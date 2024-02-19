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Ян Тратник — победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2024

Ян Тратник, Нильс Политт и Ваут ван Арт на подиуме классики Omloop Het Nieuwsblad-2024

 

 

 

На следующий день после своего дня рождения, отметив 34-летие, Ян Тратник одержал победу в классике Мирового тура Omloop Het Nieuwsblad-2024. Тем самым он продолжил череду успехов Visma Lease a Bike на этой бельгийской классике, которую гонщики команды выигрывают третий год подряд (после успехов Ваута Ван Арта в 2022 и Дилана Ван Барле в 2023).

 

Ян Тратник — победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2024

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

 

Команда Visma Lease a Bike доминировала на всём протяжении 202-километровой классики. После того, как за 130 км до финиша гонщики Visma Lease a Bike порвали пелотон, в группе, догнавшей и поглотившей отрыв дня, находились Ваут ван Арт, Кристоф Лапорт, Тиш Беноот, Маттео Йоргенсон и Эдоардо Аффини.

 

За 50 км до финиша из первой группы атаковали шестеро - три гонщика Visma Lease a Bike Ваут ван Арт, Кристоф Лапорт и Маттео Йоргенсон, а также Том Пидкок (INEOS Grenadiers), Томс Скуйиньш (Lild Trek) и Арно Де Ли (Lotto Dstny). Атака Кристофа Лапорта не удалась, а следующую атаку за 21 км до финиша предпринял Маттео Йоргенсон. Однако на Мюр ван Гераардсберген преимущество Йоргенсона начало таять, из группы лидеров выпал Том Пидкок, а из догоняющего лидеров пелотона атаковал Тим Велленс (UAE Team Emirates), догнавший группу Ван Арта. На финальном подъёме дня - Босберге Маттео Йоргенсона догнали, и первая группа выросла примерно до 20 гонщиков.

 

Решающей стала атака Яна Тратника за 9 км до финиша. К нему переложился 29-летний немецкий велогонщик команды UAE Team Emirates Нильс Политт. Вдвоём через три километра они набрали около 20 секунд преимущества, которое удержали до финиша. Политт начал спринт с первой позиции, но Ян Тратник его опередил и одержал первую в карьере победу на классике Мирового тура.

 

Ваут Ван Арт выиграл спринт из группы и занял 3-е место.

 

Ян Тратник — победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2024

Ян Тратник — победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2024

Ян Тратник — победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2024

 

 

Ян Тратник: «Это, наверное, самая большая победа в моей карьере. В прошлом я не часто боролся в классиках, поэтому у меня не так много опыта в таких гонках. Учитывая, какой сильный состав у нас на классиках, сегодня я взял роль доместика. Поэтому в финале удивился, что оказался в лидерах. Эта победа для всей команды. Всю гонку мы верили в наши силы. Это одна из тех гонок, где никогда не знаешь, как она сложится, где может случиться что угодно.

 

Когда мы начали разбивать пелотон на эшелоны, я был с Ваутом и Аффини, но потом на одном из поворотов ошибся и потерял 10 позиций. Потом команда снова дёрнула на ветру, я стал одним из последних, кто выпал. Но в итоге в первой группе от нашей команды было пятеро гонщиков, а я с Диланом позади, нам оставалось только продолжать ехать во второй группе, контролировать атаки, и что-то предпринять, если группы сольются. Поэтому я не волновался.

 

Когда разрыв внезапно уменьшился, на финальных 20 километрах надо было просто держаться впереди и верить. Я атаковал инстинктивно. Гонка шла напряжённо уже два или три часа, я просто дважды перевёл дыхание, увидел, что все ребята начали замедляться, набрал скорость и вышел вперёд. Слышал, что создал просвет, но больше ничего, потому что было много разговоров спортивных директоров.

 

Если такие большие имена в велоспорте говорят тебе ехать вперёд, это тебя окрыляет. Самой большой проблемой был спринт, потому что Кристоф и Ваут очень быстрые, а я вешу 65 кг, и не такой быстрый. Мы боролись за победу. Только на двух последних километрах я осознал, что теперь на мне лежит часть ответственности за это. Я знал, что Нильс в спринте силён. Поэтому не был уверен, что у меня получится. Но, думаю, я правильно сыграл и не выходил вперёд. Политт начал спринт рано, что дало мне шанс его обойти.

 

Когда оглядываюсь на свою карьеру, вижу, что она была не самой яркой, с многочисленными взлётами и падениями. Я пришёл в велоспорт в 18 лет, и через два года уже выступал в Quick Step. Потом у меня было много проблем, тёмные годы, я чуть не ушёл из велоспорта. А дальше как-то поверил, что я что-то могу сделать.

