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Дубль Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Тадей Погачар выиграл второй подряд горный этап Вуэльты Каталонии-2024 из сольного отрыва

 

 

На 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2024, втором подряд горном этапе, Тадей Погачар вновь в одиночку первым пересёк линию финиша. 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates на 48 секунд опередил своего ближайшего преследователя и соперника в генеральной классификации Микеля Ланду (Soudal Quick Step), который финишировал вторым.

 

Команда Soudal Quick Step на финальном подъёме Порт-Айне - 18,5 км со средним градиентом 6,8% задала такой темп, что за 10 км до финиша в группе остались лишь 26 гонщиков. Микель Ланда атаковал за 7,5 км до финиша, однако на его ускорение сразу ответил Тадей Погачар, который, не оглядываясь, в одиночку уехал от соперников, быстро набирая преимущество.

 

34-летний испанский велогонщик команды Soudal Quick Step не смог добрать двукратного победителя Тур де Франс, но не сдавался, отыгрывая время у других соперников в генеральной классификации. Сепп Кусс (Visma Lease a Bike) и Крис Харпер (Jayco AlUla) попытались уехать с Ландой, но не выдержали его темпа. За 3,5 км до финиша на самых крутых отрезках подъёма Микель Ланда сбросил своих попутчиков, продолжил бороться в одиночку и занял 2-е место.

 

Тадей Погачар укрепил свою позицию лидера общего зачёта и после 3 этапа  Вуэльты Каталонии-2024 опережает ближайшего соперника, Микеля Ланду, на 2 минуты 27 секунд. Александр Власов (Bora-hansgrohe), финишировавший 6-м через 1 минуту 10 секунд после Тадея Погачара, удержал позицию в тройке лучших общего зачёта, где уступает Погачару 2:55, а от Микеля Ланды Александра Власова отделяют 28 секунд.

 

Дубль Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Дубль Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Дубль Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Дубль Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Дубль Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Дубль Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Дубль Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

 

 

Тадей Погачар: «Если можешь выиграть, не сомневаешься и побеждаешь. Победить хотят все 175 гонщиков, которые выходят на старт. Если команда прикладывает все силы, работая на тебя весь год, не только, когда это показывают по телевизору, то нельзя говорить, что они ждут победы, потому что они тоже за неё борются. Поэтому мы стараемся побеждать так много, как только в наших силах, если остаёмся сильной и сплочённой командой.  

 

Сегодня точно не было легко. Этот подъём был очень трудным, к тому же влияла высота и холод на вершине. Но снова этап прошёл для нас отлично. Я хотел одержать победу, потому что команда очень упорно работала на меня.

 

Микель Ланда атаковал первым, я контратаковал, потому что увидел, что он создал просвет. Подумал, что, возможно, атаковать ещё слишком рано, но нашёл хороший для себя ритм, смог продавливать до финальных двух километров, хотя на финальном отрезке на меня влияла высота».

 

Микель Ланда: «Нацеливался выиграть как можно больше времени у тех, кто идёт позади меня в генеральной классификации. Ребята великолепно на меня отработали. Я атаковал, чтобы проверить, что получится. Понимал, что одержать победу будет трудно, но чувствовал себя хорошо, приложил все силы. Доволен итогом этапа, своей формой и усилиями команды. Наслаждаюсь гонкой. Мы надеемся на то, что покажем больше хороших результатов на следующих этапах.

 

К сожалению, в гонке есть Погачар, а это значит, что выиграть будет очень трудно».

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Каталонии-2024

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Комментарии

  • василий
    E3 Saxo Classic-2024. Маршрут ... (1)
    василий-Фото
    Жу-Жу твой выход пора уже
  • Pedalpower
    Classic Brugge-De Panne-2024. ... (6)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Хорошие "покатушки" для спринтеров Астаны, ибо  большее ничего не умеют.После прохождения дистанции они уже пусты к решающей стадии гонки,предоставляя право любому из своих самостоятельно решать как завершить гонку.Ответственные, стараются хоть что-то сотворить на финише, другие, избегая борьбы на финише, довольствуются завершением гонки в хвосте пелетона. И "нетерпением" ждут следующей гонки.
    Увы, но было понятно ещё до начала сезона, что толку не будет. Спринтер это не только подготовка(с ней похоже у всего состава беда), мощность и резкость, а ещё и чутье. Так вот у тех кого они набрали его нет, спринтер должен выигрывать(на гонках соответствующего готовности уровня само собой), либо это не особо и спринтер, тогда он вечно где то рядом хоть на ТдФ его выпусти хоть на "чемпионат деревни", ибо не знает куда и когда свою силушку деть.
  • nightbuster33
    Classic Brugge-De Panne-2024. ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Хорошие "покатушки" для спринтеров Астаны, ибо  большее ничего не умеют.После прохождения дистанции они уже пусты к решающей стадии гонки,предоставляя право любому из своих самостоятельно решать как завершить гонку.Ответственные, стараются хоть что-то сотворить на финише, другие, избегая борьбы на финише, довольствуются завершением гонки в хвосте пелетона. И "нетерпением" ждут следующей гонки.

  • kabachok
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    kabachok-Фото
    а в ответ - тишина...
  • василий
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    василий-Фото
    Власов из снг сейчас однозначно лучший других нет и не видно
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    RVL-Фото

    Что то с Сашей не так, или кошмарят?

  • AlpenFlow
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Good Father
    Власов нет характера. Вечно 2 либо 3. Никогда не выиграет Гранд туры. Ни Джиро Ни Вуельту ни Tур де Франс
    Александр на 17-м месте в рейтинге UCI. Очевидно, чтоб победить в гранд-туре, помимо таланта и усердия еще и звёзды должны сойтись особым образом. Верим и ждём!
  • Anna P.
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    Anna P.-Фото
    Ну не выиграет. А кто-то ждет именно этого? Не всем же выигрывать гранд-туры. Хороший гонщик - это тоже ой не мало.
  • Grif
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    Grif-Фото

    Да, да. Все виноваты. Один я Д'Артаньян. Не смешно?

  • Гонщик
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: василий
    Никакого колхоза смотреть очень интересно Санек молодец
    В чём молодец, ни хода , ни финишного рывка , хотя остальные тоже в какой-то своей лиге , на низкооктановом ...



    Цитата: Good Father
    Власов нет характера. Вечно 2 либо 3. Никогда не выиграет Гранд туры. Ни Джиро Ни Вуельту ни Tур де Франс
    Потому что шайка ублюдков кошмарит наших спортсменов последние десять лет .

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