Ричард Карапас — чемпион Эквадора-2024 в индивидуальной гонке на время

Джонатан Воутерс: «Когда мы подписывали Ричарда Карапаса, я не понимал, насколько он талантлив»

Ричард Карапас начал сезон 2024 года с победы в индивидуальной гонке на время на Чемпионате Эквадора-2024 по велоспорту. Дистанцию в 40,64 км 30-летний велогонщик команды EF Education EasyPost преодолел за 51 минуту 8 секунд. Риобамба (Riobamba), город, где проходит в этом году Чемпионат Эквадора по шоссейному велоспорту, расположен в Андах, на высоте 3000 м.

Ближайший соперник, 27-летний Джефферсона Сепеда (Caja Rural - Seguros RGA), занявший второе место, проиграл на этой дистанции Карапасу 43 секунды. Бронзовым призёром Чемпионата Эквадора в разделке, уступив победителю 1 минуту 8 секунд, стал 30-летний Джонатан Кайседо, бывший товарищ Карапаса по команде EF Education Easy Post, выступающий в этом сезоне в континентальной команде Petrolike.

Photo (c) EF Education - EasyPost Team

Ричард Карапас: «Гонка была очень сложной. Совершенно равнинная разделка не слишком мне подходила, но на дистанции было много технически сложных поворотов, где я смог по-настоящему проявить свой потенциал и извлечь преимущество из своего опыта. На полностью равнинной разделке я смог максимально прикладывать усилия с самого старта. Сегодня испытал первую радость сезона. Я вижу, что всё делаю правильно, это мотивирует меня на предстоящие старты».

Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), глава команды EF Education Easy Post прокомментировал в интервью GCN победу Ричарда Карапаса:

«Сейчас он в гораздо лучшей форме, чем в это время в прошлом году. Это точно. Интересно, что по мере того, как я лучше его узнаю, мне всё яснее, что он очень талантлив, и способен на гораздо большее, чем уже показал. Он не робот в том, что касается тренировок, он живёт своей жизнью, поэтому, наверное, когда он выигрывает, он делает это очень эффектно и жизнерадостно.

Он не из тех расчётливых роботов, которых мы привыкли видеть в борьбе за генеральную классификацию в велоспорте. Он не такой ни на велосипеде, ни вне гонок. Исходя из того, насколько он талантлив, сказал бы, что он, вероятно, один из лучших гонщиков нашей команды за всю её историю. Когда мы подписывали его, я этого не понимал. Думал, что он - часть машины INEOS, но оказалось, что его талант не в этом.

Ему просто необходима стабильность, отсутствие болезней или травм. Если он удержится так с этого дня и до июля, то сможет великолепно выступить на Тур де Франс. Нам надо просто следить, чтобы у него всё было в порядке, помогать, чтобы он проявлял максимум возможного. Если он сможет проехать абсолютно чисто, без проблем, то будет силён».

В воскресенье, 4 февраля, Ричард Карапас будет защищать титул чемпиона Эквадора в групповой гонке. Затем эквадорский велогонщик примет участие в Туре Колумбии, который стартует 6 февраля.