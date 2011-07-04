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UAE Team Emirates: «Атака Тадея Погачара на Чипрессе? Почему бы нет?»

Хошеан Мачин о шансах Тадея Погачара выиграть Милан — Сан-Ремо-2024

 

 

Спортивный менеджер UAE Team Emirates Хошеан Мачин (Matxin Joxean Fernández) считает, что у капитана команды Тадея Погачара есть шанс побороться за победу на Милан — Сан-Ремо-2024 атакой на предпоследнем подъёме - Чипрессе, а не на финальном Поджио. В интервью GCN Хошеан Мачин предположил, что успех атаки на Чипрессе зависит от скорости прохождения этого подъёма.

 

UAE Team Emirates: «Атака Тадея Погачара на Чипрессе? Почему бы нет?»

 

 

Хошеан Мачин: «По моему мнению, фаворит на Милан — Сан-Ремо — Матье ван дер Пул. Он номер 1, он победитель прошлого года. Однако Тадей в очень хорошей форме. Он был в суперсильных кондициях на Страде Бьянке. Но эта гонка не всегда решается суперформой.

 

Несколько прошлых лет Милан — Сан-Ремо сводилась к взрывным финальным пяти минутам. Всё дело в правильной позиции при хорошей ноге. В гонке есть много важных моментов, где нельзя допускать ошибки.

 

Если не будешь на хорошей позиции перед Чипрессой и Поджио, то потратишь много сил. Я считаю эту классику самой сложной гонкой года, в том числе в тактическом плане. Другие Монументы сводятся к мощности. А Милан — Сан-Ремо скорее зависит от ситуации в гонке. Несколько лет назад гонку решил один поворот за Матеем Мохоричем. После 280 километров ключевыми становятся небольшие моменты.

 

Атака на Чипрессе? Почему бы нет? Для меня секрет в том, чтобы проехать Чипрессу менее чем за девять минут.

 

Два года назад Давиде Формоло проехал этот подъём за 9 с половиной минут, после чего в первой группе осталось только 27 гонщиков. В прошлом году её проходили за 9:50, и в группе удержались почти 70 человек.

 

В этом году возможно преодолеть её, потратив менее 9 минут. Я считаю, что за это время проехать её смогут не больше 20 гонщиков. Это очень сложно, и от вершины до финиша останется ещё 22 км, но не только от Тадея зависит, можно ли уехать от этой точки. Соперники тоже повлияют.

 

Полный газ на Чипрессе, полный газ на Поджио, это тяжело, очень тяжело. Но план в том, чтобы выиграть Милан — Сан-Ремо. Тадей - супергонщик. У нас есть планы на различные ситуации».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Милан — Сан-Ремо-2024 Milano - Sanremo-2024 Монумент велоспорта гонка Мирового тура

В тему:

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 27.05.2017

    Полный газ Тадея на Чипрессе не выдержит ни один гонщик, но я думаю, что на Чипрессе Погачару нужно отъехать с небольшой группой лидеров, а уезжать на Поджио. Хватит ли сил? Гонка расставит все по своим местам.

    No war!
  2. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:43 | Регистрация: 8.07.2013

    Мачин хитрый лис и выкладывать все карты на стол перед стартом гонки не будет. Конечно у них есть план и Б и В , на все случаи развития сценария гонки. А то что он сказал это очевидные вещи, кстати эта гонка поэтому и не предсказуема, (вернее и поэтому тоже) ,что на первый взгляд кажется простой и скучной.

  3. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:54 | Регистрация: 4.07.2011

     

    «Я собираюсь атаковать Капо Берта или даже Турчино…» — с озорной улыбкой пошутил он в интервью Cyclingnews .

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:37 | Регистрация: 4.07.2013

    Самая непредсказуемая классика.

