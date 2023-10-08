Ремко Эвенепул финишировал 9-м на Ломбардии-2023, несмотря на падение 

Ремко Эвенепул: «Нога шла отлично, но сильно повлияло падение»

Ремко Эвенепул стартовал на классике Ломбардия-2023 как один из фаворитов, но падение через 21 км после старта внесло коррективы. 23-летний чемпион Бельгии вернулся в гонку и держался в пелотоне, но на решающем подъёме за 37 км до финиша выпал из группы и дал отмашку товарищу по команде Soudal Quick Step Андреа Баджиоли вести свою гонку.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) был сильнейшим, но Баджиоли принёс команде 2-е место, выиграв спринт у Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Ремко Эвенепул финишировал 9-м, несмотря на падение. После финиша он рассказал о своих ощущениях, а также подтвердил, что остаётся в команде Soudal Quick Step.

Ремко Эвенепул: «Нога сегодня шла отлично, но на многое повлияло падение. Колено, ягодица, спина - всё пострадало. Была открытая рана. Чувствовал себя хорошо, но под конец гонки всё больше и больше ощущал последствия падения. В итоге у команды сегодня 2-е и 9-е места, неплохо. Я доволен, сделал всё, что мог, в будущем вернусь сюда за победой.

Команда продолжит работу, поэтому я останусь. У нас было несколько сложных моментов, но на следующий год мы поборемся. У меня нет причин быть недовольным. Мы собираемся из всего брать максимум. На следующей неделе я снова приложу все силы в «Хроно Наций», а потом, думаю, я заслужил отдых. Весь год я выступал на высоком уровне. Пришло время чуть расслабиться».