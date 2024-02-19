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Йонас Вингегор начинает сезон с велогонки “O Gran Camino”-2024

Йонас Вингегор о начале сезона и предстоящем Тур де Франс-2024

 

Йонас Вингегор начинает сезон с велогонки “O Gran Camino”-2024

 

 

Двукратный победитель Тур де Франс, 27-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike Йонас Вингегор как и в прошлом году, начинает сезон с испанской четырёхдневной велогонки категории 2.1  “O Gran Camiño”, где будет защищать титул победителя.

 

В прошлом году первый этап “O Gran Camiño” был нейтрализован из-за снегопада. Не порадует гонщиков погода и в этот раз - по прогнозу ожидается сильный ветер.

 

“O Gran Camiño”-2024 пройдёт с 22 по 25 февраля, и начнётся с 14,8-километровой гонки на время с перепадом высот 159 м и финишем в подъём. 2-й этап с набором высоты 3007 м, на котором не будет ровных отрезков. Весь этап - череда подъёмов и спусков и двойным прохождением подъёма 2-й категории Альто де Сан-Педро де Линкора - 5 км с 6,3%.

3-й этап с набором высоты 2340 м и прохождением четырёх категорийных этапов. Кульминация гонки - 4-й этап с набором высоты 3421 м и финишем в подъём 1-й категории  Монте Алойя (Monte Aloia) - 7 км со средним градиентом 8.06%, максимальным 9,3%.

 

Конкуренцию на “O Gran Camiño”-2024 Йонасу Вингегору составят Эган Берналь и Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), Ричард Карапас (EF Education EasyPost), Давид Годю (Groupama-FDJ), Рубен Геррейро и Иван Соса (Movistar) и другие.

 

На пресс-конференции перед стартом Йонас Вингегор рассказал о настрое на сезон и Тур де Франс-2024:

 

«Изначально планировалось, что я поеду Страде Бьянке, но мы решили убрать её из календаря, иначе мне пришлось бы провести с семьёй всего один день за два месяца. Но я поеду Тиррено.

 

Я очень рад снова выступать на “O Gran Camiño”. Я в той форме, в какой хотел быть на этот момент. С этой гонкой у меня связаны хорошие воспоминания, надеюсь, в этом году смогу добиться большего. В прошлом году погода была не  лучшей, но тут ничего не поделаешь. Это я изменить не могу. Мне очень понравилась гонка, поэтому я вернулся. Я не волнуюсь о погоде, он будет одинаковой для всех участников.

 

Конечно, конкуренция (на Тур де Франс-2024) будет острее, чем когда-либо, и, конечно, выиграть будет ещё труднее. Мы просто должны делать своё дело, как можно лучше подготовиться, набрать максимальную форму, и тогда, надеюсь, мы победим. Если же кто-то окажется сильнее, так тому и быть.

 

Ожидаю, что Погачар будет в своей лучшей форме на Тур де Франс, как и Примож, и Ремко. Это будет очень интересный поединок. С нетерпением его жду.

 

Теперь будем выступать совсем по-другому, бороться с Приможем, с которым последние пять лет мы были товарищами по команде. Теперь мы в разных командах, оба должны бороться за победу. Конечно, ощущения непривычные.

 

И, конечно, на Туре мне будет не хватать Ваута. За последние три года мы убедились, насколько он важен. С другой стороны, я буду следить за его выступлением на Джиро и болеть за него».

 

 

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike O Gran Camino-2024

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Комментарии

  • error
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    error-Фото

    Пока Эмираты сильнее Висмы выглядят.. на всех уровнях

  • nightbuster33
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    nightbuster33-Фото
    Напарник увез, создал достаточный для победы просвет,а победитель удержал этот просвет,мог бы и проиграть.Пока австралийцы, по времени, сильнее остальных.
  • Николай Н.
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    Николай Н.-Фото

    О,Коннор Молодец, это его уже вторая победа за этот месяц. И обе в одном стиле, поехал и взял финиш.

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    BlAr-Фото
    Падал со слов комментатора, а в начале финального подъёма остановился, переговорил с техничкой и сошёл.
  • ararat
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    ararat-Фото
    Пропустил гонку, подскажите что с Адамом Йетцем?
  • nightbuster33
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    nightbuster33-Фото

    Мальчуган Т.Лопез выдал все,что накопил к этому этапу.Молодец! Жаль ,что Техада не востановился после падения,что было заметно уже после разделки,показав одно и тоже время с Лопезом.Весь сезон еще впереди.

  • RVL
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (7)
    RVL-Фото
    На Евроспорте английский комментатор произносил как МерлИеэ
  • MVDP
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (7)
    MVDP-Фото
    Коль он фламандец, французская транскрипция неуместна.
  • MVDP
    Тур ОАЭ-2024. Этап 2 (1)
    MVDP-Фото

    Кольнага катит!

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (7)
    BlAr-Фото

    Кстати, продолжая тему Вута ван Аэрта, Тим Мерлье с точки зрения французской транскрипции - абсолютно верный вариант, в отличие от Мерлир. Кто-то в курсе, уместна ли она в данном случае, или его имя нужно произносить по каким-то другим правилам?

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