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не, я прекрасно понимаю вас, Алишер, что на пике так долго никто удержаться не может, да и не надо этого никому ибо цели/приоритеты и задания на сезон в каждого разные.
    Имел ввиду, что лично я бы хотел чтобы Тадей и Йонас показали настоящую вело-схватку во всей своей красе и силе между собой на ТдФ, ну а то что Погачар хочет брать всё по максимуму до этого (тем более что такой монумент как МСР) так это его право. Вот только не хочется чтобы он сделал это как на Страде Бьянке..,хотя де факто это ведь и невозможно так выиграть (в таком стиле) чисто практически смотря на профиль самой Милан - Сан-Ремо, т.е. ухать в одиночку за много км. до финиша. С другой стороны соперники пускай тоже не дремлют...у каждого ведь свои амбиции на гонку, особенно у капитанов команд.

  • VeloVelo
    UAE Team Emirates: «Атака Таде ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Самая непредсказуемая классика.

  • RVL
    Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут ... (18)
    RVL-Фото
    Бывало, что пуля не долетела...
    Пога сдал экзамен первого старта...
    Посмотрим на Матье.
  • старт-шоссе 82
    Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото
    Виктор никто не едет пол года на пике формы - это не возможно. Максимум пол-тора два месяца(+-), потом идет не минуемый спад и это не только в велоспорте так ... это физика. Я не думаю что даже в силу своей молодости и уникальности Погачар удержится на пике более двух месяцев. Я не думаю что Погачар сейчас на пике, после Каталонии у него будет месяц паузы и затем Льеж-Бастонь, вот на нее скорее всего и будет выходить на пике ... или близко.
  • RVL
    Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут ... (18)
    RVL-Фото
    И там и там поге надо больше мощи. Это придет со временем, если правильно цели ставить
  • EL-Fenomeno
    Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    В сети уже видел картинку, мол "на Милан - Сан-Ремо Т.Погачар атакует соло за ?? км до финиша  но вот честно не хочу что бы Тадей выиграл МСР, лучше бы заРубился на Туре с Йонасом этим летом, а то не факт что его великолепная (сейчас) форма будет полгода держаться, а выходить снова на второй пик...ну не знаю, каг бэ тяжеловато уже, органзим может сбоить.
    Евроспорт опять покажет всю гонку в прямом эфире, и снова на своем 2-м канале((

    Цитата: collega2011
    Самая скучная гонка biggrin

    Смотреть (как когда то) последние 30 км. ? Я думаю что в этом году может быть что то особенное на МСР...ладно, последние 50км.))

    Цитата: василий
    Жу-Жу всех сделает.

    поСтавлю на Мохорича и его чудо-спуск  если конечно Матей усидит до последнего в группе лидеров.

  • motte
    UAE Team Emirates: «Атака Таде ... (4)
    motte-Фото

     

    «Я собираюсь атаковать Капо Берта или даже Турчино…» — с озорной улыбкой пошутил он в интервью Cyclingnews .

  • старт-шоссе 82
    UAE Team Emirates: «Атака Таде ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото
    Мачин хитрый лис и выкладывать все карты на стол перед стартом гонки не будет. Конечно у них есть план и Б и В , на все случаи развития сценария гонки. А то что он сказал это очевидные вещи, кстати эта гонка поэтому и не предсказуема, (вернее и поэтому тоже) ,что на первый взгляд кажется простой и скучной.
  • uran
    UAE Team Emirates: «Атака Таде ... (4)
    uran-Фото
    Полный газ Тадея на Чипрессе не выдержит ни один гонщик, но я думаю, что на Чипрессе Погачару нужно отъехать с небольшой группой лидеров, а уезжать на Поджио. Хватит ли сил? Гонка расставит все по своим местам.
  • старт-шоссе 82
    Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: старт-шоссе 82
    Ведь для него это совсем не реально, хотя кто знает.

    для него слишком многое реально. но всё зависит от степени его упоротости. точнее от её отсутствия. он и последних два Тура никому б не отдал, если был упорот как Вини. но, по мне, Пога такой весь на фане и ему просто не в кайф разменивать свой молодецкий праздник жизни круглый год на 3 недели Тура
    На Париж-Рубэ Тадей лишиться главного своего козыря - "Тадея-горняка"

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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