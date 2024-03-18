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Ваут ван Арт: “Отсутствие Тадея Погачара на Туре Фландрии считаю преимуществом для всего пелотона”

Ваут ван Арт, Ян Тратник  о готовности к E3 Saxo Classic и Туру Фландрии-2024

 

 

Двукратный победитель E3 Saxo Classic Ваут ван Арт будет защищать титул и попробует выиграть «мини-Тур Фландрии» третий год подряд, а также проверит свою форму накануне главных стартов - Тура Фландрии и Париж-Рубэ.

 

Команда Visma Lease a Bike добилась успеха на открывающем классики уик-энде, выиграв и Омлоп Хет Ниусблад с Яном Тратником, и Кюрне-Брюссель-Кюрне с Ваутом ван Артом.

 

На старте E3 Saxo Classci-2024 не будет Кристофа Лапорта, который пропускает гонку из-за болезни. Одним из ключевых помощников и вторым капитаном на E3 будет Ян Тратник, который вместе с Ваутом ван Артом работал в тренировочном лагере на высоте.

 

Ваут ван Арт: “Отсутствие Тадея Погачара на Туре Фландрии считаю преимуществом для всего пелотона”

 

Ваут ван Арт: «E3 очень похожа на Тур Фландрии. Это красивая гонка. Мне интересно проверить, насколько сильным буду после тренировок на высоте. Всю зиму чувствовал себя хорошо, помнил о главных целях. То, что Кристоф Лапорт не поедет Е3 - для нас большая потеря. Надеюсь, несколько дней отдыха пойдут ему на пользу перед остальными классиками сезона.

 

Я много работал последние несколько месяцев. Это должно принести результат. С нетерпением жду E3 и все гонки, которые за ней последуют».

 

В интервью Het Laatste Nieuws Ваут ван Арт сказал о предстоящем Туре Фландрии:

 

«Думаю, то, что Погачар не стартует на Туре Фландрии, даёт преимущество для всего пелотона. В прошлом году он очень мощно поехал на подъёмах. Начал гонку очень рано, финал получился долгим. Он хотел, чтобы мы как можно больше устали задолго до финиша. Без него, конечно, гонка может быть другой.

 

Я много работал ради Тура Фландрии и Париж-Рубэ. Эти цели придают мне сил. Думаю, что могу их выиграть. Для меня очень важно добавить их в свой список достижений. Но в последние годы мне не удавалось одержать на них победу. Хотя это мало что меняет в плане критики. Я должен выиграть их для себя, а не для того, чтобы доказать, что кто-то неправ.

 

В этом году чувствую себя менее загруженным, чем прежде. Для меня всегда было сложно с этим справляться. В 2023 году впервые почувствовал, что нагрузка стала меньше. Это помогло мне понять, что мне не надо менять что-то ради кого-то, а лучше смотреть на свои ощущения. Это меня успокоило.

 

Если участвуешь в открывающем классики уик-энде, затем едешь Тиррено-Адриатико или Париж-Ниццу, а потом Милан-Сан-Ремо, то всегда сосредоточен на следующих гонках, поэтому постоянно приспосабливаешься, чтобы провести между ними тренировочные сессии. А теперь я просто спокойно смог завершить свои тренировки по расписанию.

 

Всё прошло суперхорошо. Это даёт уверенность. В прошлом я всегда набирал хорошую форму после высоты. Поэтому мы решились так сделать в этот раз. E3  - самая сложная гонка во Фландрии после Тура Фландрии. Финал часто начинается издалека. Трудный маршрут, похожий на маршрут Тура Фландрии - хороший тест.

 

Матье (ван дер Пула) я видел только на Милан-Сан-Ремо. Он выглядел очень сильным. Ожидаю, что он будет участвовать во фламандских классиках. На E3 Saxo Classic сразу станет ясно, в какой он форме».

