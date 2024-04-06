Луис Мейнтьес — победитель 4 этапа Тура Страны Басков-2024, Маттиас Скельмосе — новый лидер общего зачёта после массового падения гонщиков

4-й этап Тура Страны Басков-2024 был нейтрализован в общем зачёте, а гонка прерывалась после того, как за 35 км до финиша произошло массовое падение велогонщиков на спуске.

В результате падения с Тура Страны Басков-2024 сошли 11 велогонщиков, в том числе лидировавший в общем зачёте Примож Роглич (Bora-hansgrohe), Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), занимавший 2-е место в генеральной классификации, а также Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike), Джей Вайн (UAE Team Emirates), Шон Куинн (EF Education EasyPost), Эли Жебер (Arkea-B&B Hotels), Натнаэль Тесфатсион (Lidl-Trek), Стефф Крас (TotalEnergies), Омар Фраиле (INEOS Grenadiers) и По Микель (Equipo Kern Pharma).

Помимо Йонаса Вингегора, Ремко Эвенепула, Джея Вайна серьёзные травмы получил 28-летний бельгийский велогонщик команды TotalEnergie Стефф Крас (Steff Cras). По сообщению команды, у него «пневмоторакс справа и переломы рёбер, перелом двух спинных позвонков, две небольшие внутрибрюшные гематомы без повреждений органов, несколько ран и ссадин».

По сообщению команды Lidl-Trek, у Натнаэля Тесатсиона, упавшего одним из первых, многочисленные поверхностные повреждения - сильные ссадины и ушибы правой стороны тела, особенно пострадал правый локоть.

Маттиас Скельмосе — лидер общего зачёта Тура Страны Басков-2024 после 4 этапа

Маттиас Скельмосе — лидер общего зачёта Тура Страны Басков-2024 после 4 этапа

Photo screen (c) Eurosport

После того, как пострадавшие велогонщики были отправлены в больницу, организаторы решили, что шесть гонщиков отрыва дня - Луис Мейнтьес (Intermarché - Wanty), Рёбен Томпсон (Groupama - FDJ), Карел Вачек (Burgos - BH), Микель Ретеги (Equipo Kern Pharma), Матье Бургодо (TotalEnergies) и Хосеба Лопес (Caja Rural - Seguros RGA), продолжат гонку и будут бороться за победу на этапе. Остальной пелотон доехал до финиша за машиной директора гонки. Время в генеральной классификации не засчитывалось, очки и бонусные секунды на финише не начислялись, промежуточные спринты и оставшиеся горные очки не разыгрывались.

Первым попробовал уехать от соперников Карел Вачек за 12 км до финиша, на его ускорение ответил Рёбен Томпсон, но успешной стала атака 32-летнего южноафриканского гонщика команды Intermarché - Wanty Луиса Мейнтьеса, который уехал от соперников в одиночку за 10 км до финиша.

После схода лидера гонки Приможа Роглича и шедшего вторым Ремко Эвенепула майка лидера гонки перешла 23-летнему датскому гонщику команды Lidl-Trek Маттиасу Скельмосе (Mattias Skjelmose), который перед стартом 4-го этапа шёл на 3-м месте в генеральной классификации.

Маттиас Скельмосе — лидер общего зачёта Тура Страны Басков-2024 после 4 этапа

Photo screen (c) Eurosport

Луис Мейнтьес: «Участие в Вуэльте Каталонии позволило мне к Туру Страны Басков подойти в хорошей форме. Я очень ценю этот регион за его великолепные пейзажи и холмы. В этом году здесь много сильных соперников, и мы должны были проявлять изобретательность, если хотели добиться хороших результатов. Поэтому я атаковал два дня подряд. Почувствовал, что могу бороться за победу, когда мы в отрыве поняли, что пелотон нас отпустил на значительное расстояние. Но из-за большого завала пелотон не смог защитить свои шансы. Я выражаю сочувствие всем гонщикам, которые упали. Желаю им скорейшего выздоровления. В ближайшие несколько дней горная майка будет для меня дополнительной мотивацией».

Photo (c) Lidl-Trek Team

Маттиас Скельмосе: «Сегодня очень печальный день. Все мои мысли с ребятами, которые упали, начиная с моего товарища по команде Натнаэля. Желаю им всем скорейшего выздоровления и всего наилучшего.

Теперь я лидер гонки, но, конечно, праздновать сегодня нечего. В такой день тяжело говорить и даже думать о соревновании. Сейчас я совсем не думаю о майке лидера. Пусть пройдёт ночь.

Всё случилось очень быстро и внезапно. Натнаэль упал прямо передо мной. Мне повезло, что я сам не упал. Дорога была неровной, мы все боролись за позиции. К несчастью, пелотон подъехал к этому повороту на слишком высокой скорости. Когда упал первый гонщик, за ним последовали остальные. Им очень не повезло, но ничьей вины тут нет.

Считаю, что в этом году маршрут менее тяжёлый, многие сильные гонщики здесь боролись за позиции. Уровень соревнования высокий, но так же высок и уровень стресса и нервозности. Это факт, такой сейчас велоспорт».