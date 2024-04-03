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Фабиан Канчеллара анализирует Тур Фландрии-2024

Фабиан Канчеллара: «Матье ван дер Пул побьёт рекорд побед на Туре Фландрии, это только вопрос времени»

 

 

Фабиан Канчеллара, трёхкратный победитель Тура Фландрии и трёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель классики Е3 и победитель Милан-Сан-Ремо, продолжает следить за классиками, которые сделали его Легендой велоспорта.

 

В колонке на Cyclingnews он подвёл итоги Монумента Тура Фландрии-2024 и выразил восхищение выступлением победителя, Матье ван дер Пула и его команды Alpecin-Deceuninck.

 

 

 Фабиан Канчеллара: «Матье ван дер Пул побьёт рекорд побед на Туре Фландрии, это только вопрос времени»

Фабиан Канчеллара: «Матье ван дер Пул побьёт рекорд побед на Туре Фландрии, это только вопрос времени»

Photo screen (c) Eurosport

 

 

Фабиан Канчеллара: «Иногда всё, что можно сказать: «Браво!» Матье ван дер Пул был сильнейшим гонщиком, он решительно выиграл Тур Фландрии, но его команда Alpecin-Deceuninck также заслуживает особого упоминания.

 

Перед гонкой все знали, что Матье - фаворит. У всех была схожая мысль - попробовать его победить, изолируя его и разбив его команду. Может быть, на эту идею их натолкнули действия команды Ван дер Пула на E3 Saxo Classic. Но в самый важный день Alpecin-Deceuninck выстояли и отразили всё, что предпринимали соперники.

 

От Коппенберга и далее Ван дер Пул показал свою силу, но перед этим мы видели долгую демонстрацию того, насколько хороша его команда. Alpecin-Deceuninck сразу контролировали гонку. Когда Ван дер Пул нуждался в товарищах по команде, они всегда были рядом. Они даже отправили Джанни Вермеерса контролировать атаку Мадса Педерсена (Lidl-Trek).

 

Тур Фландрии невозможно выиграть своими силами, всегда нужна команда, которая будет рядом. И мы снова убедились в этом в воскресенье, где была очень сильная команда Alpecin. Они убрали из состава Яспера Филипсена, чтобы он отдохнул перед Scheldeprijs и Париж-Рубэ, но это означало, что в воскресенье вся команда на сто процентов была сосредоточена на Матье. У каждого из них была своя часть работы, которую они выполнили. В важной гонке они добились большого успеха.

 

В то время как Alpecin-Deceuninck всё делали правильно, я не так уверен в действиях их соперников, хотя они точно придали гонке драматизма. Тур Фландрии сама по себе долгая и выматывающая классика, а дождь и холод делают её ещё тяжелее. К тому же мы видели, что претенденты начали атаковать более чем за сто километров до финиша, что отличает ход этого Тура Фландрии от выпусков прошлых лет.  

 

Всё началось с атаки Мадса Педерсена на Волвенберге, потом на Моленберге. Я удивился, что он атаковал так рано. Его атаки, похоже, зажгли всю гонку, потому что мы также увидели, что Visma Lease a Bike тоже попыталась вывести вперёд своих гонщиков.

 

Как только Мадс дал этот старт, все начали контратаковать, и гонка продолжила дробить пелотон. Как будто, увидев его действия, они сказали: «Ладно, поехали». Это вызвало эффект домино, атаковали везде, хотя даже не добрались до самых сложных подъёмов.

 

Проблема Педерсена заключалась в том, что с ним поехал гонщик Alpecin-Deceuninck. На мой взгляд, как только он увидел, что за ним сел Вермеерс, ему надо было прекратить и действовать по-другому. Потеря Яспера Стёйвена перед стартом означала, что Lild-Trek должны немного изменить планы на Туре Фландрии. Но я не ожидал увидеть атаку Мадса настолько задолго до финиша.

 

Позже Педерсен за это поплатился, у него начались судороги, что стоило ему шанса взять место на подиуме. С другой стороны, его падение на Дварс доор Фландерен-2024 не помогало в подготовке. Возможно, это повлияло на его подход к Туру Фландрии.

 

 Visma-Lease a Bike повели гонку похожим образом, стараясь отправить гонщиков в отрыв перед Ван дер Пулом. Но выглядело так, что он постоянно держал ситуацию под контролем. Ему помогала команда, но иногда, как на Валькенберге, он не хуже справлялся в одиночку.

 

Решающий момент был на Коппенберге, где Ван дер Пул начал победную атаку. И, конечно, фанаты велоспорта навсегда запомнят картину, как множество гонщиков пешком преодолевают подъём. С одной стороны, не слишком приятно, что гонщики вынуждены вот так шагать,  но с другой, это просто часть Коппенберга во время дождя, то, что делает Тур Фландрии такой жестокой и особенной гонкой.

 

Маттео Йоргенсон был одним из немногих, кто сразу за Ван дер Пулом проехал Коппенберг, не слезая с велосипеда. Он продолжал преследовать его после подъёма, но к этому времени уже потратил массу сил. Несмотря на то, что после побед на Париж-Ницца и Дварс доор Фландерен он был в великолепной форме, после Коппенберга он отстал.

