Поль Лапейра — победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2024

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- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:58
Поль Лапейра выиграл спринт на 2-м этапе Тура Страны Басков-2024
23-летний французский велогонщик команды Decathlon AG2R La Mondiale Поль Лапейра (Paul Lapeira) одержал первую в карьере победу на гонке Мирового тура, выиграв 2-й этап Тура Страны Басков-2024. 160-км этап стартовал в солнечную погоду, но завершился под дождём.
Отрыв дня, сформировавшийся через 7 км после старта, был нейтрализован за 13 км до финиша. За 8,7 км до финиша был разыгран промежуточный спринт, который выиграл Исаак дель Торо (UAE Team Emirates), взявший 3 бонусных секунды, 2 бонусных секунды заработал его товарищ по команде Хуан Аюсо, а 1 секунду забрал Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step).
В финале гонки не обошлось без падений на скользкой дороге, в том числе падал Тео Геоган Харт (Lidl-Trek). Команда сообщила, что у него только ссадины и ушибы.
Этап завершился спринтом, в котором Поль Лапейра обошёл 25-летнего итальянского гонщика команды Astana Qazaqstan Самуэле Баттистеллу и 30-летнего бельгийского гонщика команды Soudal Quick Step Луиса Верваке.
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Photo screen (c) Eurosport
Поль Лапейра: «Уровень в Мировом туре такой высокий, я очень счастлив, что выиграл . Вообще-то, я попробовал атаковать за 1,5 км до финиша, но не сработало. Поэтому постарался перевести дыхание и сберечь силы на спринт. Бруно (Армираль) вывез меня вперёд, на отрезке от 700 до 200 метров до финиша он проделал огромную работу, я просто следовал за ним».
Самуэле Баттистелла: «Я неплохо себя чувствовал сегодня, и в целом, в последние дни, так что был настроен побороться за высокие места на этом этапе. Финальный спринт получился достаточно хаотичным и нервным и в какой-то момент я оказался заблокированным. Пришлось искать путь вперед, немного упустил нужный момент для того, чтобы открыть спринт. В итоге – второе место. Однако, чувствую, что форма идет по нарастающей, есть мотивация и желание побороться на следующих этапах. Посмотрим, как будут развиваться события».
Луис Верваке: «Я не спринтер, но к финалу их осталось не так много. Сначала я хотел безопасно провезти Ремко Эвенепула на финальных километрах, но внезапно впереди меня они начали спринт, я оказался на правильном колесе. У меня не было ноги, чтобы бороться за победу. Начало моего сезона меня расстроило, но я много работал над своей физической формой. Чувствую, что она стала значительно лучше».
Тео Геоган Харт: «На последнем спуске передо мной упали несколько гонщиков, я упал вслед за ними на мокрой дороге. Тело болит, но я в порядке. Надеюсь, что остальные этапы Тура Страны Басков пройдут хорошо, буду изо всех сил помогать Маттиасу (Скельмосе)».
Результаты 2 этапа Тура Страны Басков-2024
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