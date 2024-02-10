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Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участники

Вуэльта Андалусия. Рута дель Соль-2024. Превью

 

Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участники

 

 

 

70-й выпуск Вуэльты Андалусии, которую также называют Рута дель Соль («Маршрут солнца») пройдёт с 14 по 18 февраля. В гонке примут участие 7 команд Мирового тура - UAE Team Emirates, Bahrain-Victorious, Movistar, Jayco AlUla, Astana Qazaqstan, Alpecin-Deceuninck, Decathlon AG2R La Mondiale, и 8 профессиональных команд - Burgos - BH, Polti Kometa, Lotto Dstny, Euskaltel - Euskadi, Equipo Kern Pharma, Flanders - Baloise, Caja Rural - Seguros RGA, Q36.5 Pro Cycling.

 

Победитель прошлого года Тадей Погачар (UAE Team Emirates) не будет защищать свой титул, а команду на Вуэльте Андалусии-2024 возглавит Хуан Аюсо. Среди участников победитель Вуэльты Андалусии 2022 года Ваут Пулс  и призёр прошлого года Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious).

 

 

Маршрут Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2024

 

С 2021 года организаторы перестали включать индивидуальную гонку на время в маршрут Вуэльты Андалусии. Не стал исключением и этот выпуск.

 

1-й этап - пройдёт по территории провинции Гранада. Этап напоминает классику с постоянным чередованием спусков и подъёмов и набором высоты более 3800 м на южных склонах Сьерра-Невады. Вершины подъёма 1-й категории Пуэрто де Тревелес (Puerto de Trevelez) будет пройдена за 50 км до финиша. В финале гонщиков ждёт 3-км подъём с 8% градиентом, от вершины которого к финишу приведёт 2-км спуск.

 

2-й этап с набором высоты 3355 м . Сразу со старта дорога пойдёт вверх, в подъём 1-й категории  Пуэрто дель Соль (Puerto del Sol) - 17,2 км со средним градиентом 5%. Подъёмы продолжатся, лишь двум из них присвоена 3-я категория. Но решающим станет финальный подъём - 8 км с 3,3%, где последние 500 м - по узкой мощёной дороге к замку Алкаудете  (Castillo de Alcaudete).

 

3-й этап может завершится спринтом, хотя этап с набором высоты 2500 м не будет полностью равнинным. Но все категорийные подъёмы завершатся за 40 км до финиша.

 

4-й этап с набором высоты 2400 м представляет собой 4 круга по 22,3 км вокруг города Лусена (Lucena). Гонщиков ждёт четырёхкратное прохождение 2,4-км подъёма с 7,6% и 4-километровый спуск к финишу.

 

5-й этап с набором высоты около 3000 м, подъёмами на первых 95 км и равнинной второй частью дистанции.

 

Этапы Вуэльты Андалусии-2024

 

Этап 1.  Almuñécar - Cádiar, 162.3 км

Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участники

 

Этап 2.  Vélez-Málaga - Alcaudete, 160 км     

Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участники

 

    

Этап 3.  Arjona - Pozoblanco, 163.9 км

Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участникиВуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участники

 

Этап 4.  Córdoba - Lucena, 166.7 км

Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участникиВуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участники

 

Этап 5. Benahavís - La Línea de la Concepción, 168 км

Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участникиВуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участники

 

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Теги к статье: Вуэльта Андалусии-2024 Рута дель Соль Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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Комментарии

  • sashaney
    Ригоберто Уран завершит карьер ... (5)
    sashaney-Фото

    Риго в одно лицо спас эту команду. Это я прочитал в книге Д.Воутерса. Только за одно это его стоит уважать.

  • Esperus2006
    Тур Омана-2024. Этап 4 (2)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Вот тебе и астанинские спринтеры в деле. Пошли результаты
    Там не спринтеры были, а после холмов разборки

    Здоровья дофига у него, чуть не выиграл, очень рано пошел
  • error
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (1)
    error-Фото

    Составчик приличный был пелотона.

    Тратник походу в хорошей форме.

    Но Лоскано конечно красавчик! Рад за него и за Мувиков.

  • greyshark
    Победа Ойера Ласкано, прокол В ... (1)
    greyshark-Фото

    покажите, кто-нибудь, ван арту гвоздь, он сильно удивится

  • AzaKonta
    Тур Омана-2024. Этап 4 (2)
    AzaKonta-Фото
    Вот тебе и астанинские спринтеры в деле. Пошли результаты
  • Shalam s Urala
    Александр Власов о своих возмо ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Власов понимает что значит для туровских планов Боры приход Роглича. и точно в курсе планов Боры на себя самого. и вряд-ли такой дурачёк, что будет барагозить против очевидной иерархии

    и высказался он адекватно ситуации. что, конечно, никак не отменит дежурные пинки местных экспердов

    Власов пока без громких побед, но это успешный и стабильный гонщик, в усишном рейтинге он постоянно в верхней десятке-двадцатке. а в первой сотне там всего-то трое наших (45 и 56)

  • BaTman
    Ригоберто Уран завершит карьер ... (5)
    BaTman-Фото

    Смотрю вело с 2011, Уран - один из вдохновителей велоспорта. Как бы он не выступал, это oldschool во всём и он прекрасен.

  • VeloVelo
    Ригоберто Уран завершит карьер ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Слежу за Уран-Ураном с 2006 года.
    Моё Большое Уважение этому парню.

  • lazhu
    Финн Фишер-Блек — победитель 2 ... (1)
    lazhu-Фото

    так финн или новозеландец? biggrin

  • Esperus2006
    Ригоберто Уран завершит карьер ... (5)
    Esperus2006-Фото
    Один из последних, если не последних, кто был в моей любимой игре на ПСП: PCM 2007 вроде бы года . Остальные все завершили уже

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