Максим Ван Гильс отстранён от велогонок на 25 дней после инцидента на критериуме “Japan Cup”

Максим Ван Гильс отстранён от велогонок до 15 февраля 2024 года

Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils) сможет начать сезон 2024 года не ранее 15 февраля. Такое наказание получил 24-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny после инцидента, случившегося 14 октября на японском критериуме “Japan Cup”. В финале гонки камеры засняли, как Максим Ван Гильс ударил по шлему греческого велогонщика. Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что отстраняет Максима Ван Гильса от соревнований на 25 дней, начиная с 20 января 2024 года.

В заявлении UCI говорится: «Завершено дисциплинарное разбирательство в отношении бельгийского гонщика Максима Ван Гильса в связи с инцидентом на финише критериума Кубка Японии 14 октября.

На видеозаписи инцидента видно, как Максим Ван Гильс на финишной прямой ударил другого гонщика по задней части шлема. Велогонщик признал нарушение статьи 12.4.009 Регламента UCI и согласился с наказанием, предложенным UCI. Максим Ван Гилс будет отстранён от соревнований на 25 дней, начиная с 20 января 2024 года.

После ратификации предложенной Дисциплинарной комиссией UCI санкции разбирательство было урегулировано путем принятия последствий в соответствии со статьей 12.6.019 Регламента UCI.

Безопасность гонщиков, а также людей, сопровождающих гонку, и людей на обочинах дорог является приоритетом UCI. Поэтому UCI не может мириться с поведением, которое ставит под угрозу безопасность на соревнованиях, входящих в международный календарь, и напоминает всем заинтересованным сторонам о необходимости соблюдать регламент, за нарушение которого следуют дисциплинарные меры».