Йонас Вингегор начинает сезон с велогонки “O Gran Camino”-2024

Йонас Вингегор о начале сезона и предстоящем Тур де Франс-2024

Двукратный победитель Тур де Франс, 27-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike Йонас Вингегор как и в прошлом году, начинает сезон с испанской четырёхдневной велогонки категории 2.1 “O Gran Camiño”, где будет защищать титул победителя.

В прошлом году первый этап “O Gran Camiño” был нейтрализован из-за снегопада. Не порадует гонщиков погода и в этот раз - по прогнозу ожидается сильный ветер.

“O Gran Camiño”-2024 пройдёт с 22 по 25 февраля, и начнётся с 14,8-километровой гонки на время с перепадом высот 159 м и финишем в подъём. 2-й этап с набором высоты 3007 м, на котором не будет ровных отрезков. Весь этап - череда подъёмов и спусков и двойным прохождением подъёма 2-й категории Альто де Сан-Педро де Линкора - 5 км с 6,3%.

3-й этап с набором высоты 2340 м и прохождением четырёх категорийных этапов. Кульминация гонки - 4-й этап с набором высоты 3421 м и финишем в подъём 1-й категории Монте Алойя (Monte Aloia) - 7 км со средним градиентом 8.06%, максимальным 9,3%.

Конкуренцию на “O Gran Camiño”-2024 Йонасу Вингегору составят Эган Берналь и Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), Ричард Карапас (EF Education EasyPost), Давид Годю (Groupama-FDJ), Рубен Геррейро и Иван Соса (Movistar) и другие.

На пресс-конференции перед стартом Йонас Вингегор рассказал о настрое на сезон и Тур де Франс-2024:

«Изначально планировалось, что я поеду Страде Бьянке, но мы решили убрать её из календаря, иначе мне пришлось бы провести с семьёй всего один день за два месяца. Но я поеду Тиррено.

Я очень рад снова выступать на “O Gran Camiño”. Я в той форме, в какой хотел быть на этот момент. С этой гонкой у меня связаны хорошие воспоминания, надеюсь, в этом году смогу добиться большего. В прошлом году погода была не лучшей, но тут ничего не поделаешь. Это я изменить не могу. Мне очень понравилась гонка, поэтому я вернулся. Я не волнуюсь о погоде, он будет одинаковой для всех участников.

Конечно, конкуренция (на Тур де Франс-2024) будет острее, чем когда-либо, и, конечно, выиграть будет ещё труднее. Мы просто должны делать своё дело, как можно лучше подготовиться, набрать максимальную форму, и тогда, надеюсь, мы победим. Если же кто-то окажется сильнее, так тому и быть.

Ожидаю, что Погачар будет в своей лучшей форме на Тур де Франс, как и Примож, и Ремко. Это будет очень интересный поединок. С нетерпением его жду.

Теперь будем выступать совсем по-другому, бороться с Приможем, с которым последние пять лет мы были товарищами по команде. Теперь мы в разных командах, оба должны бороться за победу. Конечно, ощущения непривычные.

И, конечно, на Туре мне будет не хватать Ваута. За последние три года мы убедились, насколько он важен. С другой стороны, я буду следить за его выступлением на Джиро и болеть за него».