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Тур Страны Басков-2024. Маршрут и участники

Тур Страны Басков-2024. Превью

 

Тур Страны Басков-2024. Маршрут и участники

 

 

 

63-й выпуск велогонки Мирового тура Тур Страны Басков пройдёт с 1 по 6 апреля.  Туре Страны Басков горняки и панчеры здесь попадают на свою территорию, где даже на относительно равнинном этапе пересечённый рельеф может приготовить сюрпризы.

 

В этом году организаторы вернули индивидуальную гонку на время, с которой начнётся шестидневное путешествие, но решили обойтись без финишей в подъём.  

 

Звёздный состав - Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike), Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), Примож Роглич (Bora-hansgrohe), Хуан Аюсо (UAE Team Emirates), Тео Геоган Харт и Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek) даже без финишей в подъём обещают зрелищную борьбу от первого до последнего этапа.

 

Маршрут Тура Страны Басков-2024

 

1-й этап - 10-км индивидуальная гонка на время, короткая, но с несколькими крутыми подъёмами. Секция с 10% градиентом, вымощенная брусчаткой, начнётся с через 400 м после старта. Единственный категорийный подъём дня - 1,7 км с 5,2%, вершина которого будет пройдена за 5,6 км до финиша. Но в финале гонщиков также ждёт рампа с 10% на последних двухстах метрах.   

 

2-й этап - с пересечённым рельефом, который может застать врасплох, так как дорога будет постоянно идти то вверх, то вниз. Набор высоты составит 2300 м. Единственный категорийный подъём будет пройден уже через 19,5 км после старта. Этап подходит для отрыва.

 

3-й этап - самый протяжённый в маршруте, 190,9 км, с шестью категорийными подъёмами, с набором высоты более 3 км, финальный из которых начнётся за 25 км до финиша (6,4 км с 4,7%), а вершина будет пройдена за 18 км до финиша.   

 

4-й этап - с набором высоты 2146 м, четырьмя подъёмами  и с 25 километрами равнины в середине дистанции. После первого прохождения линии финиша оставшиеся 52 км предложат испытания тремя подъёмами 3-й категории - 1,9 км с 9% за 40,4 км до финиша, 2,3 км с 8,5% с вершиной за 26,2 км до финиша и 3 км с 8,7% с вершиной за 9,3 км, после спуска  с которой - равнинный отрезок до финиша.

 

5-й этап с набором высоты 2220 м,  после первых 40 км в лёгкий тягун и спуска через 80 км после старта участников ждёт испытание подъёмом 1-й категории - 5,5 км с 9,4%, однако его вершина будет пройдена за 88 км до финиша. За 52,2 км пелотон в первый раз проедет линию финиша.

 

Финальный подъём 3-й категории - 3,5 км с 7,3% будет преодолён дважды, сначала за 38 км до финиша, потом за 12,2 км. В связке с этим категорийным подъёмом после спуска идёт ещё один некатегорийный -  1,7 км с 4,4%, который также будет проходиться дважды, в последний раз - за 4,4 км до финиша. Финальные 2 км - равнина.

 

6-й этап - с набором высоты 3400 м с семью категорийными подъёмами повторяет маршрут этапа 2023 года. В прошлом году этот этап выиграл Йонас Вингегор.

 

Первый подъём - 2,6 км с 6,7% начнётся уже через 10 км после старта, следующий - 1-й категории сразу после короткого спуска с первого подъёма - 5,1 км с 7,4%, третий подъём дня - 9,6 км с 5,7%, вершина которого 92,8 км до финшиа. Долгий спуск приведёт к четвёртому подъёму - 5 км с 9,6%, ещё один долгий спуск и за 54 км до финиша начнётся следующая череда подъёмов - 3,3 км с 7,1%, несколько некатегорийных подъёмов, подъём 1-й категории Ицуа (Izua) - 4.1 км c 9.2%, финальный подъём - 5 км 4,8%, после спуска с которого тягун до финиша.

 

Участники и претенденты Тура Страны Басков-2024

 

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) будет защищать титул победителя, в прошлом году  датский велогонщик выиграл Тур Страны Басков, сделав хет-трик и опередив ближайшего соперника в общем зачёте, Микеля Ланду, на 1 минуту 12 секунд.

 

В этот раз в числе соперников Йонаса Вингегора Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), который уже финишировал на Туре Басков 4-м в 2022 году, а также двукратный победитель Тура Страны Басков Примож Роглич (Bora-hansgrohe). 

 

Претендентами в борьбе за генеральную классификацию также являются Хуан Аюсо и Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), призёр прошлого года Микель Ланда (Soudal Quick Step), Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), Тео Геоган Харт и Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek), Йон Исагирре (Cofidis) и другие.

 

 

 

 

 

 

Этапы Тура Страны Басков-2024

Этап 1. Irun - Irun, ITT, 10 км

Тур Страны Басков-2024. Маршрут и участники

 

Этап 2. Irun - Kanbo, 160 км

Тур Страны Басков-2024. Маршрут и участники

 

Этап 3. Ezpeleta - Altsasu, 190,9 км

 

Тур Страны Басков-2024. Маршрут и участники

 

Этап 4. Etxarri Aranatz - Legutio, 157,5 км

 

Тур Страны Басков-2024. Маршрут и участники

 

Этап 5. Vitoria-Gasteiz - Amorebieta-Etxano, 175,9 км

Тур Страны Басков-2024. Маршрут и участники

 

Этап 6. Eibar - Eibar, 137,8 км

 

Тур Страны Басков-2024. Маршрут и участники

 

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Теги к статье: Тур Страны Басков-2024 Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Кто выиграет Тур Страны Басков-2024?


