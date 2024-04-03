Фабиан Канчеллара анализирует Тур Фландрии-2024

Фабиан Канчеллара: «Матье ван дер Пул побьёт рекорд побед на Туре Фландрии, это только вопрос времени»

Фабиан Канчеллара, трёхкратный победитель Тура Фландрии и трёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель классики Е3 и победитель Милан-Сан-Ремо, продолжает следить за классиками, которые сделали его Легендой велоспорта.

В колонке на Cyclingnews он подвёл итоги Монумента Тура Фландрии-2024 и выразил восхищение выступлением победителя, Матье ван дер Пула и его команды Alpecin-Deceuninck.

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Фабиан Канчеллара: «Иногда всё, что можно сказать: «Браво!» Матье ван дер Пул был сильнейшим гонщиком, он решительно выиграл Тур Фландрии, но его команда Alpecin-Deceuninck также заслуживает особого упоминания.

Перед гонкой все знали, что Матье - фаворит. У всех была схожая мысль - попробовать его победить, изолируя его и разбив его команду. Может быть, на эту идею их натолкнули действия команды Ван дер Пула на E3 Saxo Classic. Но в самый важный день Alpecin-Deceuninck выстояли и отразили всё, что предпринимали соперники.

От Коппенберга и далее Ван дер Пул показал свою силу, но перед этим мы видели долгую демонстрацию того, насколько хороша его команда. Alpecin-Deceuninck сразу контролировали гонку. Когда Ван дер Пул нуждался в товарищах по команде, они всегда были рядом. Они даже отправили Джанни Вермеерса контролировать атаку Мадса Педерсена (Lidl-Trek).

Тур Фландрии невозможно выиграть своими силами, всегда нужна команда, которая будет рядом. И мы снова убедились в этом в воскресенье, где была очень сильная команда Alpecin. Они убрали из состава Яспера Филипсена, чтобы он отдохнул перед Scheldeprijs и Париж-Рубэ, но это означало, что в воскресенье вся команда на сто процентов была сосредоточена на Матье. У каждого из них была своя часть работы, которую они выполнили. В важной гонке они добились большого успеха.

В то время как Alpecin-Deceuninck всё делали правильно, я не так уверен в действиях их соперников, хотя они точно придали гонке драматизма. Тур Фландрии сама по себе долгая и выматывающая классика, а дождь и холод делают её ещё тяжелее. К тому же мы видели, что претенденты начали атаковать более чем за сто километров до финиша, что отличает ход этого Тура Фландрии от выпусков прошлых лет.

Всё началось с атаки Мадса Педерсена на Волвенберге, потом на Моленберге. Я удивился, что он атаковал так рано. Его атаки, похоже, зажгли всю гонку, потому что мы также увидели, что Visma Lease a Bike тоже попыталась вывести вперёд своих гонщиков.

Как только Мадс дал этот старт, все начали контратаковать, и гонка продолжила дробить пелотон. Как будто, увидев его действия, они сказали: «Ладно, поехали». Это вызвало эффект домино, атаковали везде, хотя даже не добрались до самых сложных подъёмов.

Проблема Педерсена заключалась в том, что с ним поехал гонщик Alpecin-Deceuninck. На мой взгляд, как только он увидел, что за ним сел Вермеерс, ему надо было прекратить и действовать по-другому. Потеря Яспера Стёйвена перед стартом означала, что Lild-Trek должны немного изменить планы на Туре Фландрии. Но я не ожидал увидеть атаку Мадса настолько задолго до финиша.

Позже Педерсен за это поплатился, у него начались судороги, что стоило ему шанса взять место на подиуме. С другой стороны, его падение на Дварс доор Фландерен-2024 не помогало в подготовке. Возможно, это повлияло на его подход к Туру Фландрии.

Visma-Lease a Bike повели гонку похожим образом, стараясь отправить гонщиков в отрыв перед Ван дер Пулом. Но выглядело так, что он постоянно держал ситуацию под контролем. Ему помогала команда, но иногда, как на Валькенберге, он не хуже справлялся в одиночку.

Решающий момент был на Коппенберге, где Ван дер Пул начал победную атаку. И, конечно, фанаты велоспорта навсегда запомнят картину, как множество гонщиков пешком преодолевают подъём. С одной стороны, не слишком приятно, что гонщики вынуждены вот так шагать, но с другой, это просто часть Коппенберга во время дождя, то, что делает Тур Фландрии такой жестокой и особенной гонкой.

Маттео Йоргенсон был одним из немногих, кто сразу за Ван дер Пулом проехал Коппенберг, не слезая с велосипеда. Он продолжал преследовать его после подъёма, но к этому времени уже потратил массу сил. Несмотря на то, что после побед на Париж-Ницца и Дварс доор Фландерен он был в великолепной форме, после Коппенберга он отстал.

После такой гонки всегда можно говорить о «если» и «может бытьт». Если бы Ваут ван Арт был в гонке или если бы Мадс Педерсен был в стопроцентной форме, или, что если бы не было холода и дождя. Конечно, тогда гонка была бы другой. Но мы всё равно увидели эпический Тур Фландрии. Возможно, другие команды не слишком умно разыграли свои карты, но в итоге Тур Фландрии выиграл сильнейший гонщик.

Теперь Матье поставил рекорд, одержав третью победу на Туре Фландрии. И я думаю, что очень скоро он станет четырёхкратным победителем, это просто вопрос времени».

Отметим, что никто в истории велоспорта не выигрывал Тур Фландрии больше трёх раз. Матье ван дер Пул вошёл в число трёхкратных победителей Монумента наряду с Акилом Бейссе (Achiel Buysse) (1940, 1941, 1943), Фьоренцо Маньи (Fiorenzo Magni) - 1949, 1950, 1951; Эриком Леманом (Eric Leman) 1970, 1972, 1973; Йоханом Мюзеувом (Johan Museeuw) - 1993, 1995, 1998; Томом Бооненом (Tom Boonen) - 2005, 2006, 2012; Фабианом Канчелларой - 2010, 2013 и 2014.

Матье ван дер Пул уже поставил новый рекорд, став единственным гонщиком, финишировавшим на подиуме Тура Фландрии пять раз подряд - трижды выиграл, дважды был вторым.