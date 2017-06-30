Вуэльта Каталонии-2024. Маршрут и участники

Вуэльта Каталонии-2024. Превью

103-й выпуск одной из старейших многодневных велогонок, Вуэльты Каталонии, пройдёт с 18 по 24 марта. От Сан-Фелиу-де-Гишольс (провинция Жирона) до столицы Каталонии - Барселоны за семь дней участники преодолеют в общей сложности 1173,4 км.

Звёздный состав Вуэльты Каталонии-2024 с участниками, в числе которых шесть победителей Гранд-туров - Тадей Погачар, Сепп Кусс, Эган Берналь, Герант Томас, Наиро Кинтана, Саймон Йейтс, а также гонщики, которые уже занимали высокие места на крупных гонках и многообещающие молодые таланты - Александр Власов, Энрик Мас, Жуан Алмейда, Хью Карти, Микель Ланда, Ленни Мартинес, Гийом Мартан, Киан Эйтдебрукс обещают яркую борьбу в течение всех семи этапов.

Маршрут Вуэльты Каталонии-2024

Маршрут, в котором ни одного этапа без подъёмов, второй год три финиша на горных курортах Вальтер (Vallter), Порт-Айне (Port Aine) и Керальт (Queralt), 23 горных перевала, четырём из которых присвоена высшая - особая категория, и традиционный круговой этап в Барселоне. Вуэльта Каталонии-2024 почти не оставляет шанса спринтерам и не даёт передышки претендентам на борьбу за генеральную классификацию.

1-й этап. Третий год подряд Вуэльта Каталонии стартует в Сан-Фелиу-де-Гишольс. Набор высоты составит 2272 м, от старта до финиша не будет ни одного ровного отрезка, двум подъёмам присвоена 2-я категория, плюс многочисленные подъёмы без категории и взрывной финиш - 1 км с 2%, многочисленными поворотами и тягуном. Вершина финального подъёма 2-й категории - 8 км с 4%, будет пройдена примерно за 17 км до финиша. На этом финише побеждали Майкл Мэттьюс и Примож Роглич.

2-й этап - первый из трёх горных этапов с набором высоты 2587 м, прохождением подъёма в 1-й категории Коль-де-Кубе (Coll de Coubet) – 9,2 км с 5,5% и финишем на вершине Вальтер, в подъём особой категории – 11 км с 7,6%, на высоте 2135 метров.

3-й этап - второй подряд горный с набором высоты 3925м с прохождением подъёмов 1-й (и особой категории и финишем в подъём особой категории Порт-Айне (Port Ainé), на высоте 1960 м.

Первый подъём - 11 км со средним градиентом 6%, долгий спуск с которого приведёт к подножию второго подъёма дня - подъёма особой категории Порт-дель-Канто - 25 км со средним градиентом 4% после первых 6 км.

Финальный подъём Порт-Айне - 18,5 км со средним градиентом 6,8%, где первые 3 км самые крутые. Перед финишем 800 м с 10%.

В последний раз Порт-Айне входил в маршрут в 2021 году, когда победу на вершине одержал Эстебан Чавес.

4-й этап с набором высоты 1201 м даёт шанс отрыву или спринтерам, так как единственный подъём 2-й категории - 3,9 км с 6,8%, будет пройден на середине дистанции.

5-й этап - этап с набором высоты 2306 м, двумя подъёмами 2-й категории, последний из которых - 7,2 кмс 5,4%, будет пройден за 30 км до финиша. Половина из оставшихся километров - это спуск, и 15 км по равнине к побережью, что теоретически даёт ещё один шанс спринтерам.

6-й этап - третий горный этап Вуэльты Каталонии-2024 с набором высоты 4100 м. От старта до финиша участники будут преодолевать подъёмы и спуски. Три финальных подъёма - особой и 1-й категории (Кольяда-де-Сант-Исидре ( Collado de San Isidere) - 4,9 км со средним градиентом 8,8%) , и финишем в подъём 1-й категории Керальт - 6 км с 7,2% и выполаживанием до 4% на финальных сотнях метров.

7-й этап - этап с набором высоты 2000 м в Барселоне с шестикратным прохождением подъёма Монтжуик - 2 км со средним градиентом 5,6% в финале.

Участники и претенденты Вуэльты Каталонии-2024

Победитель Вуэльты Каталонии прошло года Примож Роглич не будет защищать титул, как не будет бороться и призёр прошлого года Ремко Эвенепул.

Хотя в гонке примет участие призёр прошлого года Жуан Алмейда, однако команду UAE Team Emirates возглавит не он, а Тадей Погачар, который впервые в карьере выходит на старт Вуэльты Каталонии.

Одним из основных соперников команды UAE Team Emirates будет Visma Lease a Bike, которую возглавит Сепп Кусс, где также стартуют Киан Эйтдебркс и Аттила Вальтер.

Среди претендентов также Александр Власов и Серхио Игита (Bora-hansgrohe), Эган Берналь и Герант Томас (INEOS Grenadiers), Ленни Мартинес (Groupama-FDJ), Хью Карти (EF Education - EasyPost), Саймон Йейтс (Jayco AlUla), Энрик Мас и Наиро Кинтана (Movistar), Микель Ланда (Soudal Quick Step), Гийом Мартан (Cofidis), Харольд Техада (Astana Qazaqstan) и другие.

Этапы Вуэльты Каталонии-2024

Этап 1. Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols, 173,9 км

Этап 2. Mataró - Vallter 2000 ,186,5 км

Этап 3. Sant Joan de les Abadesses - Port Ainé, 176,7 км

Этап 4. Sort - Lleida, 169,2 км

Этап 5. Altafulla - Viladecans, 167,3 км

Этап 6. Berga - Queralt, 154,7 км

Этап 7. Barcelona - Barcelona, 145,3 км