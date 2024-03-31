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Брэндон Макналти — победитель Гран-при Мигеля Индурайна-2024

Брэндон Макналти: "Победа на Гран-при Мигеля Индурайна-2024 даёт уверенность перед Туром Страны Басков"

 

 

25-летний американский велогонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти (Brandon McNulty) одержал четвёртую победу в сезоне, выиграв однодневную велогонку категории 1. Pro Гран-при Мигеля Индурайна-2024 (Gran Premio Miguel Indurain).

 

Решающими в 198-км гонке стали финальные километры. Отрыв дня был нейтрализован за 30 км до финиша. Дождь осложнил участникам задачу. После атаки товарища Макналти по команде Павла Сивакова за 13 км до финиша, ускорения Феликса Галла (Decathlon AG2R La Mondiale) и Стивена Уильямса (Israel-Premier Tech), которые были закрыты пелотоном, успешной стала атака Брэндона Макналти.

 

Он в одиночку уехал от соперников  за 10 км до финиша на подъёме 2-й категории Альто де Эрауль - 4 км с 5,4%. Макналти создал просвет в 15 секунд, но на финальном крутом коротком подъёме с отрезками, где градиент достигал 9 - 12%, за 1,8 км до финиша американского гонщика догнал 24-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils), атаковавший за 2 км до финиша.

 

Брэндон Макналти не удержался на колесе Ван Гильса, но догнал его на спуске, на финальных 700 метрах, а затем опередил в спринте. Тройку призёров Гран-при Мигеля Индурайна замкнул 21-летний британский велогонщик команды dsm-firmenich PostNL Оскар Онли.

 

Брэндон Макналти — победитель Гран-при Мигеля Индурайна-2024

Брэндон Макналти — победитель Гран-при Мигеля Индурайна-2024

Брэндон Макналти — победитель Гран-при Мигеля Индурайна-2024

 

Брэндон Макналти — победитель Гран-при Мигеля Индурайна-2024

Брэндон Макналти — победитель Гран-при Мигеля Индурайна-2024

Брэндон Макналти — победитель Гран-при Мигеля Индурайна-2024

 

 

Брэндон Макналти: «Я атаковал, полагаю, можно сказать, на последнем долгом подъёме, а на следующем маленьком «торчке» у меня был просвет. Но меня догнал Ван Гильс. Я подумал,  что сил у меня не осталось, но вернулся на спуске и выиграл спринт. Год замечательный, и я жажду большего! В понедельник стартует Тур Страны Басков, так что, с нетерпением его жду. После этой гонки уверенность в себе выросла».

 

Максим Ван Гильс: «Думал, что сегодня чувствую себя не идеально, поэтому сначала сказал команде, что они должны поддерживать Сильвана (Монике). Но хорошие ощущения вернулись. Жаль, что в финале я упустил начало спринта. Думаю, в спринте мы были на одном уровне. После Каталонии у меня был перерыва из-за падения, рад, что занял здесь 2-е место».

 

Результаты Гран-при Мигеля Индурайна-2024

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Теги к статье: Брэндон Макналти Brandon McNulty UAE Team Emirates Гран-при Мигеля Индурайна Gran Premio Miguel Indurain

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Комментарии

  • василий
    Тур Фландрии-2024. Маршрут и у ... (12)
    василий-Фото
    Димон в начале гонки в отрыв поехал удивил но побыл лидером
  • старт-шоссе 82
    Фабиан Канчеллара о Туре Фланд ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото
    "Они не взяли Яспера Филипсена," - это для многих сюрприз. Большинство команд посчитали бы за счастье поставить такого спринтера на гонку, я думаю это ошибка ставить все на одного МВДП, ведь любая классика это в какой-то степени лотерея.
  • Ser Gio
    Тур Фландрии-2024. Маршрут и у ... (12)
    Ser Gio-Фото

    Ожидаю завтра очень интересную гонку. Фаворит один - МВДП, но есть ли силы у Альпесинов проконтролировать гонку? Не удивлюсь если завтра будет полный хаос и неожиданный победитель.

    ___
    Написал коммент и прочитал после этого превью от Канчеллары - 1 в 1 совпадает. Интересно еще бы деда послушать, но он чет не торопится новый видосик пилить

  • RVL
    Фабиан Канчеллара о Туре Фланд ... (2)
    RVL-Фото

    Стоит отметить, что команда Alpecin-Deceuninck тоже сделала поздние изменения в составе. Они не взяли Яспера Филипсена, что для меня стало сюрпризом, потому что у него был потенциал стать если не солидером, то, по меньшей мере, вторым вариантом. Вместо этого они всё внимание сосредоточили на Ван дер Пуле.

     

     

    Думаю что филипсен не очень хорошо держит мюры, что бы гарантировать успешный доезд..и спринт

    Команда лучше знает. И скорее всего это обоюдное решение с яспером.

    Рубэ в этом смысле плоская гонка

  • Серафим
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (13)
    Серафим-Фото
    Да не, он восстановится, это не те травмы, которые изменяют всю дальнейшую жизнь. Возраст ещё позволяет. Сезон, конечно потерян, но можно найти и плюсы даже в этом. Последние сезоны были не в тангалузию, слишком много вопросов вызывали. Есть время спокойно подумать, понять, где были просчеты.
    Может, с середины сезона потихоньку будет втягиваться, если выздоровление будет без осложнений.
    Берналю не один год пришлось восстанавливаться, а сейчас, глядишь, и снова на коне может будет.
  • Николай Н.
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (3)
    Николай Н.-Фото

    По красивой дороге шла гонка и весь интерес был в последних 20 км. Хорошая работа была у UAE и они взяли финиш.

  • Esperus2006
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Бати молодец, один из немногих кто старается
  • nightbuster33
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Хорошая командная работа UAE,один заставил, своим уходом,работать группу, второй,когда догнали, в нужный момент, атаковал и вырвался вперед,а мог и проиграть. 

  • Astanaforever
    Тур Фландрии-2024. Маршрут и у ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Для Астаны задача одна, чтобы Димка продержался в составе как можно дольше и получал стабильно как можно больше.)))
  • василий
    Тур Фландрии-2024. Маршрут и у ... (12)
    василий-Фото
    Для Астаны надо хотя бы очки набирать но они даже этого не делают на классиках

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