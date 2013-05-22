Фабиан Канчеллара о Париж-Рубэ-2022

Фабиан Канчеллара о выступлении на Париж-Рубэ-2022 Дилана Ван Барле, Ваута Ван Арте, Штефана Кюнга и Матье ван дер Пула

Фабиан Канчеллара, трёхкратный победитель Тура Фландрии и трёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель классики Е3 и победитель Милан-Сан-Ремо, назвал выступление победителя Париж-Рубэ-2022 Дилана Ван Барле и его команды Ineos Grenadiers идеальным.

В своей колонке на Cyclingnews он также рассказал, что думает о выступлении Ваута ван Арта, своего земляка Штефана Кюнга и Матье ван дер Пула.

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Фабиан Канчеллара:

«Подводя итог, не то, чтобы у Ваута ван Арта или Штефана Кюнга не было ноги для победы, просто Ineos выступили идеально. То, как они проехали от старта до финиша, как преодолели неудачи, делает их командой, заслужившей победу их гонщика.

Может, Дилан Ван Барле до старта не входил в число топовых фаворитов, но его точно нельзя назвать неожиданно победившим аутсайдером. Он был лучшим гонщиком сильнейшей команды. Наверное, прежде всего, Ineos – команда, выбравшая лучшую тактику, а Дилан – гонщик, который в финале атаковал умнее всех.

Так что, дело не только в силе. Мне всегда нравится рассматривать всё в контексте, от старта до финиша. Ineos надавили на остальных, когда на раннем этапе гонки порвали пелотон на боковых ветрах. Ваут, Штефан и другие смогли вернуться, но эта ситуация задала тон гонки. Ineos всё время находились на шаг впереди.

Больше всего мне понравилось, как Ван Барле ехал в финале. Как и на Туре Фландрии, он проницательно предугадал действия остальных и атаковал, сначала на Мон-зан-Певель, потом снова предпринял уже победную атаку. Но я не думаю, что он планировал эти атаки. Скорее он каждый раз читал ситуацию – что мне и нравится в этой гонке.

Дело не в том, чтобы просто предвидеть, нужно ещё и выбрать правильный момент. Матей Мохорич был силён, но считаю, что он поехал слишком рано, перед Аренбергом. Или, по крайней мере, потратил слишком много сил.

На Туре Фландрии можно планировать атаку на Кваремонте или Патерберге, но на Париж-Рубэ всегда нужно действовать спонтанно. Конечно, перед стартом можно нарисовать идеальный сценарий, но если его не удаётся выполнить, не можешь же прекратить крутить педали. Нужно проявлять гибкость.

Мы увидели, что Ineos были гибкими в течение всей гонки. Перед стартом не было полностью понятно, кто у них лидер, потому что Филиппо Ганна нацеливался на гонку, Михал Квятковски выиграл Амстел Голд Рэйс. Но они отлично взаимодействовали в критические моменты. Именно это так важно на Париж-Рубэ.

В 2007, когда я выступал в CSC, ехал как защищающийся чемпион, я бы проиграл гонку, если бы команда работала только на меня и из-за моей формы, и из-за погоды, и других обстоятельств. Вместо этого я помог нам одержать победу, потому что дал Стюарту О’Грэйди зелёный свет разыграть его карту. Я сказал Стюи: «Давай, просто сделай это». Я дал ему свободу и уверенность, что могло быть ключом к его успеху.

Похожая ситуация с Ван Барле. Он после финиша сказал, что Квятковски в какой-то момент сказал ему: «Ты сильнейший, я буду работать на тебя».

Можете представить, что он чувствовал, когда услышал эти слова от победителя Амстел Голд Рэйс? Ещё с Тура Фландрии было ясно, что Ван Барле в любом случае очень силён. Но я уверен, что этот разговор с Квятковски изменил его настрой.

Замечу, что не всегда легко уследить за всем по телекартинке, где иногда возникают разрывы в потоке информации. Надеюсь, в будущем съёмка станет лучше организована. Возможно, на Париж-Рубэ пора начать использовать для съёмки наряду с мотоциклами и дроны.

В любом случае, я смотрел и надеялся, что Штефан Кюнг сможет выиграть, потому что было бы великолепно снова увидеть на подиуме гонщика из Швейцарии. Как и ожидал, он ехал очень мощно и хорошо. Он заслужил подиум, не думаю, что в финале он где-то ошибся. Его небольшая ошибка, к сожалению, была раньше, когда он остановился из-за естественных потребностей до того, как Ineos порвали группу. Возможно, это повлияло на него позже.

Ван Арт тоже оказался сзади в то же время, как и Штефан, он выглядел хорошо на брусчатке в финале и финишировал на подиуме. Он меня в какой-то степени удивил, потому что я совсем не ожидал, что он так хорошо выступит после его перерыва из-за Covid-19. Мы, конечно, не знаем, насколько сильно он болел ковидом, уверен, команда знает лучше, но, надеюсь, гонщики будут осторожными относительно быстрого возвращения после инфекции.

Матье ван дер Пул стартовал как фаворит номер 1, но тот Матье, которого мы увидели, был не похож на себя на других весенних гонках. Снова напомню, что Милан-Сан-Ремо была его первой гонкой после травмы, и хотя он выиграл Тур Фландрии, этой весной он не впечатлял, не было «вау-фактора».

Конечно, он должен был быть сильным, чтобы выиграть Фландрию у Тадея Погачара, и он великолепно сделал этот манёвр «крутого отморозка» в спринте, но не провёл яркой атаки ни на Кваремонте, ни на Патерберге. И на Рубэ никто позади Ван Барле не провёл мощного ускорения, включая и Матье.

Думаю, в целом эта гонка для Матье была трудной. Наблюдая, как он проходил брусчатку, не видел, чтобы он выглядел летящим как остальные. Ван Барле, Ван Арт и Кюнг – все они преодолевали брусчатку более гладко.

Я ничего не имею против Матье, потому что со всем уважением отношусь к его достижениям и всему, что он делает для велоспорта. Но не думаю, что у него идеальный стиль прохождения брусчатки для этой гонки. Он ехал неровно. Он не Баллерин, не Тафи, не Мюзеув. Конечно, с его способностями однажды он сможет выиграть эту гонку.

Хотя, вчера всё внимание было приковано к другому голландцу. Дилан ван Барле, может, и был неявным фаворитом, но в финале он стал полностью заслуженным победителем».