UCI утвердил протокол действий при сотрясении мозга у велогонщиков

Международный союз велосипедистов опубликовал порядок действий в случае сотрясения мозга у велогонщиков

Международный союз велосипедистов (UCI) 10 декабря опубликовал новый протокол действий в случае получения велогонщиком сотрясения мозга во время соревнований. Протокол будет применяться во всех дисциплинах велоспорта в международном календаре соревнований UCI с 2021 года.

Протокол действий стал результатом работы группы экспертов разных стран мира (врачей, учёных, неврологов) под руководством главного врача UCI, профессора Хавьера Бигара (Xavier Bigard).

В пресс-релизе UCI говорится, что в среднем количество случаев сотрясения мозга составляет от 1,3 до 9,1% от общего количества полученных травм во всех дисциплинах велоспорта.

Основные трудности в случаях получения велогонщиком сотрясения мозга – время, которое требуется, чтобы добраться до пострадавшего, и умение людей, оказывающих первую помощь, понять состояние спортсмена, снять с гонки, поставить диагноз и быстро принять решение или о сходе спортсмена, или о возвращении его в соревнование.

Риск получения велогонщиком сотрясения мозга наиболее велик в шоссейном велоспорте, маунтинбайке (кросс-кантри и марафоне), треке (омниум).

Для решения этой проблемы протокол UCI рекомендует в частности тренерам, спортивным директорам, механикам, самим велогонщикам, т.е. людям, профессионально занятым в велоспорте, но не являющихся медиками, пройти курс обучения, чтобы уметь определять случаи травм с подозрением на сотрясение мозга.

В протоколе подробно описаны признаки сотрясения мозга (заторможенность, затуманенность сознания, нарушение координации, невнятная речь, нарушение зрения, головная боль), на которые должны в первую очередь обратить внимание люди, оказывающие первую помощь.

Данный протокол UCI должен предотвратить такие ситуации, как случай с Романом Барде на 13-м этапе Тур де Франс-2020, который получил сотрясение мозга, но проехал ещё 90 км гонки. Лишь после финиша у него диагностировали «небольшое кровоизлияние» в мозг. Протокол также определяет, как долго велогонщик должен оставаться на лечении перед возвращением к соревнованиям.

Профессор Хавьер Бигар, главный врач UCI: «Когда я пришёл работать в UCI в 2018 году, проблема полученного во время спортивных соревнований сотрясения мозга стала для меня одной из самых важных наряду с неправильным использованием трамадола.

Сейчас в велоспорте появился протокол, определяющий порядок действий в случаях с сотрясением мозга у велогонщиков во время соревнований (первая оценка состояния, диагноз, восстановление, возвращение к соревнованиям).

Протокол применим ко всем дисциплинам велоспорта, принимая во внимания характеристики каждого вида. Он облегчит отслеживание случаев сотрясения мозга у велогонщиков и поможет лучше понять, как этот вид травм соотносится с общим количеством травм в велоспорте».