  1. василий

    Вчера, 16:56 | Регистрация: 15.09.2019

    Вот это будет гонка Винни против Роглы в разных командах плюс конечно Ремко

  2. Имя: Ser Gio

    Ser Gio

    Вчера, 17:59 | Регистрация: 20.03.2016

    Да, первая в этом году заруба топов генерала. Не хватает конечно самого главного - Погачара. Жду с нетерпением трансляцию.
    Поставлю на Ремко, тут подьемы не такие протяженные как на гранд турах, плюс разделка вначале, есть шанс создать задел и ехать от обороны. Но потом гонку надо будет ехать с умом по тактитке, что для Ремко тяжело (по крайней мере, пока).

  3. Имя: Борис

    BlAr

    Вчера, 20:46 | Регистрация: 5.09.2020

    Не верю, что Роглич сможет показать что-то серьезное. Ремко - быть может. Но возможна и очередная односторонняя многодневка от сами знаете кого...

  4. Имя: gumanoidd

    gumanoidd

    Вчера, 21:19 | Регистрация: 31.05.2017

    Винни выиграет разделку---и все остальное

    1. RVL

      Вчера, 21:29 | Регистрация: 30.08.2012

      Ну откуда ему выиграть пролог?

      С учётом гораздо более резких ребят...

      А остальное надо посмотреть...

  5. Гонщик

    Вчера, 21:42 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: gumanoidd
    Винни выиграет разделку---и все остальное
    Когда он прологи выигрывал ? Это не последняя разделка Тура , остальное с финишем под горку , поглядим увидим , будут ли надрываться ... 



    Цитата: BlAr
    Не верю, что Роглич сможет показать что-то серьезное. Ремко - быть может. Но возможна и очередная односторонняя многодневка от сами знаете кого...
    Ему и не нужно , пусть Ремко показывает ...



    Цитата: Ser Gio
    Да, первая в этом году заруба топов генерала. Не хватает конечно самого главного - Погачара. Жду с нетерпением трансляцию.
    Поставлю на Ремко, тут подьемы не такие протяженные как на гранд турах, плюс разделка вначале, есть шанс создать задел и ехать от обороны. Но потом гонку надо будет ехать с умом по тактитке, что для Ремко тяжело (по крайней мере, пока).
    С чего он главным то стал ? Наверное после семиминутного отвала на последнем Туре ...

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 05:05 | Регистрация: 5.09.2020

      Рогличу действительно не нужно. Он на этой гонке не будет в форме. Из того и исхожу.

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Комментарии

  • RWW
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    RWW-Фото

    Жаль Астану, похоже кончилась команда. И, судя по составу, на туре басков результат будет аналогичный. Думается что не Вино тут виноват, просто денежек тю-тю, а сама зарабатывать Астана не умеет, всю свою жизнь была на гос.обеспечении.

  • BlAr
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    BlAr-Фото
    Рогличу действительно не нужно. Он на этой гонке не будет в форме. Из того и исхожу.
  • shain
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    shain-Фото

    Астана самая дружная команда, никто не доехал:)

  • nightbuster33
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    nightbuster33-Фото
    Только Бол мог выступить успешно,но перед 82км. до конца он лежал под завалом,произошедшем в одной из лидирующей группе.Почти все встали и уехали,один он не смог продолжить.
  • Grif
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    Grif-Фото

    Ну нет. Погги вообще нифига не потянул. Слабак.)))
    А если серьёзно, то хрен кого найдёшь после Армстронга. Но там у Поповича нужно спрашивать.) Кстати, вроде как он и сейчас там у руля?

  • Гонщик
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: gumanoidd
    Винни выиграет разделку---и все остальное
    Когда он прологи выигрывал ? Это не последняя разделка Тура , остальное с финишем под горку , поглядим увидим , будут ли надрываться ... 



    Цитата: BlAr
    Не верю, что Роглич сможет показать что-то серьезное. Ремко - быть может. Но возможна и очередная односторонняя многодневка от сами знаете кого...
    Ему и не нужно , пусть Ремко показывает ...



    Цитата: Ser Gio
    Да, первая в этом году заруба топов генерала. Не хватает конечно самого главного - Погачара. Жду с нетерпением трансляцию.
    Поставлю на Ремко, тут подьемы не такие протяженные как на гранд турах, плюс разделка вначале, есть шанс создать задел и ехать от обороны. Но потом гонку надо будет ехать с умом по тактитке, что для Ремко тяжело (по крайней мере, пока).
    С чего он главным то стал ? Наверное после семиминутного отвала на последнем Туре ...

  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    RVL-Фото

    Ну откуда ему выиграть пролог?

    С учётом гораздо более резких ребят...

    А остальное надо посмотреть...

  • kabachok
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    kabachok-Фото
    в поисках дна
  • gumanoidd
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    gumanoidd-Фото
    Винни выиграет разделку---и все остальное
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    BlAr-Фото

    Не верю, что Роглич сможет показать что-то серьезное. Ремко - быть может. Но возможна и очередная односторонняя многодневка от сами знаете кого...

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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