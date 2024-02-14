Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2024 сокращена с пяти до трёх этапов

Маршрут Вуэльты Андалусии-2024 сокращён и изменён из-за протестов фермеров

70-й выпуск испанской велогонки категории 2. Pro пройдёт в урезанном формате, но и сокращённый маршрут пока под вопросом. Организаторам пришлось отказаться от проведения двух первых этапов из-за недостаточного количества полицейских, которые должны обеспечивать безопасность гонки. Полиции не хватает в связи с массовыми протестами фермеров в Испании.

Генеральный директор компании-организатора Deporinter заявил, что «причина приостановки - нехватка сотрудников Гражданской гвардии (Guardia Civil), которые были вынуждены уехать на свои посты. Для обеспечения безопасности мероприятия у нас есть 100 военнослужащих плюс сельская Гражданская гвардия».

Организаторы Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2024 пытаются спасти хотя бы часть гонки. Если у них это получится, то гонка начнётся в пятницу, 16 февраля, с 5-километровой индивидуальной гонки на время в городе вместо 161-километрового этапа.

Финиш этапа Córdoba - Lucena, который должен был пройти в субботу, 17 февраля, перенесён - предполагается, что этап стартует в Лусене, а финиширует в подъём Alto de Nuestra Señora de Araceli - 8,2 км со средним градиентом 5,19%, перепадом высот 424 м, максимальным градиентом 11% на средней части подъёма и 14% у вершины.

Финальный 5-й этап (Benahavís - La Línea de la Concepción, 168 км ) организаторы надеются сохранить, но отмечают, что у них есть запасной вариант.