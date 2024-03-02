VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тренер о возможностях Тома Пидкока на Страде Бьянке-2024

Тренер Тома Пидкока: «Прошлая победа скорее даёт облегчение, чем увеличивает давление на Страде Бьянке»

 

Страде Бьянке Том Пидкок поедет третий раз в карьере. В свой дебют в 2021 году он занял в классике 5-е место. В 2023 году он выиграл Страде Бьянке из одиночного отрыва, атаковав за 49 км до финиша. Пидкок тогда передил ближайших преследователей на 20 секунд, однако, среди его соперников не было Тадея Погачара, победителя итальянской классики 2022 года.  

 

В этом сезоне для 25-летнего словенского велогонщика команды UAE Team Emirates Страде Бьянке-2024 станет первой гонкой, в то время как 24-летний британский велогонщик Том Пидкок, рано завершивший сезон велокросса, уже проехал Волту Алгарве, где стал 3-м на финальном горном этапе, и занял 8-е место на классике Омлоп Хет Ниусблад.

 

 

 

Курт Богартс (Kurt Bogaerts), тренер Тома Пидкока, в интервью Cycling Weekly  отметил, что присутствие двукратного победителя Тур де Франс Тадея Погачара не поменяет тактику команды INEOS Grenadiers, а возвращение Пидкока на гонку в качестве защищающего титул снимает с него часть давления.

 

Курт Богартс: «Нужно просто в этот день постараться самому быть сильнейшим, и чтобы команда была в этот день лучшей. А будет там Погачар или нет, не думаю, что это что-то сильно меняет. В гонках такого уровня, когда ты хочешь показать хороший результат, ты стараешься показать всё, на что способен. Начинаешь с себя, готовишься как можно лучше, так же, как команда должна быть настолько сильной, насколько это возможно, как и в прошлом году. А во время гонки необходимо разбираться с соперниками, и всё.

 

В прошлом году он доказал, что способен выиграть эту гонку. Не думаю, что на нём будет больше давления. Он подтвердил, что способен побеждать в гонке определённого уровня, на которую был нацелен. Его прошлая победа скорее даёт облегчение и действует положительно, чем добавляет прессинга.

 

 

Ему очень нравится эта гонка, она соответствует его характеристикам. Он с нетерпением ждал её с самого начала профессиональной карьеры. Когда он проехал её впервые, он уже был довольно хорош, и это лишь придало ему решимости, подтвердило его возможности. Думаю, он будет ещё много раз участвовать в этой классике, потому что любит её, ему нравится на ней выступать. Эта классика с несколькими технически сложными отрезками, она уже легендарная, в ней много составляющих, которые вдохновляют его как велогонщика.

 

Недавние гонки велись очень агрессивно, не меньше ожидаю и от субботы. К такой гонке должна быть готова вся команда, не только Том.

 

 Если вспомнить гонку в прошлую субботу (Омлоп Хет Ниусблад), после 44 км  уже образовалась лидирующая группа из 24 гонщиков, в которой от нашей команды было четверо. Это даёт хороший настрой».

 

Курт Богартс отметил особую роль Геранта Томаса, который вошёл в состав на Страде Бьянке-2024:

 

«Он приносит с собой огромный опыт и спокойствие. В этом главная роль Джи. Он добавляет команде позитивного настроя. Мы очень этим довольны. Такую же роль он будет играть в эту субботу».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock INEOS Grenadiers Страде Бьянке-2024 Strade Bianche-2024 классика Мирового тура

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

2 марта 2024

Strade Bianche

3- 10 марта 2024

Paris - Nice

4- 10 марта 2024

Tirreno-Adriatico

13 марта 2024

Danilith Nokere Koerse

13 марта 2024

Milano - Torino

15 марта 2024

Bredene Koksijde Classic

16 марта 2024

Milano-Sanremo

18 -24 марта 2024

Volta Ciclista a Catalunya

19 -23 марта 2024

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

20 марта 2024

Classic Brugge-De Panne

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 марта

Ruben Fernandez (Cofidis)

Dylan Teuns (Israel - Premier Tech)

Johan Jacobs (Movistar Team)

Max Poole (Team DSM-Firmenich - PostNL)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2024 (1)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)