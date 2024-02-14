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Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2024 сокращена с пяти до трёх этапов

Маршрут Вуэльты Андалусии-2024 сокращён и изменён из-за протестов фермеров

 

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2024 сокращена с пяти до трёх этапов

 

70-й выпуск испанской велогонки категории 2. Pro пройдёт в урезанном формате, но и сокращённый маршрут пока под вопросом. Организаторам пришлось отказаться от проведения двух первых этапов из-за недостаточного количества полицейских, которые должны обеспечивать безопасность гонки. Полиции не хватает в связи с массовыми протестами фермеров в Испании.

 

Генеральный директор компании-организатора Deporinter заявил, что «причина приостановки - нехватка сотрудников Гражданской гвардии (Guardia Civil), которые были вынуждены уехать на свои посты. Для обеспечения безопасности мероприятия у нас есть 100 военнослужащих плюс сельская Гражданская гвардия».

 

Организаторы Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2024 пытаются спасти хотя бы часть гонки. Если у них это получится, то гонка начнётся в пятницу, 16 февраля, с 5-километровой индивидуальной гонки на время в городе вместо 161-километрового этапа.

 

Финиш этапа Córdoba - Lucena, который должен был пройти в субботу, 17 февраля, перенесён - предполагается, что этап стартует в Лусене, а финиширует в подъём Alto de Nuestra Señora de Araceli - 8,2 км со средним градиентом 5,19%, перепадом высот 424 м, максимальным градиентом 11% на средней части подъёма и 14% у вершины.  

 

Финальный 5-й этап (Benahavís - La Línea de la Concepción, 168 км ) организаторы надеются сохранить, но отмечают, что у них есть запасной вариант.

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Теги к статье: Вуэльта Андалусии-2024 Рута дель Соль Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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Комментарии

  • GAN
    Вуэльта Андалусии-2024. Этап 1 (2)
    GAN-Фото
    Пишут что второй этап тоже отменили.
  • AzaKonta
    Тур Омана-2024. Этап 5 (2)
    AzaKonta-Фото
    Ейтс волчара
  • Гонщик
    Вуэльта Андалусии-2024. Этап 1 (2)
    Гонщик-Фото
    То ли ещё будет , не живётся спокойно кое кому .
  • Antonio Colom
    Тур Омана-2024. Этап 5 (2)
    Antonio Colom-Фото

    Тур де Франс, ожидается очень интересным.

  • sashaney
    Ригоберто Уран завершит карьер ... (5)
    sashaney-Фото

    Риго в одно лицо спас эту команду. Это я прочитал в книге Д.Воутерса. Только за одно это его стоит уважать.

  • Esperus2006
    Тур Омана-2024. Этап 4 (2)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Вот тебе и астанинские спринтеры в деле. Пошли результаты
    Там не спринтеры были, а после холмов разборки

    Здоровья дофига у него, чуть не выиграл, очень рано пошел
  • error
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (1)
    error-Фото

    Составчик приличный был пелотона.

    Тратник походу в хорошей форме.

    Но Лоскано конечно красавчик! Рад за него и за Мувиков.

  • greyshark
    Победа Ойера Ласкано, прокол В ... (1)
    greyshark-Фото

    покажите, кто-нибудь, ван арту гвоздь, он сильно удивится

  • AzaKonta
    Тур Омана-2024. Этап 4 (2)
    AzaKonta-Фото
    Вот тебе и астанинские спринтеры в деле. Пошли результаты
  • Shalam s Urala
    Александр Власов о своих возмо ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Власов понимает что значит для туровских планов Боры приход Роглича. и точно в курсе планов Боры на себя самого. и вряд-ли такой дурачёк, что будет барагозить против очевидной иерархии

    и высказался он адекватно ситуации. что, конечно, никак не отменит дежурные пинки местных экспердов

    Власов пока без громких побед, но это успешный и стабильный гонщик, в усишном рейтинге он постоянно в верхней десятке-двадцатке. а в первой сотне там всего-то трое наших (45 и 56)

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