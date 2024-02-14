Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2024 сокращена до одного этапа

Максим Ван Гильс, Хуан Аюсо и Антонио Тибери на подиуме сокращённой Вуэльты Андалусии-2024

70-й выпуск испанской велогонки Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль остался гонкой одного этапа. Организаторы пытались спасти гонку, сократив её до трёх этапов, но в итоге им удалось провести только 5-километровую индивидуальную гонку на время.

В заявлении организаторов Вуэльты Андалусии-2024 говорится: «После бесконечных переговоров, несмотря на наличие всех разрешений и соответствие требованиям регламента, государственные власти не смогли гарантировать помощь необходимых правоохранительных органов для организации мероприятия и обеспечения безопасности всех участников на следующих двух этапах. Учитывая эту непредвиденную ситуацию, на которую мы, как организаторы, повлиять никак не можем, в гонке была проведена лишь индивидуальная гонка на время.

Организация благодарит за титанические усилия все муниципалитеты, советы, ассоциации, команды и гонщиков, UCI, местную ассоциацию велосипедистов, Федерацию велоспорта Испании, коммерческие компании, техническую команду и всех, кто работал в команде организаторов, а также государственные службы и другие учреждения за помощь и сотрудничество, за то, что пытались изменить эту совершенно исключительную ситуацию, жертвой которой мы стали в Андалусии, Испании и Европе. Ситуация нанесла не только значительный экономический ущерб, но и серьёзный урон имиджу велоспорта Андалусии и Испании. Мы благодарим за многочисленные выражения поддержки и солидарности, которые получили в эти дни».

Photo Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2024/UAE Team Emirates

Таким образом, 24-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils), одержавший победу в 5-км разделке единственного этапа Вуэльты Андалусии-2024, стал победителем гонки. Максим Ван Гильс преодолел дистанцию разделки быстрее всех, за 8 минут 17 секунд. Он опередил на 10 секунд 21-летнего испанского велогонщика команды UAE Team Emirates Хуана Аюсо и на 11 секунд 22-летнего итальянского гонщика команды Bahrain Victorious Антонио Тибери.

Максим Ван Гильс: «Прежде всего, я не хотел потерять слишком много времени, думая о следующем этапе. Во время разведки трассы услышал, что следующего этапа вообще не будет, что, конечно, стало неприятной новостью. Я был решительно настроен приложить все силы в короткой разделке в подъём, которая мне подходила. Нога сразу пошла отлично, но я не ожидал, что выиграю.

После тренировочного лагеря на высоте, на Тенерифе, чувствовал себя хорошо. Жаль, что другие этапы теперь отменены. Но что делать. Сегодняшний этап можно сравнить с 10-минутным тестом в тренировочном лагере. То, что я выиграл, хороший знак, который даёт мне уверенность».

Хуан Аюсо: «Когда разделка такая короткая, результаты плотные. Но я доволен вторым местом. Конечно, хотелось бы больше гонок на этой неделе, но, к сожалению, мы не можем повлиять на ситуацию. Полагаю, мне надо ещё немного подождать, прежде, чем поборюсь за свою первую Вуэльту Андалусии. С радостью жду старта во Франции в следующий уик-энд на классике Faun-Ardèche».

Горазд Штагнельж (Gorazd Štangelj), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Антонио показал хороший результат. Ждём Тиррено, которую откроет короткая разделка, так что, после сегодняшнего этапа он должен стать более уверенным.

Мы разочарованы, потому что думали, что сможем привезти с Вуэльты Андалусии-2024 хорошие результаты. Очень расстроены тем, что случилось. Наш персонал и гонщики столько сил вложили в подготовку. Мы не смогли достаточно хорошо потренироваться, так как заранее у нас не было информации. Это понятно, потому что организаторы надеялись провести оставшиеся этапы. К сожалению, не получилось».