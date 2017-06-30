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Вуэльта Каталонии-2024. Маршрут и участники

Вуэльта Каталонии-2024. Превью

Вуэльта Каталонии-2024. Маршрут и участники

 

 

103-й выпуск одной из старейших многодневных велогонок, Вуэльты Каталонии, пройдёт с 18 по 24 марта. От Сан-Фелиу-де-Гишольс (провинция Жирона) до столицы Каталонии - Барселоны за семь дней участники преодолеют в общей сложности 1173,4 км.

 

Звёздный состав Вуэльты Каталонии-2024 с участниками, в числе которых шесть победителей Гранд-туров - Тадей Погачар, Сепп Кусс, Эган Берналь, Герант Томас, Наиро Кинтана, Саймон Йейтс, а также гонщики, которые уже занимали высокие места на крупных гонках и многообещающие молодые таланты - Александр Власов, Энрик Мас, Жуан Алмейда, Хью Карти, Микель Ланда, Ленни Мартинес, Гийом Мартан, Киан Эйтдебрукс обещают яркую борьбу в течение всех семи этапов.

 

Маршрут Вуэльты Каталонии-2024

 

Маршрут, в котором ни одного этапа без подъёмов, второй год три финиша на горных курортах Вальтер (Vallter), Порт-Айне (Port Aine) и Керальт (Queralt), 23 горных перевала, четырём из которых присвоена высшая - особая категория, и традиционный круговой этап в Барселоне.  Вуэльта Каталонии-2024  почти не оставляет шанса спринтерам и не даёт передышки претендентам на борьбу за генеральную классификацию.

 

1-й этап. Третий год подряд Вуэльта Каталонии стартует в Сан-Фелиу-де-Гишольс. Набор высоты составит 2272 м, от старта до финиша не будет ни одного ровного отрезка, двум подъёмам присвоена 2-я категория, плюс многочисленные подъёмы без категории и взрывной финиш - 1 км с 2%, многочисленными поворотами и тягуном. Вершина финального подъёма 2-й категории  - 8 км с 4%, будет пройдена примерно за 17 км до финиша. На этом финише побеждали Майкл Мэттьюс и Примож Роглич.

 

2-й этап - первый из трёх горных этапов с набором высоты 2587 м, прохождением подъёма  в  1-й категории Коль-де-Кубе (Coll de Coubet) – 9,2 км с 5,5% и финишем на вершине Вальтер, в подъём особой категории – 11 км с 7,6%, на высоте 2135 метров. 

 

3-й этап - второй подряд горный с набором высоты 3925м с прохождением подъёмов 1-й (и особой категории и финишем в подъём особой категории Порт-Айне (Port Ainé), на высоте 1960 м.

 

Первый подъём - 11 км со средним градиентом 6%, долгий спуск с которого приведёт к подножию второго подъёма дня - подъёма особой категории Порт-дель-Канто - 25 км со средним градиентом 4%  после первых 6 км.

Финальный подъём Порт-Айне - 18,5 км со средним градиентом 6,8%, где первые 3 км самые крутые. Перед финишем 800 м с 10%.

 

В последний раз Порт-Айне входил в маршрут в 2021 году, когда победу на вершине одержал Эстебан Чавес.

 

4-й этап с набором высоты 1201 м даёт шанс отрыву или спринтерам, так как единственный подъём 2-й категории - 3,9 км с 6,8%, будет пройден на середине дистанции.   

 

5-й этап - этап с набором высоты 2306 м, двумя подъёмами 2-й категории, последний из которых  - 7,2 кмс 5,4%, будет пройден за 30 км до финиша. Половина из оставшихся километров - это спуск, и 15 км по равнине к побережью, что теоретически даёт ещё один шанс спринтерам.

 

6-й этап - третий горный этап Вуэльты Каталонии-2024 с набором высоты 4100 м. От старта до финиша участники будут преодолевать подъёмы и спуски. Три финальных подъёма - особой  и 1-й категории (Кольяда-де-Сант-Исидре ( Collado de San Isidere) - 4,9 км со средним градиентом 8,8%) , и  финишем в подъём 1-й категории Керальт - 6 км с 7,2% и выполаживанием до 4% на финальных сотнях метров.

 

7-й этап - этап с набором высоты 2000 м в Барселоне с шестикратным прохождением подъёма Монтжуик -  2 км со средним градиентом 5,6% в финале.

 

 

Участники и претенденты Вуэльты Каталонии-2024

 

 

Победитель Вуэльты Каталонии прошло года Примож Роглич не будет защищать титул, как не будет бороться и призёр прошлого года Ремко Эвенепул.

 

Хотя в гонке примет участие призёр прошлого года Жуан Алмейда, однако команду UAE Team Emirates возглавит не он, а Тадей Погачар, который впервые в карьере выходит на старт Вуэльты Каталонии.

