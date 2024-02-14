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Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2024 сокращена до одного этапа

Максим Ван Гильс, Хуан Аюсо и Антонио Тибери на подиуме сокращённой Вуэльты Андалусии-2024

 

 

70-й выпуск испанской велогонки Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль остался гонкой одного этапа. Организаторы пытались спасти гонку, сократив её до трёх этапов, но в итоге им удалось провести только 5-километровую индивидуальную гонку на время.

 

В заявлении организаторов Вуэльты Андалусии-2024 говорится: «После бесконечных переговоров, несмотря на наличие всех разрешений и соответствие требованиям регламента, государственные власти не смогли гарантировать помощь необходимых правоохранительных органов для организации мероприятия и обеспечения безопасности всех участников на следующих двух этапах. Учитывая эту непредвиденную ситуацию, на которую мы, как организаторы, повлиять никак не можем, в гонке была проведена лишь индивидуальная гонка на время.

 

Организация благодарит за титанические усилия все  муниципалитеты, советы, ассоциации, команды и гонщиков, UCI, местную ассоциацию велосипедистов, Федерацию велоспорта Испании, коммерческие компании, техническую команду и всех, кто работал в команде организаторов, а также государственные службы и другие учреждения за помощь и сотрудничество, за то, что пытались изменить эту совершенно исключительную ситуацию, жертвой которой мы стали в Андалусии, Испании и Европе. Ситуация нанесла не только значительный экономический ущерб, но и серьёзный урон имиджу велоспорта Андалусии и Испании. Мы благодарим за многочисленные выражения поддержки и солидарности, которые получили в эти дни».

 

 

Максим Ван Гильс, Хуан Аюсо и Антонио Тибери на подиуме сокращённой Вуэльты Андалусии-2024

 

Photo Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2024/UAE Team Emirates

 

Таким образом, 24-летний бельгийский  велогонщик команды Lotto Dstny Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils), одержавший победу в 5-км разделке единственного этапа Вуэльты Андалусии-2024, стал победителем гонки. Максим Ван Гильс преодолел дистанцию разделки быстрее всех, за 8 минут 17 секунд. Он опередил на 10 секунд 21-летнего испанского велогонщика команды UAE Team Emirates Хуана Аюсо и на 11 секунд 22-летнего итальянского гонщика команды Bahrain Victorious Антонио Тибери.

 

Максим Ван Гильс: «Прежде всего, я не хотел потерять слишком много времени, думая о следующем этапе. Во время разведки трассы услышал, что следующего этапа вообще не будет, что, конечно, стало неприятной новостью. Я был решительно настроен приложить все силы в короткой разделке в подъём, которая мне подходила. Нога сразу пошла отлично, но я не ожидал, что выиграю.  

 

После тренировочного лагеря на высоте, на Тенерифе, чувствовал себя хорошо. Жаль, что другие этапы теперь отменены. Но что делать. Сегодняшний этап можно сравнить с 10-минутным тестом в тренировочном лагере. То, что я выиграл, хороший знак, который даёт мне уверенность».

 

Хуан Аюсо: «Когда разделка такая короткая, результаты плотные. Но я доволен вторым местом. Конечно, хотелось бы больше гонок на этой неделе, но, к сожалению, мы не можем повлиять на ситуацию. Полагаю, мне надо ещё немного подождать, прежде, чем поборюсь за свою первую Вуэльту Андалусии. С радостью жду старта во Франции в следующий уик-энд на классике  Faun-Ardèche».

 

Горазд Штагнельж (Gorazd Štangelj), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Антонио показал хороший результат. Ждём Тиррено, которую откроет короткая разделка, так что, после сегодняшнего этапа он должен стать более уверенным.

 

Мы разочарованы, потому что думали, что сможем привезти с Вуэльты Андалусии-2024 хорошие результаты. Очень расстроены тем, что случилось. Наш персонал и гонщики столько сил вложили в подготовку. Мы не смогли достаточно хорошо потренироваться, так как заранее у нас не было информации. Это понятно, потому что организаторы надеялись провести оставшиеся этапы. К сожалению, не получилось».

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Теги к статье: Вуэльта Андалусии-2024 Рута дель Соль Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Classic Var-2024. Результаты (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: kwwk
    Johannessen, который Тобиас, просто шедеврально профукал победу, талантливо сделал финиш))).

    Причём это запомнится надолго ибо классика Вара была впервые в истории. Но ещё надо отметить, как Л.Мартинез отчаянно добирал лидеров, и таки добрал Тобиаса, даже выбросив руль на финише, что навреное и принесло победу молодому фраанцузу...норвежец просто опупел)
    https://www.youtube.com/watch?v=yEKNHCAJF0s

  • Pedalpower
    Волта Алгарве-2024. Этап 3 (3)
    Pedalpower-Фото
    Важное в плане психологии начало сезона для Ваута, уверенности должно немного добавить после неудач прошлого года.
  • nightbuster33
    Волта Алгарве-2024. Этап 3 (3)
    nightbuster33-Фото

    Е.Федоров, после долгого ожидания проявился в десятке. Главное,чтобы было к добру.

  • Николай Н.
    Волта Алгарве-2024. Этап 3 (3)
    Николай Н.-Фото

    Ван Арк селён, красивый финиш у него получился.

  • Николай Н.
    Classic Var-2024. Результаты (3)
    Николай Н.-Фото

    И сколько раз такое было, рано праздновать победу не стоит.

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии-2024. Этап 3 (1)
    Николай Н.-Фото

    Многодневка в один этап, разделка и всё.

  • kwwk
    Classic Var-2024. Результаты (3)
    kwwk-Фото

    Johannessen, который Тобиас, просто шедеврально профукал победу, талантливо сделал финиш))).

  • старт-шоссе 82
    Волта Алгарве-2024. Этап 2 (5)
    старт-шоссе 82-Фото
    Красивый финиш получился, а главное все довольны.
  • nightbuster33
    Волта Алгарве-2024. Этап 2 (5)
    nightbuster33-Фото

    Мартинез преподнес урок,как надо финишировать,чтобы выиграть у Ремко. У Ремко пока одно оправдание,он еще не в полной форме по сравнению с колумбийцами(там разгар сезона).Повторился прошлогодний период, когда он проиграл в феврале Супермену на Туре Колумбии.Что для него ничего не значит.

  • uran
    Волта Алгарве-2024. Этап 2 (5)
    uran-Фото
    Представил как Погачар с Рогличем в гонке только и думают как Ремко побить))

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