Том Скуйиньш сошёл с Тура Калифорнии-2017 после падения

Том Скуйиньш получил сотрясение мозга во время падения на 2-м этапе Тура Калифорнии-2017

Том Скуйиньш (Toms Skujins) упал на 2-м этапе Тура Калифорнии-2017 и сошёл с гонки. 25-летний латвийский гонщик команды Cannondale-Drapac, выигравший на Туре Калифорнии два этапа в 2015 и 2016 году, получил сотрясение мозга, перелом левой ключицы, поверхностные повреждения.

Медики команды будут следить за его состоянием, Том Скуйиньш по рекомендации врачей, должен отказаться от велосипеда минимум на шесть дней. В команде Cannondale-Drapac действует программа восстановления гонщиков, перенёсших сотрясение мозга.

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды Cannondale-Drapac: «Наша внутрикомандная программа восстановления после сотрясений мозга создана для того, чтобы дать время выздороветь и не торопить события. Время восстановления после сотрясения у каждого пострадавшего разное. Мы будем оценивать состояние Тома каждый день, ему необходимо пройти когнитивный тест перед возвращением к тренировкам с полной нагрузкой и гонкам. Его здоровье – самое важное для всех нас».

Том Скуйиньш: «Я чувствую себя хорошо, хотя, конечно, не в полном порядке. Но в общем, я здоров. Мы вместе с врачами оценим ситуацию, и решим, как двигаться дальше. Спасибо болельщикам и друзьям за сообщения с поддержкой. Я не смогу ответить всем, потому что сейчас мне нельзя смотреть на экран телефона».

Том Саутам (Tom Southam): «Падение Тома, естественно, стало сильным ударом для команды. Падение произошло на высокой скорости, к сожалению, в тот момент, когда гонка распалась на части, поэтому информация запаздывала, что невероятно осложнило ситуацию. Том инстинктивно пытался продолжать гонку, но стало понятно, что он не может. Это удар по амбициям команды, но гонки сейчас подождут его выздоровления».