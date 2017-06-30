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Максим Ван Гильс отстранён от велогонок на 25 дней после инцидента на критериуме “Japan Cup”

Максим Ван Гильс отстранён от велогонок до 15 февраля 2024 года

 

 

Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils) сможет начать сезон 2024 года не ранее 15 февраля. Такое наказание получил 24-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny после инцидента, случившегося 14 октября на японском критериуме “Japan Cup”. В финале гонки камеры засняли, как Максим Ван Гильс ударил по шлему греческого велогонщика. Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что отстраняет Максима Ван Гильса от соревнований на 25 дней, начиная с 20 января 2024 года.

 

Максим Ван Гильс отстранён от велогонок до 15 февраля 2024 года

Максим Ван Гильс отстранён от велогонок до 15 февраля 2024 года

 

 

В заявлении UCI говорится: «Завершено дисциплинарное разбирательство в отношении бельгийского гонщика Максима Ван Гильса в связи с инцидентом на финише критериума Кубка Японии 14 октября.

 

На видеозаписи инцидента видно, как Максим Ван Гильс на финишной прямой ударил другого гонщика по задней части шлема. Велогонщик признал нарушение статьи 12.4.009 Регламента UCI и согласился с наказанием, предложенным UCI. Максим Ван Гилс будет отстранён от соревнований на 25 дней, начиная с 20 января 2024 года.

 

После ратификации предложенной Дисциплинарной комиссией UCI санкции разбирательство было урегулировано путем принятия последствий в соответствии со статьей 12.6.019 Регламента UCI.

 

Безопасность гонщиков, а также людей, сопровождающих гонку, и людей  на обочинах дорог является приоритетом UCI. Поэтому UCI не может мириться с поведением, которое ставит под угрозу безопасность на соревнованиях, входящих в  международный календарь, и напоминает всем заинтересованным сторонам о необходимости соблюдать регламент, за нарушение которого следуют дисциплинарные меры».

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Теги к статье: Максим Ван Гильс Maxim Van Gils Lotto Dstny

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:42 | Регистрация: 30.06.2017

    Ваще офигели эти бельгийцы в последнее время.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Максим Ван Гильс отстранён от ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ваще офигели эти бельгийцы в последнее время.
  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул о целях на 2024 ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Не тяжела для него будет эта ноша?.Лишь бы тазик он не расплескал ....)))
  • Astanaforever
    Киан Эйтдебрукс поедет на трен ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Короче, этот Киан сломал всю систему контрактов в проф.велоспорте. Теперь посмотрев на эту вакханалию , любой гонщик польстившись выгодным контрактом, просто можно будет уведомить свой переход в другую команду через спортивное агентство, представлящим его интересы. И все. Переход оформлен без последствий для соблазнившей команде. ВВА и теперь КЭ не дадут соврать. Висме позор и отныне презрение. И еще. У Роглича контракт закончился с JV на момент перехода и сравнение с ним неуместно...если, что.
  • BlAr
    Ричард Карапас: «Моя цель — Ту ... (5)
    BlAr-Фото
    Да пусть прикидывается! Забавно было!
  • Earl57
    Киан Эйтдебрукс выехал на трен ... (5)
    Earl57-Фото
    Он уже тогда мог обе объединяющиеся команды с потрохами купить и не поморщиться. Именно поэтому босс его прежней команды пытался выжать с него как можно больше.
    У Ваута много личных рекламных контрактов плюс инвестиции в бизнес. К тому же на гонках в велокроссе помимо призовых есть так называемые стартовые деньги - когда топовым гонщикам платят просто за то, что они появились на старте. Расценки зависят от степени звездности. Больше всего платят "большой тройке" - ВВА, МВДП и Пидкоку. В прошлом году, например, им платили 20 000, 15 000 и 10 000 евро соответственно. За каждую гонку с их участием. При этом организаторы гонок еще дерутся за место в календаре в то время, когда эта троица изволит выступать. Потому что доходы гонок с их участием в разы превосходят доходы гонок, где их нет. Поэтому другие кроссмены и менеджеры их команд все настойчивее требуют что-то с этим сделать...
  • старт-шоссе 82
    Ричард Карапас: «Моя цель — Ту ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Для того чтобы бороться за подиум на тур де Франс 24 - Карапасу надо не только востановить былую форму, но и чуток добавить ...  И всё равно ,ему чтобы обойти Погачара или Вингегорда без её величества фортуны не обойтись.

