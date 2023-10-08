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Ремко Эвенепул финишировал 9-м на Ломбардии-2023, несмотря на падение

Ремко Эвенепул: «Нога шла отлично, но сильно повлияло падение»

 

 

 

Ремко Эвенепул стартовал на классике Ломбардия-2023 как один из фаворитов, но падение через 21 км после старта внесло коррективы. 23-летний чемпион Бельгии вернулся в гонку и держался в пелотоне, но на решающем подъёме за 37 км до финиша выпал из группы и дал отмашку товарищу по команде Soudal Quick Step Андреа Баджиоли вести свою гонку.

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) был сильнейшим, но Баджиоли принёс команде 2-е место, выиграв спринт у Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Ремко Эвенепул финишировал 9-м, несмотря на падение. После финиша он рассказал о своих ощущениях, а также подтвердил, что остаётся в команде Soudal Quick Step.

 

 

Ремко Эвенепул финишировал 9-м на Ломбардии-2023, несмотря на падение 

Ремко Эвенепул финишировал 9-м на Ломбардии-2023, несмотря на падение

Ремко Эвенепул финишировал 9-м на Ломбардии-2023, несмотря на падение

 

 

Ремко Эвенепул: «Нога сегодня шла отлично, но на многое повлияло падение. Колено, ягодица, спина - всё пострадало. Была открытая рана. Чувствовал себя хорошо, но под конец гонки всё больше и больше ощущал последствия падения. В итоге у команды сегодня 2-е и 9-е места, неплохо. Я доволен, сделал всё, что мог, в будущем вернусь сюда за победой.

 

Команда продолжит работу, поэтому я останусь. У нас было несколько сложных моментов, но на следующий год мы поборемся. У меня нет причин быть недовольным. Мы собираемся из всего брать максимум. На следующей неделе я снова приложу все силы в «Хроно Наций», а потом, думаю, я заслужил отдых. Весь год я выступал на высоком уровне. Пришло время чуть расслабиться».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Ломбардия-2023

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    VeloVelo-Фото

    Олег, я вас понял. К сожалению, вынужден с вами согласиться.

    Раньше СК поддерживал российских гонщиков, а теперь он предпочитает их не замечать.

    Его можно понять, конечно, ведь он уже много лет живет в Италии и ему приходится подстраиваться под новую реальность, чтобы обеспечить свою жизнь.

    Это его выбор. 

  • Joe
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    Joe-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Власов Саша молодец, боролся, имел шансы, но, к сожалению, и на радость Сергею Курдюкову, не попал на подиум.

    Я гонку не смотрел, а что, Курдюков реально радовался тому, что Власов не на подиуме?
    нет, конечно. Но его комментарии позволяют это предположить. Складывалось впечатление, что Курдюкову не очень комфортно от того, что Власов был среди претендентов на победу (о чем он старательно умалчивал семь часов), от того, что россиянин до конца боролся за призы.
  • VeloVelo
    Тадей Погачар третий год подря ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Velolive, спасибо за Замечательное review.

     

    У Погачара есть победы на трех Монументах. Осталось еще два, но, самых сложных и непредсказуемых.
    Если он это сделает, это будет Великое достижение.

  • VeloVelo
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    VeloVelo-Фото

    Власов Саша молодец, боролся, имел шансы, но, к сожалению, и на радость Сергею Курдюкову, не попал на подиум.

    Я гонку не смотрел, а что, Курдюков реально радовался тому, что Власов не на подиуме?

  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    А сказать действительно больше нечего!
  • Velolife
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    Velolife-Фото

    Слов нет! Tadej лучший из лучших! Вошёл в "зал славы" Giro Il Lombardia: хет-трик, да ещё и подряд! И к тому же 2 гранд-классики в году! Замечательно! Поздравляю!

  • shoooster
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    shoooster-Фото
    I live this game!
  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    Я три дня гнался за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны (с)
  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    А впалая грудная клетка для кумира это норм?
  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    Бггг))

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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