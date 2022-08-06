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Гербен Тейссен - победитель 2 этапа Тура Польши-2022

Первая победа Гербена Тейссена на гонке Мирового тура

 

 

 

  24-летний бельгийский гонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Гербен Тейссен (Gerben Thijssen) одержал вторую победу в карьере и первую в гонке Мирового тура, выиграв 2-й этап Тура Польши-2022. Все семеро гонщиков бельгийской команды оставались в голове пелотона, когда был пойман отрыв дня, а в финале развезли Гербена Тейссена, последним развозящим был Бой ван Поппель, который закончил свою работу за 400 м до финиша. Гербен Тейссен обошёл в спринте Паскаля Акермана (UAE Team Emirates) и Джонатана Милана (Bahrain-Victorious).

 

 

 

Гербен Тейссен - победитель 2 этапа Тура Польши-2022

 Гербен Тейссен - победитель 2 этапа Тура Польши-2022

 

Photo © PhotoNews/ Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

 

  Гербен Тейссен: «Я пообещал себе, что должен принести команде новую победу. Но невероятно, что свою первую победу на гонке Мирового тура я одержал здесь, в Польше! К тому же, моими соперниками были гонщики, которыми восхищался с детства, как Марк Кэвендиш. Сегодня Роджер Клюге рано начал спринт, где-то за 300 метров. Паскаль Акерман на высокой скорости выскочил сзади, но я смог сесть ему на колесо. Сразу понял, что способен его обойти и одержать победу.

 

  Вообще-то, в начале этапа чувствовал себя не очень хорошо, но потом ощутил сильный приток адреналина, видя, как проводят смены Лауренс, Уго, Юлиус, Кентан и Бой, как они весь день меня защищают.

 

  Мне очень хотелось финишировать на подиуме, чтобы закончить работу товарищей по команде, ведь они ещё раз сделали всё, чтобы я получил шанс. Очень благодарен за их уверенность во мне, за возможности, которые мне даёт команда. С уверенностью смотрю в будущее. Здесь, на Туре Польши, я хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь Кентану Хермансу подойти как можно ближе к победе в генеральной классификации, а потом настроюсь на финальный спринт в Кракове».

 

  Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды: «Вторая победа в сезоне Гербена очень меня радует! У нашего молодого спринтера были два трудных года, но они позади. Конечно, я имею в виду тяжёлый инцидент на Шести днях Гента в ноябре 2019, но также то, что в других командах он не так часто получал шанс в спринте.

 

  Мы в Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux поверили в его талант, сразу начали строить вокруг него развозящий поезд. Эти усилия уже принесли нам несколько подиумов и красивую победу на «4 Днях Дюнкерка» в начале сезона. Упорная работа сегодня привела его к первой победе на гонке Мирового тура. Хочу подчеркнуть, как фантастически сегодня отработала наш молодой состав команды. Кентан Херманс и опытный Бой ван Поппель были последними развозящими. Эта победа – новый важный шаг в развитии Гербена, подтверждение, что наша стратегия с развозящим поездом принесла плоды».

 

Результаты 2 этапа Тура Польши-2022

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Теги к статье: Гербен Тейссен Gerben Thijssen Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Тур Польши Tour de Pologne велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • uran
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (16)
    uran-Фото
    Нибали, Поццовиво Уран приятно удивили, приехали в большой группе. Погачара после тдф это издевательство ставить, наверное букмекеры ему доплатили призовых чтоб "проехал".
  • Геродот
    Спортивный директор команды Ju ... (7)
    Геродот-Фото

    Про новые методы верно подмечено) И все же ему не перплюнуть Бьярне Рийса с его арктическими сборамиfocus

  • Ice
    Спортивный директор команды Ju ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: sqrudgmcduck
    Цитата: Shalam s Urala
    много сильных команд можно вспомнить. и, вроде как, эта сила в гонке (и около неё) выглядит плюс/минус одинаково. но, всё-таки, на эмоциональном уровне восприятия они, конечно, все разные. это как если-бы у эмпатии существовала некая шкала цветовой температуры, от холода к теплу и даже к жару
    цифры - не моё. все гонки остаются в памяти как ряд картинок + какой-то эмоциональный след, иногда - патологически сильный. например, 20-й этап и весь Тур 2020, по моим ощущениям, проиграл я, а не Роглич. такой силы разочарование. что, кстати, никак не мешало радоваться за молодецкий !ВЖУХ! Погачара. но - съехавший набекрень шлем потерянного Роглича и лица Тома и Ваута на его финише - печать того Тура
    в этом году - им всем воздалось. бог весть, какие картинки останутся со всего этого, но Ваут (казалось бы, сам себе какая хошь команда) встречающий Йонаса на финише и его глаза на мокром месте - уже точно навсегда!
    Хорош сопли пускать. Мальчик просто объяснил спонсорам - без химии- деньги на ветер. Методы тренировок новых он придумал типо! Ну ну. Все редискаи, один он великий стратег! Армстронг так же всем пытался втереть. Про Арта уж лучше молчать.

    Что за монотонный поток бреда? Что за человек в ответ на светлый и добрый коммент несет свое гнилье? Думаете, это смешно или интеллектуально? Вы смешны в своих жалких потугах...

  • Ice
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    Ice-Фото

    Мне понравилось возмущение спортида Мувиков из-за того, что пытались уехать другие гонцу, когда ван Влейтен пелик меняла. Сразу вспомнил улепетывающего Вальверде на туре)

  • EL-Fenomeno
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото
    Всё как и ожидалось (в т.ч. и мною ещё после 7 этапа): Ван Флюйтен взяла этап и на Де Бэй Фий, да не так уверенно как вчера, но зато в жёлтом. Как и Вингегор у неё 2 победы на ТдФ (и тоже одна в майке лидера генерала). Воллеринг уверенно #2 + горная королева. Ну а у Ван Флюйтен теперь есть дубль о котором так мечтают мужчини-профики, т.е. Джиро + Тур в один год. На Вуэльте в сентябре Аннемик будет..?)
  • RVL
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    RVL-Фото
    Она не доедет до рывка с мужиками
  • lazhu
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    lazhu-Фото
    На Ван Флёйтен было бы очень интересно посмотреть в мужской гонке. Рывок в гору у нее не хуже, чем у парней
  • Yuriy 17
    Тур Польши-2022. Этап 2 (2)
    Yuriy 17-Фото

    У лидера ГК Jonas Abrahamsen есть два бонуса по 6 сек за промежуточные финиши на 1 и 2 этапе

  • BlAr
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    BlAr-Фото

    Да, мотоцикл повеселил!!! Кстати, титры в трансляции безбожно врали насчёт текущих градиентов. Едут чуть ли не 30 км/ч, а на экране 20°...
    Ну а очередной мастер-класс голландки был ожидаем.

    P.S. До сих пор помню её финиш в групповой гонке на Олимпиаде.biggrin

    Нечто подобное удалось Филипсену на ТдФ, но не тот масштаб события, и не так эффектно всё произошло!

  • BlAr
    Тур Польши-2022. Этап 2 (2)
    BlAr-Фото

    Я что-то не пойму. Коой вчера первый, сегодня четвертый. А лидер ГК не попал в призы ни вчера, ни сегодня. Как такое вообще возможно???

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