 

После такой гонки всегда можно говорить о «если»  и «может бытьт». Если бы Ваут ван Арт был в гонке или если бы Мадс Педерсен был в стопроцентной форме, или, что если бы не было холода и дождя. Конечно, тогда гонка была бы другой. Но мы всё равно увидели эпический Тур Фландрии. Возможно, другие команды не слишком умно разыграли свои карты, но в итоге Тур Фландрии выиграл сильнейший гонщик.

 

Теперь Матье поставил рекорд, одержав третью победу на Туре Фландрии. И я думаю, что очень скоро он станет четырёхкратным победителем, это просто вопрос времени».

 

 

Отметим, что никто в истории велоспорта не выигрывал Тур Фландрии больше трёх раз. Матье ван дер Пул вошёл в число трёхкратных победителей Монумента наряду с Акилом Бейссе (Achiel Buysse) (1940, 1941, 1943), Фьоренцо Маньи (Fiorenzo Magni) - 1949, 1950, 1951; Эриком Леманом (Eric Leman) 1970, 1972, 1973; Йоханом Мюзеувом (Johan Museeuw) - 1993, 1995, 1998; Томом Бооненом (Tom Boonen) - 2005, 2006, 2012; Фабианом Канчелларой - 2010, 2013 и 2014.

 

Матье ван дер Пул уже поставил новый рекорд, став единственным гонщиком, финишировавшим на подиуме Тура Фландрии пять раз подряд - трижды выиграл, дважды был вторым.

 

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Теги к статье: Тур Фландрии-2024 Ronde Van Vlaanderen-2024 Tour des Flandres Монумент велоспорта Матье ван дер Пул Фабиан Канчеллара

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Комментарии

  • BlAr
    Матье ван дер Пул — победитель ... (10)
    BlAr-Фото
    Думаю, что было правильно сказано, что Мадс надеялся получить более рабочую группу единомышленников и поймать МВДП. Безусловно, он ошибся, продолжив работать в паре на протяжении долгого времени, когда стало ясно, что задуманное не вышло.
  • BlAr
    Примож Роглич — победитель 1 э ... (1)
    BlAr-Фото

    Судя по видео, секунд 10 потерял Примож. 8 занял маневр, и как минимум пара секунд добавилась при компенсации отставания по скорости из-за медленного выезда.

    На результат этапа это не повлияло, и, скорее всего, на ГК принципиально не повлияет так же. Разрывы будут больше.

     

  • старт-шоссе 82
    Матье ван дер Пул — победитель ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    У МВДП и у Погачара в активе по три монумента, сможет ли кто нибудь из них взять все пять? Ведь для обоих остались самые сложные для них гонки

    для МВДП Ломбардия и Льеж , для Погачара Милан - Сан-Ремо и Париж - Рубэ.

    У кого больше шансов?.......

    Цитата: Pugachev
    Вот с ПЕдерсеном не понял я... Ведь если бы не бессмысленный этот парный отрыв, мог бы существенно выше заехать... В чем был скрытый смысл?
    Все знали что МВДП будет атаковать на Коппенберге, и видимо Педерсон понимал что не сможет удержаться за ним.

  • Невозмутимый
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    Невозмутимый-Фото
    Бензин это поят. А кормили их чистейшим угл?м
  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2024. Результаты (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Погода сделала свое дело. Для гонцов конечно это жесткое испытание (как и для фанатов по дороге маршрута), но для болел возле ТВ/ПК самое то))

    Снимаю шляпу ибо МВДП всё так чётко рассчитал, что да, с одной стороны было понятно, что никто его не догонит (интрига - всё), но зато ребята за подиум рубились классно.

    Как на Рубэ...силы останутуся у МВДП) а что говорит прогноз погоды на 7 апреля ?  

    Мэтьюз после гонки был раздавлен, когда узнал что его отправили с 3 на 11 место. Да, резал остро под углом Поллита...вот и его орги Фландрии урезали; жаль(

    Цитата: agpersonal
    Ожидаемо пресно. Все сводилось к вопросу не кто, а когда, интрига дематериализовалась почти за полтинник до финиша. Девченки рубились куда интереснее.

    Если вы эту Фландрию считает "пресной" - увы и ахх (сорвами курдюкова) только и могу ответить.

  • kabachok
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    kabachok-Фото

    А что, было где навозить? На 10 км?
    Ну ты смешной! И да, молодец насчет Тура, заранее соломку подстелил, бгг.

  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    RVL-Фото
    Прям бензин? Или хамон да паэлья?
  • M-07
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    M-07-Фото
    Вингегор так-то тут, на 5-м месте
  • motte
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    motte-Фото

    Цитата: kabachok
    Будут вопли про бензин, или на этот раз ограничимся этодругином?

    Про бензин:

    Сегодня встретил одного знакомого из сборной Эстонии 50+, вернулся со сборов в Испании, так он говорит, чем их там кормят, что они так дизелят.

  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    RVL-Фото

    Спасибо за разряд)
    Ну хоть в полку биороботов прибыло..)

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6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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