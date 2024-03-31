Брэндон Макналти — победитель Гран-при Мигеля Индурайна-2024

Брэндон Макналти: "Победа на Гран-при Мигеля Индурайна-2024 даёт уверенность перед Туром Страны Басков"

25-летний американский велогонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти (Brandon McNulty) одержал четвёртую победу в сезоне, выиграв однодневную велогонку категории 1. Pro Гран-при Мигеля Индурайна-2024 (Gran Premio Miguel Indurain).

Решающими в 198-км гонке стали финальные километры. Отрыв дня был нейтрализован за 30 км до финиша. Дождь осложнил участникам задачу. После атаки товарища Макналти по команде Павла Сивакова за 13 км до финиша, ускорения Феликса Галла (Decathlon AG2R La Mondiale) и Стивена Уильямса (Israel-Premier Tech), которые были закрыты пелотоном, успешной стала атака Брэндона Макналти.

Он в одиночку уехал от соперников за 10 км до финиша на подъёме 2-й категории Альто де Эрауль - 4 км с 5,4%. Макналти создал просвет в 15 секунд, но на финальном крутом коротком подъёме с отрезками, где градиент достигал 9 - 12%, за 1,8 км до финиша американского гонщика догнал 24-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils), атаковавший за 2 км до финиша.

Брэндон Макналти не удержался на колесе Ван Гильса, но догнал его на спуске, на финальных 700 метрах, а затем опередил в спринте. Тройку призёров Гран-при Мигеля Индурайна замкнул 21-летний британский велогонщик команды dsm-firmenich PostNL Оскар Онли.

Брэндон Макналти: «Я атаковал, полагаю, можно сказать, на последнем долгом подъёме, а на следующем маленьком «торчке» у меня был просвет. Но меня догнал Ван Гильс. Я подумал, что сил у меня не осталось, но вернулся на спуске и выиграл спринт. Год замечательный, и я жажду большего! В понедельник стартует Тур Страны Басков, так что, с нетерпением его жду. После этой гонки уверенность в себе выросла».

Максим Ван Гильс: «Думал, что сегодня чувствую себя не идеально, поэтому сначала сказал команде, что они должны поддерживать Сильвана (Монике). Но хорошие ощущения вернулись. Жаль, что в финале я упустил начало спринта. Думаю, в спринте мы были на одном уровне. После Каталонии у меня был перерыва из-за падения, рад, что занял здесь 2-е место».