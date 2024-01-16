Исаак Дель Торо — победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2024

Одиночная атака принесла Исааку Дель Торо победу на 2-м этапе Тура Даун Андер-2024 и майку лидера

20-летний мексиканский велогонщик команды UAE Team Emirates, дебютировавший в профессиональном велоспорте, одержал первую профессиональную победу, выиграв 2-й этап велогонки Мирового тура Тур Даун Андер-2024.

Поздняя, за 1,5 км до финиша, атака Исаака Дель Торо принесла ему и первую в карьере майку лидера генеральной классификации - мексиканский велогонщик возглавил общий зачёт с преимуществом в 2 секунды над 23-летним новозеландским гонщиком команды Israel Premier Tech Корбином Стронгом.

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Исаак Дель Торо также занял 3-е место на первом промежуточном спринте, который разыграли два гонщика отрыва дня. Подъём Фокс-Крик (Fox Creek) со средним градиентом в 8,8%, максимальным 17,8 % послужил трамплином для атак при финальном прохождении за 13 км до финиша.

На самых крутых участках скорость задавала Soudal Quick Step, просеивая пелотон. За 8,5 км атаковал чемпион Австралии Люк Плапп (Jayco-AlUla), на колесе которого был Жулиан Алафилипп. Плапп уехал от французского гонщика, за ним сумел последовать только Джонатан Нарваэс (INEOS Grenadiers). За 5,8 км их догнал атаковавший из пелотона с товарищем по команде UAE Team Emirates Финном Фишером-Блеком Исаак Дель Торо. Но первая попытка уехать не удалась. Команда Israel Premier Tech за 4,6 км до финиша взвинтила скорость, атаки предпринимали многие гонщики. Но ускорение Исаака Дель Торо за 1,5 км до финиша оказалось победным. Он опередил на финише двух гонщиков Israel-Premier Tech Корбина Стронга и Стивена Уилльямса. Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty) занял 4-е место.

Исаак Дель Торо: «Это настолько грандиозно для меня. Я мечтал выиграть этап, попробовал победить несколько дней назад. Сегодня, как всегда, старался изо всех сил. Невероятные ощущения. Это очень крупная гонка. Команда провела великолепную работу, атмосфера в команде потрясающая. Все меня очень поддерживают.

Если честно, на последнем километре казалось, что проехал не один, а пять километров. Я просто старался финишировать и наслаждался. Гонка для меня уже успешная, всё, что будет потом, это бонус. Я так счастлив. Нам надо вести гонку с умом, разыгрывать все карты. Нам подходят все этапы, но надо ехать более расчётливо».

Марко Маркато, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Пока рано говорить (похож ли Исаак Дель Торо на Тадея Погачара). Тадей - единственный в своём роде. Посмотрим. Но, конечно, Дель Торо - сильный парень, у него большое будущее. Мы надеемся, что он ещё растёт.

Мы сказали ему попробовать застать врасплох, если предстоит спринт из просеявшегося пелотона. Он фантастически это сделал. Он уже здесь хорошо стартовал, мы видели, что у него есть потенциал. Конечно, он талантлив. Ребята, которые выигрывают Тур де л’Авенир, всегда сильно выступают в профессионалах. Он хорош в горах, но также умеет грамотно двигаться в пелотоне, читает гонку и извлекает из этого преимущество».

Биньям Гирмай: «Я ожидал, что сегодня будет много атак. Исаак великолепно проехал, атаковал в правильный момент. Думаю, у него для этого хватало сил, нога у него идёт, потому что никто не смог за ним удержаться. Мы не смогли догнать его даже в спринте. Конечно, это показывает, насколько он силён».