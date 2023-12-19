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Ваут ван Арт может дебютировать на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании в 2024 году

Ваут ван Арт и команда Jumbo-Visma провели тренировку по дорогам брусчатых классик

 

Ваут ван Арт может дебютировать на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании в 2024 году

 

В то время как Jumbo-Visma пока не готова представлять расписание гонок Ваута ван Арта на 2024 год, издание Het Laatste Nieuws сообщило, что в планах команды дебют бельгийского гонщика на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, Олимпийские игры в Париже, и Чемпионат мира по велоспорту.

 

В начале сезона, по сообщению Het Laatste Nieuws, Ваут ван Арт пропустит Милан-Сан-Ремо и классики E3 и Гент-Вевельгем, а в качестве подготовки к Туру Фландрии и Париж-Рубэ поедет Волту Алгарве, Страде Бьянке, Dwars door Vlaanderen.  

 

Возможности Ваута ван Арта в борьбе за генеральную классификацию на Джиро д’Италия-2024 в интервью GCN обсудил тренер команды INEOS Grenadiers Курт Богартс (Kurt Bogaerts), который в случае дебюта бельгийского гонщика на итальянском Гранд-туре ждёт интересного поворота событий:

 

«На Тур де Франс мы видели, что Ван Арт может очень хорошо выступать на горных этапах. В следующем году набор высоты на Джиро на 10 км меньше, чем в этом году, так что это ему выгодно. Но всё равно остаются такие очень тяжёлые этапы как Стельвио, и другие ключевые дни, когда ему надо быть на пике формы. Будет интересно за ним проследить, если он поедет весеннюю кампанию классик, и если сможет за недели после Париж-Рубэ перестроиться, чтобы стать топовым горняком. Именно это ему необходимо, чтобы выиграть эту гонку.

 

Хотя на Джиро будет много километров в индивидуальных гонках на время, всё же есть этапы в горах на высоте более 2000 м, где преимущество на стороне лёгких гонщиков. Хотя он может стать исключением из правил. Два года назад мы увидели, что он может сбросить Погачара, когда помогает своему лидеру, и в тот день о финишировал третьим. Иногда у Ваута бывают невероятно хорошие дни в горах.

 

Я не знаю его точных показателей, и сможет ли он повторять всё в течение 21 дня, но будет интересно посмотреть, как он сделает переход от классик к Джиро. Вопрос в том, на что он сделает упор. Иногда гонщиков вдохновляет выступление по непривычной для них программе, иногда им нравится пробовать что-то новое, чтобы оставаться на вершине игры и ярких эмоций».

 

А пока точно известно, что Ваут ван Арт и его товарищи по команде Jumbo-Visma Тиш Беноот, Эдоардо Аффини, Тим ван Дейк, Мик ван Дейк в сопровождении спортивных директоров Маартена Винантса и Гриши Нирманна провели тренировки по дорогам брусчатых классик, в том числе по дорогам Тура Фландрии. Об этом свидетельствуют данные, выложенные Ваутом ван Артом в Strava.

 

Одну из тренировок Ван Арт озаглавил «Пчёлы-убийцы во Фландрии». Во время этой тренировки гонщики проехали 111 км от Гента до Варегема. Вторую тренировку он озаглавил «Дополнительная тренировка, так как погода исключительно хорошая». На ней Ваут ван Арт и товарищи по команде проехали  за пять часов 165 км с набором высоты 1775 м.

 

Ваут ван Арт может дебютировать на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании в 2024 году

 

Ваут ван Арт может дебютировать на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании в 2024 году

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
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