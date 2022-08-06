 Гербен Тейссен - победитель 2 этапа Тура Польши-2022

Первая победа Гербена Тейссена на гонке Мирового тура

24-летний бельгийский гонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Гербен Тейссен (Gerben Thijssen) одержал вторую победу в карьере и первую в гонке Мирового тура, выиграв 2-й этап Тура Польши-2022. Все семеро гонщиков бельгийской команды оставались в голове пелотона, когда был пойман отрыв дня, а в финале развезли Гербена Тейссена, последним развозящим был Бой ван Поппель, который закончил свою работу за 400 м до финиша. Гербен Тейссен обошёл в спринте Паскаля Акермана (UAE Team Emirates) и Джонатана Милана (Bahrain-Victorious).

Photo © PhotoNews/ Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

Гербен Тейссен: «Я пообещал себе, что должен принести команде новую победу. Но невероятно, что свою первую победу на гонке Мирового тура я одержал здесь, в Польше! К тому же, моими соперниками были гонщики, которыми восхищался с детства, как Марк Кэвендиш. Сегодня Роджер Клюге рано начал спринт, где-то за 300 метров. Паскаль Акерман на высокой скорости выскочил сзади, но я смог сесть ему на колесо. Сразу понял, что способен его обойти и одержать победу.

Вообще-то, в начале этапа чувствовал себя не очень хорошо, но потом ощутил сильный приток адреналина, видя, как проводят смены Лауренс, Уго, Юлиус, Кентан и Бой, как они весь день меня защищают.

Мне очень хотелось финишировать на подиуме, чтобы закончить работу товарищей по команде, ведь они ещё раз сделали всё, чтобы я получил шанс. Очень благодарен за их уверенность во мне, за возможности, которые мне даёт команда. С уверенностью смотрю в будущее. Здесь, на Туре Польши, я хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь Кентану Хермансу подойти как можно ближе к победе в генеральной классификации, а потом настроюсь на финальный спринт в Кракове».

Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды: «Вторая победа в сезоне Гербена очень меня радует! У нашего молодого спринтера были два трудных года, но они позади. Конечно, я имею в виду тяжёлый инцидент на Шести днях Гента в ноябре 2019, но также то, что в других командах он не так часто получал шанс в спринте.

Мы в Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux поверили в его талант, сразу начали строить вокруг него развозящий поезд. Эти усилия уже принесли нам несколько подиумов и красивую победу на «4 Днях Дюнкерка» в начале сезона. Упорная работа сегодня привела его к первой победе на гонке Мирового тура. Хочу подчеркнуть, как фантастически сегодня отработала наш молодой состав команды. Кентан Херманс и опытный Бой ван Поппель были последними развозящими. Эта победа – новый важный шаг в развитии Гербена, подтверждение, что наша стратегия с развозящим поездом принесла плоды».