Ремко Эвенепул: “Всё прошло хорошо кроме ошибки, которую сделал через 200 м после старта”

Ремко Эвенепул проиграл 11 секунд Приможу Рогличу на 1-м этапе Тура Страны Басков-2024

24-летний чемпион мира в индивидуальной гонке на время Ремко Эвенепул финишировал 4-м на 1-м этапе Тура Страны Басков-2024. Так как по прогнозу погоды, во время 10-км индивидуальной гонки на время, открывавшей гонку, после полудня ожидался дождь, все претенденты на генеральную классификацию стартовали рано. Дождь с градом действительно пошёл, испортив гонку нескольким участникам, стартовавшим последними.

Но Ремко Эвенепул не смог идеально проехать дистанцию не из-за погоды, а из-за падения, случившегося всего через 200 м после старта на повороте. К счастью, падение не имело серьёзных последствий. Капитан команды Soudal Quick Step быстро поднялся и вернулся на непростую дистанцию, включавшую участки брусчатки и 1,7 км подъём, однако за первое место бороться уже не смог и в финале проиграл победителю, Приможу Рогличу (Bora-hansgrohe) 11 секунд.

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Ремко Эвенепул: «Сегодня всё шло отлично за исключением ошибки, которую я сделал через 200 метров после старта. Там было скользко, но это была моя ошибка. Надеялся опередить остальных, а теперь немного позади. С другой стороны, разрыв маленький. Я уверен в своих силах и команде. Настоящая гонка начнётся завтра, а вместе с ней и борьба претендентов за жёлтую майку».

Ремко Эвенепул не надел под шлем так называемый «носок на голову», который служит для улучшения аэродинамики, в то время как победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2024 Примож Роглич его надел.

После финиша Ремко Эвенепул в интервью Sporza пояснил, что не стал рисковать и надевать «носок» под шлем из-за противоречивых указаний UCI:

«На сайте UCI сказано, что это запрещено со 2 апреля. А в письме нашей команде от UCI говорилось, что запрет с 1 апреля. Они сами не знают. Раз они прислали нам письмо, в котором обозначен запрет с 1 апреля, значит, для нас это запрещено. Но на своём сайте они вывесили другое. Мы не хотели рисковать. И это не имеет значения, хотя всё странно, они делают, что хотят».