  • AlpenFlow
    Киан Эйтдебрукс выехал на трен ... (5)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Виктор Сироткин
    какой 2021г. !?!?!? ван Арт в сентябре 2018 сбежал из старой команды (UCI ему это разрешило) и в декабре уже сидел с пустой тарелочкой на презентации у Джамбы.
    https://vk.com/album243758529_255597698?z=photo243758529_456239976
    У него другая ситуация была: он мотивировал свой уход тем, что был недоволен руководством его команды, которое с ним не обсуждало вопрос о слиянии команд Vérandas Willems-Crelan и Roompot-Nederlandse Loterij в Roompot-Crelan. А руководство в ответ: "кто ты такой, чтоб с тобой обсуждать наш бизнес?" И уходил он из команды чуть ли не треьего дивизиона. И, на сколько я понял, по итогам судебных разбирательств, ван Арт сам лично выплатил 600 (а я запомнил что 900)тыс.евро в пользу покинутой команды.
    Сами же писали новости
    https://velolive.com/velo_team/16755-wout-van-aert-razorval-kontrakt-s-komandoy
    -verandas-willems-crelan.html
    https://velolive.com/velo_name/16970-uci-razreshil-wout-van-aert-podpisat-kontr
    akt-s-komandoy-na-2019-god.html
    https://velolive.com/velo_name/21201-wout-van-aert-po-resheniyu-suda-dolzhen-vy
    platit-byvshey-komande-662-tysyachi-evro.html
    Вресатляют прошлые финансовые возможности Ван Арта-гонщика команды третьего дивизиона!
  • motte
    Ричард Карапас: «Моя цель — Ту ... (5)
    motte-Фото

    О, как!!!

    Удачи, а "прикидываться" не будешь?-:)

  • Astanaforever
    Киан Эйтдебрукс выехал на трен ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Короче все менеджеры команд хороши, совесть понятие для них чуждо, не пальцем деланные и при возможности идут на непристойные предложения для своих мальчиков. Ахааааааааааааааааа! )))) Западный мир..че сказать..
  • Виктор Сироткин
    Киан Эйтдебрукс выехал на трен ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото

    какой 2021г. !?!?!? ван Арт в сентябре 2018 сбежал из старой команды (UCI ему это разрешило) и в декабре уже сидел с пустой тарелочкой на презентации у Джамбы.

    https://vk.com/album243758529_255597698?z=photo243758529_456239976

    У него другая ситуация была: он мотивировал свой уход тем, что был недоволен руководством его команды, которое с ним не обсуждало вопрос о слиянии команд Vérandas Willems-Crelan и Roompot-Nederlandse Loterij в Roompot-Crelan. А руководство в ответ: "кто ты такой, чтоб с тобой обсуждать наш бизнес?" И уходил он из команды чуть ли не треьего дивизиона. И, на сколько я понял, по итогам судебных разбирательств, ван Арт сам лично выплатил 600 (а я запомнил что 900)тыс.евро в пользу покинутой команды.

    Сами же писали новости

    https://velolive.com/velo_team/16755-wout-van-aert-razorval-kontrakt-s-komandoy
    -verandas-willems-crelan.html

    https://velolive.com/velo_name/16970-uci-razreshil-wout-van-aert-podpisat-kontr
    akt-s-komandoy-na-2019-god.html

    https://velolive.com/velo_name/21201-wout-van-aert-po-resheniyu-suda-dolzhen-vy
    platit-byvshey-komande-662-tysyachi-evro.html

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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