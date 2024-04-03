Поль Лапейра — победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2024

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Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9) Да там уже не только Бора догоняла

RVL

Тур Фландрии-2024. Результаты (43) Здесь есть пара тройка теоретиков, включившихся в велоспорт с лэнса, и не вкуривающих ни истории ни последствий. + Кино им показали да подкаст...и страву как эталон велоспортости...ютюберам)))

Джигит Карбонович

Тур Фландрии-2024. Результаты (43) Цитата: Геродот Цитата: M-07 Вот так Матьё проехал, без шансов для остальных, на Паттерберге поехал, а многие преследователи даже на велосипедах не смогли усидеть, пошли пешком.



Они пошли пешком не потому что сил не было ехать, а потому что вперлись в пробку, встали и уже не смогли рестартануть. А Пул,предвидя эту ситуацию атаковал впереди, чтобы не воткнуться с остальными, а наоборот за счет набрать преимущество.





Цитата: RVL Цитата: Гонщик В отличии от тебя имел непосредственное , без твоих детских подколов , нравится Пога , ради Бога , мне этот химик генерало-финишёро-классик , малоинтересен, разве что жалкая физиономия когда организм ему даёт по рогам в определённые моменты ты конечно суров. Как лэнс , который только в подкастах рассказывает насколько он крут. Времена меняются, да и ты ..имел отношение. Непосредственное)

Только твоя непосредственноть какая то однобокая

ты конечно суров. Как лэнс , который только в подкастах рассказывает насколько он крут. Времена меняются, да и ты ..имел отношение. Непосредственное)Только твоя непосредственноть какая то однобокая

А у тебя сомнения в том, что Лэнс до сих пор крут? Если да, глянь его Страву.Многим его коллегам и не снилось.

Они пошли пешком не потому что сил не было ехать, а потому что вперлись в пробку, встали и уже не смогли рестартануть. А Пул,предвидя эту ситуацию атаковал впереди, чтобы не воткнуться с остальными, а наоборот за счет набрать преимущество.А у тебя сомнения в том, что Лэнс до сих пор крут? Если да, глянь его Страву.Многим его коллегам и не снилось. Как оценивать крутость по страве, на что смотреть? Открыл последние три заезда: редко на каких сегментах мощность больше 300 Вт. Не туда смотрю?

BlAr

Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9) Дали бы разыграть спринт и потом добрали. А до этого на минуту подъехать и по тормозам, чтобы и другие не совались.

Karmatron

Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (24) На этом Туре Страны Басков - возможно, на ТдФ - сильно сомневаюсь.

nightbuster33

Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9) Только чудо спасло G. Garofoli (Астана)от падения на финишней прямой.Есть надежда,что заморочки прошедшего сезона остались позади и первые ростки достижений позволят сформировать достойную команду на первую гонку МТ сезона.

nightbuster33

Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9) Кто-то из отрыва был виртуальным лидером гонки и в случае сохранения времени отрыва мог бы им стать или лидером по набранным очкам.

Astanaforever

Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9) Цитата: василий Астана в тройке на гонке мирового тураэто что то Когда то Астана ковала по три победы на день. Когда то в славные времена, занимали весь подиум. Когда то Астана была у всех на устах мирового пелотона и было за честь гонщикам подписать контракт с этой командой. Когда то каждый год Астана выигрывала грантуры. А теперь, какое то второе место у болельщиков выдает недоумение и удивление .Вот к какому печальному итогу пришла Астана.По чьей вине все это произошло? И кто должен ответить за этот позор? Вам решать. Когда то Астана ковала по три победы на день. Когда то в славные времена, занимали весь подиум. Когда то Астана была у всех на устах мирового пелотона и было за честь гонщикам подписать контракт с этой командой. Когда то каждый год Астана выигрывала грантуры. А теперь, какое то второе место у болельщиков выдает недоумение и удивление .Вот к какому печальному итогу пришла Астана.По чьей вине все это произошло? И кто должен ответить за этот позор? Вам решать.

BlAr

Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9) Я так и не понял, зачем Бора догнала отрыв до спринтерской премии... Они себе враги?

Николай Н.

Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9) Не все, кто-то выпал из тройки, Ремко на 3 месте. Везёт ребятам, под душем ездят второй день.