 

Когда вспоминаю, откуда я начинал, думаю, могу вдохновить  молодых ребят, потому что доказал, что всё возможно. Я уже много раз упоминал, что у меня было серьёзное расстройство пищевого поведения. Я уже хотел закончить карьеру, но меня взяла одна маленькая команда Amplatz - BMC, и я начал расти. Оглядываясь назад, думаю, я многому научился.

 

Считаю, что могу гордиться собой и этой победой. Она даёт мне огромную мотивацию. Мне ещё не так много лет. Довольно много лет карьеры у меня было потеряно. Я вернулся в 2017 в команде CCC, так что, могу сказать, что моя профессиональная карьера началась в 2017. В те годы я многому научился психологически, и да, велоспорт, это просто часть жизни, которой надо наслаждаться, потому что когда закончишь карьеру в велоспорте, жизнь будет продолжаться».

 

 

Нильс Политт: «Я видел, что в группе есть несколько сильных спринтеров, поэтому доволен, что уехал вперёд и занял 2-е место. Мы планировали, что Велленс что-то предпримет на Мюре, а я его прикрою, и этот план отлично сработал. В спринте я вышел вперёд, но уже был почти пустым. Лучше взять 2-е место, чем ничего. Поэтому я рад».

 

Ваут ван Арт: «Мы знали, что можем рассчитывать на нескольких наших гонщиков. Мы осмелились взять инициативу, и были вознаграждены. Перед Капельмюром постарались разыграть наше численное превосходство, когда атаковал Маттео. Пелотон к нам приблизился, но мы знали, что в нём Ян и Дилан. Это успокаивало. Вообще-то, у нас было преимущество на протяжении всей гонки. Это очень красивая победа».

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Теги к статье: Ян Тратник Jan Tratnik Visma Lease a Bike Omloop Het Nieuwsblad-2024 классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • sqrudgmcduck
    Петер Саган о своём состоянии: ... (1)
    sqrudgmcduck-Фото
    Весь шум гам из за контракта со спешелом, похоже. Американцам такая реклама не нужна.

    Ничего личного, как говорится, только бизнес. Извини, Петя. Либо дальше вваливаешь, либо контракт пересматриваем.
  • s75
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Ре ... (7)
    s75-Фото
    6 из 7 гонщиков финишировали в условной первой группе (топ35), которая разыграла подиум, тотальное превосходство
  • uran
    У Петера Сагана выявили пробле ... (18)
    uran-Фото
    Цитата: shoooster
    Цитата: uran
    Рча один из способов лечения тахикардии. WPW это врождённая патология проводящей системы сердца. Грубо говоря впв-синдром может привести к тахикардии, к тахикардии может привести и миокардит, экстрасистолия, кардиомиопатия, ИБС и тд.
    Извините, но вы не в теме...
    Это я то не в теме с мед образованием)).
  • cmap_nep
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Же ... (2)
    cmap_nep-Фото
    Цитата: Николай Н.
    У девчат гонка получилась интересней чем у мужиков. Воз всё таки королева финиша.
    А как она последние мюр'ы прошла...
  • VeloVelo
    У Петера Сагана выявили пробле ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Поддержу тех, кто настаивает на том, что Пете надо завязывать.
    Но, решение принимает только сам Петя. Это его жизнь. Ему и решать.

  • velodoctor
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Ре ... (7)
    velodoctor-Фото

    У юмбы были гонщики на все развязки.

  • velodoctor
    У Петера Сагана выявили пробле ... (18)
    velodoctor-Фото

    Ну вы погуглите про объем сердца, там на 30% он больше у профессиональных спортсменов лыжников, пловцов, это доказано.

    К сожалению проф спорсмены в большинстве скрывают значения пульса, а как было бы интересно проанализировать показатели и  не надо было бы спорить. 

  • Николай Н.
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Ре ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Висма сегодня в ударе,  три гонки взяли.

  • shoooster
    У Петера Сагана выявили пробле ... (18)
    shoooster-Фото
    Цитата: uran
    Рча один из способов лечения тахикардии. WPW это врождённая патология проводящей системы сердца. Грубо говоря впв-синдром может привести к тахикардии, к тахикардии может привести и миокардит, экстрасистолия, кардиомиопатия, ИБС и тд.
    Извините, но вы не в теме...
  • lazhu
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Ре ... (7)
    lazhu-Фото
    Непонятно, почему Астана все еще в мировом туре. Такие результаты не первый год

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