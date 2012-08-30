Тур Страны Басков-2024. Маршрут и участники

Тур Страны Басков-2024. Превью

63-й выпуск велогонки Мирового тура Тур Страны Басков пройдёт с 1 по 6 апреля. Туре Страны Басков горняки и панчеры здесь попадают на свою территорию, где даже на относительно равнинном этапе пересечённый рельеф может приготовить сюрпризы.

В этом году организаторы вернули индивидуальную гонку на время, с которой начнётся шестидневное путешествие, но решили обойтись без финишей в подъём.

Звёздный состав - Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike), Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), Примож Роглич (Bora-hansgrohe), Хуан Аюсо (UAE Team Emirates), Тео Геоган Харт и Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek) даже без финишей в подъём обещают зрелищную борьбу от первого до последнего этапа.

Маршрут Тура Страны Басков-2024

1-й этап - 10-км индивидуальная гонка на время, короткая, но с несколькими крутыми подъёмами. Секция с 10% градиентом, вымощенная брусчаткой, начнётся с через 400 м после старта. Единственный категорийный подъём дня - 1,7 км с 5,2%, вершина которого будет пройдена за 5,6 км до финиша. Но в финале гонщиков также ждёт рампа с 10% на последних двухстах метрах.

2-й этап - с пересечённым рельефом, который может застать врасплох, так как дорога будет постоянно идти то вверх, то вниз. Набор высоты составит 2300 м. Единственный категорийный подъём будет пройден уже через 19,5 км после старта. Этап подходит для отрыва.

3-й этап - самый протяжённый в маршруте, 190,9 км, с шестью категорийными подъёмами, с набором высоты более 3 км, финальный из которых начнётся за 25 км до финиша (6,4 км с 4,7%), а вершина будет пройдена за 18 км до финиша.

4-й этап - с набором высоты 2146 м, четырьмя подъёмами и с 25 километрами равнины в середине дистанции. После первого прохождения линии финиша оставшиеся 52 км предложат испытания тремя подъёмами 3-й категории - 1,9 км с 9% за 40,4 км до финиша, 2,3 км с 8,5% с вершиной за 26,2 км до финиша и 3 км с 8,7% с вершиной за 9,3 км, после спуска с которой - равнинный отрезок до финиша.

5-й этап с набором высоты 2220 м, после первых 40 км в лёгкий тягун и спуска через 80 км после старта участников ждёт испытание подъёмом 1-й категории - 5,5 км с 9,4%, однако его вершина будет пройдена за 88 км до финиша. За 52,2 км пелотон в первый раз проедет линию финиша.

Финальный подъём 3-й категории - 3,5 км с 7,3% будет преодолён дважды, сначала за 38 км до финиша, потом за 12,2 км. В связке с этим категорийным подъёмом после спуска идёт ещё один некатегорийный - 1,7 км с 4,4%, который также будет проходиться дважды, в последний раз - за 4,4 км до финиша. Финальные 2 км - равнина.

6-й этап - с набором высоты 3400 м с семью категорийными подъёмами повторяет маршрут этапа 2023 года. В прошлом году этот этап выиграл Йонас Вингегор.

Первый подъём - 2,6 км с 6,7% начнётся уже через 10 км после старта, следующий - 1-й категории сразу после короткого спуска с первого подъёма - 5,1 км с 7,4%, третий подъём дня - 9,6 км с 5,7%, вершина которого 92,8 км до финшиа. Долгий спуск приведёт к четвёртому подъёму - 5 км с 9,6%, ещё один долгий спуск и за 54 км до финиша начнётся следующая череда подъёмов - 3,3 км с 7,1%, несколько некатегорийных подъёмов, подъём 1-й категории Ицуа (Izua) - 4.1 км c 9.2%, финальный подъём - 5 км 4,8%, после спуска с которого тягун до финиша.

Участники и претенденты Тура Страны Басков-2024

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) будет защищать титул победителя, в прошлом году датский велогонщик выиграл Тур Страны Басков, сделав хет-трик и опередив ближайшего соперника в общем зачёте, Микеля Ланду, на 1 минуту 12 секунд.

В этот раз в числе соперников Йонаса Вингегора Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), который уже финишировал на Туре Басков 4-м в 2022 году, а также двукратный победитель Тура Страны Басков Примож Роглич (Bora-hansgrohe).

Претендентами в борьбе за генеральную классификацию также являются Хуан Аюсо и Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), призёр прошлого года Микель Ланда (Soudal Quick Step), Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), Тео Геоган Харт и Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek), Йон Исагирре (Cofidis) и другие.

Этапы Тура Страны Басков-2024

Этап 1. Irun - Irun, ITT, 10 км

Этап 2. Irun - Kanbo, 160 км

Этап 3. Ezpeleta - Altsasu, 190,9 км

Этап 4. Etxarri Aranatz - Legutio, 157,5 км

Этап 5. Vitoria-Gasteiz - Amorebieta-Etxano, 175,9 км

Этап 6. Eibar - Eibar, 137,8 км