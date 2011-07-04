UAE Team Emirates: «Атака Тадея Погачара на Чипрессе? Почему бы нет?»

Хошеан Мачин о шансах Тадея Погачара выиграть Милан — Сан-Ремо-2024

Спортивный менеджер UAE Team Emirates Хошеан Мачин (Matxin Joxean Fernández) считает, что у капитана команды Тадея Погачара есть шанс побороться за победу на Милан — Сан-Ремо-2024 атакой на предпоследнем подъёме - Чипрессе, а не на финальном Поджио. В интервью GCN Хошеан Мачин предположил, что успех атаки на Чипрессе зависит от скорости прохождения этого подъёма.

Хошеан Мачин: «По моему мнению, фаворит на Милан — Сан-Ремо — Матье ван дер Пул. Он номер 1, он победитель прошлого года. Однако Тадей в очень хорошей форме. Он был в суперсильных кондициях на Страде Бьянке. Но эта гонка не всегда решается суперформой.

Несколько прошлых лет Милан — Сан-Ремо сводилась к взрывным финальным пяти минутам. Всё дело в правильной позиции при хорошей ноге. В гонке есть много важных моментов, где нельзя допускать ошибки.

Если не будешь на хорошей позиции перед Чипрессой и Поджио, то потратишь много сил. Я считаю эту классику самой сложной гонкой года, в том числе в тактическом плане. Другие Монументы сводятся к мощности. А Милан — Сан-Ремо скорее зависит от ситуации в гонке. Несколько лет назад гонку решил один поворот за Матеем Мохоричем. После 280 километров ключевыми становятся небольшие моменты.

Атака на Чипрессе? Почему бы нет? Для меня секрет в том, чтобы проехать Чипрессу менее чем за девять минут.

Два года назад Давиде Формоло проехал этот подъём за 9 с половиной минут, после чего в первой группе осталось только 27 гонщиков. В прошлом году её проходили за 9:50, и в группе удержались почти 70 человек.

В этом году возможно преодолеть её, потратив менее 9 минут. Я считаю, что за это время проехать её смогут не больше 20 гонщиков. Это очень сложно, и от вершины до финиша останется ещё 22 км, но не только от Тадея зависит, можно ли уехать от этой точки. Соперники тоже повлияют.

Полный газ на Чипрессе, полный газ на Поджио, это тяжело, очень тяжело. Но план в том, чтобы выиграть Милан — Сан-Ремо. Тадей - супергонщик. У нас есть планы на различные ситуации».