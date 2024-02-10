Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участники

Вуэльта Андалусия. Рута дель Соль-2024. Превью

70-й выпуск Вуэльты Андалусии, которую также называют Рута дель Соль («Маршрут солнца») пройдёт с 14 по 18 февраля. В гонке примут участие 7 команд Мирового тура - UAE Team Emirates, Bahrain-Victorious, Movistar, Jayco AlUla, Astana Qazaqstan, Alpecin-Deceuninck, Decathlon AG2R La Mondiale, и 8 профессиональных команд - Burgos - BH, Polti Kometa, Lotto Dstny, Euskaltel - Euskadi, Equipo Kern Pharma, Flanders - Baloise, Caja Rural - Seguros RGA, Q36.5 Pro Cycling.

Победитель прошлого года Тадей Погачар (UAE Team Emirates) не будет защищать свой титул, а команду на Вуэльте Андалусии-2024 возглавит Хуан Аюсо. Среди участников победитель Вуэльты Андалусии 2022 года Ваут Пулс и призёр прошлого года Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious).

Маршрут Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2024

С 2021 года организаторы перестали включать индивидуальную гонку на время в маршрут Вуэльты Андалусии. Не стал исключением и этот выпуск.

1-й этап - пройдёт по территории провинции Гранада. Этап напоминает классику с постоянным чередованием спусков и подъёмов и набором высоты более 3800 м на южных склонах Сьерра-Невады. Вершины подъёма 1-й категории Пуэрто де Тревелес (Puerto de Trevelez) будет пройдена за 50 км до финиша. В финале гонщиков ждёт 3-км подъём с 8% градиентом, от вершины которого к финишу приведёт 2-км спуск.

2-й этап с набором высоты 3355 м . Сразу со старта дорога пойдёт вверх, в подъём 1-й категории Пуэрто дель Соль (Puerto del Sol) - 17,2 км со средним градиентом 5%. Подъёмы продолжатся, лишь двум из них присвоена 3-я категория. Но решающим станет финальный подъём - 8 км с 3,3%, где последние 500 м - по узкой мощёной дороге к замку Алкаудете (Castillo de Alcaudete).

3-й этап может завершится спринтом, хотя этап с набором высоты 2500 м не будет полностью равнинным. Но все категорийные подъёмы завершатся за 40 км до финиша.

4-й этап с набором высоты 2400 м представляет собой 4 круга по 22,3 км вокруг города Лусена (Lucena). Гонщиков ждёт четырёхкратное прохождение 2,4-км подъёма с 7,6% и 4-километровый спуск к финишу.

5-й этап с набором высоты около 3000 м, подъёмами на первых 95 км и равнинной второй частью дистанции.

Этапы Вуэльты Андалусии-2024

Этап 1. Almuñécar - Cádiar, 162.3 км

Этап 2. Vélez-Málaga - Alcaudete, 160 км

Этап 3. Arjona - Pozoblanco, 163.9 км

Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участники

Этап 4. Córdoba - Lucena, 166.7 км

Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участники

Этап 5. Benahavís - La Línea de la Concepción, 168 км

Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль-2024. Маршрут и участники