Страде Бьянке-2024. Маршрут и участники

Страде Бьянке-2024. Превью

Страде Бьянке (Strade Bianche) пройдёт в этом году 2 марта. «Самая южная из северных Классик» с самого основания в 2007 году сразу заявила о себе как одна из самых захватывающих и красивых весенних однодневных гонок.

Сложно поверить, что эта классика вошла в число гонок Мирового тура лишь в 2017 году. Страде Бьянке исполняется 18 лет, и организаторы классики, RCS Sport сделали следующий шаг в её развитии - увеличили протяжённость маршрута до 215 км, чтобы, возможно, приблизиться к пяти Монументам велоспорта (Милан — Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж-Рубэ, Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардия).

Photo Credits: LaPresse

В пресс-релизе организаторов Страде Бьянке отмечается: «По мнению гонщиков и болельщиков, Strade Bianche - это ни много, ни мало идеальная гонка. Просто посмотрите форумы, социальные сети или интервью! Попробуйте найти человека, которому бы не нравилось это соревнование. Гравийные дороги, петляющие по сельской местности, потрясающя Сиена, захватывающее дух очарование Тосканы, и чемпионы, создававшие историю Страде Бьянке, сумели превратить довольно молодую гонку (первый выпуск датируется 2007 годом) в одну из самых ожидаемых классических гонок календаря Мирового тура.

И всё же в какой-то момент необходимо спросить себя: «Достигли ли мы вершины? Или можем подняться ещё выше?» Другими словами, есть ли у нас возможности для совершенствования?

В 2024 году мы постараемся ответить на этот вопрос, внеся в маршрут несколько серьёзных изменений. Все знаковые особенности, которые создают великолепие гонки, будут сохранены, включая ставшие легендарными гравийные сектора, финиш на Пьяцца дель Кампо, куда участники въезжают по «стене» Виа-Санта-Катерина. Но этот выпуск предложит гонщикам и зрителям совершенно новый подход к уникальной классике. В конце концов, необходимо идти в ногу со временем и развиваться, что и делает Страде Бьянке».

Женская версия Страде Бьянке пройдёт 2 марта в 10-й раз. Участницы на 137 км дистанции должны будут преодолеть 12 гравийных секторов общей протяжённостью около 40 км.

Маршрут Страде Бьянке-2024

Страде Бьянке-2024. Маршрут и участники

Страде Бьянке-2024. Маршрут и участники

Страде Бьянке-2024. Маршрут и участники

По традиции классика стартует и финиширует в Сиене. Помимо увеличения протяжённости дистанции со 184 до 215 км, в этом году возрастёт и количество гравийных участков - с 11 до 15, что сделает гонку более тяжёлой и, возможно, более селективной.

Первые 175 км останутся неизменными, но если до прошлого года Ле Тольфе был последним грунтовым участком гонки перед дорогой в Сиену, то в этом году вместо него будет 30-километровая петля с новым сектором Страда дель Кастаньо (Strada del Castagno) - 12-й сектор, протяжённостью 1,3 км.

13-й сектор “белых дорог” Монтекьяро, 3,3 км, включался в маршрут самого первого выпуска гонки в 2007 году. Круг завершится в Вико д'Арбиа. Знаменитые сектор, отмеченные четырьмя звёздами сложности - Колле Пинзуто (Colle Pinzuto - 14-й 2,4 км с максимальным градиентом 15%) и Ле Тольфе (Le Tolfe - 15-й - 1,1 км с максимальным градиентом до 18%), будут пройдены во второй раз, после чего гонщики вернутся в Сиену, где их ждёт привычный, но всегда завораживающий финал - подъем на Виа Санта-Катерина и финиш на площади Пьяцца-дель-Кампо.

Организаторы считают, что изменения могут привести к новой тактической интерпретации гонки, непредсказуемости на финальных 50 - 60 километрах. Но зато болельщики, собравшиеся на кольце маршрута, смогут дважды увидеть лучших гонщиков пелотона в действии.

Из 15 секторов Страде Бьянке-2024 - два сектора высшей сложности, отмеченные пятью звёздами. Это 7-й сектор Сан-Мартино-ин-Грания (San Martino in Grania) 9,5 км со средним градиентом 12% - длинный участок с чередой пологих подъёмов и спусков в первой части и финальным извилистым подъёмом, который выводит на асфальтированную дорогу. И 8-й сектор Монте-Санте-Марие (Monte Sante Marie) - сложнейшие 11,5 км в гонке, с двумя подъёмами и максимальными градиентами до 18%.

Общая протяжённость 15 гравийных секторов - 71 км.

Участники и претенденты Страде Бьянке-2024

Страде Бьянке-2024. Маршрут и участники

Победитель Страде Бьянке прошлого года Том Пидкок (INEOS Grenadiers) будет защищать свой титул. Помимо него на старт выйдут и другие победители итальянской классики - Тадей Погачар (UAE Team Emirates), победитель 2022 года, Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step) - победитель 2019 года, двукратный победитель (2014 и 2017) Страде Бьянке Михал Квятковски (INEOS Grenadiers).

Среди участников также призёр прошлого года Валентан Мадуа (Groupama-FDJ), призёр 2022 года Каспер Асгрен (Soudal Quick Step), призёр 2017 года Тим Велленс (UAE Team Emirates).

Конкуренцию им могут составить Кристоф Лапорт, Аттила Вальтер, Сепп Кусс (Visma Lease a Bike), Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Саймон Йейтс (Jayco AlUla), Роман Барде (dsm-firmenich PostNL), Бенуа Коснефруа (Decathlon AG2R La Mondiale), Гийом Мартан (Cofidis), Альберто Беттиоль, Бен Хили, Нельсон Паулесс, Ричард Карапас (EF Education EasyPost), Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe), Давиде Формоло и Иван Гасия Кортина (Movistar), Томс Скуйиньш (Lidl Trek), недавний победитель Тура ОАЭ Леннерт Ван Этвельт (Lotto Dstny) и другие.

В третий раз в карьере на старт Страде Бьянке выйдет Герант Томас (INEOS Grenadiers), однако его лучшим результатом было 12-е место в 2019 году.