 

Ян Тратник, который работал в тренировочном лагере на высоте вместе с Ваутом ван Артом, Тишем Беноотом и Пером Страндом Хагенесом, на своём сайте рассказал, как проходила работа на Тенерифе:

 

«После успешного уик-энда в Бельгии времени праздновать было мало. Всего два дня отдыха, а затем мы уже паковали чемоданы и уехали на Тенерифе, тренироваться на высоте. Лагерь у подножия вулкана почти на три недели. Первые четыре дня адаптировались к высоте (2150 м), тренировки в эти дни были лёгкими и короткими. Потом начали выезжать более серьёзно, на четыре - шесть часов. На коротких тренировках работали с высокой интенсивностью, на долгих  - просто ехали и получали удовольствие, хотя после шести часов на велосипеде уже сильно устаёшь.  

 

Из-за тяжёлых тренировок каждый день отдыха был очень кстати. Честно говоря, именно дни отдыха тянутся дольше. Но в хорошей компании мы прекрасно закончили всю работу, и, думаю, более чем готовы продолжать гонки в Бельгии.

 

После успешного февраля не терпится воспользоваться преимуществами подготовки. Думаю, я стал более уверен в себе, иногда эта уверенность даже важнее, чем физическая форма. После трёх бельгийских классик (Е3, Дварс дор Фландерен, Тур Фландрии) мой первый блок соревнований и подготовки будет закончен. В апреле у меня не запланировано никаких гонок. Сначала хорошо отдохну, потому что потом надо будет готовиться к Джиро д’Италия-2024».

 

Гриша Нирманн, спортивный директор Visma Lease a Bike: «Даже без Кристофа выйдем на старт великолепным составом. Ваут проехал пока не так много гонок, но на открывающем уик-энде он был силён. Мы ожидаем, что он вернётся после тренировочного лагеря на высоте в хорошей форме. После Париж-Рубэ-2024 узнаем, правильно ли мы поступили».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike Тур Фландрии

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Комментарии

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (30)
    Earl57-Фото
    Так времена сейчас такие, что если не хочешь остаться без работы, то надо либо говорить то, что хочет слышать руководство, либо осторожно помалкивать.
    Вон дедушка Лефевр высказал свое мнение о женском велоспорте и женщинах-гонщицах и получил наказание от дисциплинарного комитета UCI. Он как бы свое свое личное мнение высказал, на которое как бы имеет право. Но дамам это мнение не понравилось и они подали жалобу в UCI. В итоге Лефевру присудили штраф в размере 20 000 евро. Который можно будет не платить, если в течение 3-х лет не будет рецидива и на него снова кто-нибудь не пожалуется...
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 4 (3)
    RVL-Фото

    Томас оказывается здесь...

  • _DeKKeR_
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (30)
    _DeKKeR_-Фото

    Много альтернатив для просмотра же. Имхо, зачем жаловаться на плохое комментирование, когда можно найти другое, хорошее) Для меня важны эмоции комментирования) Кто от кого отстал, атаковал, картинка покажет) Французы молодцы в этом плане, энергично комментируют, с душой) И не нужно знать язык для этого, и так все очевидно, что происходит) 

  • s75
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (30)
    s75-Фото
    Ваши оценки того или иного человека говорят не столько о нем, сколько о вас. Собаки лают - караван идет.
  • BlAr
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (30)
    BlAr-Фото
    Звучит вполне правдоподобно!
  • Николай Н.
    Classic Brugge-De Panne-2024. ... (1)
    Николай Н.-Фото

    У Лизы финиш просто шикарный и эта её вторая победа.

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 4 (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап был восстановительный, интересный был финиш, а лидеры просто прокатились.

  • василий
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (30)
    василий-Фото
    Да нормальный комментатор СК только иногда его заносит не туда
  • василий
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 4 (3)
    василий-Фото
    Ну аот и этап очень зрелищный
  • Геродот
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (30)
    Геродот-Фото

    Да прекрасно многие относятся к Сергею Курдюкову и сейчас и согласны с ним во-многом. А кого он напрягает - не смотрите и не слушайте, зачем себя насиловать?))Кондрашов и Губерниев вам в-руки.

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