каких-нибудь первенствах рязанской губернии.biggrin

  • veltus85
    Тур Страны Басков-2024. Этап 4 (6)
    veltus85-Фото

    отар евроспорту платит, чтобы помолчать-помычать в эфире

  • ararat
    Тур Страны Басков-2024. Этап 6 (11)
    ararat-Фото
    Два последних этапа были без "роботов", гонялись нормальные люди) было интересно
  • error
    Париж — Рубэ-2024. Маршрут и у ... (4)
    error-Фото

    Однозначно самый престижный Монумент в велоспорте.

    Неверю я что так маловато претендентов.

    В этой гонке много чего должно сойтись для победы.

    Ее надо чувствовать. Как умели Спартак и Томеке.

    А МВДП пока просто едет быстрее всех.

  • motte
    Том Пидкок дебютирует на профе ... (2)
    motte-Фото

    Хитрый бритиш, идёт туда, где может клюнуть.

  • Pugachev
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (18)
    Pugachev-Фото
    Спасибо, что не ругаете меня за идиотскую опечатку: конечно - "В СТРОЙ"!
  • error
    Тур Страны Басков-2024. Этап 6 (11)
    error-Фото
    Так у него связи не было (СК сказал). Он не знал сколько везут Скельмозе когда договаривался с Родригесом. Страховался. И потом "слово паццана".
  • старт-шоссе 82
    Тур Страны Басков-2024. Этап 6 (11)
    старт-шоссе 82-Фото

    Да этап действительно вышел не плохой и профиль интересный и интрига какая ни какая ... но каким бы он был если бы на нём были все стартовавшие биги? 

    Роглич, Вини, Ланда, Ремко , да тот же Вайн или Пидкок.

    Цитата: velodoctor
    Давненько не было такой дележки красивой, тебе этап мне генерал. 
    я как раз этого момента и не понял, Аюза этап сам сделал и атаковал и работал больше, зачем этап отдал не понятно, может уже никакой был на финише или сыграло =испанское братство=.

    p.s. Победитель с собачкой - это что то новое.

  • kwwk
    Париж — Рубэ-2024. Маршрут и у ... (4)
    kwwk-Фото

    Astana Qazaqstan Team (WT)
    201 BOL Cees
    202 FEDOROV Yevgeniy
    203 GIDICH Yevgeniy
    204 GRUZDEV Dmitriy
    205 MОRKОV Michael
    206 SELIG Rсdiger
    207 SYRITSA Gleb

  • Николай Н.
    Paris-Roubaix Femmes-2024. Рез ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Просмотрел весь список, а Люсинда Брант сошла, а раньше в призы попадала.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 апреля

George Bennett (Israel - Premier Tech)

8 апреля

Xabier Berasategi Garmendia (Euskaltel - Euskadi)

Tomas Kopecky (TdT - Unibet)

Andreas Nielsen Stokbro (TdT - Unibet)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2024 (43)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)