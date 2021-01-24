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UCI утвердил протокол действий при сотрясении мозга у велогонщиков

Международный союз велосипедистов опубликовал порядок действий в случае сотрясения мозга у велогонщиков

 

UCI утвердил протокол действий при сотрясении мозга у велогонщиков

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) 10 декабря опубликовал новый протокол действий в случае получения велогонщиком сотрясения мозга во время соревнований. Протокол будет применяться во всех дисциплинах велоспорта в международном календаре соревнований UCI с 2021 года.

 

  Протокол действий стал результатом работы группы экспертов разных стран мира (врачей, учёных, неврологов) под руководством главного врача UCI, профессора Хавьера Бигара (Xavier Bigard).

 

 В пресс-релизе UCI говорится, что в среднем количество случаев сотрясения мозга составляет от 1,3 до 9,1% от общего количества полученных травм во всех дисциплинах велоспорта.

 

   Основные трудности в случаях получения велогонщиком сотрясения мозга – время, которое требуется, чтобы добраться до пострадавшего, и умение людей, оказывающих первую помощь, понять состояние спортсмена, снять с гонки, поставить диагноз и быстро принять решение или о сходе спортсмена,  или о возвращении его в соревнование.  

 

  Риск получения велогонщиком сотрясения мозга наиболее велик в шоссейном велоспорте, маунтинбайке (кросс-кантри и марафоне), треке (омниум).

 

  Для решения этой проблемы протокол UCI рекомендует в частности тренерам, спортивным директорам, механикам, самим велогонщикам, т.е. людям, профессионально занятым в велоспорте, но не являющихся медиками, пройти курс обучения, чтобы уметь определять случаи травм с подозрением на сотрясение мозга.

 

  В протоколе подробно описаны признаки сотрясения мозга (заторможенность, затуманенность сознания, нарушение координации, невнятная речь, нарушение зрения, головная боль), на которые должны в первую очередь обратить внимание люди, оказывающие первую помощь.

 

  Данный протокол UCI должен предотвратить такие ситуации, как случай с Романом Барде на 13-м этапе Тур де Франс-2020, который получил сотрясение мозга, но проехал ещё 90 км гонки. Лишь после финиша у него диагностировали «небольшое кровоизлияние» в мозг. Протокол также определяет, как долго велогонщик должен оставаться на лечении перед возвращением к соревнованиям.

 

UCI утвердил протокол действий при сотрясении мозга у велогонщиков

 

  Профессор Хавьер Бигар, главный врач UCI: «Когда я пришёл работать в UCI в 2018 году, проблема полученного во время спортивных соревнований сотрясения мозга стала для меня одной из самых важных наряду с неправильным использованием трамадола.

 

  Сейчас в велоспорте  появился протокол, определяющий порядок действий в случаях с сотрясением мозга у велогонщиков во время соревнований (первая оценка состояния, диагноз, восстановление, возвращение к соревнованиям).

 

 Протокол применим ко всем дисциплинам велоспорта, принимая во внимания характеристики каждого вида. Он облегчит отслеживание случаев сотрясения мозга у велогонщиков и поможет лучше  понять, как этот вид травм соотносится с общим количеством травм в велоспорте».

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Теги к статье: Международный союз велосипедистов UCI

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Именем Тео Геогана Харта назва ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Да, так надо чествовать победителей и продвигать велоспорт

  • Earl57
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: AvA

    Но слабее ли он Тэо, Хью, Нокса или кого-то ещё именно в качестве "индейца"?? Я думаю - наоборот, сильнее. Особенно, если говорить о равнинной или холмистой части дистации. ИМХО, там от него больше пользы было бы, чем от вышеперечисленных товарищей.
    Хотя, скорее всего, комплектовать полный состав будут исходя из критериев, нам неизвестных!))

    Ответ на этот вопрос очень простой. Заходите на сайт UCI, смотрите там в разделе шоссейного велоспорта национальный рейтиг.

    GREAT BRITAIN - 8-е место, 5299,16 очков. Места в рейтинге с 7 по 13 дали квоту на групповую гонку в Токио 4 человека.

    Смотрите, кто именно обеспечил Великобритании это 8-е место. В зачет национального рейтинга идут 8 лучших от каждой страны.

    GEOGHEGAN HART Tao (IGD) – 1292

    YATES Simon Philip (MTS) – 1076

    CARTHY Hugh John (EF1) – 821

    YATES Adam (MTS) – 738

    THOMAS Geraint (IGD) – 602

    HAYTER Ethan (IGD) – 327,83

    KNOX James (DQT) – 245,33

    DOWSETT Alex (ISN) – 197

    И почему на вакантные 4 места в сборную должны отобрать человека, который наименьший вклад? Почему предпочтение должны отдать 8-му в ущерб 5-му, 6-му или 7-му, не говоря уже о первом? 

  • Shalam s Urala
    Антон Пальцер – ски-альпинист ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    педаляжку только поставить и поедет, куда денется то (его VO2max в смысле денется). по мне так его бэкгрануд только в плюс - зимой обычно на юга все ломятся с велом (по которому далеко не каждый соскучиться успевает), а Антохе в своих родных горах-снегах на лыжиках можно голову разгружать от велосезона. да, её, конечно, ещё суметь так загрузить надо )) в общем, всё от его одержимости зависит.

    интересно будет - ещё один залётный в пелотоне

  • flugegeheimen
    Велокоманда Deceuninck-Quick S ... (1)
    flugegeheimen-Фото

    На газпром похоже. Предыдущая хорошо выделялась в пелотоне. Впрочем, главное - выделяться победами, а не формой

  • AzaKonta
    Фумиюки Беппу и Даниэль Арройя ... (1)
    AzaKonta-Фото
    UAE team Colombia как это понимать? Арабы спонсоры сборной Колумбии?
  • Ice
    Матье ван дер Пул: «Для гонщик ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Александра
    Атаковать... звучит, как песня, для болельщика, замученного колхозом.)))

    О да) Это отрада после десятков гонок, которые ехали толпой глядя друг на друга)

  • karlovich
    Давиде Ребеллин собирается про ... (7)
    karlovich-Фото

    Цитата: RVL
    А если отмотать в обратную сторону от 1992?
    Лемонд в 94 ещё катал...))

    В 1993 еще и Финьон докатывал свой сезон))

     

  • Александра
    Матье ван дер Пул: «Для гонщик ... (6)
    Александра-Фото
    Атаковать... звучит, как песня, для болельщика, замученного колхозом.)))
  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (14)
    Earl57-Фото

    В итоге победил 26-летний гребец из Германии Джейсон Осборн. Действующий гребец. В момент решающей атаки парень выдал 12 ватт/кг. В реале он в 2018 и 2019 принимал участие в разделке на чемпионате Германии и оба раза финишировал в десятке. В прошлом году был 6-м. Сказал, что после ОИ возможно подумает о профессиональном велоспорте. Пока только Цвифт.

    Из профессиональных гонщиков лучшим был канадец из Райли Сайклинг, который занял 7-е место. Но парни из NTT массово финишировали в первой группе. Поццовиво еще за 300 м до финиша был 4-м. Также были Кампенартс, Боссон Хаген, Валгрен. Еще в первой группе были Уран и Пидкок.

    Отар сказал что в следующем году Евроспорт возможно будет показывать не только ЧМ, но и другие виртуальные гонки.

  • ROSt
    В велокоманде UAE Team Emirate ... (1)
    ROSt-Фото

    ... и тишина ...

    good

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