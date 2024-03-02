Тренер о возможностях Тома Пидкока на Страде Бьянке-2024

Тренер Тома Пидкока: «Прошлая победа скорее даёт облегчение, чем увеличивает давление на Страде Бьянке»

Страде Бьянке Том Пидкок поедет третий раз в карьере. В свой дебют в 2021 году он занял в классике 5-е место. В 2023 году он выиграл Страде Бьянке из одиночного отрыва, атаковав за 49 км до финиша. Пидкок тогда передил ближайших преследователей на 20 секунд, однако, среди его соперников не было Тадея Погачара, победителя итальянской классики 2022 года.

В этом сезоне для 25-летнего словенского велогонщика команды UAE Team Emirates Страде Бьянке-2024 станет первой гонкой, в то время как 24-летний британский велогонщик Том Пидкок, рано завершивший сезон велокросса, уже проехал Волту Алгарве, где стал 3-м на финальном горном этапе, и занял 8-е место на классике Омлоп Хет Ниусблад.

Курт Богартс (Kurt Bogaerts), тренер Тома Пидкока, в интервью Cycling Weekly отметил, что присутствие двукратного победителя Тур де Франс Тадея Погачара не поменяет тактику команды INEOS Grenadiers, а возвращение Пидкока на гонку в качестве защищающего титул снимает с него часть давления.

Курт Богартс: «Нужно просто в этот день постараться самому быть сильнейшим, и чтобы команда была в этот день лучшей. А будет там Погачар или нет, не думаю, что это что-то сильно меняет. В гонках такого уровня, когда ты хочешь показать хороший результат, ты стараешься показать всё, на что способен. Начинаешь с себя, готовишься как можно лучше, так же, как команда должна быть настолько сильной, насколько это возможно, как и в прошлом году. А во время гонки необходимо разбираться с соперниками, и всё.

В прошлом году он доказал, что способен выиграть эту гонку. Не думаю, что на нём будет больше давления. Он подтвердил, что способен побеждать в гонке определённого уровня, на которую был нацелен. Его прошлая победа скорее даёт облегчение и действует положительно, чем добавляет прессинга.

Ему очень нравится эта гонка, она соответствует его характеристикам. Он с нетерпением ждал её с самого начала профессиональной карьеры. Когда он проехал её впервые, он уже был довольно хорош, и это лишь придало ему решимости, подтвердило его возможности. Думаю, он будет ещё много раз участвовать в этой классике, потому что любит её, ему нравится на ней выступать. Эта классика с несколькими технически сложными отрезками, она уже легендарная, в ней много составляющих, которые вдохновляют его как велогонщика.

Недавние гонки велись очень агрессивно, не меньше ожидаю и от субботы. К такой гонке должна быть готова вся команда, не только Том.

Если вспомнить гонку в прошлую субботу (Омлоп Хет Ниусблад), после 44 км уже образовалась лидирующая группа из 24 гонщиков, в которой от нашей команды было четверо. Это даёт хороший настрой».

Курт Богартс отметил особую роль Геранта Томаса, который вошёл в состав на Страде Бьянке-2024:

«Он приносит с собой огромный опыт и спокойствие. В этом главная роль Джи. Он добавляет команде позитивного настроя. Мы очень этим довольны. Такую же роль он будет играть в эту субботу».