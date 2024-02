Omloop Het Nieuwsblad-2024. Результаты Категория:

Вчера, 17:48 Ghent - Ninove, 202,2 км 1 Jan Tratnik (Slo) Team Visma | Lease A Bike 4:31:28 2 Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates 0:00:03 3 Wout Van Aert (Bel) Team Visma | Lease A Bike 0:00:08 4 Oliver Naesen (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 5 Christophe Laporte (Fra) Team Visma | Lease A Bike 6 Laurenz Rex (Bel) Intermarché - Wanty 7 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek 8 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 9 Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team 10 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny 11 Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 12 Tim Wellens (Bel) Uae Team Emirates 13 Mike Teunissen (Ned) Intermarché - Wanty 14 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Mobility 15 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 16 Stefan Küng (Sui) Groupama-Fdj 17 Jenthe Biermans (Bel) Arkea-B&B Hotels 18 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 19 Dries De Bondt (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 20 Alex Kirsch (Lux) Lidl-Trek 21 Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step 22 Dylan Teuns (Bel) Israel - Premier Tech 23 Aime De Gendt (Bel) Cofidis 24 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 25 António Morgado (Por) Uae Team Emirates 26 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 27 Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek 28 Cedric Beullens (Bel) Lotto Dstny 29 Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike 30 Damien Touze (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 31 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 32 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility 33 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 34 Dylan Van Baarle (Ned) Team Visma | Lease A Bike 35 Tiesj Benoot (Bel) Team Visma | Lease A Bike 0:00:14 36 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility 0:00:25 37 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Dstny 0:00:26 38 Brent Van Moer (Bel) Lotto Dstny 0:00:46 39 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Dstny 40 Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step 0:01:37 41 Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek 42 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 0:01:41 43 Ide Schelling (Ned) Astana Qazaqstan Team 44 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty 45 Amaury Capiot (Bel) Arkea-B&B Hotels 46 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto Dstny 47 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 48 Frank Van Den Broek (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 49 Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 50 Connor Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 51 Luca Van Boven (Bel) Bingoal Wb 52 Pavel Bittner (Cze) Team Dsm-Firmenich Postnl 53 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula 54 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 55 Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty 56 Nicolo' Parisini (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:02:26 57 Sean Flynn (Gbr) Team Dsm-Firmenich Postnl 58 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 0:03:55 59 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 0:04:06 60 Tim Declercq (Bel) Lidl-Trek 61 Riley Pickrell (Can) Israel - Premier Tech 62 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 63 Emil Herzog (Ger) Bora - Hansgrohe 64 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 65 Sander De Pestel (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 66 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 67 Michael Valgren (Den) Ef Education - Easypost 68 Tobias Ludvigsson (Swe) Q36.5 Pro Cycling Team 0:04:49 69 Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Uno-X Mobility 70 Jonathan Milan (Ita) Lidl-Trek 71 Lewis Askey (Gbr) Groupama-Fdj 72 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 73 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck 0:07:26 74 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jayco Alula 0:08:20 75 Alexis Gougeard (Fra) Cofidis 76 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 77 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 78 Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team 79 Nathan Vandepitte (Fra) Bingoal Wb 80 Gianni Moscon (Ita) Soudal Quick-Step 81 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 82 Fabian Lienhard (Sui) Groupama-Fdj 0:09:10 83 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 84 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 85 Mathis Le Berre (Fra) Arkea-B&B Hotels 86 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-Fdj 87 Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty 88 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 89 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm-Firmenich Postnl 90 Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team 0:11:08 91 Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost 0:11:29 92 Kenneth Van Rooy (Bel) Bingoal Wb 93 Lukasz Owsian (Pol) Arkea-B&B Hotels 94 Lawson Craddock G (Usa) Team Jayco Alula 95 Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike 96 Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj 97 Samuel Watson (Gbr) Groupama-Fdj 98 Jelle Vermoote (Bel) Bingoal Wb 99 Kamil Malecki (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team 0:13:07 100 Jules Hesters (Bel) Team Flanders - Baloise 101 Luca De Meester (Bel) Bingoal Wb 102 Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious 103 Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech 104 Lars Craps (Bel) Team Flanders - Baloise 105 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Wb 106 Cyrus Monk (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 107 Jannik Steimle (Ger) Q36.5 Pro Cycling Team 108 Michael Vink (Nzl) Uae Team Emirates 109 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Wb 110 Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise 111 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost 112 Edvald Boasson-Hagen (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 113 Elias Maris (Bel) Team Flanders - Baloise 114 Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team 115 Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Intermarché - Wanty 116 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty 117 Stan Van Tricht (Bel) Alpecin-Deceuninck 118 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula 119 Manlio Moro (Ita) Movistar Team 120 Oier Lazkano Lopez (Esp) Movistar Team 121 Leo William Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 122 Alan Riou (Fra) Arkea-B&B Hotels 123 Černý Josef Černý Josef (Cze) Soudal Quick-Step 124 Blake Quick (Aus) Team Jayco Alula 125 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe 126 Campbell Stewart (Nzl) Team Jayco Alula 127 Luca Mozzato (Ita) Arkea-B&B Hotels 128 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 129 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost 130 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 131 Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck DNF Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility DNF Florian Senechal (Fra) Arkea-B&B Hotels DNF Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Uae Team Emirates DNF Alexander Krieger (Ger) Tudor Pro Cycling Team DNF Tom Bohli (Sui) Tudor Pro Cycling Team DNF Kasper Asgreen (Den) Soudal Quick-Step DNF Lars Boven (Ned) Alpecin-Deceuninck DNF Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team DNF Jacob Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team DNF Julian Alaphilippe (Fra) Soudal Quick-Step DNF Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe DNF Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility DNF Rory Townsend (Irl) Q36.5 Pro Cycling Team DNF Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step DNF Riley Sheehan (Usa) Israel - Premier Tech DNF Nolann Mahoudo (Fra) Cofidis DNF Patrick Eddy (Aus) Team Dsm-Firmenich Postnl DNF Tim Naberman (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl DNF Bram Welten (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl DNF Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula DNF Sven Erik Bystrøm (Nor) Groupama-Fdj DNF Rui Filipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates DNF Harrison Sweeny (Aus) Ef Education - Easypost DNF Honoré Mikkel Honoré Mikkel (Den) Ef Education - Easypost DNF Filippo Baroncini (Ita) Uae Team Emirates DNF Jordan Labrosse (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team DNF Sébastien Grignard (Bel) Lotto Dstny DNF Alex Colman (Bel) Team Flanders - Baloise DNF Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious DNF Nicolas Debeaumarche (Fra) Cofidis DNF Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech DNF Alexis Renard (Fra) Cofidis DNF Axel Zingle (Fra) Cofidis DNF Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe DNF Luis-Joe Lührs (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise DNF Kamiel Bonneu (Bel) Team Flanders - Baloise DNF Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek DNF Dusan Rajovic (Srb) Bahrain Victorious DNF Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious DNF Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious DNF Rüdiger Selig (Ger) Astana Qazaqstan Team DNF Max Kanter (Ger) Astana Qazaqstan Team DNS Piet Allegaert (Bel) Cofidis Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 