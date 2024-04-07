Фабиан Канчеллара о шикане перед Аренбергским лесом и Матье ван дер Пуле как фаворите на Париж-Рубэ-2024

Фабиан Канчеллара: «Реальность такова, что на Париж-Рубэ-2024 только один фаворит - Матье ван дер Пул»

Фабиан Канчеллара, трёхкратный победитель Тура Фландрии и трёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель классики Е3 и победитель Милан-Сан-Ремо, продолжает следить за классиками, которые сделали его Легендой велоспорта.

В колонке на Cyclingnews перед стартом Париж-Рубэ-2024 он поделился мыслями о добавлении поворотов перед Аренбергским лесом, а также назвал Матье ван дер Пула бесспорным главным претендентом на победу.

Фабиан Канчеллара: «Перед началом этого выпуска Париж-Рубэ обсуждают больше маршрут, чем фаворитов. Решение изменить подъезд к Аренбергу вызвало бы споры в любом случае, особенно, когда об этом объявляется почти перед самым стартом.

Матье ван дер Пул сначала довольно жёстко высказался по этому поводу в соцсетях. Думаю, что многие были застигнуты врасплох этим изменением. Но в то же время большинство согласится, что въезд в Аренберг — участок Париж-Рубэ, на котором большего всего хаоса с высоким риском падений.

Мы все знаем, что представляет собой обычный въезд в Аренберг. К нему всегда подъезжают нервно, потому что каждый борется, чтобы начать проходить эту брусчатку в первых рядах. И когда пелотон на скорости в 70 км/ч с гладкой дороги выскакивает на грубые булыжники, почти всегда происходят падения. Если в такой момент ты позади, это изменит всю твою гонку, возможно, даже её закончит, поэтому находиться впереди совершенно необходимо.

В некоторые годы его проходили лучше, чем в другие. Например, в дождь ранние сектора естественным образом просеивают пелотон. Уже на Авелюи (Haveluy) многие выпадают, что уменьшает пелотон и снижает хаос на въезда в Аренберг. Но по сухой погоде в Аренберг въезжает почти весь пелотон, все стараются выйти вперёд. Хаос, полный хаос.

В этом смысле понятно, что ASO хотят что-то предпринять для сокращения скорости пелотона на подъезде к Аренбергу. Я тоже поддерживаю идею более медленного выхода пелотона на Аренберг, но для меня большой вопрос, способна ли новая шикана правильно это сделать.

Проблема в том, что сама шикана выглядит так, будто всё может быть только хуже. Или, по крайней мере, не решает проблему, а просто переносит её в другое место. Любой, кто затормозит в этой шикане, потеряет позицию. Поэтому люди пойдут обгонять, а это потенциально создаст ещё больший хаос.

Не знаю, возможно ли это, но в будущем они могли бы постараться найти дорогу в деревне, где можно было бы сделать пару поворотов, чтобы заставить группу сбросить скорость перед Аренбергом.

Я больше не участвую в гонках, и наша команда Tudor не едет эту гонку, поэтому я не считаю себя вправе высказываться, правильны ли эти изменения или нет. Всё, что могу отметить, что об изменениях объявили довольно поздно. Не знаю, сделали ли ASO это предрамеренно или Ассоциация профессиональных велогонщиков только недавно попросила внести изменения. Я вообще не знаю предысторию.

Каждое изменение всегда имеет последствия. Я за то, чтобы пелотон въезжал в Аренберг медленнее, но для этого надо всё тщательно просчитать. Думаю, шикана может стать проблемой. Это всё равно, что делать поворот за 50 м до финиша в групповом спринте.

Однако после шиканы мы увидим то, что никогда раньше не видели - пелотон, заезжающий в Аренберг на низкой скорости. Это усложнит сам сектор, потому что на брусчатке сложно увеличить темп.

Идеальная подготовка Матье ван дер Пула

Изменения у Аренберга ничего не меняют для Матье ван дер Пула. После победы на Туре Фландрии у него есть все шансы. Думаю, что на Париж-Рубэ-2024 он ещё больший фаворит, чем на Туре Фландрии.

Когда выигрываешь Тур Фландрии и едешь Париж-Рубэ, к тебе приковано всё внимание. Но это не проблема, потому что после победы приезжаешь с большим запасом уверенности. Мне посчастливилось оказаться в такой ситуации, я помню это чувство. Ты веришь в свою команду и в себя. Знаешь, что как только атакуешь, остальным будет сложно за тобой угнаться. Это приятно.

Ещё один плюс Матье в том, что, похоже, неделя между Фландрией и Рубэ у него прошла отлично. Думаю, он правильно поехал потренироваться в Испании несколько дней. Это может ему помочь в воскресенье, если температура будет такой высокой, как обещает прогноз погоды. И просто полезно тренироваться и восстанавливаться под солнцем в Испании. Там он мог проделать всю необходимую работу, а также отдохнуть после Фландрии.

Нечто похожее я сделал, когда выиграл Фландрию и Рубэ в 2013. В тот год была очень холодная весна, в Швейцарии на вторник и среду между гонками тогда прогнозировали дождь. В последнюю минуту я решил на эти дни поехать с моим тренером Лукой Гуэрчиленой и соньёром в Аликанте. Мы всё организовали всего за день, но всё вышло идеально. Я смог провести все запланированные тренировки за скутером Луки в хорошую погоду.

Все остальные в ту неделю тренировались по плохой погоде, но я тогда сказал себе, что не собираюсь терять всю предыдущую подготовку только из-за двух дней плохой погоды. Я вложил средства в себя и в эту поездку, чтобы подготовиться как следует. Думаю, Ван дер Пул поступил так же, и это делает его ещё большим фаворитом на Париж-Рубэ.

В воскресенье может быть силён Мадс Педерсен, потому что он должен был восстановиться после падения на Дварс дор Фландерен, и он уже показывал свою форму, которая была великолепна. Рубэ ему тоже подходит больше, чем Фландрия, так что, он претендент. Но я не знаю, сможет ли он достичь того же пика, на котором сейчас находится Ван дер Пул.

Реальность такова, уж простите, что то перед этой гонкой всего один фаворит. Есть Ван дер Пул, а потом все остальные.

На Туре Фландрии мы видели команды, которые атаковали рано, пытаясь изолировать Матье. Но его команда Alpecin-Deceuninck была очень сильна. Уверен, нечто похожее - отрывы задолго до финиша, мы увидим на Париж-Рубэ.

В этот раз, из-за обстоятельств Париж-Рубэ, мы можем увидеть ситуацию, когда Ван дер Пул останется один уже на Аренберге, но это не обязательно станет для него проблемой. Моё мнение, что то, как едет Ван дер Пул, позволяет ему управлять пелотоном. В какой-то момент Париж-Рубэ становится своего рода индивидуальной гонкой на время, и поддержка команды в финале уже не так важна.

Тем не менее, в воскресенье в команде вместе с Ван дер Пулом будет Яспер Филипсен. Он финишировал вторым на Рубэ в прошлом году. Будет интересно посмотреть, как Alpecin-Deceuninck разыграет эту карту. Если за Матье будут следить и не отпускать, это может дать зелёный свет для атаки Филипсена. Но, думаю, более вероятно, что Филипсен в благодарность за помощь Ван дер Пулу на Милан-Сан-Ремо будет здесь ему помогать».