 

Одним из основных соперников команды UAE Team Emirates будет Visma Lease a Bike, которую возглавит Сепп Кусс, где также стартуют Киан Эйтдебркс и Аттила Вальтер.

 

Среди претендентов также Александр Власов и Серхио Игита (Bora-hansgrohe), Эган Берналь и Герант Томас (INEOS Grenadiers), Ленни Мартинес (Groupama-FDJ), Хью Карти (EF Education - EasyPost), Саймон Йейтс (Jayco AlUla), Энрик Мас и Наиро Кинтана (Movistar), Микель Ланда (Soudal Quick Step), Гийом Мартан (Cofidis), Харольд Техада (Astana Qazaqstan) и другие.

 

 

Этапы Вуэльты Каталонии-2024

 

Этап 1. Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols, 173,9 км

Вуэльта Каталонии-2024. Маршрут и участники

 

Этап 2. Mataró - Vallter 2000 ,186,5 км

Вуэльта Каталонии-2024. Маршрут и участники

 

Этап 3. Sant Joan de les Abadesses - Port Ainé, 176,7 км

 

Вуэльта Каталонии-2024. Маршрут и участники

 

Этап 4. Sort - Lleida, 169,2 км

 

Вуэльта Каталонии-2024. Маршрут и участники

 

Этап 5. Altafulla - Viladecans, 167,3 км

 

Вуэльта Каталонии-2024. Маршрут и участники

 

Этап 6. Berga - Queralt, 154,7 км

Вуэльта Каталонии-2024. Маршрут и участники

 

Этап 7. Barcelona - Barcelona, 145,3 км

 

Вуэльта Каталонии-2024. Маршрут и участники

 

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии-2024 Volta a Catalunya-2024 велогонка Мирового тура

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Кто выиграет Вуэльту Каталонии-2024?


  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 03:05 | Регистрация: 20.05.2021

    Астана выступает самым молодым составом(ср.возраст-25лет).Самому старшему 28, младшему-21. Пять гонщиков,новобранцы.Претендентов нет, но могут сюрпризы,как со стороны "старых",так и со стороны "молодых".По крайней мере будет меньше разочарований по сравнению с тем, когда кого из Астаны причисляют к лидерской группе на победу в гонке,а в итоге... . Лучшие из них,  претенденты для участия в основных гонках сезона.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:57 | Регистрация: 30.06.2017

    Тур просто бомба по рельефам этапов и по составам.

    Всем смотреть.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Shalam s Urala
    У Петера Сагана снова возникли ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    "у вас джипег" (с)

  • Astanaforever
    Вуэльта Каталонии-2024. Маршру ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Тур просто бомба по рельефам этапов и по составам.

    Всем смотреть.
  • nightbuster33
    Вуэльта Каталонии-2024. Маршру ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Астана выступает самым молодым составом(ср.возраст-25лет).Самому старшему 28, младшему-21. Пять гонщиков,новобранцы.Претендентов нет, но могут сюрпризы,как со стороны "старых",так и со стороны "молодых".По крайней мере будет меньше разочарований по сравнению с тем, когда кого из Астаны причисляют к лидерской группе на победу в гонке,а в итоге... . Лучшие из них,  претенденты для участия в основных гонках сезона.

  • Astanaforever
    У Петера Сагана снова возникли ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Петя, астанавись.
  • error
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (46)
    error-Фото
    UAE Team Emirates (WT)
    1POGA?AR Tadej
    2ALMEIDA Jo?o
    3SIVAKOV Pavel
    4GRO?SCHARTNER Felix
    5VINE Jay
    6NOVAK Domen
    7SOLER Marc
  • error
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (46)
    error-Фото
    у них всегда было кому ехать такие гонки... и Лапорт и Тиш Бенот и ван Барле... и даже Тратник... но последних не было даже в команде... и уж точно никого в отрыве... и мне удивительно что по факту никто кроме ВВА не тянет...
    думаю просто "слили" на "авось Коой из группы"... другие теперь цели... я об этом..
  • motte
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (46)
    motte-Фото

    Тадей завтра на горную Каталонию?

  • Earl57
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (46)
    Earl57-Фото

    Цитата: error
    Висма чот совсем завалилась... походу классико уже не их конек... даже никто не отобрался в претенденты..

    Ван Арт не ехал, Коой еще совсем молодой для такой гонки, 22 года всего парню. У них ставка была на Лапорта, а он сошел по ходу гонки.

  • ok_
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (46)
    ok_-Фото
    Цитата: zalex567
    Цитата: motte
    Смотрю награждение, сколько улыбок люди дарят друг другу, тадей сияет!!! 
    Это чистый и открытый спорт, аж слёзы наворачиваются.
    Разделяю Ваши эмоции. Приятно видеть позитивные, дружеские отношения между соперниками.
    Скромно присоединяюсь к таким оценкам и эмоциям. Спасибо.
  • error
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (46)
    error-Фото

    Висма чот совсем завалилась... походу классико уже не их конек... даже никто не отобрался в претенденты..

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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